РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3804 посетителя онлайн
Новости
7 949 36
визит (2987) Украина (44296) Штайнмайер (512)

Штайнмайер прибыл в Украину и готовится встретиться с Зеленским

штайнмаєр

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер 25 октября впервые за восемь месяцев полномасштабной войны в Украине прибыл в Киев и готовится встретиться с главой нашего государства Владимиром Зеленским. Он намерен воочию увидеть последствия обстрелов Украины войсками РФ.

Об этом сообщает Welt, передает Цензор.НЕТ.

Визит прошел с третьей попытки, ранее Украина и Германия не могли договориться о приезде Штайнмайера.

По данным Офиса федерального президента, Штайнмайер и Зеленский хотят обратиться с общим призывом к немецким городам и муниципалитетам вступить в новые партнерские отношения с украинскими муниципалитетами в краткосрочной перспективе и помочь украинцам пережить зиму. Из-за ударов РФ по энергетической инфраструктуре это стало большой проблемой.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Глава МИД Франции Колонна прибыла с визитом в Киев. ФОТО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+19
Штайнмайєр мав мужність визнати свої помилки на відміну від Зелі.
показать весь комментарий
25.10.2022 08:34
+14
Він хотів уже давно приїхати, але зелень тоді йому відмовила. І даремно
показать весь комментарий
25.10.2022 08:06
+11
Пусть зараз розповість ХТО йому подсунув ФОРМУЛУ ШТАНМАЙЕРА ?
показать весь комментарий
25.10.2022 07:59
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Що ж сталося? Почему такое происходит?...
показать весь комментарий
25.10.2022 07:47 Ответить
проста висахлі пастіраниє абосраниє штани...
показать весь комментарий
25.10.2022 07:51 Ответить
небось нову формулу вигадав..штангельмайерциркуль
показать весь комментарий
25.10.2022 07:52 Ответить
Да, від цього циркуля можна чекати якої завгодно
показать весь комментарий
25.10.2022 09:03 Ответить
о, будет уговаривать понять росию и сохранить путену лицо
показать весь комментарий
25.10.2022 07:55 Ответить
Пусть зараз розповість ХТО йому подсунув ФОРМУЛУ ШТАНМАЙЕРА ?
показать весь комментарий
25.10.2022 07:59 Ответить
Підсунув той, чий холуй підписав.
показать весь комментарий
25.10.2022 10:40 Ответить
Цікаво, що привіз? Формулу чи танки? Мабуть таки формулу...
показать весь комментарий
25.10.2022 08:02 Ответить
То якщо ЗЕбуїн сам любить заглянути в шоколадне око Пуйла тоді чому німці мають рвати сраку??
показать весь комментарий
25.10.2022 09:15 Ответить
в залі жим лежачи як клован відпрацьовує?
показать весь комментарий
25.10.2022 08:05 Ответить
Він хотів уже давно приїхати, але зелень тоді йому відмовила. І даремно
показать весь комментарий
25.10.2022 08:06 Ответить
Майже друге "прішествіє Хреста"
показать весь комментарий
25.10.2022 08:30 Ответить
Штайнмайєр мав мужність визнати свої помилки на відміну від Зелі.
показать весь комментарий
25.10.2022 08:34 Ответить
Так, це правда. На відміну від.
показать весь комментарий
25.10.2022 09:01 Ответить
Я б не сказав що це була помилка. З огляду на ситуацію останніх трьох років президентства ЗЕлупи, коли той заглядав у шоколадне око Пуйла в пошуках миру, що ми можемо очікувати від інших країн?!!
показать весь комментарий
25.10.2022 09:16 Ответить
Пусть прогуляется по Крещатику, встретит бывшего посла Мельника,
подметающего тротуар.
показать весь комментарий
25.10.2022 08:49 Ответить
тоді я циркулю не заздрю.
і він це знає - недарма ходить в оточенні амбалів.

