Штайнмайер прибыл в Украину и готовится встретиться с Зеленским

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер 25 октября впервые за восемь месяцев полномасштабной войны в Украине прибыл в Киев и готовится встретиться с главой нашего государства Владимиром Зеленским. Он намерен воочию увидеть последствия обстрелов Украины войсками РФ.

Об этом сообщает Welt, передает Цензор.НЕТ.

Визит прошел с третьей попытки, ранее Украина и Германия не могли договориться о приезде Штайнмайера.

По данным Офиса федерального президента, Штайнмайер и Зеленский хотят обратиться с общим призывом к немецким городам и муниципалитетам вступить в новые партнерские отношения с украинскими муниципалитетами в краткосрочной перспективе и помочь украинцам пережить зиму. Из-за ударов РФ по энергетической инфраструктуре это стало большой проблемой.

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