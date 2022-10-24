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Новости Изменения Конституции
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Конституция (2005) Крым (26002) Чубаров (939) Крымская платформа (307)

Чубаров предложил переформатировать автономный статус Крыма

чубаров

Голова меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров на саміті "Кримська платформа" у Загребі запропонував внести зміни до Конституції щодо статусу Криму як національно-територіальної автономії у складі України.

"Мы должны внести изменения в Конституцию Украины, где четко определить крымскую автономию как автономию, созданную по национально-территориальному признаку, как форму самоопределения коренного народа Крыма - крымскотатарского", - сказал Чубаров на дискуссионной панели "Реинтеграция оккупированных территорий и гарантии неповторения российской агрессии" в рамках Первого парламентского международного саммита "Крымская платформа" в Загребе в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он отметил, что, согласно Конституции Украины, Крым является автономией, но необходимо переформатировать этот статус, "наконец-то нужно определиться с субъектом самоопределения в Крыму, с источником, если хотите, крымской автономии, и этим источником является неотъемлемое право коренного народа этого полуострова на самоопределение в составе независимого украинского государства".

Читайте также: Изменения в Конституцию в части децентрализации соответствуют духу Минских договоренностей, - Вениславский

Чубаров отметил, что через такой механизм через самоопределение коренного народа необходимо одновременно решать вопрос укрепления "украинскости украинского государства, части нашей государственной территории и обеспечения прав человека независимо от его этнической или религиозной принадлежности".
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Топ комментарии
+112
Ніякої автономії не треба. Кримська область с повноваженнями, як в усіх. Україна - унітарна держава й точка.
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24.10.2022 17:48
+74
Ніт.Кримська область України.Вже набавились, вигрібаємо восьмий рік.
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24.10.2022 17:49
+69
підтримую. автономій вже досить. наїлись, дякуєм.
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24.10.2022 17:49
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Страница 5 из 5
Не бывает унитарных государств с автономиями в составе. Тут либо крестик, либо трусы.

Ещё раз. Нужна тебе крымско-татарская автономия - иди за неё и воюй, не отсиживайся.
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25.10.2022 00:50 Ответить
Насправді. Саме це і реалізоване зараз у Конституції України - автономія у складі унітарної держави.

Мене це теж постійно турбувало. Юристи пояснили, що усе залежить від того, як ця автономія реалізована (прописані її права). По Конституції, території можуть вийти тільки після загальнодержавного референдуму.

Те, що учудила рф у 2014 р., звичайна анексія, з намаганням загорнути її у правильну обгортку. Тобто звичайний злочин міжнородного масштабу.
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25.10.2022 11:23 Ответить
Він на цю ідею все своє життя поклав ще з молоду. Поцікавтеся його біографію. Так що, не варто. Втим, я згоден - ніяких автономій. Дай їм національно-культурну автономію - турки прийдуть визволяти. На Крим Ердоган давно вже око поклав.
Татар звісно жалко, адже це їх віковічна мрія - відновити свою державу, яку росіяни знащали 300 років назад, але ... тільки область - і ніяких автономій. Україна - унітарна держава.
А національно-культурну автономію можна і в унітарній державі створити, без автономних територій.
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07.04.2023 11:24 Ответить
Читайте внимательно прежде чем всех кацапами называть.
Национально-территориальную автономию они хотят. Национально-территориальная и национально-культурная, это как говорят в Одессе, две большие разницы.
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25.10.2022 07:01 Ответить
Да прям "так само". Многие татары отлично сейчас живут под оккупацией. Им автономию сегодня, а завтра они отделятся. Украина - унитарное государство
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25.10.2022 00:27 Ответить
1. Зрадники є всюди. Але кількість зрадників серед українців-киримли в рази менша за кількість зрадників серед українців-русин. А про москалів з українським паспортом взагалі і розмовляти нема чого.

