Штайнмаєр прибув до України і готується зустрітися із Зеленським
Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр 25 жовтня вперше за вісім місяців повномасштабної війни в Україні прибув до Києва та готується зустрітися з главою нашої держави Володимиром Зеленським. Він має намір на власні очі побачити наслідки обстрілів України військами РФ.
Про це повідомляє Welt, передає Цензор.НЕТ.
Візит відбувся із третьої спроби, раніше Україна та Німеччина не могли домовитися про приїзд Штайнмаєра.
За даними Офісу федерального президента, Штайнмаєр і Зеленський хочуть звернутися зі спільним закликом до німецьких міст та муніципалітетів вступити у нові партнерські відносини з українськими муніципалітетами у короткостроковій перспективі та допомогти українцям пережити зиму. Через удари РФ по енергетичній інфраструктурі це стало великою проблемою.
Будь ласка, зачекайте...
подметающего тротуар.
і він це знає - недарма ходить в оточенні амбалів.
дід ще й сцикливий....
Якийсь расизм навпаки і мазохізм, так це виглядає in a nutshell.
Операція по "принуждению к перемирию" розпочалася.
17.10.2022 за засіданні Радбезу відповідаючи на питання ***** "Что нужно армии?" похмурий, змарнілий нач. ГШ РФ Герасимов лаконічно кинув - "Две недели прекращения огня". Герасимов, єдиний генерал чиї доповідні читає ***** особисто. Герасимов єдиний генерал на якого ***** кричить, свариться і кидає олівцями зі столу. Герасимов, єдиний генерал чия точка зору важлива для *****. ***** почув його.
17.10.2022 генеральний директор Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв зустрічався з федеральним президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром на віллі Hammerschmidt у Бонні (Німеччина).
Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр 25 жовтня вперше за вісім місяців повномасштабної війни в Україні прибув до Києва. Візит Штайнмаєра це лише верхівка айсберга. Це навіть не смішно