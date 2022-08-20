УКР
США підтримуватимуть Україну, скільки буде потрібно, - Блінкен

Державний секретар Ентоні Блінкен запевнив, що США й надалі підтримуватимуть Україну.

Про це йдеться у заяві Блінкена з нагоди виділення Сполученим Штатами чергового пакета військової допомоги Україні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"З наближенням шестимісячної віхи неспровокованої та жорстокої повномасштабної війни Росії проти України збройні сили президента путіна продовжують наступ, завдаючи тяжких збитків мирному населенню і спричиняючи масові руйнування цивільної інфраструктури", - зазначив держсекретар.

За його словами, президент Байден "ясно дав зрозуміти", що США продовжуватимуть "підтримувати народ України в захисті своєї країни від російської агресії стільки, скільки буде потрібно".

Блінкен зазначив, що відповідно до указу Байдена про виділення допомоги на 775 мільйонів доларів Україна отримає "додаткові озброєння, боєприпаси та обладнання із запасів міністерства оборони США". Він наголосив, що "українські війська ефективно використовували для захисту своєї країни" раніше надану зброю.

Держсекретар нагадав, що "від початку роботи цієї адміністрації" загальна сума допомоги США в галузі безпеки, виділена Україні, з урахуванням останнього пакета сягає близько 10,6 млрд доларів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США оголосили про нову військову допомогу Україні у розмірі 775 млн доларів - надійдуть боєприпаси для HIMARS, 16 гаубиць, 15 безпілотників

Він також підкреслив, що допомогу Україні Сполучені Штати надають разом із союзниками і партнерами з більш як 50 країн.

"Мужність і сила армії України та її народу надзвичайні, і Сполучені Штати продовжуватимуть надавати Україні додаткові системи і можливості… щоб принести максимальну користь на полі бою і зміцнити позицію України за столом переговорів", - наголосив Блінкен.

+7
Харьков, у меня щас отлет зачетный. Наши лупят нипадеццки
20.08.2022 01:07 Відповісти
+6
ЗСУ
20.08.2022 01:11 Відповісти
+5
є 1 позитивний момент: такими темпами США підтримуватимуть Україну вічно
20.08.2022 01:39 Відповісти
Харьков, у меня щас отлет зачетный. Наши лупят нипадеццки
20.08.2022 01:07 Відповісти
Наші - це хто?
20.08.2022 01:09 Відповісти
ЗСУ
20.08.2022 01:11 Відповісти
Или что? Мы сомневалися? Правильно, сомневаться нужно. Я, в принципе, в тебе тоже не сильно уверен
20.08.2022 01:15 Відповісти
Головне, бути впевненим в ЗСУ!
20.08.2022 02:07 Відповісти
Сирена, щас будут прилеты
20.08.2022 03:00 Відповісти
ХЗ у меня тихо
20.08.2022 03:06 Відповісти
Уже не тихо. Опять сирена
20.08.2022 04:21 Відповісти
Ничо не видел и не слышал. По области запускали. Кстате, после "денацификации" общежития (с полусотней минус гражданских), наш водитель Дима, остался без жилья. Он просто ездил по заданию. И в этом общежитии, никого, кроме гражданских не было и быть не могло по-определению. И рядом тоже. Поэтому, русня, будете отвечать тоже нипадеццки. Я не комбатант, Димон не комбатант, Толя не комбатант, короче, мы вас в плен можем не брать, а еще лучше вам не сдаваться.
20.08.2022 04:36 Відповісти
До останнього кацапа?
20.08.2022 01:29 Відповісти
США, ЄС - мультитрільйонни економіки, навіть якщо підкидатимуть далі таким темпом (для них копійчаним) кацапи не витягнуть.
20.08.2022 01:36 Відповісти
є 1 позитивний момент: такими темпами США підтримуватимуть Україну вічно
20.08.2022 01:39 Відповісти
К сожалению не вечно, если трамписты придут к власти - помощь тут же закончится.
20.08.2022 03:57 Відповісти
ну так як вони "прийдуть до влади", якщо їх не вибере насправді мудрий народ?

