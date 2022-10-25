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Штайнмаєр прибув до України і готується зустрітися із Зеленським

штайнмаєр

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр 25 жовтня вперше за вісім місяців повномасштабної війни в Україні прибув до Києва та готується зустрітися з главою нашої держави Володимиром Зеленським. Він має намір на власні очі побачити наслідки обстрілів України військами РФ.

Про це повідомляє Welt, передає Цензор.НЕТ.

Візит відбувся із третьої спроби, раніше Україна та Німеччина не могли домовитися про приїзд Штайнмаєра.

За даними Офісу федерального президента, Штайнмаєр і Зеленський хочуть звернутися зі спільним закликом до німецьких міст та муніципалітетів вступити у нові партнерські відносини з українськими муніципалітетами у короткостроковій перспективі та допомогти українцям пережити зиму. Через удари РФ по енергетичній інфраструктурі це стало великою проблемою.

Також читайте: Зеленський та Штайнмаєр провели телефонну розмову: "Вдячний Німеччині за першу систему ППО IRIS"

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Топ коментарі
+19
Штайнмайєр мав мужність визнати свої помилки на відміну від Зелі.
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25.10.2022 08:34
+14
Він хотів уже давно приїхати, але зелень тоді йому відмовила. І даремно
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25.10.2022 08:06
+11
Пусть зараз розповість ХТО йому подсунув ФОРМУЛУ ШТАНМАЙЕРА ?
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25.10.2022 07:59
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Що ж сталося? Почему такое происходит?...
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25.10.2022 07:47 Відповісти
проста висахлі пастіраниє абосраниє штани...
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25.10.2022 07:51 Відповісти
небось нову формулу вигадав..штангельмайерциркуль
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25.10.2022 07:52 Відповісти
Да, від цього циркуля можна чекати якої завгодно
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25.10.2022 09:03 Відповісти
о, будет уговаривать понять росию и сохранить путену лицо
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25.10.2022 07:55 Відповісти
Пусть зараз розповість ХТО йому подсунув ФОРМУЛУ ШТАНМАЙЕРА ?
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25.10.2022 07:59 Відповісти
Підсунув той, чий холуй підписав.
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25.10.2022 10:40 Відповісти
Цікаво, що привіз? Формулу чи танки? Мабуть таки формулу...
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25.10.2022 08:02 Відповісти
То якщо ЗЕбуїн сам любить заглянути в шоколадне око Пуйла тоді чому німці мають рвати сраку??
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25.10.2022 09:15 Відповісти
в залі жим лежачи як клован відпрацьовує?
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25.10.2022 08:05 Відповісти
Він хотів уже давно приїхати, але зелень тоді йому відмовила. І даремно
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25.10.2022 08:06 Відповісти
Майже друге "прішествіє Хреста"
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25.10.2022 08:30 Відповісти
Штайнмайєр мав мужність визнати свої помилки на відміну від Зелі.
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25.10.2022 08:34 Відповісти
Так, це правда. На відміну від.
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25.10.2022 09:01 Відповісти
Я б не сказав що це була помилка. З огляду на ситуацію останніх трьох років президентства ЗЕлупи, коли той заглядав у шоколадне око Пуйла в пошуках миру, що ми можемо очікувати від інших країн?!!
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25.10.2022 09:16 Відповісти
Пусть прогуляется по Крещатику, встретит бывшего посла Мельника,
подметающего тротуар.
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25.10.2022 08:49 Відповісти
тоді я циркулю не заздрю.
і він це знає - недарма ходить в оточенні амбалів.