2. Ніхто не ставить під сумнів той факт що Україна - унітарна держава. Меджеліс веде діалог про створення національно-культурної автономії у складі унітарної держави. Тобто володіння мовою киримли як умова для зайняття державної посади в Криму, але процедура виходу Криму зі складу України залишається незмінною (загальнодержавний референдум)
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25.10.2022 00:31 Ответить
Ви самі розумієте всю дикість цього:

"Тобто володіння мовою киримли як умова для зайняття державної посади в Криму, але процедура виходу Криму зі складу України залишається незмінною (загальнодержавний референдум)"

це ж автоматично призведе до того що усі державні посади в Криму будуть зайняті виключно кримськими татарами. Хоча їх не більше 10% населення. Це майже нацизм)

Ніякого представниства українців у владі Криму. Але все добре ми унітарна країна)

Василь - здається мені ти бот кацапський, чи ще якийсь.

Бо щось від цьго всього дурненько пахне. І твої закиди до російськомовних українців - це кремлівський наратив. Вони хочуть нас розділяти. На східняків, західняків, південних і північних, по мові, по вірі.. а тепер ще кримчаків добавили?

Коротше - передай своїм кураторам - це не спрацює )
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25.10.2022 03:02 Ответить
Не треба так хвилюватися, Україна завжди буде Україною, вчити кримську мову легше ніж китайську це факт).
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25.10.2022 17:05 Ответить
я не хвилююсь, боте кацапський)

чого мені хвилюватись, якщо всі ці хотєлкі не буде реалізовано.

так що можете кудкудахати скільки завгодно)
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25.10.2022 19:33 Ответить
кудлахтають тут здебільшого кацапські тролі, яким ви підгавкуєте.
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26.10.2022 05:07 Ответить
Вас не дивує, щов Канаді з двома рівними з історичної точки зору етнічними групами потрібно знати обидві мови не лише в Квебеку, але й повсюди?
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26.10.2022 05:09 Ответить
ні не дивує. Порівнювати ситуацію в Канаді і ситуацію в Україні - це безглузда маніпуляція, бо спільного нуль.