інша річ, якщо дідусь Джо не спроможеться запроторити кремлівського агента до цюпи, але це цілком інша річ, бо на мою скромну думку він поки що ганьбить славетне покликання ірландського католика (який є дух, що тіло рве до бою)
20.08.2022 04:13 Відповісти
і ще одне: сарказм пролетів повз Вас, не заторкнувши жодним чином )
20.08.2022 04:15 Відповісти
При трампистам в Украину джавеллины впервые пришли и на северный поток санкции наложили вопреки увещеваниям Германии ,а байден эти санкции снять хотел ,ради сохранения евроатлантического единства
20.08.2022 05:15 Відповісти
Республиканцы порвут сучих демократов, бездельников и мошенников. И поделОм! Слишком много горя принесла нынешняя администрация ДЛЯ НАРОДА США. Я могу долго преречислять провалы дерьмократов, но мне лень, да и не место здесь. Это НАШЕ дело и ТОЛЬКО нам американцам расхлёбывать эту хрень. Повторяю, ТОЛЬКО НАМ решать, кого поставить у руля власти и я бы НИКОМУ не советовал бы лезть в это суверенное дело. Запомните, ребята и поймите, наконец, что американцы вибирают президента ДЛЯ СЕБЯ и ни для кого-то другого. Кого МЫ посчитаем лучшим на этом посту, того и выберем. И самое главное, для Украины не имеет никакого значения, какая партия придёт к власти, демократы или республиканцы. Политика не изменится и помощь не прекратится. Президент в США не царь и не Бог, на него всегда можно найти управу и они (президенты) это знают. Аминь.
20.08.2022 07:59 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/vse-pakety-pomoshhi-ukraine-ot-bajdena/ Олег Пономар ь:
США начали помогать оружием Украине еще до начала войны, и особенн после ее начала, так как увидели сопротивление Украины (сопротивление Украины действительно героическое).
Политика Байдена с первого дня в офисе - максимальная и полная поддержка главного союзника Немного статистики от Олега Пономаря - вот разбивка пакетов от Байдена.
До начала войны УЖЕ было выделено деньгами и оружием почти 660 млн долларов. И 350 млн оружием во второй день войны. То есть, миллиард долларов - на 25.02. 2022.
Первая половина 2021: $400 млн;
Авг 27, 2021: $60 млн;
Декабрь, 2021: $200 млн;
Фев 25, 2022: $350 млн;
Март 12: $200 млн;
Март 16: $800 млн;
Апр 1: $300 млн;
Апр 5: $100 млн;
Апр 13: $800 млн;
Апр 21: $800 млн;
Апр 24: $322 млн;
Май 6: $100 млн;
Май 19: $100 млн;
Май 31: $700 млн;
Июнь 15: $1 млрд;
Июнь 23: $450 млн;
Июль 1:$820 млн;
Июль 8: $400 млн;
Июль 22: $270 млн;
Август 1: $550 млн;
Август 8: $1 млрд.
Таким образом, сумма военной помощи Украине от Администрации Байдена уже перевалила за 10 млрд долларов и это далеко не конец. https://www.ponomaroleg.com/zhdem-10-milliardov/ Подробнее о всей помощи США . Переможемо разом.
20.08.2022 01:55 Відповісти
но иуда-зэ с первых дней начал активность по уничтожению военного потэнциала Украины и даже за неделю до нападения эти мрази под-зэлупные зная о нападении с пеной у рта запретили выделить из бюджета деньги на армию...
Я ВАШ ПРИГОВОР
20.08.2022 03:41 Відповісти
Там ещё куча мудрого народа в Украине , для которых Зеленский герой ,и по статистике там таких 91%, эти все дружно побегут выбирать Зеленского на второй строк ,а на третий срок президентства претензии уже предьявил Люся Арестович. Как с такими бороться?
20.08.2022 04:00 Відповісти
иуда-зэ не на ровном месте появился -для этого мудрый нарит оскотобыдлячили а потом кумира им подсунули и до того деградировало общество что даже кровавое месиво их не отрезвляет -ни разминированая граница при том что знали о готовящемся нападении ни уничтожение ракетной программы ни шашлыки кровавые в Мариуполе ни Буча ...-блевотные клоуны в моде
20.08.2022 05:35 Відповісти
Здається, зараз всі артисти попруть у політику.
Вони окупували голови українців. Лідери думок, блін...оті пающіє труси.
20.08.2022 08:25 Відповісти
...там таких 91%,...
 По вашему выходит 91% людей дерьмо и дебилы, а 9% - умнички в шоколаде? Простите, а кто вы такие эти 9%? Как вы себя называете? К какой партии вы себя относите? У вас хоть партия своя есть? Какова ваша программа? Или вы, просто, некое виртуальное "опозиционное меньшиство"? Почему вы против 91% населения (по вашей же статистике) почему вас, так мало и почему вам надо бороться с АБСОЛЮТНЫМ большиством и считать себя правым? Вряд ли у вас есть, какая-либо партия и политическое движение. Вы, просто ВСЕГДА против всего и всех, ибо вам везде и всегда мерещится ТОЛЬКО одно - ЗРАДА. Знаете, это напоминает движение ЗРАДОФИЛОВ. Кучка людей (9%), которым по сути всё равно, кто у власти видит всегда, во всём и во всех ТОЛЬКО зраду и зрадников и при этом поднимают вселенский вой. Ребят, это клиника. Это не способствует установлению здоровой атмосферы в обществе, а в военное время напрямую вредит стране.
Меня не интересует политическая борьба не в Украине, не в какой либо другой стране. Это дело сугубо граждан этих стран и никто не вправе вмешиваться в суверенное право на демократические волеизъявления народа. Я не поддерживаю и не критикую ни Зе-ботов, ни порохоботов, ни хреноботов. Я не вправе и мне всё равно. Меня интересует (и я могу обсуждать, хвалить или критиковать) ТОЛЬКО фигура нашего президента и его администрации, что эта фигура делает для улучшения жизни рядовых американцев и, как эта фигура представляет мою страну в мире. Советую и вам, украинцы, поступать также и надеяться только на своего президента и мудрость своего народа.
P.S. Мне всё равно, кого выберет в президенты в следующий раз украинский народ. Я буду уважать тот выбор, но... как вы верно заметили, победит опять Зеленский. Как бороться? Очень просто. Не голосуйте за него и всё. А если думаете, что это работает как-то иначе, то обращайтесь в местком или звоните в Спортлото. Удачи!
20.08.2022 09:23 Відповісти
если по 16 гаубиц в месяц, то это как настоящий ленд-лиз, только очень маленький
20.08.2022 06:31 Відповісти
Та звісно, але рівень підтримки може мінятись
20.08.2022 08:24 Відповісти
https://images.cnscdn.com/images/1/7/5/f/175f9703a58d6e208be2eb466fda8410/original.jpg

