Штайнмаєр прибув до України і готується зустрітися із Зеленським

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр 25 жовтня вперше за вісім місяців повномасштабної війни в Україні прибув до Києва та готується зустрітися з главою нашої держави Володимиром Зеленським. Він має намір на власні очі побачити наслідки обстрілів України військами РФ.

Про це повідомляє Welt, передає Цензор.НЕТ.

Візит відбувся із третьої спроби, раніше Україна та Німеччина не могли домовитися про приїзд Штайнмаєра.

За даними Офісу федерального президента, Штайнмаєр і Зеленський хочуть звернутися зі спільним закликом до німецьких міст та муніципалітетів вступити у нові партнерські відносини з українськими муніципалітетами у короткостроковій перспективі та допомогти українцям пережити зиму. Через удари РФ по енергетичній інфраструктурі це стало великою проблемою.

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