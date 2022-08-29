Путін відмовляв Ердогана брати участь у саміті Кримської платформи, - Джемілєв

Президент РФ Володимир Пунін намагався вмовити очільників країн відмовитись від участі у саміті Кримської платформи. Зокрема, Путін відмовялв президента Туреччини Реджепа Ердогана.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв в інтерв'ю "Крим.Реалії"

Він зазначив, що на саміті планували бути присутніми такі країни, як Нігер та Республіка Конго, але в останній момент вони відмовились.

"Планувала ще брати участь Гана, потім вони сказали, що з технічних причин не зможуть, але приєднуються до підсумкового документа, який буде ухвалено", - сказав Джемілєв.

Джемілєв підкреслив, що участь країн у Кримській платформі є важливаю, але РФ намагалась відмовити очільників деяких країн від цієї ідеї.



"Росія якими тільки методами не намагалася відмовити всіх, аж до шантажу та погроз. Мені розповідали, що Путін казав Ердогану: мовляв, відкриємо потік туристів, розширимо торгівлю, аби тільки Туреччина не брала участі в саміті. А Ердоган каже: там-таки (у Криму, – КР) мої родичі живуть; я потім скажу їм, що обміняв їх на туристів? І потім Україна – наш сусід, а за Кораном сусіди повинні один одному допомагати, сказав він. І цього разу він сам виступив із гарною промовою", - сказав лідер кримськотатарського народу.

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Нагадаємо, учасники Кримської платформи у спільній заяві закликали Росію вивести війська з території України негайно та безумовно.