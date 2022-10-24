Разведывательные БПЛА больше влияют на ход войны, чем ударные, - аэроразведчик
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в современной войне имеют более широкое применение, чем просто уничтожение вражеских целей. Они чрезвычайно важны для корректировки огня и разведки и других боевых задач.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Радио Свобода рассказал аэроразведчик с позывным "Глеб"
Вести в современных условиях войну без беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) – это все равно что играть в шахматы, зная расположение только собственных фигур и не имея представления о позициях противника. При этом, по словам аэроразведчика с позывным "Глеб", разведывательные БПЛА имеют в современной войне значительно более широкое применение, чем ударные дроны.
"Те же дроны-камикадзе, как мне кажется, не сильно влияют на ход войны. Уничтожить цель — не такая уж хитрая задача, — объясняет "Глеб". – Другое дело – найти и подтвердить цель надежным источником информации, а увидеть ее на видео – куда же надежнее? То есть корректировка огня и разведка с неба – это то, что самое первое и самое важное для аэроразведки. Раньше эту функцию частично выполняла пилотируемая авиация. Однако каждый такой вылет был достаточно дорогим и осуществлялся с риском для жизни пилота. Появление беспилотной авиации снизило стоимость получения разведданных".
По словам аэроразведчика, беспилотники решают и другие вопросы боевых подразделений. Они, например, могут ретранслировать связь, давая командованию понимание происходящего на определенном участке фронта. Артиллеристы с их помощью видят результаты своей работы и при необходимости корректируют огонь, пехота получает предупреждение о вражеской активности. Беспилотники используют и авиационные наводчики и авиационные спасатели, когда помогают эвакуироваться катапультированным пилотам.
"БПЛА – это то, без чего война не закончится, но существенно усложнится, – говорит Глеб. — Ведь беспилотники многократно повышают эффективность каждой боевой единицы. Ситуацию, в которой удается полностью контролировать театр боевых действий, аэроразведчики называют между собой "режим Бога". Чем лучше работает аэроразведка, тем успешнее ведет боевые действия армия".
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Это "оружие" эффективно, безнаказанно работает именно против гражданского населения и обьектов гражданской инфраструктуры. Это самопалы для террористов, а не для воинов.
Про це повідомив мер міста Руслан Марцінків.
Ідея винаходу
За словами хлопця, спочатку у нього виникла ідея створити машинку, яка шукає міни. Проте згодом "методом спроб і помилок" підлітку вдалося розробити квадрокоптер. Для цього він використав технологію 3D друку.
Координацію пристрою можна регулювати за допомогою застосунку.
"Тобто дрон летить по наперед завданому маршруту в застосунку, проводить обстеження території, позначає, на яких координатах розташовані міни", - пояснює Юрій.(c)
"Тобто сапер відкриває свій застосунок та бачить, де розташовані міни, які вони, і працює над розмінуванням", - наголошує юний винахідник.(c)
Може час цих "богів" нах на цугундер забрати за зухвале знищення особового складу піхоти (в яку також кидать тих, у кого нема снарядів, СТУГН - просто подихати)? Снаряди в нас цінніше за підготовлених операторів СТУГН, розвідників, фахівців інших родів військ та піхотинців, яких тупо кидають на гарматне м'ясо і в "режимі бога" тупо просто *спостерігають!!!*, як їх знищують? Теж мля "баби наражають"? Снаряди нема кому "рожати"? С#ані "боги" новоявлені в нас з'явились..😠🤬