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Джапарова Еміне (179) Кримська платформа (319)

На парламентський саміт Кримської платформи приїде Ненсі Пелосі, - МЗС

пелосі,ненсі

Спікер Палати Представників США Ненсі Пелосі візьме участь у парламентському саміті "Кримської платформи", що відбудеться 24-25 жовтня у Загребі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила у Фейсбуці перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

"Список учасників доповнюється буквально щодня. І вже можу трохи привідкрити завісу. Однією з учасниць стане Спікер Палати Представників США Ненсі Пелосі. Її участь - це пряме підтвердження того, що питання деокупації Криму стоїть високо на порядку денному у Вашингтоні", - підкреслила Джапарова.

Вона додала, що на заході онлайн чи офлайн будуть присутні також представники всіх країн "Групи семи".

Джапарова також наголосила, що спільно з усіма учасниками готується потужна підсумкова заява, яка відповідає реаліям часу. Зокрема, учасники Саміту виступлять із засудженням спроб росії незаконно анексувати Крим, Луганську, Донецьку, Запорізьку та Херсонську області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Участь у парламентському саміті "Кримської платформи" у хорватському Загребі підтвердили понад 30 спікерів національних парламентів, - Стефанчук

Ще одним важливим елементом стане зустріч Експертної мережі "Кримської платформи".

"Таким чином ми довершили архітектуру "Кримської платформи", яка тепер повноцінно функціонуватиме в урядовому, парламентському та експертному рівнях. Завдяки лідерству Президента України Володимира Зеленського зараз "Кримська платформа" об’єднує 60 держав та міжнародних організацій довкола українського національного інтересу - повної деокупації півострова", - підсумувала перша заступниця міністра закордонних справ України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін відмовляв Ердогана брати участь у саміті Кримської платформи, - Джемілєв

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Топ коментарі
+3
Борис Джонсон оголосив, що не висуватиме свою кандидатуру на посаду лідера консерваторів та прем'єра Британії, - Sky News
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23.10.2022 23:13
+2
Про нього не можуть забути, оскільки на повістці дня стоить питання перетворення чорного моря у внутрішніх море країн НАТО
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24.10.2022 00:09
+1
Так. дуже шкода... Пишуть й тут таке...
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23.10.2022 23:15
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Борис Джонсон оголосив, що не висуватиме свою кандидатуру на посаду лідера консерваторів та прем'єра Британії, - Sky News
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23.10.2022 23:13 Відповісти
Так. дуже шкода... Пишуть й тут таке...
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23.10.2022 23:15 Відповісти
шансов у него и так не было. Это для нас Джонсонюк классый парень, а сами англичане его ненавидят.
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24.10.2022 00:01 Відповісти
консерваторы не поддержали так как Борис Джонсон был за brexit - а в Лондоне сейчас проходят демонстрации за возврат в Евросоюз
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24.10.2022 03:28 Відповісти
Спікер Палати Представників США Ненсі Пелосі як і Джозеф Байден є справжній друг України.
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23.10.2022 23:17 Відповісти
Ха-ха-ха
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24.10.2022 04:44 Відповісти
Це дуже добра новина, нарешті такий собі локальний форум, починає перетворюватися на дійсно щось серйозне, сподіваємося, що ми побачимо якийсь прогрес окрім як поговорити аби поговорити
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23.10.2022 23:17 Відповісти
тільки побільше 200-х /300-х на раSSію може "промити мозги" руZZкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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23.10.2022 23:18 Відповісти
Ну а в 1941-45 промило хіба? Все інше тільки плюс
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24.10.2022 02:52 Відповісти
Очень хорошо что про Крым не забывают. Я боялся, что его вынесут "за скобки".
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23.10.2022 23:55 Відповісти
Про нього не можуть забути, оскільки на повістці дня стоить питання перетворення чорного моря у внутрішніх море країн НАТО
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24.10.2022 00:09 Відповісти
А буде хтось з наших на "Кримській платформі", чи знов зелені поїдуть?
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24.10.2022 00:13 Відповісти
Ну, сказано ж - "завдяки лідерству Президента Зеленського". Як же може бути інакше...
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24.10.2022 06:29 Відповісти
РСФСР сама отказалась от послевоенной Крымской области на заседании Верховного Совета ,потом было заседание Верховного совета Сссра,на котором выступил тогдашний начальниктипа председатель Совета министров Ссср Георгий Маленков, сказав правильные слова. Типа сегодня Крымскую область моцкалям не под силу восстановить...,и учитывая что Украина имеет тесные хозяйственно-экономические интересы с Крымской областью,ей проще будет восстановить послевоенный Крым...ну типа на тебе Боже,что нам моцкалям не гоже...🤣
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24.10.2022 08:46 Відповісти
 
 