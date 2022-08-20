США підтримуватимуть Україну, скільки буде потрібно, - Блінкен
Державний секретар Ентоні Блінкен запевнив, що США й надалі підтримуватимуть Україну.
Про це йдеться у заяві Блінкена з нагоди виділення Сполученим Штатами чергового пакета військової допомоги Україні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"З наближенням шестимісячної віхи неспровокованої та жорстокої повномасштабної війни Росії проти України збройні сили президента путіна продовжують наступ, завдаючи тяжких збитків мирному населенню і спричиняючи масові руйнування цивільної інфраструктури", - зазначив держсекретар.
За його словами, президент Байден "ясно дав зрозуміти", що США продовжуватимуть "підтримувати народ України в захисті своєї країни від російської агресії стільки, скільки буде потрібно".
Блінкен зазначив, що відповідно до указу Байдена про виділення допомоги на 775 мільйонів доларів Україна отримає "додаткові озброєння, боєприпаси та обладнання із запасів міністерства оборони США". Він наголосив, що "українські війська ефективно використовували для захисту своєї країни" раніше надану зброю.
Держсекретар нагадав, що "від початку роботи цієї адміністрації" загальна сума допомоги США в галузі безпеки, виділена Україні, з урахуванням останнього пакета сягає близько 10,6 млрд доларів.
Він також підкреслив, що допомогу Україні Сполучені Штати надають разом із союзниками і партнерами з більш як 50 країн.
"Мужність і сила армії України та її народу надзвичайні, і Сполучені Штати продовжуватимуть надавати Україні додаткові системи і можливості… щоб принести максимальну користь на полі бою і зміцнити позицію України за столом переговорів", - наголосив Блінкен.
інша річ, якщо дідусь Джо не спроможеться запроторити кремлівського агента до цюпи, але це цілком інша річ, бо на мою скромну думку він поки що ганьбить славетне покликання ірландського католика (який є дух, що тіло рве до бою)
США начали помогать оружием Украине еще до начала войны, и особенн после ее начала, так как увидели сопротивление Украины (сопротивление Украины действительно героическое).
Политика Байдена с первого дня в офисе - максимальная и полная поддержка главного союзника Немного статистики от Олега Пономаря - вот разбивка пакетов от Байдена.
До начала войны УЖЕ было выделено деньгами и оружием почти 660 млн долларов. И 350 млн оружием во второй день войны. То есть, миллиард долларов - на 25.02. 2022.
Первая половина 2021: $400 млн;
Авг 27, 2021: $60 млн;
Декабрь, 2021: $200 млн;
Фев 25, 2022: $350 млн;
Март 12: $200 млн;
Март 16: $800 млн;
Апр 1: $300 млн;
Апр 5: $100 млн;
Апр 13: $800 млн;
Апр 21: $800 млн;
Апр 24: $322 млн;
Май 6: $100 млн;
Май 19: $100 млн;
Май 31: $700 млн;
Июнь 15: $1 млрд;
Июнь 23: $450 млн;
Июль 1:$820 млн;
Июль 8: $400 млн;
Июль 22: $270 млн;
Август 1: $550 млн;
Август 8: $1 млрд.
Таким образом, сумма военной помощи Украине от Администрации Байдена уже перевалила за 10 млрд долларов и это далеко не конец. https://www.ponomaroleg.com/zhdem-10-milliardov/ Подробнее о всей помощи США . Переможемо разом.
Я ВАШ ПРИГОВОР
Вони окупували голови українців. Лідери думок, блін...оті пающіє труси.
По вашему выходит 91% людей дерьмо и дебилы, а 9% - умнички в шоколаде? Простите, а кто вы такие эти 9%? Как вы себя называете? К какой партии вы себя относите? У вас хоть партия своя есть? Какова ваша программа? Или вы, просто, некое виртуальное "опозиционное меньшиство"? Почему вы против 91% населения (по вашей же статистике) почему вас, так мало и почему вам надо бороться с АБСОЛЮТНЫМ большиством и считать себя правым? Вряд ли у вас есть, какая-либо партия и политическое движение. Вы, просто ВСЕГДА против всего и всех, ибо вам везде и всегда мерещится ТОЛЬКО одно - ЗРАДА. Знаете, это напоминает движение ЗРАДОФИЛОВ. Кучка людей (9%), которым по сути всё равно, кто у власти видит всегда, во всём и во всех ТОЛЬКО зраду и зрадников и при этом поднимают вселенский вой. Ребят, это клиника. Это не способствует установлению здоровой атмосферы в обществе, а в военное время напрямую вредит стране.
Меня не интересует политическая борьба не в Украине, не в какой либо другой стране. Это дело сугубо граждан этих стран и никто не вправе вмешиваться в суверенное право на демократические волеизъявления народа. Я не поддерживаю и не критикую ни Зе-ботов, ни порохоботов, ни хреноботов. Я не вправе и мне всё равно. Меня интересует (и я могу обсуждать, хвалить или критиковать) ТОЛЬКО фигура нашего президента и его администрации, что эта фигура делает для улучшения жизни рядовых американцев и, как эта фигура представляет мою страну в мире. Советую и вам, украинцы, поступать также и надеяться только на своего президента и мудрость своего народа.
P.S. Мне всё равно, кого выберет в президенты в следующий раз украинский народ. Я буду уважать тот выбор, но... как вы верно заметили, победит опять Зеленский. Как бороться? Очень просто. Не голосуйте за него и всё. А если думаете, что это работает как-то иначе, то обращайтесь в местком или звоните в Спортлото. Удачи!
А в кінці про головне, такий знайомий стиль)) Пан Блінкен знається на літературних стилях. А як "гра" в білого, рожевого та красного лебедя - "гра не по чужих правилах"? Та The Hill окреслив нові правила. Цей стиль перемовин був ще в березні описаний. Тут, щоб цей стиль підтримати на полі бою треба збільшувати військову допомогу, хоча би знаково... цеж читають і в Кремлі.
Але є момент, який ці зміни виклакає стратегічно і саме цікаве де - "коридор дій" путіна... повязаний із його залежністю від так званої "пяти башти" Кремля. Цей вплив був замітний і до травня, а ось в червні (завдяки дивним подіям), стало зрозуміло що воно таке. І вже не здається, що путін затягувати війну не може, через неї... цю слабкість чітко бачать на Заході?