мене більше дивує де вась стільки ботів набралося тут і навіщо? хтось хоче ці наративи протиснути у суспільстві. ну хай витрачає гроші, це не спрацює)
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26.10.2022 18:45 Ответить
З огляду на те, що ви всюди вбачаєте маніпуляції, не дивно, що вам ввижаються боти. Живіть з заплющении очіма. Якщо нікуди ходити не треба, іноді це навіть зручно.
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28.10.2022 05:31 Ответить
Ещё раз, прежде чем писать глупость, посмотрите внимательно. Чубаров говорит о национально-территориальной автономии. Если не видите разницы, то лучше ничего не пишите.
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25.10.2022 07:03 Ответить
То спочатку вивчіть, що це таке, а потім лізьте у політологію.
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26.10.2022 05:06 Ответить
Расклад такой, примерно 1/3, если не меньше крымских татар за Украину, 1/3 за Россию, и 1/3 не определились, им всё равно, лишь бы жить давали.
Проедьте по дороге Судак- Приморский, через Грушевку. Там каждое второе (если не 2/3) придорожное заведение (гостиница, кафе, ресторан), принадлежит крымским татарам, и процентов 75-80 из них появились в "российском" Крыму. Так, что те, кто хочет себе территориально-национальную автономию очень даже неплохо живут в нынешнем Крыму.
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25.10.2022 07:36 Ответить
Це і є осиновий килок у тіло імперії - коли республіка віновлюється не на картинці ТБ,
а повністю зі своєю культурою і мовою. Як що це зроблять Соха, Башкірія, Алтай, Тува,
та інщі прокацапські території, то ніякої імперії не буде.
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25.10.2022 17:07 Ответить
нагадати як це було?
у 14 році Україна здала москалям Крим без жодного пгстрілу.
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24.10.2022 21:28 Ответить
Не все так просто, але зауваження слушне.
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24.10.2022 21:35 Ответить
Ну то чого ж ви не пішли захищати? В Україні тоді не було ні армії, ні засобів. Ото аби ляпнути.
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24.10.2022 22:05 Ответить
в той час коли москалі захоплювали Крим і якунович втік, на Майдані знаходилося понад 1 млн. потенційних бійців, готових боронити державу. якби в той час нова влада звернулася за допомогою до українців, знайшлося ще 10 разів по 1 млн.
але нажаль цього не сталося. у тих кулявлобів просто не було яєць щоб роздати млн. "калашів" і спрямувати людей до Криму. проте вони чомусь знайшлися коли почалися події на Донбасі і Майдан перекочував туди. і не тільки "калаши".
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25.10.2022 05:43 Ответить
Витак войовничо настроєні. Мабуть з польских окопів пишете.
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25.10.2022 15:44 Ответить
поганенький у тебе перекладач і аргументів - кіт насрав.
один із улюблених прийомів кацапських тролів - перехід на особистості.
то тобі куди найближче? за кораблем або пі..дуй?
куйлу привіт 👎👎👎 хай здохне курва
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25.10.2022 19:32 Ответить
Ноунейм, зареєстрований в березні цього року, ти там з дзеркалом розмовляєш?
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26.10.2022 16:54 Ответить
а було в 14му кому стріляти?
свинособаки аж скавчали так хотіли щоб ми тоді у війну вступили
але в 14му, нажаль, було нікому і нічим воювати, а штатами керував придурок
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24.10.2022 22:26 Ответить
з якого року в Україні війна?
якби в 14 не було кому стріляти, зараз би куйлу сраку підтирали.
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25.10.2022 05:24 Ответить
скажи спасибо тимошонке
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24.10.2022 22:48 Ответить
Україна здала. А киримли захищали, боролися проти окупантів своїми мізерними силами як могли.
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25.10.2022 00:06 Ответить
І що ж вони набороли своїми силами ?
ДЕ РЕЗУЛЬТАТ ?
РЕЗУЛЬТАТ - ЖИРНИЙ НУЛЬ !
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25.10.2022 00:26 Ответить
Щодо минулого - якби в 2014 році українці-русини підтримали боротьбу українців-киримли то і результат би не забарився. А щодо теперішнього - війна триває. І в цій війні, не зважаючи на те що українці-русини підставили українців-киримли в 2014 році, останні продовжують боротьбу. І результатом боротьби всіх українців (і українців-русин і українців-киримли) буде одна єдина Перемога над окупантом.
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25.10.2022 00:37 Ответить
Что самое интересное, украинские партии, типа Руза, закрыли свои отделения в Крыму после 2014 года, а Чубаров (тот самый который требует автономию), отправил вице-премьером в правительство Аксёнова, российского (внимательно читайте - российского, не имеющего на тот момент украинского паспорта) Крымского татарина Ислямова, который якобы должен был защищать интересы крымских татар. И первое, что сказал Ислямов, выступая по телевизору, что: крымские татары теперь будут жить в Великой стране (видео можно найти на ЮТюбе, у меня есть сохраненное). Это он так интересы крымских татар защищал. А предатель Порошенко, потом ислямову дал украинское гражданство, причём Ислямов не отказался от российского (это нарушение Конституции, но ведь Порошенко можно, правда).
И этим вы хотите отдать Крым?
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25.10.2022 07:52 Ответить
Кінчай тут зі своєю російською пропагандою. Лише кацап дивиться на українців-русин через Медведчука, на нохчів через Кадирова, а на кримців через Іслямова. А для всіх нормальних людей Медведчук, Кадиров та Іслямов - це звичайні росіяни. Справа в тому що росіяни як нарід - це зграя зрадників національних інтересів.

А оцінювати Порошенка ти взагалі не маєш права. Бо оцінювати колишнього президента України мають право лише українці, а ти - кацап американської резиденції.
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25.10.2022 17:07 Ответить
Ха. А как же Порошенко, который дал украинское гражданство не отказавшемуся от российского ислямову. То же самое по московскому комсомольцу муждабаеву.
Порошенко тогда кто и как на кого смотрит.

