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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Крым станет частью европейского транспортного и туристического пространства, - концепция восстановления после деоккупации

крим

Премьер-министр Денис Шмыгаль представил концепцию восстановления временно оккупированного Россией Крыма после его деоккупации.

Презентация прошла во время второго саммита "Крымской платформы", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На данном этапе мы представляем базовую концепцию, которая еще будет совершенствоваться и будет подробнее прорабатываться, однако стратегические направления не отмечают глобальные изменения, а только будут конкретизированы и наполнены большим количеством проектов... Наша цель - превратить Крым в цветущий сад", - сказал Шмыгаль.

Он добавил, что первым пунктом стратегии развития Крыма является его открытость для мира как нового европейского курорта с новой инфраструктурой.

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"Крым станет частью европейского транспортного пространства, Крым будет интегрирован в европейскую сеть дорог TNT, это означает развитие новых транспортных путей, ... интеграцию крымских портов в украинскую торговую сеть, создание мощного авиахаба", - сказал Шмыгаль.

Вторым пунктом обновления будет развитие туристического потенциала Крыма как возможности стать одним из лучших курортов в Европе.

"Мы представляем новый бренд "Крым 365", предусматривающий создание инфраструктуры отдыха круглогодично. Планируется строительство гостиниц полного цикла в сотрудничестве с мировыми лидерами рынка, восстановление культовых фестивалей, создание инфраструктуры для проведения бизнес-форумов, конференций, строительство крупнейшей на юге Украины концертной площадки", - заметил глава правительства.

Третий важный пункт развития украинского Крыма – это энергетическая составляющая, состоится полноценная интеграция энергосистемы Крыма в украинскую энергосеть, а это теперь означает и интеграцию в европейскую систему ENTSO-E, отметил Шмыгаль.

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Кроме того, глава правительства подчеркнул, что в Крыму планируют развитие возобновляемых источников энергии и потенциала нефтегазового сектора, потому что снятие военной угрозы со стороны Российской Федерации разблокирует доступ к более чем двум триллионам метров кубических природного газа на черноморском шельфе Украины.

Шмыгаль также отметил, что в Крыму будут развивать сельское хозяйство, в частности винодельческие отрасли. Также развитие Крыма будет происходить со внедрением современных экологических и климатических стандартов для предприятий полуострова, возвращением природоохранного статуса важным экосистемам Крыма, восстановлением плодородия почв и решением проблемы с водопользованием на полуострове, ликвидацией последствий милитаризации полуострова.

Глава правительства подчеркнул, что полуостров будет развиваться как часть единого экономического пространства Украины в рамках плана восстановления Украины.

Напомним, 23 августа стартовал второй саммит "Крымской платформы".

Участие в нем подтвердили около 60 стран и международных организаций. В их числе около 40 на уровне президентов и премьер-министров.

"Крымская платформа" – созданный в 2021 году международный формат, ставящий целью добиться деоккупации Крыма. Первый саммит состоялся в прошлом году тоже 23 августа в Киеве.

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В нем приняли участие представители 47 государств и международных организаций, одобривших совместное межгосударственное решение о том, как действовать для прекращения аннексии и возвращения Крыма.

Автор: 

деоккупация (847) Шмыгаль Денис (2666) Крымская платформа (308)


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Топ комментарии
+3
Вже думають,як гроші розпиляти.
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23.08.2022 20:38
+2
Боневтік вже всіх переміг!
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23.08.2022 20:49
+2
Не полишає відчуття що живеш у дурдомі коли послухаєш шо мелють ці придурки
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23.08.2022 20:55
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Уже делят шкуру временно не убитого медведя
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23.08.2022 20:37 Ответить
Ведмедя? Ахаха.

Ця химера параша приречена. І від коли це Крим став її частиною?
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23.08.2022 23:48 Ответить
Вже думають,як гроші розпиляти.
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23.08.2022 20:38 Ответить
Боневтік вже всіх переміг!
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23.08.2022 20:49 Ответить
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23.08.2022 20:54 Ответить
Не полишає відчуття що живеш у дурдомі коли послухаєш шо мелють ці придурки
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23.08.2022 20:55 Ответить
Ведмедя ще не вбили, але всі собі вже порахували, як його шкуру використають. Але це гопкання перед стрибком.
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23.08.2022 20:57 Ответить
Враження вже таке, ніби пересічний громадянин випадково попав у задзеркалля 95кварталу як та Аліса. Стільки сюру фіг придумаєш. Цей страшний сон закінчиться колись чи ні?
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23.08.2022 20:59 Ответить
навіть москальські зомбі мають розуміти що ЄС крутіше
ніж задрипана параша
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23.08.2022 21:01 Ответить
Нове крадівництво не за горами.
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23.08.2022 21:01 Ответить
Как то ещё в эпоху когда казалось что скоро будем жить как во Франции, было пропечатано одно заключение, бизнесс план или проект некий по Крыму. Но независымые были эксперты с Запада. Что бы вчухать Крым под стандарт уровня сервиса портов и городов Средиземного моря, отели, инфраструктура и подготовка кадров сервиса нужно было бы от 112 до 120 миллиардов дол. И не менее 7-9 лет на все про все. Что бы лайнеры заходили круглогодично например там только дноуглубление стоило много очень и прочее. Не все знают что только Одесса и Ялта принимать может лайнеры большие. А в Сочи просто места нет. Та и Севастополь с той Графской пристанью не более одного. Когда Нахимов заходил туда его 3-4 буксира крутили ставили час не меньше. Феодосия, Евпатория и прочая комедь только Кометы и ракеты принимали почти или не рейд. Забудьте про то как просторы мирового океана будут бороздить наши спутники и прочая идея Нью-Васюки. Чуть знакомо было когда то. а по части знания знания пусть 2 языков ес таксистами для начала---ржать долго и до пердежу. Знали бы как лихо таксюки Стамбула чешут на 3 запросто и весь базар тоже!
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23.08.2022 21:35 Ответить
да если отбросить коррупцию, провести реформы и либерализировать экономику, то инвесторам только дай зеленый свет, вольют и 100лярдов и триллион, если нужно. Потому что это золотое дно.

И не такие проекты делаются, те же Дубаи или Китай как строит.

Другое дело - пройдем ли мы первые три пункта...
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24.08.2022 05:30 Ответить
Найголовніше ви написали "якщо відкинути корупцію". А куди вона подінеться, вони вже сидять і пиляють чужі гроші на майбутніх автобанах, задерли вже зелені уїбки. З кожного долара 80 центів вони клатимуть собі в кишеню.
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24.08.2022 07:55 Ответить
 
 