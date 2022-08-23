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Крым – это Украина, как Донецк и Луганск, - Блинкен

блінкен

Необходимо и дальше повышать международное давление и цену для президента России Владимира Путина и его почитателей, пока права украинского народа и Украины не будут должным образом уважать.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен на втором саммите Крымской платформы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы должны и дальше настаивать на том, что Крым – это Украина, как Донецк и Луганск – это Украина, равно как и любая другая часть Украины – это Украина. Это была наша позиция 2014 года, это наша позиция 2022 года. Мы должны дальше повышать международное давление и цену для президента Путина и его поклонников, пока права украинского народа и его суверенной страны не будут должным образом уважат", - сказал Блинкен.

Глава Госдепа отметил необходимость продолжать оказывать гуманитарную и дипломатическую помощь украинцам, которые смело защищают свои права. Блинкен заверил, что США продолжат оказывать помощь Украине.

Читайте: Макрон на саммите "Крымской платформы" призвал не идти на компромиссы с Россией

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23.08.2022 19:23 Ответить
тільки так
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23.08.2022 19:26 Ответить
kto nibudj dopishite esho Voronezh na listovke s katoroi on chitae , a v konce - putin ***** predstavljajete furor na parasha TV
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23.08.2022 19:30 Ответить
🚀Ужас в Крыму: в бой вступает украинский "Сапсан"

https://youtu.be/GjTtdT9dbZw
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23.08.2022 19:35 Ответить
Это пока у кацапов еще остались войска. 98% из которых задействованы в войне прямо на месте. Если они не уйдут добровольно из ОРДЛО и Крыма, то вообще такого государства как Россия больше существовать не будет. За несколько дней будут взяты кацапские города от Волгограда до Твери по-крайней мере и начнется развал страны при помощи чеченцев (не кадыровцев, а обычных чеченцев и перешедших на их сторону 95% кадыровцев, они своего господина очень не любят и считают за клоуна) и татар на две части. И вообще у кацапов настолько неумело и жадно построено их государство, там все трубопроводы вообще не защищены, железка тоже, буквально за 100 взрывов по 1т тротилового эквивалента можно уничтожить вообще все, все заводы на угле, стали, нефти, электричество даже в Москве, ГЭС и многое другое. Проходной двор везде. Это у американцев АЭС с 4 линиями безопасности и все в бетоне прикрыто, дороги извилистые по скалам, везде камеры и куча уровней силовиков по охране. У кацапов же два диверсанта могут чуть ли не город стереть с лица земли, открыв водосброс в дамбе или как-то повредить электропитание и генераторы.
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23.08.2022 19:36 Ответить
І бази параші на території Білорусії, з яких запускають ракети? Чого мовчав? Чи, не законно дати відповідь?
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23.08.2022 19:53 Ответить
Блинкен может выдать отдельный документ без согласования с Байденом..или Конгрессом...рабZeя террорист..
Почему он это до сих пор не сделал...?ответ прост...слишком много крутых бизнесменов США и ЕС попадут под санкции ранее введённые против мавзолейных крыс путлера...бизнес...ничего..личного..
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23.08.2022 19:59 Ответить
Вісім років думали чи що???
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23.08.2022 20:20 Ответить
 
 