И не тебе бот рашинский меня учить, что мне делать.
Сначала разберись в чем разница между национально-территориальной автономией и национально-культурной, что бы не путать и не запутывать народ.

Пошёл на...
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26.10.2022 08:44 Ответить
вони не чинили збройного опору

то ж так можно сказати що і білоруси боролись з Лукашенком, і кацапи з Путіним)

виходили постояти
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25.10.2022 02:58 Ответить
Мене цікавить,скільки татар зараз воює на фронті?Я теж не хочу,щоб українські бійці гинули за чіюсь автономію.
Крим - це Україна,де корінним народом є татари.Українська мова державна,це навіть не обгоаорюється.
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25.10.2022 04:49 Ответить
Ха ! Побачимо, що потім почнеться ! Команді Зе* ************ голоси у 2024р. і понесеться ...
Знову про права російськомовних, угорців, киримли ...
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24.10.2022 21:38 Ответить
На відміну від кацапів і угорців, кримці - коріний народ. Що не означає, що зекоманда не потребуватиме їх голосів.
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26.10.2022 05:05 Ответить
і я про це ... читайте уважно, будь ласка ...
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26.10.2022 15:54 Ответить
Автономія це як? Ми будемо керувати за ваші гроші, і якщо якісь проблеми, то ваша армія буде нас захищати?
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24.10.2022 22:07 Ответить
Совсем не так. Сначала национальная автономия, потом самоопределение крымско-татарского народа с выходом из состава Украины, а потом присоединение к Турции, или вхождение в пан-тюркский союз.
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24.10.2022 22:45 Ответить
"Савсєм нє так. Сначала украінская нацианальная автаномія в саставє СССР, патом самаапрєдєлєніє украінскава народа с вихадам із састава СССР, а патом прісаєдінєніє к Расіі ілі вхаждєніє в саюзнає гасударство Расіі і Бєларусіі" - тобі подібні денаціоналізовані кацапомовні кацапи не розуміють що відмінність між киримли і турками така само як між ними і українцями.
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24.10.2022 22:51 Ответить
Я в сортах тюрков не разбираюсь. У этой автономии цель одна-единственная. Это отделение от Украины.
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24.10.2022 22:57 Ответить
А патом літак збили МАУ, а патом турция гадіт Україні як може, семіти
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24.10.2022 23:03 Ответить
Розмовляють https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 кримськотатарською мовою , яка входить до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D0%BA%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8 тюркської мовної сім'ї .

Релігіяhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC Іслам https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BD%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC суннітського толку https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%84%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%B0%D0%B1 ханафійського мазгабу

