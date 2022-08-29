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Новини Війна
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Путін відмовляв Ердогана брати участь у саміті Кримської платформи, - Джемілєв

ердоган,путін

Президент РФ Володимир Пунін намагався вмовити очільників країн відмовитись від участі у саміті Кримської платформи. Зокрема, Путін відмовялв президента Туреччини Реджепа Ердогана.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв в інтерв'ю "Крим.Реалії"

Він зазначив, що на саміті планували бути присутніми такі країни, як Нігер та Республіка Конго, але в останній момент вони відмовились.

"Планувала ще брати участь Гана, потім вони сказали, що з технічних причин не зможуть, але приєднуються до підсумкового документа, який буде ухвалено", - сказав Джемілєв.

Джемілєв підкреслив, що участь країн у Кримській платформі є важливаю, але РФ намагалась відмовити очільників деяких країн від цієї ідеї.

"Росія якими тільки методами не намагалася відмовити всіх, аж до шантажу та погроз. Мені розповідали, що Путін казав Ердогану: мовляв, відкриємо потік туристів, розширимо торгівлю, аби тільки Туреччина не брала участі в саміті. А Ердоган каже: там-таки (у Криму, – КР) мої родичі живуть; я потім скажу їм, що обміняв їх на туристів? І потім Україна – наш сусід, а за Кораном сусіди повинні один одному допомагати, сказав він. І цього разу він сам виступив із гарною промовою", - сказав лідер кримськотатарського народу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Світові лідери приділяють особисту увагу питанню звільнення Криму, - ОП

Нагадаємо, учасники Кримської платформи у спільній заяві закликали Росію вивести війська з території України негайно та безумовно. 

Джемілєв Мустафа (283) Крим (14135) путін володимир (23772) Ердоган Реджеп Таїп (928) Кримська платформа (320)


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Топ коментарі
+6
Мне сложно понять, как может вообще президент развитой, цивилизованной страны, которая еще к тому является членом НАТО, которая признает международное право, беседует с комнатным людоедом Путиным. На каком языке необходимо вести разговор, каких ценностей придерживаться. Естественно Эрдоган примет участие в работе Крымской платформы цивилизованных стран, к которым он относиться. С Путиным ему точно не по пути.
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29.08.2022 12:16
+3
Зламався.
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29.08.2022 12:14
+3
то була деза шоб увести ворога в оману. у Омані навчили
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29.08.2022 12:21
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Зєлєнский ну де ж там твій переломний момент?
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29.08.2022 12:13 Відповісти
Зламався.
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29.08.2022 12:14 Відповісти
то була деза шоб увести ворога в оману. у Омані навчили
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29.08.2022 12:21 Відповісти
Мне сложно понять, как может вообще президент развитой, цивилизованной страны, которая еще к тому является членом НАТО, которая признает международное право, беседует с комнатным людоедом Путиным. На каком языке необходимо вести разговор, каких ценностей придерживаться. Естественно Эрдоган примет участие в работе Крымской платформы цивилизованных стран, к которым он относиться. С Путиным ему точно не по пути.
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29.08.2022 12:16 Відповісти
відсмоктав, але султан все одно не погодився
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29.08.2022 12:17 Відповісти
Эрдоган открыл проливы Босфор и Дарданеллы для прохода военных кораблей путлера в количестве 2 на борту находились комплексы С-300,один корабл пошел на Крым,второй на Новороссорийск... сообщил нардеп Алексей Гончаренко...
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29.08.2022 12:33 Відповісти
Так - та не так...
Кораблі були не військові, а грузові...
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29.08.2022 12:38 Відповісти
Ага...типа не военный сухогруз перевез из Сирии те комплексы...
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29.08.2022 12:49 Відповісти
Ну тіпа так...
Єрдоган обіцяв непропускати військові кораблі, він їх і не пропускає...
Технічно він свого слова не порушив, а "фактично" - він політик і йому насрати на всі інтереси, крім своїх...))
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29.08.2022 13:59 Відповісти
- Ну нініда...
""
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29.08.2022 12:37 Відповісти
Путана отдала Эрогану Армянию и Сирию а Эрдоган подарок взял, вытер свой йух о пиджак ***** и пошел заниматься своими делами
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29.08.2022 12:46 Відповісти
пу#ин, тобі до "сортіра" вже пора йти!
"Мочіть в сортіре" слиною, кінці у хлопців, хто буде?
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29.08.2022 13:07 Відповісти
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29.08.2022 13:41 Відповісти
Эрдоган слушал вопли путлера и медленно, на детородном органе, совершал вращательные движения в отношении его просьб и обещаний
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29.08.2022 13:55 Відповісти
Казкар,
Хто пропустив С-300 с Сирії в Крим?
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29.08.2022 15:57 Відповісти
 
 