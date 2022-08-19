Столтенберг візьме участь у саміті Кримської платформи
У другому саміті Кримської платформи, який відбудеться 23 серпня в онлайн-форматі, візьме участь генсек НАТО Єнс Столтенберг.
Про це повідомила у п’ятницю пресслужба Альянсу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Виступ Єнса Столтенберга очікується о 14:50 за київським часом. Промова, яку генсек проголосить дистанційно, буде транслюватися на офіційному сайті НАТО.
Варто зазначити, цьогоріч представництво Альянсу на саміті є вищим. Торік НАТО представляв заступник генсека Мірча Джоане, який прибув до Києва особисто.
Раніше три лідери G7 - канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо та прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда - підтвердили свою участь в онлайн-саміті Кримської платформи.
Кримська платформа - створений у 2021 році міжнародний формат, що ставить за мету домогтися деокупації Криму.
Перший саміт Кримської платформи відбувся минулого року теж 23 серпня в Києві.
У ньому взяли участь представники 47 держав та міжнародних організацій, які схвалили спільне міждержавне рішення про те, як діяти для припинення анексії та повернення Криму.
НАТО ні в якому разі не буде втручатись 😕