Упс !!
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26.10.2022 15:57 Ответить
Ні, Тільки Кримська область!!!!
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24.10.2022 22:12 Ответить
досить автономій. чому самі не борються за свої права в окупації у рашки. сидять тихо лиш мрують про незалежність на чужий рахунок. крим це область України
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24.10.2022 22:27 Ответить
Якраз саме киримли боролися в 2014 році проти окупації Криму. Краще за русинських українців. Зараз серед ЗСУ немалий відсоток киримли. Також в підпіллі кримському немалий відсоток киримли. Тож не пиши дурниць.
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24.10.2022 22:47 Ответить
ты брешешь бот кацапский
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24.10.2022 22:49 Ответить
Сколько татарских батальонов в ЗСУ?
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24.10.2022 23:05 Ответить
Жодного. Тому що татарстан в росії. А киримли - це не маючий відношення до татар корінний український нарід який воює в ЗСУ на рівних з русинськими етносами: гуцулами, волинянами, запорожцями.
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24.10.2022 23:23 Ответить
Ну тогда и не требуйте к себе особенного отношения, если вы такие же, как и все мы - украинцы. Короче, хер вам, а не автономия.
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24.10.2022 23:35 Ответить
Киримли - це корінний український нарід. І саме тому він має право на національно-культурну автономію у складі унітарної України. Але себе (кацапомовного кацапа) з нами (українцями русинськими та половецькими) не рівняй. Те що ти більш ніж за пів року після кацапської навали продовжуєш писати мовою окупанта і розводити кацапські наративи - ще одне нагадування про те за що русинські та половецькі українці воюють. А воюють вони за те щоб помножити на нуль кількість отаких як ти окупантів.
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24.10.2022 23:43 Ответить
киримли не жили протягом двох-трьох останніх століть на території всього півострова. І про національно-культурну автономію можна говорити в певних районах проживання. А не у всій області.
Ми стільки своєї землі і історії віддали рукотворним морям, аби вода в Крим пішла. А отже то і наша земля, а не лише киримли. Більшість киримли проживають в туреччині. І якщо віддати Крим виключно в руки киримли, то це - віддати Крим туркам. Навіть за часів ханства такого не було.
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25.10.2022 00:25 Ответить
Про національно-культурну автономію українців-киримли треба говорити саме у всьому Криму. Але ніхто не говорить про те щоб віддавати Крим виключно в руки киримли. Питання лише в тому що українець-русин який хоче займати владну посаду в Криму має вивчити мову та культуру киримли. Так само як і українець-киримли має знати державну мову і культуру. Це симбіоз який Меджеліс прагне створити саме для захисту власної культури від окупаційних впливів, в тому числі від турецького. Симбіоз в якому розвиток культури киримли невід'ємний від українського націоналізму.
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25.10.2022 00:42 Ответить
Василь Петренко 873eaed9, вот не хочется оскорблять, но такие как ты по другому не понимают.
Ещё раз, для февралей, читай внимательно. Рефатка требует национально-территориальную автономию, а не национально-культурную. Это абсолютно разные вещи. Абсолютно разные понятия сути автономии. Одна на основе нации и территории, то есть, простым и доступным языком: определённая нация на определённой территории; а национально-культурная, не подразумевает территорию, а просто культуру определённой нации.
Вы не видите разницу, или вы проплаченный крымскими татарами тупой бот? Или просто российский бот?
Что не понятно.
Господи. Админ. Отключите это недоразумение.
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25.10.2022 12:45 Ответить
Кацап українця не здатен образити. Бо людина ніяк не змінюється незалежно від того скільки на неї кацап бреше. І пишу я не для тобі подібних кацапських брехунів, а для читачів які бажають розібратися, зрозуміти що питання не в назві автономії а в формі державного устрою яку пан Чубаров ніколи не просив змінити. Чубаров ніколи не посягав на унітарний статус України.
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25.10.2022 16:46 Ответить
Епт. А те изменения которые требует Чубаров и такие как он, это не изменение строя.
Ещё раз, для недалёких. Национально-территориальная и национально-культурная, это разные автономии. Изменения которые требуют крымские татары противоречат статьям Конституции. Что здесь не ясно, бот ты сраный. Я коренной крымчанин в нескольких поколениях, в отличии от тебя. Достал уже. Сначала бы разобрался с понятиями автономий.
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25.10.2022 17:08 Ответить
1. Корінні кримчани - це киримли, караїми, кримчаки та українці-русини. А ти - росіянин. Ти кацап. Ти в Криму - чужинець-окупант який не володіє ані державною ані регіональною мовами.

2. Ти можеш брехати скільки завгодно, але Чубаров взагалі не говорить про зміну форми державного устрою з унітарної держави на федеративну. Він говорить про зміни в конституції стосовно особливого статусу мови киримли, зміни органів управління Криму, але не говорить і не збирається говорити про надання киримли права вирішення питання виходу зі складу України. Право вирішувати долю Криму залишається за всім українським народом в цілому.
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25.10.2022 17:16 Ответить
Короче. Спорить с некоторыми не интересны.
Автономия в унитарном государстве невозможна по определению, и то что она есть, это упущение 90-х.
Прежде, чем со мной спорить, почитай те изменения которые требуют внести в раздел X Конституции Украины крымские татары. Может поймёшь, если есть чем понимать, что там полное нарушение:
1. Конституции Украины.
2. Прав граждан Украины не крымско-татарской национальности.
3. Основания для возможного отделения от Украины.
И много другого.