"Мужність і сила армії України та її народу надзвичайні, і Сполучені Штати продовжуватимуть надавати Україні додаткові системи і можливості… щоб принести максимальну користь на полі бою і зміцнити позицію України за столом переговорів", - наголосив Блінкен.

А в кінці про головне, такий знайомий стиль)) Пан Блінкен знається на літературних стилях. А як "гра" в білого, рожевого та красного лебедя - "гра не по чужих правилах"? Та The Hill окреслив нові правила. Цей стиль перемовин був ще в березні описаний. Тут, щоб цей стиль підтримати на полі бою треба збільшувати військову допомогу, хоча би знаково... цеж читають і в Кремлі.
20.08.2022 08:29 Відповісти
Тут є одна "тонкість"... CNN, Кіссінджер закликає українців до переговорів і натякає, що Путін готовий до поступок,до 24 лютого (https://glavcom.ua/world/world-politics/amerikanskij-advokat-putina-opriljudniv-novi-mesedzhi-869217.html) Це ж не позиція кіссенджера? Це погляд певних кіл при владі в США... і вони змінилися, від просто перестати стріляти.

Але є момент, який ці зміни виклакає стратегічно і саме цікаве де - "коридор дій" путіна... повязаний із його залежністю від так званої "пяти башти" Кремля. Цей вплив був замітний і до травня, а ось в червні (завдяки дивним подіям), стало зрозуміло що воно таке. І вже не здається, що путін затягувати війну не може, через неї... цю слабкість чітко бачать на Заході?
20.08.2022 09:30 Відповісти
Не порите чушь, а прочитайте интервью Киссенджера в ОРИГИНАЛЕ, особенно то место, где он, как гарантии безопасности Украины предлагает принять Украину в НАТО.
20.08.2022 09:50 Відповісти
Дякуємо. Щиро.
20.08.2022 10:10 Відповісти
Дак ото ж !
20.08.2022 10:12 Відповісти
 
 