дід ще й сцикливий....
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25.10.2022 09:06 Відповісти
Що сталося? Чому рашка не стріляє по Києву "Калібрами" та іншою херньою?
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25.10.2022 08:59 Відповісти
То може варто посадити циркуля на ланцюг біля ТЕЦ?
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25.10.2022 09:07 Відповісти
Клоун путена приехал, 100 процентов не будет бомбежки
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25.10.2022 09:11 Відповісти
Мав приїхати ще в перші тижні, але завдяки довгим язикам на 9 місяці.
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25.10.2022 09:25 Відповісти
Давай чувак, не будь як Меркель
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25.10.2022 09:30 Відповісти
Штайнмаєр це Путінферштеєр
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25.10.2022 09:43 Відповісти
Столько претензий к Штайнмаеру, а у нас на Банковой патриоты сидят? Зеля бровки домиком делает и речи патриотические рассказывает а на деле, в Запорожье дороги ремонтируют, в городе где каждый день прилеты,воровать ни на секунду не перестают а немцы приняли беженцев из Украины, многие из которых и работу себе не ищут, им достаточно выплат от Германии, немцам тоже это не очень нравиться,что они на работу ходят и налоги платят,что бы выделялись деньги на беженцев и тем неменее они нам помогают а наше правительство только коломойскому помогает обогощаться
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25.10.2022 09:54 Відповісти
Я розумію німців в плані того,що не всім подобається, що у них на шиї сидять
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25.10.2022 10:00 Відповісти
Тут теж є запитання (і не тільки стосовно німців) - чомусь негрів, арабів та інших кольорових їм взагалі не в напряг собі на шию саджати, ще й запопадливо кланятися їм і мало не хіджаб самим вдягати, "аби не провокувати правовірних". А от білим - зась. Білий - не хотіти. Бо тут не похизуєшся політкошерною гіпертолерантністю.
Якийсь расизм навпаки і мазохізм, так це виглядає in a nutshell.
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25.10.2022 11:23 Відповісти
Все вірно тільки не " речи патриотические рассказывает" а зачитує те що йому підсунуть.
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25.10.2022 10:31 Відповісти
У нас нарід сам обрав паяца з шапіто, а від західних політиків і лідерів постійно очікує якось чуда. Не буде ніякого чуда, вони просто задовбалися як Зеля постійно чудить і помагають Україні в міру своїх можливостей, але без шкоди для власних національних інтересів
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25.10.2022 09:49 Відповісти
Он приехал чтобы зароботать политические очки и конечно он лучший друг, этого оно и он будет продвигать российский нарратив.
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25.10.2022 10:31 Відповісти
Надіюсь що на зустрічі з Штайнмаєром буде зеля не в треніку хоча марно від цієї зебільної влади очікувати щось належне.
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25.10.2022 10:39 Відповісти
Сидит....готовится... зубрит слова... всё-таки , с величайшим выпадет счастье увидеться...
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25.10.2022 11:49 Відповісти
