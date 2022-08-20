США підтримуватимуть Україну, скільки буде потрібно, - Блінкен

Державний секретар Ентоні Блінкен запевнив, що США й надалі підтримуватимуть Україну.

Про це йдеться у заяві Блінкена з нагоди виділення Сполученим Штатами чергового пакета військової допомоги Україні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"З наближенням шестимісячної віхи неспровокованої та жорстокої повномасштабної війни Росії проти України збройні сили президента путіна продовжують наступ, завдаючи тяжких збитків мирному населенню і спричиняючи масові руйнування цивільної інфраструктури", - зазначив держсекретар.

За його словами, президент Байден "ясно дав зрозуміти", що США продовжуватимуть "підтримувати народ України в захисті своєї країни від російської агресії стільки, скільки буде потрібно".

Блінкен зазначив, що відповідно до указу Байдена про виділення допомоги на 775 мільйонів доларів Україна отримає "додаткові озброєння, боєприпаси та обладнання із запасів міністерства оборони США". Він наголосив, що "українські війська ефективно використовували для захисту своєї країни" раніше надану зброю.

Держсекретар нагадав, що "від початку роботи цієї адміністрації" загальна сума допомоги США в галузі безпеки, виділена Україні, з урахуванням останнього пакета сягає близько 10,6 млрд доларів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США оголосили про нову військову допомогу Україні у розмірі 775 млн доларів - надійдуть боєприпаси для HIMARS, 16 гаубиць, 15 безпілотників

Він також підкреслив, що допомогу Україні Сполучені Штати надають разом із союзниками і партнерами з більш як 50 країн.

"Мужність і сила армії України та її народу надзвичайні, і Сполучені Штати продовжуватимуть надавати Україні додаткові системи і можливості… щоб принести максимальну користь на полі бою і зміцнити позицію України за столом переговорів", - наголосив Блінкен.