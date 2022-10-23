На парламентський саміт Кримської платформи приїде Ненсі Пелосі, - МЗС

Спікер Палати Представників США Ненсі Пелосі візьме участь у парламентському саміті "Кримської платформи", що відбудеться 24-25 жовтня у Загребі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила у Фейсбуці перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

"Список учасників доповнюється буквально щодня. І вже можу трохи привідкрити завісу. Однією з учасниць стане Спікер Палати Представників США Ненсі Пелосі. Її участь - це пряме підтвердження того, що питання деокупації Криму стоїть високо на порядку денному у Вашингтоні", - підкреслила Джапарова.

Вона додала, що на заході онлайн чи офлайн будуть присутні також представники всіх країн "Групи семи".

Джапарова також наголосила, що спільно з усіма учасниками готується потужна підсумкова заява, яка відповідає реаліям часу. Зокрема, учасники Саміту виступлять із засудженням спроб росії незаконно анексувати Крим, Луганську, Донецьку, Запорізьку та Херсонську області.

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Ще одним важливим елементом стане зустріч Експертної мережі "Кримської платформи".

"Таким чином ми довершили архітектуру "Кримської платформи", яка тепер повноцінно функціонуватиме в урядовому, парламентському та експертному рівнях. Завдяки лідерству Президента України Володимира Зеленського зараз "Кримська платформа" об’єднує 60 держав та міжнародних організацій довкола українського національного інтересу - повної деокупації півострова", - підсумувала перша заступниця міністра закордонних справ України.

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