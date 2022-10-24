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Новини Війна
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безпілотник (3662)

Розвідувальні БПЛА більше впливають на хід війни, ніж ударні, - аеророзвідник

безпілотник

Безпілотні літальні апарати (БПЛА) на сучасній війні мають ширше застосування, ніж просто знищення ворожих цілей. Вони є надзвичайно важливим для коригування вогню і розвідки та інших бойових завдань

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Радіо Свобода розповів аеророзвідник із позивним "Глєб".

Вести у сучасних умовах війну без безпілотних літальних апаратів (БПЛА) – це все одно, що грати в шахи, знаючи розташування тільки власних фігур і не маючи уявлення про позиції супротивника. При цьому, за словами аеророзвідника із позивним "Глєб", розвідувальні БПЛА мають у сучасній війні значно ширше застосування, ніж ударні дрони.

"Ті ж дрони-камікадзе, як мені здається, не сильно впливають на хід війни. Знищити ціль — не така вже й хитра задача, — пояснює "Глєб". – Інша справа — знайти та підтвердити ціль надійним джерелом інформації, а побачити її на відео — куди ж надійніше? Тобто коригування вогню та розвідка з неба — те, що найперше і найважливіше для аеророзвідки. Раніше цю функцію частково виконувала пілотована авіація. Проте кожен такий виліт був досить дороговартісним та здійснювався з ризиком для життя пілота. Поява безпілотної авіації зменшила вартість отримання розвідданих".

За словами аеророзвідника, безпілотники вирішують й інші питання бойових підрозділів. Вони, наприклад, можуть ретранслювати зв'язок, даючи командуванню розуміння, що відбувається на певній ділянці фронту. Артилеристи з їх допомогою бачать результати своєї роботи та за потреби корегують вогонь, піхота — отримує попередження про ворожу активність. Безпілотники використовують й авіаційні навідники та авіаційні рятувальники, коли допомагають евакуюватися катапультованим пілотам.

"БПЛА — це те, без чого війна не закінчиться, але суттєво ускладниться, — каже "Глєб". — Адже безпілотники багатократно підвищують ефективність кожної окремої бойової одиниці. Ситуацію, в якій вдається повністю контролювати театр бойових дій, аеророзвідники називають між собою "режим Бога". Чим краще працює аеророзвідка, тим успішніше веде бойові дії армія".

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Топ коментарі
+9
Згадаймо як зелені гниди розформували підрозділи аєророзвідки .
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24.10.2022 17:21
+5
Ми не забували...
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24.10.2022 17:38
+4
Глупая статья. Имея разведдроны, мы можем уничтожать цели не далее 60 км за линию фронта, а имея дроны типа Шахед, мы бы могли уничтожать цели на много дальше. Вывод - дроны всякие нужны, дроны всякие важны
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24.10.2022 18:41
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Згадаймо як зелені гниди розформували підрозділи аєророзвідки .
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24.10.2022 17:21 Відповісти
Ми не забували...
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24.10.2022 17:38 Відповісти
Спутники надо иметь. По одному на каждый взвод
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24.10.2022 17:45 Відповісти
и на каждую роту - Звезду Смерти.
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24.10.2022 18:42 Відповісти
Вот вам всьо хиханьки, а я серьозно
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24.10.2022 18:47 Відповісти
так и я серьёзно. Сергейдмитрич уже пообещал денег собрать.
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24.10.2022 19:14 Відповісти
Та це зрозуміло, хаймарси з цезарями порівнювати з шахідськими мопедами...
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24.10.2022 18:34 Відповісти
Глупая статья. Имея разведдроны, мы можем уничтожать цели не далее 60 км за линию фронта, а имея дроны типа Шахед, мы бы могли уничтожать цели на много дальше. Вывод - дроны всякие нужны, дроны всякие важны
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24.10.2022 18:41 Відповісти
Слушно. Якщо б ще союзники надавали супутнікові дані у реальному часі, можна було б немитий генералітет штабелями складати. Деякий час таке вже було - варто було б відновити на тлі останніх подій.
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24.10.2022 18:46 Відповісти
Это как сравнивать глаз и кулак. Разные вещи, разные задачи. Жалкая попытка оправдать отсутствие государственных ударных дронов. Что просто преступная халатность.
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24.10.2022 19:50 Відповісти
Примитивные ударные дроны типа Шахид -136 применять на фронте не имеет смысла. Их моментально собьют. Поэтому в армии США ничего подобного нет. Иранские ударные дроны - оружие террористов, атакующих мирняк, который не может защититься от них, как ВСУ.
Это "оружие" эффективно, безнаказанно работает именно против гражданского населения и обьектов гражданской инфраструктуры. Это самопалы для террористов, а не для воинов.
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24.10.2022 21:13 Відповісти
В Івано-Франківську одинадцятикласник Юрій Тумир розробив дрон-міношукач для українських військових. Винахід може розпізнавати розмір та тип ворожої міни.

Про це повідомив мер міста Руслан Марцінків.

Ідея винаходу

За словами хлопця, спочатку у нього виникла ідея створити машинку, яка шукає міни. Проте згодом "методом спроб і помилок" підлітку вдалося розробити квадрокоптер. Для цього він використав технологію 3D друку.

Координацію пристрою можна регулювати за допомогою застосунку.

"Тобто дрон летить по наперед завданому маршруту в застосунку, проводить обстеження території, позначає, на яких координатах розташовані міни", - пояснює Юрій.(c)
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25.10.2022 00:38 Відповісти
Також винахід оснащений системою розпізнавання розміру та типу міни.

"Тобто сапер відкриває свій застосунок та бачить, де розташовані міни, які вони, і працює над розмінуванням", - наголошує юний винахідник.(c)
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25.10.2022 00:40 Відповісти
Тобто спостерігати, як орчина арта розбирає нашу піхоту (тому що ліміт снарядів у нашої - 6 на день, з низ 3 - шрапнель), це називається у нас "режим Бога"?
Може час цих "богів" нах на цугундер забрати за зухвале знищення особового складу піхоти (в яку також кидать тих, у кого нема снарядів, СТУГН - просто подихати)? Снаряди в нас цінніше за підготовлених операторів СТУГН, розвідників, фахівців інших родів військ та піхотинців, яких тупо кидають на гарматне м'ясо і в "режимі бога" тупо просто *спостерігають!!!*, як їх знищують? Теж мля "баби наражають"? Снаряди нема кому "рожати"? С#ані "боги" новоявлені в нас з'явились..😠🤬
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25.10.2022 07:58 Відповісти
 
 