Чубаров предложил переформатировать автономный статус Крыма

Голова меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров на саміті "Кримська платформа" у Загребі запропонував внести зміни до Конституції щодо статусу Криму як національно-територіальної автономії у складі України.

"Мы должны внести изменения в Конституцию Украины, где четко определить крымскую автономию как автономию, созданную по национально-территориальному признаку, как форму самоопределения коренного народа Крыма - крымскотатарского", - сказал Чубаров на дискуссионной панели "Реинтеграция оккупированных территорий и гарантии неповторения российской агрессии" в рамках Первого парламентского международного саммита "Крымская платформа" в Загребе в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он отметил, что, согласно Конституции Украины, Крым является автономией, но необходимо переформатировать этот статус, "наконец-то нужно определиться с субъектом самоопределения в Крыму, с источником, если хотите, крымской автономии, и этим источником является неотъемлемое право коренного народа этого полуострова на самоопределение в составе независимого украинского государства".

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Чубаров отметил, что через такой механизм через самоопределение коренного народа необходимо одновременно решать вопрос укрепления "украинскости украинского государства, части нашей государственной территории и обеспечения прав человека независимо от его этнической или религиозной принадлежности".