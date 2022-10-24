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Новости Война
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беспилотник (3138)

Разведывательные БПЛА больше влияют на ход войны, чем ударные, - аэроразведчик

безпілотник

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в современной войне имеют более широкое применение, чем просто уничтожение вражеских целей. Они чрезвычайно важны для корректировки огня и разведки и других боевых задач.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Радио Свобода рассказал аэроразведчик с позывным "Глеб"

Вести в современных условиях войну без беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) – это все равно что играть в шахматы, зная расположение только собственных фигур и не имея представления о позициях противника. При этом, по словам аэроразведчика с позывным "Глеб", разведывательные БПЛА имеют в современной войне значительно более широкое применение, чем ударные дроны.

"Те же дроны-камикадзе, как мне кажется, не сильно влияют на ход войны. Уничтожить цель — не такая уж хитрая задача, — объясняет "Глеб". – Другое дело – найти и подтвердить цель надежным источником информации, а увидеть ее на видео – куда же надежнее? То есть корректировка огня и разведка с неба – это то, что самое первое и самое важное для аэроразведки. Раньше эту функцию частично выполняла пилотируемая авиация. Однако каждый такой вылет был достаточно дорогим и осуществлялся с риском для жизни пилота. Появление беспилотной авиации снизило стоимость получения разведданных".

По словам аэроразведчика, беспилотники решают и другие вопросы боевых подразделений. Они, например, могут ретранслировать связь, давая командованию понимание происходящего на определенном участке фронта. Артиллеристы с их помощью видят результаты своей работы и при необходимости корректируют огонь, пехота получает предупреждение о вражеской активности. Беспилотники используют и авиационные наводчики и авиационные спасатели, когда помогают эвакуироваться катапультированным пилотам.

"БПЛА – это то, без чего война не закончится, но существенно усложнится, – говорит Глеб. — Ведь беспилотники многократно повышают эффективность каждой боевой единицы. Ситуацию, в которой удается полностью контролировать театр боевых действий, аэроразведчики называют между собой "режим Бога". Чем лучше работает аэроразведка, тем успешнее ведет боевые действия армия".

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Топ комментарии
+9
Згадаймо як зелені гниди розформували підрозділи аєророзвідки .
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24.10.2022 17:21
+5
Ми не забували...
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24.10.2022 17:38
+4
Глупая статья. Имея разведдроны, мы можем уничтожать цели не далее 60 км за линию фронта, а имея дроны типа Шахед, мы бы могли уничтожать цели на много дальше. Вывод - дроны всякие нужны, дроны всякие важны
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24.10.2022 18:41
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Згадаймо як зелені гниди розформували підрозділи аєророзвідки .
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24.10.2022 17:21 Ответить
Ми не забували...
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24.10.2022 17:38 Ответить
Спутники надо иметь. По одному на каждый взвод
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24.10.2022 17:45 Ответить
и на каждую роту - Звезду Смерти.
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24.10.2022 18:42 Ответить
Вот вам всьо хиханьки, а я серьозно
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24.10.2022 18:47 Ответить
так и я серьёзно. Сергейдмитрич уже пообещал денег собрать.
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24.10.2022 19:14 Ответить
Та це зрозуміло, хаймарси з цезарями порівнювати з шахідськими мопедами...
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24.10.2022 18:34 Ответить
Глупая статья. Имея разведдроны, мы можем уничтожать цели не далее 60 км за линию фронта, а имея дроны типа Шахед, мы бы могли уничтожать цели на много дальше. Вывод - дроны всякие нужны, дроны всякие важны
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24.10.2022 18:41 Ответить
Слушно. Якщо б ще союзники надавали супутнікові дані у реальному часі, можна було б немитий генералітет штабелями складати. Деякий час таке вже було - варто було б відновити на тлі останніх подій.
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24.10.2022 18:46 Ответить
Это как сравнивать глаз и кулак. Разные вещи, разные задачи. Жалкая попытка оправдать отсутствие государственных ударных дронов. Что просто преступная халатность.
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24.10.2022 19:50 Ответить
Примитивные ударные дроны типа Шахид -136 применять на фронте не имеет смысла. Их моментально собьют. Поэтому в армии США ничего подобного нет. Иранские ударные дроны - оружие террористов, атакующих мирняк, который не может защититься от них, как ВСУ.
Это "оружие" эффективно, безнаказанно работает именно против гражданского населения и обьектов гражданской инфраструктуры. Это самопалы для террористов, а не для воинов.
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24.10.2022 21:13 Ответить
В Івано-Франківську одинадцятикласник Юрій Тумир розробив дрон-міношукач для українських військових. Винахід може розпізнавати розмір та тип ворожої міни.

Про це повідомив мер міста Руслан Марцінків.

Ідея винаходу

За словами хлопця, спочатку у нього виникла ідея створити машинку, яка шукає міни. Проте згодом "методом спроб і помилок" підлітку вдалося розробити квадрокоптер. Для цього він використав технологію 3D друку.

Координацію пристрою можна регулювати за допомогою застосунку.

"Тобто дрон летить по наперед завданому маршруту в застосунку, проводить обстеження території, позначає, на яких координатах розташовані міни", - пояснює Юрій.(c)
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25.10.2022 00:38 Ответить
Також винахід оснащений системою розпізнавання розміру та типу міни.

"Тобто сапер відкриває свій застосунок та бачить, де розташовані міни, які вони, і працює над розмінуванням", - наголошує юний винахідник.(c)
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25.10.2022 00:40 Ответить
Тобто спостерігати, як орчина арта розбирає нашу піхоту (тому що ліміт снарядів у нашої - 6 на день, з низ 3 - шрапнель), це називається у нас "режим Бога"?
Може час цих "богів" нах на цугундер забрати за зухвале знищення особового складу піхоти (в яку також кидать тих, у кого нема снарядів, СТУГН - просто подихати)? Снаряди в нас цінніше за підготовлених операторів СТУГН, розвідників, фахівців інших родів військ та піхотинців, яких тупо кидають на гарматне м'ясо і в "режимі бога" тупо просто *спостерігають!!!*, як їх знищують? Теж мля "баби наражають"? Снаряди нема кому "рожати"? С#ані "боги" новоявлені в нас з'явились..😠🤬
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25.10.2022 07:58 Ответить
 
 