Путин отговаривал Эрдогана участвовать в саммите Крымской платформы, - Джемилев

Президент РФ Владимир Путин пытался уговорить руководителей стран отказаться от участия в саммите Крымской платформы. В частности, Путин отговаривал президента Турции Реджепа Эрдогана.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев в интервью "Крым.Реалии"

Он отметил, что на саммите планировали присутствовать такие страны как Нигер и Республика Конго, но в последний момент они отказались.

"Планировала еще участвовать Гана, потом они сказали, что по техническим причинам не смогут, но присоединяются к итоговому документу, который будет принят", - сказал Джемилев.

Джемилев подчеркнул, что участие стран в Крымской платформе важно, но РФ пыталась отговорить руководителей некоторых стран от этой идеи.

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"Россия какими только методами не пыталась отговорить всех, вплоть до шантажа и угроз. Мне рассказывали, что Путин говорил Эрдогану: мол, откроем поток туристов, расширим торговлю, лишь бы Турция не участвовала в саммите. А Эрдоган говорит: там же (в Крыму, – КР) мои родственники живут, я потом скажу им, что обменял их на туристов? И потом Украина – наш сосед, а по Корану соседи должны друг другу помогать, сказал он. И на этот раз он сам выступил с хорошей речью, – сказал лидер крымскотатарского народа.

Напомним, участники Крымской платформы в совместном заявлении призвали Россию вывести войска с территории Украины немедленно и безусловно.

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