Близько 60 країн і міжнародних організацій візьмуть участь у другому саміті Кримської платформи, - Кулеба

Станом на зараз участь в другому саміті Міжнародної Кримської платформи підтвердили вже близько 60 країн і міжнародних організацій. Серед них близько 40 на рівні президентів та прем’єр-міністрів.

Про це повідомив у відеозвернення глава МЗС України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Той факт, що кількість учасників Саміту Кримської платформи зросла більш, ніж на третину, а географія участі стала по-справжньому глобальною, свідчить, що весь світ на боці України в питанні повернення Криму", - зауважує він.

За словами Кулеби, Кримська платформа стане справді глобальною. Її географія розшириться, зокрема, за рахунок країн Африканського континенту та іншого боку Атлантики.

"Ми вже отримали підтвердження від нових країн і міжнародних організацій. Вищим буде і рівень учасників. Минулоріч із 46 делегацій 15 були представлені на рівні глав держав, урядів та парламентів і ще три – на рівні керівників міжнародних інституцій", - нагадав він.

Міністр розповів, що для того, щоб зробити Кримську платформу справді глобальною, Україна активно переконувала держави всіх континентів, що цей формат не лише про Крим, а загалом про справедливість, міжнародне право, повагу до кордонів і дотримання принципу територіальної цілісності.

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"Абсолютна більшість держав світу відчувають, що дотримання цих принципів є основою безпеки їхніх власних країн і їхніх людей. Тому в успіху Міжнародної Кримської платформи, мета якої - деокупація Криму та відновлення міжнародного права - зацікавлений увесь світ", - заявив він.

Кулеба переконаний, що саміт "Кримської платформи" є особливо актуальним зараз, на тлі повномасштабної війни.

"Російська агресія демонструє, наскільки гостро стоїть питання завершення окупації Криму. Адже Росія використовує захоплений півострів як військову базу для своєї агресії та дестабілізації всього світу. Повернення Криму під контроль України гарантуватиме безпеку всього Чорноморського регіону, Європи та світу", - додає він.

Також, за словами Кулеби, повернення Криму є одним із ключових принципів дипломатичної команди президента Зеленського.

"Це те завдання, яке ми ніколи не залишимо та не забудемо. Справедливість буде відновлено, а Крим був, є і буде Україною", - сказав Кулеба.

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