"МАЛОУЯЗВИМЫЙ" президент Украины Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи, отметил, что Киев все еще не получил ни цента из необходимых 17 млрд евро для реализации Плана быстрого восстановления Украины (Fast Recovery Plan). ЭТОТ ПЛАН ДОЛЖЕН НАЧАТЬ ДЕЙСТВОВАТЬ В ПОСЛЕВОЕННОЕ ВРЕМЯ ПОСЛЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ БОМБЁЖЕК ГРАЖДАНСКИХ ОБЪЕКТОВ, НО КОЛОМОЙСКОМУ НУЖНО КРАСТЬ ЗАПАДНЫЕ ДЕНЬГИ И ОН "ПОДШПОРИВАЕТ" ЧЕРЕЗ СВОЕГО СТАВЛЕННИКА ЗАПАД, РЕДКИЙ СЛУЧАЙ КОГДА ПРЕЗИДЕНТ СТРАНЫ -ЖЕРТВЫ АГРЕССИИ СВЕРХДЕРЖАВЫ ПОСТОЯННО ХАМИТ РУКОВОДИТЕЛЯМ СТРАН ДОНОРОВ. ЕМУ НАПЛЕВАТЬ ЧТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ ЕСЛИ ЛИДЕРЫ СТРАН НЕ ПРОСТЯТ ЕМУ ОЧЕРЕДНУЮ ДЕРЗОСТЬ, КАК НАПРИМЕР ПРОПУСКАЛИ ПРЕЗИДЕНТЫ БАЙДЕН, ШТАЙНМАЙЕР, МАКРОН, А ТАКЖЕ ШОЛЬЦ, МАСК И ДРУГИЕ ДОНОРЫ ЗАПАДА МИМО УШЕЙ ОСКОРБИТЕЛЬНЫЕ СЛОВА ЗЕЛЕНСКОГО И ЕГО ОБСЛУГИ. ЗЕЛЕНСКИЙ НЕСОМНЕННО ЭТИМ ПЫТАЕТСЯ ПОДНЯТЬ СВОЙ РЕЙТИНГ В УКРАИНЕ, НО НАПРАСНО ЛЮДИ ЗНАЮТ ЦЕНУ ЭТОМУ "МАЛОУЯЗВИМОМУ" КОМИКУ И НАНЕЮТСЯ ПОСЛЕ ВОЙНЫ СПРОСИТЬ С НЕГО ЗА ЛИШНИЕ ЖЕРВЫ. НО ЖДАТЬ КОНЦА ВОЙНЫ - ЭТО ИДТИ НА НОВЫЕ ЖЕРТВЫ, А АВТОРИТЕТ ЗАПАДНЫХ ЛИДЕРОВ В ГЛАЗАХ УКРАИНЦЕВ ЗЕЛЕНСКИЙ МАСТЕРСКИ УЖЕ ПОДОРВАЛ.
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25.10.2022 12:37 Відповісти
У Штайнмайера сложные отношения с президентом Владимиром Зеленским, в Украине многие обзывали его пророссийским политиком, и несколько месяцев назад ему хамским образом даже дали понять, что в Киеве его видеть не желают. НА САМОМ ДЕЛЕ РАНЕЕ ЗЕЛЕНСКИЙ ТОЖЕ БЫЛ ПРОРОССИЙСКИМ КАК И МНОГИЕ В УКРАИНЕ, ОН ВЁЛ УСПЕШНЫЙ КИНО- БИЗНЕС С РОССИЕЙ И ДО СИХ ПОР ИМЕЕТ НА ЭТОМ ДИВИДЕНТЫ. РОССИЯ БЫЛА ТОГДА ДРУГОЙ. А ШТАНМАЙЕР В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МЕРКЕЛЬ НЕ ФОРМИРОВАЛ ВНЕШНЮЮ ПОЛИТИКУ - ВСЁ ДЕЛАЛА ЗАДАВИВШАЯ ЕГО АВТОРИТЕТОМ КАНЦЛЕРИН. ПО-ЭТОМУ ДЕЛАТЬ ЕГО "КОЗЛОМ ОТПУЩЕНИЯ" ЗА ОШИБКИ МЕРКЕЛЬ ПРОСТО ГЛУПО И СЕБЕ ЖЕ ВО ВРЕД. ПОСМОТРИТЕ КТО ИЗ ПРАВИТЕЛЬСТВА УКРАИНЫ ВСТРЕТИЛ ШТАНМАЙЕРА НА ВОКЗАЛЕ - НИКТО, Т.К. ПРОВИНЦИАЛЬНОЕ ХАМСТВО ПРЕЗИДЕНТА "В ТРЕНИКАХ", КАК ГОВОРЯТ В УКРАИНЕ", УСПЕШНО ПРОДОЛЖАЕТСЯ. ЗЕЛЕНСКИЙ НЕ УДОСУЖИЛСЯ ПРОЧЕСТЬ ТЕКСТ "ФОРМЫЛЫ ШТАНМАЙЕРА" ПО ПОЛИТИЧЕСКОЙ МАЛОГРАМОТНОСТИ - В ФОРМУЛЕ НЕ БЫЛО НИЧЕГО УЩЕМЛЯЮЩЕГО ИНТЕРЕСЫ УКРАИНЫ, ПРИНЯВ УРЕГУЛИРОВАНИЕ ПО ЭТОЙ "ФОРМУЛЕ" ПРЕЗИДЕНТ ЗЕЛЕНСКИЙ ИЗБЕЖАЛ БЫ ВОЙНЫ, ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЖЕРТВ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КАТАСТРОФЫ.
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25.10.2022 13:01 Відповісти
Мають бути дві умови візиту - Штанмаєр не пише формули, а Буба не підходить до роялю.
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25.10.2022 13:34 Відповісти
https://t.me/s/tZEinform tZEinform від 25.10.2022р .
Операція по "принуждению к перемирию" розпочалася.

17.10.2022 за засіданні Радбезу відповідаючи на питання ***** "Что нужно армии?" похмурий, змарнілий нач. ГШ РФ Герасимов лаконічно кинув - "Две недели прекращения огня". Герасимов, єдиний генерал чиї доповідні читає ***** особисто. Герасимов єдиний генерал на якого ***** кричить, свариться і кидає олівцями зі столу. Герасимов, єдиний генерал чия точка зору важлива для *****. ***** почув його.
17.10.2022 генеральний директор Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв зустрічався з федеральним президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром на віллі Hammerschmidt у Бонні (Німеччина).
Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр 25 жовтня вперше за вісім місяців повномасштабної війни в Україні прибув до Києва. Візит Штайнмаєра це лише верхівка айсберга. Це навіть не смішно
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25.10.2022 18:16 Відповісти
 
 