Крым станет частью европейского транспортного и туристического пространства, - концепция восстановления после деоккупации

Премьер-министр Денис Шмыгаль представил концепцию восстановления временно оккупированного Россией Крыма после его деоккупации.

Презентация прошла во время второго саммита "Крымской платформы", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На данном этапе мы представляем базовую концепцию, которая еще будет совершенствоваться и будет подробнее прорабатываться, однако стратегические направления не отмечают глобальные изменения, а только будут конкретизированы и наполнены большим количеством проектов... Наша цель - превратить Крым в цветущий сад", - сказал Шмыгаль.

Он добавил, что первым пунктом стратегии развития Крыма является его открытость для мира как нового европейского курорта с новой инфраструктурой.

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"Крым станет частью европейского транспортного пространства, Крым будет интегрирован в европейскую сеть дорог TNT, это означает развитие новых транспортных путей, ... интеграцию крымских портов в украинскую торговую сеть, создание мощного авиахаба", - сказал Шмыгаль.

Вторым пунктом обновления будет развитие туристического потенциала Крыма как возможности стать одним из лучших курортов в Европе.

"Мы представляем новый бренд "Крым 365", предусматривающий создание инфраструктуры отдыха круглогодично. Планируется строительство гостиниц полного цикла в сотрудничестве с мировыми лидерами рынка, восстановление культовых фестивалей, создание инфраструктуры для проведения бизнес-форумов, конференций, строительство крупнейшей на юге Украины концертной площадки", - заметил глава правительства.

Третий важный пункт развития украинского Крыма – это энергетическая составляющая, состоится полноценная интеграция энергосистемы Крыма в украинскую энергосеть, а это теперь означает и интеграцию в европейскую систему ENTSO-E, отметил Шмыгаль.

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Кроме того, глава правительства подчеркнул, что в Крыму планируют развитие возобновляемых источников энергии и потенциала нефтегазового сектора, потому что снятие военной угрозы со стороны Российской Федерации разблокирует доступ к более чем двум триллионам метров кубических природного газа на черноморском шельфе Украины.

Шмыгаль также отметил, что в Крыму будут развивать сельское хозяйство, в частности винодельческие отрасли. Также развитие Крыма будет происходить со внедрением современных экологических и климатических стандартов для предприятий полуострова, возвращением природоохранного статуса важным экосистемам Крыма, восстановлением плодородия почв и решением проблемы с водопользованием на полуострове, ликвидацией последствий милитаризации полуострова.

Глава правительства подчеркнул, что полуостров будет развиваться как часть единого экономического пространства Украины в рамках плана восстановления Украины.

Напомним, 23 августа стартовал второй саммит "Крымской платформы".

Участие в нем подтвердили около 60 стран и международных организаций. В их числе около 40 на уровне президентов и премьер-министров.

"Крымская платформа" – созданный в 2021 году международный формат, ставящий целью добиться деоккупации Крыма. Первый саммит состоялся в прошлом году тоже 23 августа в Киеве.

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В нем приняли участие представители 47 государств и международных организаций, одобривших совместное межгосударственное решение о том, как действовать для прекращения аннексии и возвращения Крыма.