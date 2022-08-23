Крым – это Украина, как Донецк и Луганск, - Блинкен
Необходимо и дальше повышать международное давление и цену для президента России Владимира Путина и его почитателей, пока права украинского народа и Украины не будут должным образом уважать.
Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен на втором саммите Крымской платформы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы должны и дальше настаивать на том, что Крым – это Украина, как Донецк и Луганск – это Украина, равно как и любая другая часть Украины – это Украина. Это была наша позиция 2014 года, это наша позиция 2022 года. Мы должны дальше повышать международное давление и цену для президента Путина и его поклонников, пока права украинского народа и его суверенной страны не будут должным образом уважат", - сказал Блинкен.
Глава Госдепа отметил необходимость продолжать оказывать гуманитарную и дипломатическую помощь украинцам, которые смело защищают свои права. Блинкен заверил, что США продолжат оказывать помощь Украине.
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https://youtu.be/GjTtdT9dbZw
Почему он это до сих пор не сделал...?ответ прост...слишком много крутых бизнесменов США и ЕС попадут под санкции ранее введённые против мавзолейных крыс путлера...бизнес...ничего..личного..