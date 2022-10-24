Чубаров запропонував переформатувати автономний статус Криму
Голова меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров на саміті "Кримська платформа" у Загребі запропонував внести зміни до Конституції щодо статусу Криму як національно-територіальної автономії у складі України.
"Ми маємо внести зміни до Конституції України, де чітко визначити кримську автономію як автономію, яка створена за національно-територіальною ознакою, як форма самовизначення корінного народу Криму - кримськотатарського", - сказав Чубаров на дискусійній панелі "Реінтеграція окупованих територій та гарантії неповторення російської агресії" у межах Першого парламентського міжнародного саміту "Кримська платформа" у Загребі у понеділок, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
Він зазначив, що, згідно з Конституцією України, Крим є автономією, але необхідно переформатувати цей статус, "нарешті треба визначитися із суб'єктом самовизначення у Криму, із джерелом, якщо хочете, кримської автономії, і цим джерелом є невід'ємне право корінного народу цього півострова на самовизначення у складі незалежної української держави".
Чубаров зазначив, що через такий механізм, через самовизначення корінного народу необхідно одночасно вирішувати питання зміцнення "українськості української держави, частини нашої державної території та забезпечення прав людини незалежно від її етнічної чи релігійної приналежності".
Будь ласка, зачекайте...
Ещё раз. Нужна тебе крымско-татарская автономия - иди за неё и воюй, не отсиживайся.
Мене це теж постійно турбувало. Юристи пояснили, що усе залежить від того, як ця автономія реалізована (прописані її права). По Конституції, території можуть вийти тільки після загальнодержавного референдуму.
Те, що учудила рф у 2014 р., звичайна анексія, з намаганням загорнути її у правильну обгортку. Тобто звичайний злочин міжнородного масштабу.
Татар звісно жалко, адже це їх віковічна мрія - відновити свою державу, яку росіяни знащали 300 років назад, але ... тільки область - і ніяких автономій. Україна - унітарна держава.
А національно-культурну автономію можна і в унітарній державі створити, без автономних територій.
Национально-территориальную автономию они хотят. Национально-территориальная и национально-культурная, это как говорят в Одессе, две большие разницы.
2. Ніхто не ставить під сумнів той факт що Україна - унітарна держава. Меджеліс веде діалог про створення національно-культурної автономії у складі унітарної держави. Тобто володіння мовою киримли як умова для зайняття державної посади в Криму, але процедура виходу Криму зі складу України залишається незмінною (загальнодержавний референдум)
"Тобто володіння мовою киримли як умова для зайняття державної посади в Криму, але процедура виходу Криму зі складу України залишається незмінною (загальнодержавний референдум)"
це ж автоматично призведе до того що усі державні посади в Криму будуть зайняті виключно кримськими татарами. Хоча їх не більше 10% населення. Це майже нацизм)
Ніякого представниства українців у владі Криму. Але все добре ми унітарна країна)
Василь - здається мені ти бот кацапський, чи ще якийсь.
Бо щось від цьго всього дурненько пахне. І твої закиди до російськомовних українців - це кремлівський наратив. Вони хочуть нас розділяти. На східняків, західняків, південних і північних, по мові, по вірі.. а тепер ще кримчаків добавили?
Коротше - передай своїм кураторам - це не спрацює )
чого мені хвилюватись, якщо всі ці хотєлкі не буде реалізовано.
так що можете кудкудахати скільки завгодно)
мене більше дивує де вась стільки ботів набралося тут і навіщо? хтось хоче ці наративи протиснути у суспільстві. ну хай витрачає гроші, це не спрацює)
Проедьте по дороге Судак- Приморский, через Грушевку. Там каждое второе (если не 2/3) придорожное заведение (гостиница, кафе, ресторан), принадлежит крымским татарам, и процентов 75-80 из них появились в "российском" Крыму. Так, что те, кто хочет себе территориально-национальную автономию очень даже неплохо живут в нынешнем Крыму.
а повністю зі своєю культурою і мовою. Як що це зроблять Соха, Башкірія, Алтай, Тува,
та інщі прокацапські території, то ніякої імперії не буде.
у 14 році Україна здала москалям Крим без жодного пгстрілу.
але нажаль цього не сталося. у тих кулявлобів просто не було яєць щоб роздати млн. "калашів" і спрямувати людей до Криму. проте вони чомусь знайшлися коли почалися події на Донбасі і Майдан перекочував туди. і не тільки "калаши".
один із улюблених прийомів кацапських тролів - перехід на особистості.
то тобі куди найближче? за кораблем або пі..дуй?
куйлу привіт 👎👎👎 хай здохне курва
свинособаки аж скавчали так хотіли щоб ми тоді у війну вступили
але в 14му, нажаль, було нікому і нічим воювати, а штатами керував придурок
якби в 14 не було кому стріляти, зараз би куйлу сраку підтирали.
ДЕ РЕЗУЛЬТАТ ?
РЕЗУЛЬТАТ - ЖИРНИЙ НУЛЬ !
И этим вы хотите отдать Крым?
А оцінювати Порошенка ти взагалі не маєш права. Бо оцінювати колишнього президента України мають право лише українці, а ти - кацап американської резиденції.
