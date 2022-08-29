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Новости Война
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Путин отговаривал Эрдогана участвовать в саммите Крымской платформы, - Джемилев

ердоган,путін

Президент РФ Владимир Путин пытался уговорить руководителей стран отказаться от участия в саммите Крымской платформы. В частности, Путин отговаривал президента Турции Реджепа Эрдогана.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев в интервью "Крым.Реалии"

Он отметил, что на саммите планировали присутствовать такие страны как Нигер и Республика Конго, но в последний момент они отказались.

"Планировала еще участвовать Гана, потом они сказали, что по техническим причинам не смогут, но присоединяются к итоговому документу, который будет принят", - сказал Джемилев.

Джемилев подчеркнул, что участие стран в Крымской платформе важно, но РФ пыталась отговорить руководителей некоторых стран от этой идеи.

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"Россия какими только методами не пыталась отговорить всех, вплоть до шантажа и угроз. Мне рассказывали, что Путин говорил Эрдогану: мол, откроем поток туристов, расширим торговлю, лишь бы Турция не участвовала в саммите. А Эрдоган говорит: там же (в Крыму, – КР) мои родственники живут, я потом скажу им, что обменял их на туристов? И потом Украина – наш сосед, а по Корану соседи должны друг другу помогать, сказал он. И на этот раз он сам выступил с хорошей речью, – сказал лидер крымскотатарского народа.

Напомним, участники Крымской платформы в совместном заявлении призвали Россию вывести войска с территории Украины немедленно и безусловно.

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Автор: 

Джемилев Мустафа (852) Крым (26373) путин владимир (31224) Эрдоган Реджеп Тайип (894) Крымская платформа (308)


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Топ комментарии
+6
Мне сложно понять, как может вообще президент развитой, цивилизованной страны, которая еще к тому является членом НАТО, которая признает международное право, беседует с комнатным людоедом Путиным. На каком языке необходимо вести разговор, каких ценностей придерживаться. Естественно Эрдоган примет участие в работе Крымской платформы цивилизованных стран, к которым он относиться. С Путиным ему точно не по пути.
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29.08.2022 12:16
+3
Зламався.
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29.08.2022 12:14
+3
то була деза шоб увести ворога в оману. у Омані навчили
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29.08.2022 12:21
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Зєлєнский ну де ж там твій переломний момент?
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29.08.2022 12:13 Ответить
Зламався.
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29.08.2022 12:14 Ответить
то була деза шоб увести ворога в оману. у Омані навчили
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29.08.2022 12:21 Ответить
Мне сложно понять, как может вообще президент развитой, цивилизованной страны, которая еще к тому является членом НАТО, которая признает международное право, беседует с комнатным людоедом Путиным. На каком языке необходимо вести разговор, каких ценностей придерживаться. Естественно Эрдоган примет участие в работе Крымской платформы цивилизованных стран, к которым он относиться. С Путиным ему точно не по пути.
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29.08.2022 12:16 Ответить
відсмоктав, але султан все одно не погодився
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29.08.2022 12:17 Ответить
Эрдоган открыл проливы Босфор и Дарданеллы для прохода военных кораблей путлера в количестве 2 на борту находились комплексы С-300,один корабл пошел на Крым,второй на Новороссорийск... сообщил нардеп Алексей Гончаренко...
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29.08.2022 12:33 Ответить
Так - та не так...
Кораблі були не військові, а грузові...
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29.08.2022 12:38 Ответить
Ага...типа не военный сухогруз перевез из Сирии те комплексы...
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29.08.2022 12:49 Ответить
Ну тіпа так...
Єрдоган обіцяв непропускати військові кораблі, він їх і не пропускає...
Технічно він свого слова не порушив, а "фактично" - він політик і йому насрати на всі інтереси, крім своїх...))
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29.08.2022 13:59 Ответить
- Ну нініда...
""
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29.08.2022 12:37 Ответить
Путана отдала Эрогану Армянию и Сирию а Эрдоган подарок взял, вытер свой йух о пиджак ***** и пошел заниматься своими делами
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29.08.2022 12:46 Ответить
пу#ин, тобі до "сортіра" вже пора йти!
"Мочіть в сортіре" слиною, кінці у хлопців, хто буде?
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29.08.2022 13:07 Ответить
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29.08.2022 13:41 Ответить
Эрдоган слушал вопли путлера и медленно, на детородном органе, совершал вращательные движения в отношении его просьб и обещаний
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29.08.2022 13:55 Ответить
Казкар,
Хто пропустив С-300 с Сирії в Крим?
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29.08.2022 15:57 Ответить
 
 