Не надо мне отвечать, спорить с крымскотатарско-российским ботом, не имеющим представления о политике и законах, мне не интересно.
Иди подлизываться чубарову, может он ещё тебе проплатит.
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26.10.2022 08:52 Ответить
Українці розмовляють українською. Зокрема, киримли з українцями розмовляють українською. На відміну від кацапомовних.
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26.10.2022 05:01 Ответить
Некоторые по-мадьярски разговаривают, представляешь? Посмотри пару видосов с фронта, там сплошная русская речь в ЗСУ. Они все предатели?
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26.10.2022 20:52 Ответить
Подивітьсе ще більше відосиків і розповісте мені як розмовляють в ЗСУ.
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28.10.2022 05:15 Ответить
Особенно доставило крымско-татарское подполье. Это как французское сопротивление. Все о нем слышали, но французов там не видели. После войны выяснилось, что все французы там были евреями.
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24.10.2022 23:11 Ответить
Нам, українцям, не має жодного значення що саме вас, кацапів, торкає. Власне, нам і не треба щоб ви, кацапи, бачили або чули про підпілля киримли.
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24.10.2022 23:25 Ответить
"василь петренко", який з тебе українець ?
Ти долдониш одне і теж за принципом "нєт, ето нє так!"
Все за вашим катехізисом.
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25.10.2022 00:29 Ответить
Кацапам і з третього разу не доходить. Приходиться повторювати елементарні істини
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25.10.2022 00:32 Ответить
да це бот кацапський

я бачу що він транслейтером переводить, бо багато кацапських слів проскакує )

"нарід" наприклад)

це кацапська троляка яка хоче розбрат тут посіяти)
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25.10.2022 03:06 Ответить
Це вже усiм ясно, турки лiзуть ... як не одна чума, так друга наволоч...
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24.10.2022 23:00 Ответить
Киримли - то не турки а корінний український нарід, тобто такі само українці як і гуцули.
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24.10.2022 23:47 Ответить
Потом будете верещать что вас Байден силой заставил внедрить себе раковую опухоль в виде автономии? В составе США нет автономий и все равны. Во Франции живут французы, французы-арабы, французы-баски и так далее, там тоже нет автономий. В Крыму живут украинцы татарской русской греческой этничности Ключевое слово ЭТНИЧНОСТИ. Оставив автономию мы закладываем бомбу замедленного действия. Крым не татарский, он многонациональный. Сколько представителей у власти будет от татар должно зависеть от количества проголосовавших а не от территорий.
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24.10.2022 23:21 Ответить
Чому якщо людина кацапомовна, вона дурна та неосвічена?

1. Сполучені Держави Америки - союз незалежних держав кожна з яких має власний суверенитет, власне законодавство і власну систему судоустрою. Це набагато більше за національно-культурну автономію у складі унітарної держави.

2. Киримли вже навіть на законодавчому рівні визнані корінним народом України. Тож нема сенсу порівнювати їх з греками та кацапами.

3. Не існує в природі ніякої "русскай етнічнасті". Етноси виникають впродовж тривалого історичного розвитку, а нинішні денаціоналізовані манкурти які називають себе "русскімі" не мають навіть умов формування етносу.
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24.10.2022 23:54 Ответить
Твоя рашистська думка про те що росіяни мають мати представників влади в залежності від кількості проголосувавших росіян з українським паспортом українців не цікавить.

Національно-культурна автономія киримли має бути створена саме тому щоб ви, кацапи, не мали представників у владі доки не вивчите державну мову та мову киримли.
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24.10.2022 23:56 Ответить
Ніяких "русскіх" не існує. Існують лише українці та росіяни (яких в ЗСУ називають п*дорами)
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24.10.2022 23:58 Ответить
Підтримую ідею звичайної Кримської області України.
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24.10.2022 23:46 Ответить
Ну так идите и берите свою автономию, или хотите получить её сидя на жопе ровно?
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25.10.2022 00:00 Ответить
Ніяких змін до Конституцііі. Вона у нас досконала.