дід ще й сцикливий....
показать весь комментарий
25.10.2022 09:06 Ответить
Що сталося? Чому рашка не стріляє по Києву "Калібрами" та іншою херньою?
показать весь комментарий
25.10.2022 08:59 Ответить
То може варто посадити циркуля на ланцюг біля ТЕЦ?
показать весь комментарий
25.10.2022 09:07 Ответить
Клоун путена приехал, 100 процентов не будет бомбежки
показать весь комментарий
25.10.2022 09:11 Ответить
Мав приїхати ще в перші тижні, але завдяки довгим язикам на 9 місяці.
показать весь комментарий
25.10.2022 09:25 Ответить
Давай чувак, не будь як Меркель
показать весь комментарий
25.10.2022 09:30 Ответить
Штайнмаєр це Путінферштеєр
показать весь комментарий
25.10.2022 09:43 Ответить
Столько претензий к Штайнмаеру, а у нас на Банковой патриоты сидят? Зеля бровки домиком делает и речи патриотические рассказывает а на деле, в Запорожье дороги ремонтируют, в городе где каждый день прилеты,воровать ни на секунду не перестают а немцы приняли беженцев из Украины, многие из которых и работу себе не ищут, им достаточно выплат от Германии, немцам тоже это не очень нравиться,что они на работу ходят и налоги платят,что бы выделялись деньги на беженцев и тем неменее они нам помогают а наше правительство только коломойскому помогает обогощаться
показать весь комментарий
25.10.2022 09:54 Ответить
Я розумію німців в плані того,що не всім подобається, що у них на шиї сидять
показать весь комментарий
25.10.2022 10:00 Ответить
Тут теж є запитання (і не тільки стосовно німців) - чомусь негрів, арабів та інших кольорових їм взагалі не в напряг собі на шию саджати, ще й запопадливо кланятися їм і мало не хіджаб самим вдягати, "аби не провокувати правовірних". А от білим - зась. Білий - не хотіти. Бо тут не похизуєшся політкошерною гіпертолерантністю.
Якийсь расизм навпаки і мазохізм, так це виглядає in a nutshell.
показать весь комментарий
25.10.2022 11:23 Ответить
Все вірно тільки не " речи патриотические рассказывает" а зачитує те що йому підсунуть.
показать весь комментарий
25.10.2022 10:31 Ответить
У нас нарід сам обрав паяца з шапіто, а від західних політиків і лідерів постійно очікує якось чуда. Не буде ніякого чуда, вони просто задовбалися як Зеля постійно чудить і помагають Україні в міру своїх можливостей, але без шкоди для власних національних інтересів
показать весь комментарий
25.10.2022 09:49 Ответить
Он приехал чтобы зароботать политические очки и конечно он лучший друг, этого оно и он будет продвигать российский нарратив.
показать весь комментарий
25.10.2022 10:31 Ответить
Надіюсь що на зустрічі з Штайнмаєром буде зеля не в треніку хоча марно від цієї зебільної влади очікувати щось належне.
показать весь комментарий
25.10.2022 10:39 Ответить
Сидит....готовится... зубрит слова... всё-таки , с величайшим выпадет счастье увидеться...
показать весь комментарий
25.10.2022 11:49 Ответить
