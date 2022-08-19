РУС
Столтенберг примет участие в саммите Крымской платформы

Во втором саммите Крымской платформы, который пройдет 23 августа в онлайн-формате, примет участие генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Альянса, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Выступление Йенса Столтенберга ожидается в 14:50 по киевскому времени. Речь, которую генсек произнесет дистанционно, будет транслироваться на официальном сайте НАТО.

Стоит отметить, что в этом году представительство Альянса на саммите - более высокое. В прошлом году НАТО представлял заместитель генсека Мирча Джоанэ, лично прибывший в Киев.

Ранее три лидера G7 - канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и премьер-министр Японии Фумио Кисида - подтвердили свое участие в онлайн-саммите Крымской платформы.

Крымская платформа – созданный в 2021 году международный формат, ставящий целью добиться деоккупации Крыма.

Первый саммит Крымской платформы прошел в прошлом году тоже 23 августа в Киеве.

В нем приняли участие представители 47 государств и международных организаций, одобривших совместное межгосударственное решение о том, как действовать для прекращения аннексии и возвращения Крыма.

