Штайнмайер прибыл в Украину и готовится встретиться с Зеленским
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер 25 октября впервые за восемь месяцев полномасштабной войны в Украине прибыл в Киев и готовится встретиться с главой нашего государства Владимиром Зеленским. Он намерен воочию увидеть последствия обстрелов Украины войсками РФ.
Об этом сообщает Welt, передает Цензор.НЕТ.
Визит прошел с третьей попытки, ранее Украина и Германия не могли договориться о приезде Штайнмайера.
По данным Офиса федерального президента, Штайнмайер и Зеленский хотят обратиться с общим призывом к немецким городам и муниципалитетам вступить в новые партнерские отношения с украинскими муниципалитетами в краткосрочной перспективе и помочь украинцам пережить зиму. Из-за ударов РФ по энергетической инфраструктуре это стало большой проблемой.
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подметающего тротуар.
і він це знає - недарма ходить в оточенні амбалів.
дід ще й сцикливий....
Якийсь расизм навпаки і мазохізм, так це виглядає in a nutshell.
Операція по "принуждению к перемирию" розпочалася.
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17.10.2022 генеральний директор Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв зустрічався з федеральним президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром на віллі Hammerschmidt у Бонні (Німеччина).
Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр 25 жовтня вперше за вісім місяців повномасштабної війни в Україні прибув до Києва. Візит Штайнмаєра це лише верхівка айсберга. Це навіть не смішно