"МАЛОУЯЗВИМЫЙ" президент Украины Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи, отметил, что Киев все еще не получил ни цента из необходимых 17 млрд евро для реализации Плана быстрого восстановления Украины (Fast Recovery Plan). ЭТОТ ПЛАН ДОЛЖЕН НАЧАТЬ ДЕЙСТВОВАТЬ В ПОСЛЕВОЕННОЕ ВРЕМЯ ПОСЛЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ БОМБЁЖЕК ГРАЖДАНСКИХ ОБЪЕКТОВ, НО КОЛОМОЙСКОМУ НУЖНО КРАСТЬ ЗАПАДНЫЕ ДЕНЬГИ И ОН "ПОДШПОРИВАЕТ" ЧЕРЕЗ СВОЕГО СТАВЛЕННИКА ЗАПАД, РЕДКИЙ СЛУЧАЙ КОГДА ПРЕЗИДЕНТ СТРАНЫ -ЖЕРТВЫ АГРЕССИИ СВЕРХДЕРЖАВЫ ПОСТОЯННО ХАМИТ РУКОВОДИТЕЛЯМ СТРАН ДОНОРОВ. ЕМУ НАПЛЕВАТЬ ЧТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ ЕСЛИ ЛИДЕРЫ СТРАН НЕ ПРОСТЯТ ЕМУ ОЧЕРЕДНУЮ ДЕРЗОСТЬ, КАК НАПРИМЕР ПРОПУСКАЛИ ПРЕЗИДЕНТЫ БАЙДЕН, ШТАЙНМАЙЕР, МАКРОН, А ТАКЖЕ ШОЛЬЦ, МАСК И ДРУГИЕ ДОНОРЫ ЗАПАДА МИМО УШЕЙ ОСКОРБИТЕЛЬНЫЕ СЛОВА ЗЕЛЕНСКОГО И ЕГО ОБСЛУГИ. ЗЕЛЕНСКИЙ НЕСОМНЕННО ЭТИМ ПЫТАЕТСЯ ПОДНЯТЬ СВОЙ РЕЙТИНГ В УКРАИНЕ, НО НАПРАСНО ЛЮДИ ЗНАЮТ ЦЕНУ ЭТОМУ "МАЛОУЯЗВИМОМУ" КОМИКУ И НАНЕЮТСЯ ПОСЛЕ ВОЙНЫ СПРОСИТЬ С НЕГО ЗА ЛИШНИЕ ЖЕРВЫ. НО ЖДАТЬ КОНЦА ВОЙНЫ - ЭТО ИДТИ НА НОВЫЕ ЖЕРТВЫ, А АВТОРИТЕТ ЗАПАДНЫХ ЛИДЕРОВ В ГЛАЗАХ УКРАИНЦЕВ ЗЕЛЕНСКИЙ МАСТЕРСКИ УЖЕ ПОДОРВАЛ.
показать весь комментарий
25.10.2022 12:37 Ответить
У Штайнмайера сложные отношения с президентом Владимиром Зеленским, в Украине многие обзывали его пророссийским политиком, и несколько месяцев назад ему хамским образом даже дали понять, что в Киеве его видеть не желают. НА САМОМ ДЕЛЕ РАНЕЕ ЗЕЛЕНСКИЙ ТОЖЕ БЫЛ ПРОРОССИЙСКИМ КАК И МНОГИЕ В УКРАИНЕ, ОН ВЁЛ УСПЕШНЫЙ КИНО- БИЗНЕС С РОССИЕЙ И ДО СИХ ПОР ИМЕЕТ НА ЭТОМ ДИВИДЕНТЫ. РОССИЯ БЫЛА ТОГДА ДРУГОЙ. А ШТАНМАЙЕР В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МЕРКЕЛЬ НЕ ФОРМИРОВАЛ ВНЕШНЮЮ ПОЛИТИКУ - ВСЁ ДЕЛАЛА ЗАДАВИВШАЯ ЕГО АВТОРИТЕТОМ КАНЦЛЕРИН. ПО-ЭТОМУ ДЕЛАТЬ ЕГО "КОЗЛОМ ОТПУЩЕНИЯ" ЗА ОШИБКИ МЕРКЕЛЬ ПРОСТО ГЛУПО И СЕБЕ ЖЕ ВО ВРЕД. ПОСМОТРИТЕ КТО ИЗ ПРАВИТЕЛЬСТВА УКРАИНЫ ВСТРЕТИЛ ШТАНМАЙЕРА НА ВОКЗАЛЕ - НИКТО, Т.К. ПРОВИНЦИАЛЬНОЕ ХАМСТВО ПРЕЗИДЕНТА "В ТРЕНИКАХ", КАК ГОВОРЯТ В УКРАИНЕ", УСПЕШНО ПРОДОЛЖАЕТСЯ. ЗЕЛЕНСКИЙ НЕ УДОСУЖИЛСЯ ПРОЧЕСТЬ ТЕКСТ "ФОРМЫЛЫ ШТАНМАЙЕРА" ПО ПОЛИТИЧЕСКОЙ МАЛОГРАМОТНОСТИ - В ФОРМУЛЕ НЕ БЫЛО НИЧЕГО УЩЕМЛЯЮЩЕГО ИНТЕРЕСЫ УКРАИНЫ, ПРИНЯВ УРЕГУЛИРОВАНИЕ ПО ЭТОЙ "ФОРМУЛЕ" ПРЕЗИДЕНТ ЗЕЛЕНСКИЙ ИЗБЕЖАЛ БЫ ВОЙНЫ, ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЖЕРТВ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КАТАСТРОФЫ.
показать весь комментарий
25.10.2022 13:01 Ответить
Мають бути дві умови візиту - Штанмаєр не пише формули, а Буба не підходить до роялю.
показать весь комментарий
25.10.2022 13:34 Ответить
https://t.me/s/tZEinform tZEinform від 25.10.2022р .
Операція по "принуждению к перемирию" розпочалася.

17.10.2022 за засіданні Радбезу відповідаючи на питання ***** "Что нужно армии?" похмурий, змарнілий нач. ГШ РФ Герасимов лаконічно кинув - "Две недели прекращения огня". Герасимов, єдиний генерал чиї доповідні читає ***** особисто. Герасимов єдиний генерал на якого ***** кричить, свариться і кидає олівцями зі столу. Герасимов, єдиний генерал чия точка зору важлива для *****. ***** почув його.
17.10.2022 генеральний директор Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв зустрічався з федеральним президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром на віллі Hammerschmidt у Бонні (Німеччина).
Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр 25 жовтня вперше за вісім місяців повномасштабної війни в Україні прибув до Києва. Візит Штайнмаєра це лише верхівка айсберга. Це навіть не смішно
показать весь комментарий
25.10.2022 18:16 Ответить
 
 