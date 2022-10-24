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Джапарова (174) Крымская платформа (307)

На парламентский саммит Крымской платформы приедет Нэнси Пелоси, - МИД

пелосі,ненсі

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси примет участие в парламентском саммите "Крымской платформы", который состоится 24-25 октября в Загребе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила в Фейсбуке первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

"Список участников дополняется буквально каждый день. И уже могу немного приоткрыть занавес. Одной из участниц станет Спикер Палаты Представителей США Нэнси Пелоси. Ее участие - это прямое подтверждение того, что вопрос деоккупации Крыма стоит высоко в повестке дня в Вашингтоне", - подчеркнула Джапарова.

Она добавила, что на мероприятии онлайн или офлайн будут присутствовать также представители всех стран "Группы семи".

Джапарова также подчеркнула, что совместно со всеми участниками готовится сильное итоговое заявление, отвечающее реалиям времени. В частности, участники Саммита выступят с осуждением попыток России незаконно аннексировать Крым, Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области.

Читайте: Путин отговаривал Эрдогана участвовать в саммите Крымской платформы, - Джемилев

Еще одним важным элементом станет встреча экспертной сети "Крымской платформы".

"Таким образом мы завершили архитектуру "Крымской платформы", которая теперь будет полноценно функционировать в правительственном, парламентском и экспертном уровнях. Благодаря лидерству Президента Украины Владимира Зеленского сейчас "Крымская платформа" объединяет 60 государств и международных организаций вокруг украинского национального интереса - полной деоккупации полуострова ", - подытожила первая заместитель министра иностранных дел Украины.

Также читайте: Участие в парламентском саммите "Крымской платформы" в хорватском Загребе подтвердили более 30 спикеров национальных парламентов, - Стефанчук
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Топ комментарии
+3
Борис Джонсон оголосив, що не висуватиме свою кандидатуру на посаду лідера консерваторів та прем'єра Британії, - Sky News
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23.10.2022 23:13
+2
Про нього не можуть забути, оскільки на повістці дня стоить питання перетворення чорного моря у внутрішніх море країн НАТО
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24.10.2022 00:09
+1
Так. дуже шкода... Пишуть й тут таке...
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23.10.2022 23:15
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Борис Джонсон оголосив, що не висуватиме свою кандидатуру на посаду лідера консерваторів та прем'єра Британії, - Sky News
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23.10.2022 23:13 Ответить
Так. дуже шкода... Пишуть й тут таке...
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23.10.2022 23:15 Ответить
шансов у него и так не было. Это для нас Джонсонюк классый парень, а сами англичане его ненавидят.
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24.10.2022 00:01 Ответить
консерваторы не поддержали так как Борис Джонсон был за brexit - а в Лондоне сейчас проходят демонстрации за возврат в Евросоюз
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24.10.2022 03:28 Ответить
Спікер Палати Представників США Ненсі Пелосі як і Джозеф Байден є справжній друг України.
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23.10.2022 23:17 Ответить
Ха-ха-ха
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24.10.2022 04:44 Ответить
Це дуже добра новина, нарешті такий собі локальний форум, починає перетворюватися на дійсно щось серйозне, сподіваємося, що ми побачимо якийсь прогрес окрім як поговорити аби поговорити
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23.10.2022 23:17 Ответить
тільки побільше 200-х /300-х на раSSію може "промити мозги" руZZкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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23.10.2022 23:18 Ответить
Ну а в 1941-45 промило хіба? Все інше тільки плюс
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24.10.2022 02:52 Ответить
Очень хорошо что про Крым не забывают. Я боялся, что его вынесут "за скобки".
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23.10.2022 23:55 Ответить
Про нього не можуть забути, оскільки на повістці дня стоить питання перетворення чорного моря у внутрішніх море країн НАТО
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24.10.2022 00:09 Ответить
А буде хтось з наших на "Кримській платформі", чи знов зелені поїдуть?
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24.10.2022 00:13 Ответить
Ну, сказано ж - "завдяки лідерству Президента Зеленського". Як же може бути інакше...
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24.10.2022 06:29 Ответить
РСФСР сама отказалась от послевоенной Крымской области на заседании Верховного Совета ,потом было заседание Верховного совета Сссра,на котором выступил тогдашний начальниктипа председатель Совета министров Ссср Георгий Маленков, сказав правильные слова. Типа сегодня Крымскую область моцкалям не под силу восстановить...,и учитывая что Украина имеет тесные хозяйственно-экономические интересы с Крымской областью,ей проще будет восстановить послевоенный Крым...ну типа на тебе Боже,что нам моцкалям не гоже...🤣
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24.10.2022 08:46 Ответить
 
 