УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4166 відвідувачів онлайн
Новини
987 5

Столтенберг візьме участь у саміті Кримської платформи

крымская,платформа

У другому саміті Кримської платформи, який відбудеться 23 серпня в онлайн-форматі, візьме участь генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Про це повідомила у п’ятницю пресслужба Альянсу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Виступ Єнса Столтенберга очікується о 14:50 за київським часом. Промова, яку генсек проголосить дистанційно, буде транслюватися на офіційному сайті НАТО.

Варто зазначити, цьогоріч представництво Альянсу на саміті є вищим. Торік НАТО представляв заступник генсека Мірча Джоане, який прибув до Києва особисто.

Раніше три лідери G7 - канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо та прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда - підтвердили свою участь в онлайн-саміті Кримської платформи.

Кримська платформа - створений у 2021 році міжнародний формат, що ставить за мету домогтися деокупації Криму.

Перший саміт Кримської платформи відбувся минулого року теж 23 серпня в Києві.

У ньому взяли участь представники 47 держав та міжнародних організацій, які схвалили спільне міждержавне рішення про те, як діяти для припинення анексії та повернення Криму.

Також читайте: Лідери Канади, Німеччини і Японії візьмуть участь у саміті "Кримська платформа", - МЗС

Автор: 

саміт (828) Столтенберг Єнс (1596) Кримська платформа (321)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Цікаво, що робить конкретно Кримська платформа.
показати весь коментар
19.08.2022 11:19 Відповісти
Столтенберг ще раз заспокоїть буйла, що

НАТО ні в якому разі не буде втручатись 😕
показати весь коментар
19.08.2022 11:21 Відповісти
там Яценюк вилізе з підпілля і буде шустрити. Бо десь як і вінницький ринкар пропадає
показати весь коментар
19.08.2022 11:41 Відповісти
Ротенберг, Столтенберг? Ворон ворону око не виклює!
показати весь коментар
19.08.2022 11:41 Відповісти
Чи матиме це хоч якийсь сенс?
показати весь коментар
19.08.2022 13:02 Відповісти
 
 