На парламентський саміт Кримської платформи приїде Ненсі Пелосі, - МЗС
Спікер Палати Представників США Ненсі Пелосі візьме участь у парламентському саміті "Кримської платформи", що відбудеться 24-25 жовтня у Загребі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила у Фейсбуці перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.
"Список учасників доповнюється буквально щодня. І вже можу трохи привідкрити завісу. Однією з учасниць стане Спікер Палати Представників США Ненсі Пелосі. Її участь - це пряме підтвердження того, що питання деокупації Криму стоїть високо на порядку денному у Вашингтоні", - підкреслила Джапарова.
Вона додала, що на заході онлайн чи офлайн будуть присутні також представники всіх країн "Групи семи".
Джапарова також наголосила, що спільно з усіма учасниками готується потужна підсумкова заява, яка відповідає реаліям часу. Зокрема, учасники Саміту виступлять із засудженням спроб росії незаконно анексувати Крим, Луганську, Донецьку, Запорізьку та Херсонську області.
Ще одним важливим елементом стане зустріч Експертної мережі "Кримської платформи".
"Таким чином ми довершили архітектуру "Кримської платформи", яка тепер повноцінно функціонуватиме в урядовому, парламентському та експертному рівнях. Завдяки лідерству Президента України Володимира Зеленського зараз "Кримська платформа" об’єднує 60 держав та міжнародних організацій довкола українського національного інтересу - повної деокупації півострова", - підсумувала перша заступниця міністра закордонних справ України.
Будь ласка, зачекайте...
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!