Американці жодного разу не змінювали свою Конституцію і живуть і не гудуть.
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25.10.2022 00:25 Ответить
Иди на фиг с автономией
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25.10.2022 00:25 Ответить
А Чому Це Чубаров саме зараз питання підіймає..
Наче не часі..він щось знає?
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25.10.2022 01:13 Ответить
там замешани турки
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25.10.2022 19:42 Ответить
Коротше, не сперичайтеся з цими ботами що тут налетіли і топлять за автономію. Їх тут як мінімум 3. Але видно що це заказуха. Ще й транслейтером на українську перекладають свої наративчики.

Просто відправляйте у СПАМ.
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25.10.2022 03:10 Ответить
Уберите уже из политики этого гэбэшника. Крым - обычная область.
Чубаров провокатор, хочет на международном уровне перессорить украинцев.
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25.10.2022 06:54 Ответить
І чим ми тоді відрізняємося від русні, якщо боїмося дати національну автономію кримським татарам? Боїмося, що мову вчити доведеться? Так русня теж українську не хоче вчити. Боїмося, що це буде нагадувати сценарій Путіна по федералізації України? А як же тоді бути з тим, що ми визнаємо Ічкерію?
Давайте випишемо такі закони, зробимо такий рівень життя, щоб кримчани захотіли жити разом з українцями.
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25.10.2022 10:07 Ответить
Ічкерія це автономія у складі РФ, ваапщє-то. Вже оформлена кордонами і Конституцією.

Киримли 10% від кількості жителів Криму.

Мову киримли пропонують вивчати у Криму, а не по усій Україні.

План Пу по федералізації України то брєд сивої кобили, який не влазить в жодні рамки міжнародних договорів і порядків. Мало того, навіть законодавству РФ протирічить.
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25.10.2022 11:33 Ответить
Очень бы хотелось, чтобы вы прочитали предлагаемые крымскими татарами изменения в Конституцию Украины.
Если очень кратко, то их предложения нарушают статьи, которые изменять нельзя по этой же Конституции. Например они хотят себе больше прав по национальному признаку, что противоречит статьям Конституции Украины в части равных прав для граждан государства, и в части того, что изменять статьи в худшую сторону, т.е. с ущемлением прав нельзя.
Чубаров и ему подобные или не знают конституцию, или просто плюют на неё, а соответственно и на Украину. Ну а дальше выбирайте, что вас больше устраивает.
Меня например крымскотатарская автономия не устраивает, тем более принятая с нарушениями основного закона.
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25.10.2022 12:52 Ответить
За национальную автономию татарам нужно бороться с оккупантами с оружием в руках, а не сидеть и ждать пока им ее принесут на тарелочке с голубой каемочой! Если крымско-татарский не окажет массовогго активного сопротивления оккупантам, значит он и не заслуживает нацональной автономии!
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25.10.2022 10:17 Ответить
Поэтому Чубаров и требует автономию чтобы было за что бороться. А то хрен редьки не слаще.
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25.10.2022 10:24 Ответить
Прежде, чем что-то требывать, нужно доказать и показать, что ДОСТОИН (речь не о Чубарове, а о крымско-татарском народе в целом, заслуги предков потомкам не засчитываются)!
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25.10.2022 10:39 Ответить
Потом этот коренной народ потребует независимости и будет как с Косово. Даже никаких бомб не понадобится.
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25.10.2022 10:17 Ответить
Чубаров на саміті "Кримська платформа" у Загребі запропонував внести зміни до Конституції щодо статусу Криму як національно-територіальної автономії у складі України.
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25.10.2022 11:35 Ответить
Чесно кажучи, Крим буде тих, хто його відвоює.
А воюють поки що українці.
Татари є, але їх дуже мало.
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25.10.2022 16:35 Ответить
Лучше татарскимй, чем расийский!
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25.10.2022 16:57 Ответить
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