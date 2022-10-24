Розвідувальні БПЛА більше впливають на хід війни, ніж ударні, - аеророзвідник
Безпілотні літальні апарати (БПЛА) на сучасній війні мають ширше застосування, ніж просто знищення ворожих цілей. Вони є надзвичайно важливим для коригування вогню і розвідки та інших бойових завдань
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Радіо Свобода розповів аеророзвідник із позивним "Глєб".
Вести у сучасних умовах війну без безпілотних літальних апаратів (БПЛА) – це все одно, що грати в шахи, знаючи розташування тільки власних фігур і не маючи уявлення про позиції супротивника. При цьому, за словами аеророзвідника із позивним "Глєб", розвідувальні БПЛА мають у сучасній війні значно ширше застосування, ніж ударні дрони.
"Ті ж дрони-камікадзе, як мені здається, не сильно впливають на хід війни. Знищити ціль — не така вже й хитра задача, — пояснює "Глєб". – Інша справа — знайти та підтвердити ціль надійним джерелом інформації, а побачити її на відео — куди ж надійніше? Тобто коригування вогню та розвідка з неба — те, що найперше і найважливіше для аеророзвідки. Раніше цю функцію частково виконувала пілотована авіація. Проте кожен такий виліт був досить дороговартісним та здійснювався з ризиком для життя пілота. Поява безпілотної авіації зменшила вартість отримання розвідданих".
За словами аеророзвідника, безпілотники вирішують й інші питання бойових підрозділів. Вони, наприклад, можуть ретранслювати зв'язок, даючи командуванню розуміння, що відбувається на певній ділянці фронту. Артилеристи з їх допомогою бачать результати своєї роботи та за потреби корегують вогонь, піхота — отримує попередження про ворожу активність. Безпілотники використовують й авіаційні навідники та авіаційні рятувальники, коли допомагають евакуюватися катапультованим пілотам.
"БПЛА — це те, без чого війна не закінчиться, але суттєво ускладниться, — каже "Глєб". — Адже безпілотники багатократно підвищують ефективність кожної окремої бойової одиниці. Ситуацію, в якій вдається повністю контролювати театр бойових дій, аеророзвідники називають між собою "режим Бога". Чим краще працює аеророзвідка, тим успішніше веде бойові дії армія".
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Это "оружие" эффективно, безнаказанно работает именно против гражданского населения и обьектов гражданской инфраструктуры. Это самопалы для террористов, а не для воинов.
Про це повідомив мер міста Руслан Марцінків.
Ідея винаходу
За словами хлопця, спочатку у нього виникла ідея створити машинку, яка шукає міни. Проте згодом "методом спроб і помилок" підлітку вдалося розробити квадрокоптер. Для цього він використав технологію 3D друку.
Координацію пристрою можна регулювати за допомогою застосунку.
"Тобто дрон летить по наперед завданому маршруту в застосунку, проводить обстеження території, позначає, на яких координатах розташовані міни", - пояснює Юрій.(c)
"Тобто сапер відкриває свій застосунок та бачить, де розташовані міни, які вони, і працює над розмінуванням", - наголошує юний винахідник.(c)
Може час цих "богів" нах на цугундер забрати за зухвале знищення особового складу піхоти (в яку також кидать тих, у кого нема снарядів, СТУГН - просто подихати)? Снаряди в нас цінніше за підготовлених операторів СТУГН, розвідників, фахівців інших родів військ та піхотинців, яких тупо кидають на гарматне м'ясо і в "режимі бога" тупо просто *спостерігають!!!*, як їх знищують? Теж мля "баби наражають"? Снаряди нема кому "рожати"? С#ані "боги" новоявлені в нас з'явились..😠🤬