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Крим – це Україна, як Донецьк і Луганськ, - Блінкен

блінкен

Необхідно й надалі підвищувати міжнародний тиск і ціну для президента Росії Володимира Путіна та його шанувальників, доки права українського народу та України не будуть належним чином поважатися.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен на другому саміті Кримської платформи, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми маємо й надалі наполягати на тому, що Крим – це Україна, як Донецьк і Луганськ – це Україна, так само як і будь-яка інша частина України – це Україна. Це була наша позиція 2014 року, це наша позиція 2022 року. Ми маємо далі підвищувати міжнародний тиск і ціну для президента Путіна та його шанувальників, доки права українського народу та його суверенної країни не будуть належним чином поважатися", - сказав Блінкен.

Очільник Держдепу наголосив на необхідності продовжувати надавати гуманітарну та дипломатичну допомогу українцям, які сміливо захищають свої права. Блінкен запевнив, що США продовжать надавати допомогу Україні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США підтримуватимуть Україну, скільки буде потрібно, - Блінкен

Автор: 

Крим (14122) Кримська платформа (320) Блінкен (1156)


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23.08.2022 19:23 Відповісти
тільки так
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23.08.2022 19:26 Відповісти
kto nibudj dopishite esho Voronezh na listovke s katoroi on chitae , a v konce - putin ***** predstavljajete furor na parasha TV
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23.08.2022 19:30 Відповісти
🚀Ужас в Крыму: в бой вступает украинский "Сапсан"

https://youtu.be/GjTtdT9dbZw
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23.08.2022 19:35 Відповісти
Это пока у кацапов еще остались войска. 98% из которых задействованы в войне прямо на месте. Если они не уйдут добровольно из ОРДЛО и Крыма, то вообще такого государства как Россия больше существовать не будет. За несколько дней будут взяты кацапские города от Волгограда до Твери по-крайней мере и начнется развал страны при помощи чеченцев (не кадыровцев, а обычных чеченцев и перешедших на их сторону 95% кадыровцев, они своего господина очень не любят и считают за клоуна) и татар на две части. И вообще у кацапов настолько неумело и жадно построено их государство, там все трубопроводы вообще не защищены, железка тоже, буквально за 100 взрывов по 1т тротилового эквивалента можно уничтожить вообще все, все заводы на угле, стали, нефти, электричество даже в Москве, ГЭС и многое другое. Проходной двор везде. Это у американцев АЭС с 4 линиями безопасности и все в бетоне прикрыто, дороги извилистые по скалам, везде камеры и куча уровней силовиков по охране. У кацапов же два диверсанта могут чуть ли не город стереть с лица земли, открыв водосброс в дамбе или как-то повредить электропитание и генераторы.
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23.08.2022 19:36 Відповісти
І бази параші на території Білорусії, з яких запускають ракети? Чого мовчав? Чи, не законно дати відповідь?
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23.08.2022 19:53 Відповісти
Блинкен может выдать отдельный документ без согласования с Байденом..или Конгрессом...рабZeя террорист..
Почему он это до сих пор не сделал...?ответ прост...слишком много крутых бизнесменов США и ЕС попадут под санкции ранее введённые против мавзолейных крыс путлера...бизнес...ничего..личного..
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23.08.2022 19:59 Відповісти
Вісім років думали чи що???
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23.08.2022 20:20 Відповісти
 
 