Порошенко тогда кто и как на кого смотрит.
И не тебе бот рашинский меня учить, что мне делать.
Сначала разберись в чем разница между национально-территориальной автономией и национально-культурной, что бы не путать и не запутывать народ.
Пошёл на...
то ж так можно сказати що і білоруси боролись з Лукашенком, і кацапи з Путіним)
виходили постояти
Крим - це Україна,де корінним народом є татари.Українська мова державна,це навіть не обгоаорюється.
Знову про права російськомовних, угорців, киримли ...
Релігіяhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC Іслам https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BD%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC суннітського толку https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%84%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%B0%D0%B1 ханафійського мазгабу
Упс !!
Ми стільки своєї землі і історії віддали рукотворним морям, аби вода в Крим пішла. А отже то і наша земля, а не лише киримли. Більшість киримли проживають в туреччині. І якщо віддати Крим виключно в руки киримли, то це - віддати Крим туркам. Навіть за часів ханства такого не було.
Ещё раз, для февралей, читай внимательно. Рефатка требует национально-территориальную автономию, а не национально-культурную. Это абсолютно разные вещи. Абсолютно разные понятия сути автономии. Одна на основе нации и территории, то есть, простым и доступным языком: определённая нация на определённой территории; а национально-культурная, не подразумевает территорию, а просто культуру определённой нации.
Вы не видите разницу, или вы проплаченный крымскими татарами тупой бот? Или просто российский бот?
Что не понятно.
Господи. Админ. Отключите это недоразумение.
Ещё раз, для недалёких. Национально-территориальная и национально-культурная, это разные автономии. Изменения которые требуют крымские татары противоречат статьям Конституции. Что здесь не ясно, бот ты сраный. Я коренной крымчанин в нескольких поколениях, в отличии от тебя. Достал уже. Сначала бы разобрался с понятиями автономий.
2. Ти можеш брехати скільки завгодно, але Чубаров взагалі не говорить про зміну форми державного устрою з унітарної держави на федеративну. Він говорить про зміни в конституції стосовно особливого статусу мови киримли, зміни органів управління Криму, але не говорить і не збирається говорити про надання киримли права вирішення питання виходу зі складу України. Право вирішувати долю Криму залишається за всім українським народом в цілому.
Автономия в унитарном государстве невозможна по определению, и то что она есть, это упущение 90-х.
Прежде, чем со мной спорить, почитай те изменения которые требуют внести в раздел X Конституции Украины крымские татары. Может поймёшь, если есть чем понимать, что там полное нарушение:
1. Конституции Украины.
2. Прав граждан Украины не крымско-татарской национальности.
3. Основания для возможного отделения от Украины.
И много другого.
Не надо мне отвечать, спорить с крымскотатарско-российским ботом, не имеющим представления о политике и законах, мне не интересно.
Иди подлизываться чубарову, может он ещё тебе проплатит.
Ти долдониш одне і теж за принципом "нєт, ето нє так!"
Все за вашим катехізисом.
я бачу що він транслейтером переводить, бо багато кацапських слів проскакує )
"нарід" наприклад)
це кацапська троляка яка хоче розбрат тут посіяти)
1. Сполучені Держави Америки - союз незалежних держав кожна з яких має власний суверенитет, власне законодавство і власну систему судоустрою. Це набагато більше за національно-культурну автономію у складі унітарної держави.
2. Киримли вже навіть на законодавчому рівні визнані корінним народом України. Тож нема сенсу порівнювати їх з греками та кацапами.
3. Не існує в природі ніякої "русскай етнічнасті". Етноси виникають впродовж тривалого історичного розвитку, а нинішні денаціоналізовані манкурти які називають себе "русскімі" не мають навіть умов формування етносу.
Національно-культурна автономія киримли має бути створена саме тому щоб ви, кацапи, не мали представників у владі доки не вивчите державну мову та мову киримли.
Американці жодного разу не змінювали свою Конституцію і живуть і не гудуть.
Наче не часі..він щось знає?
Просто відправляйте у СПАМ.
Чубаров провокатор, хочет на международном уровне перессорить украинцев.
Давайте випишемо такі закони, зробимо такий рівень життя, щоб кримчани захотіли жити разом з українцями.
Киримли 10% від кількості жителів Криму.
Мову киримли пропонують вивчати у Криму, а не по усій Україні.
План Пу по федералізації України то брєд сивої кобили, який не влазить в жодні рамки міжнародних договорів і порядків. Мало того, навіть законодавству РФ протирічить.
Если очень кратко, то их предложения нарушают статьи, которые изменять нельзя по этой же Конституции. Например они хотят себе больше прав по национальному признаку, что противоречит статьям Конституции Украины в части равных прав для граждан государства, и в части того, что изменять статьи в худшую сторону, т.е. с ущемлением прав нельзя.
Чубаров и ему подобные или не знают конституцию, или просто плюют на неё, а соответственно и на Украину. Ну а дальше выбирайте, что вас больше устраивает.
Меня например крымскотатарская автономия не устраивает, тем более принятая с нарушениями основного закона.
А воюють поки що українці.
Татари є, але їх дуже мало.