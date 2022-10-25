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Тарифы на электроэнергию (2139) Укрэнерго (640)

По всей Украине ограничили поставки электроэнергии для промышленности

електроенергія

Диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" вынужденно применил графики ограничения электропотребления и мощности для промышленных потребителей во всех регионах Украины. Это сделано для стабилизации энергосистемы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".

"Принудительные ограничения потребителей электроэнергии - полностью контролируемая мера, которая позволяет снизить нагрузку на электросети и дает возможность сбалансировать работу энергосистемы", - говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" отметили, что сознательное снижение потребления электроэнергии, особенно в часы утреннего и вечернего пика потребления (6:00-11:00 и 17:00-13:00), уменьшает риск перегрузки в сетях и ограничений потребителей.

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"Просим потребителей сознательно и бережно подходить к потреблению электроэнергии, не включать в сеть одновременно два или более мощных электроприборов, а также по возможности перенести пользование некоторыми из них на ночной период (стиральные машины, бойлеры, обогреватели и т.п.)", - добавили в компании.
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Топ комментарии
+5
Мозок собі виключи, населення споживає в рази менше за промисловість.Підприємства критично важливої інфраструктури та оборонки обмежувати не будуть, а решта нехай працюють в нічний час. Добробут населення важливіший за зароблення бенею та татарином чергових мільйонів, саме за благополуччя своїх родин воюють наші захисники, а не за промисловість олігархів.
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25.10.2022 10:40
+3
Все, що потрібно для забезпечення життєдіяльності населення та ЗСУ буде працювати та вироблятися. Все, що працює на беню,фірташа, татарина повинно бути обмежене, в пріоритеті постачання електроенергією населення країни.
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25.10.2022 10:45
+1
Це срака. Населення потрібно відключати, а не промисловість.
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25.10.2022 09:55
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25.10.2022 09:49 Ответить
Це срака. Населення потрібно відключати, а не промисловість.
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25.10.2022 09:55 Ответить
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25.10.2022 10:02 Ответить
Что же вы хотите , уважаемый..? Клоуны -они в Африке клоуны...
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25.10.2022 10:13 Ответить
Згоден, 100%!

Хай населення сидить без світла, але "Мотор січ" зупиняти не низя!

Бо воно ***** мотори для гелікоптерів робить!
Інших олігархів теж не можно відключати! Бо їм нічим буде платити у Монако в ресторані
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25.10.2022 10:37 Ответить
Клоун як раз ти, якщо не зміг навіть прочитати заголовок новини.
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25.10.2022 10:39 Ответить
Згоден, але тільки олігархів не відключайте, хай тільки неселення без світла сидить!
Вище саме за це топить!
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25.10.2022 10:43 Ответить
Мозок собі виключи, населення споживає в рази менше за промисловість.Підприємства критично важливої інфраструктури та оборонки обмежувати не будуть, а решта нехай працюють в нічний час. Добробут населення важливіший за зароблення бенею та татарином чергових мільйонів, саме за благополуччя своїх родин воюють наші захисники, а не за промисловість олігархів.
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25.10.2022 10:40 Ответить
Ага , теперь вообще производить н чего не будут!!!
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25.10.2022 10:05 Ответить
Будуть катати асфальт.
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25.10.2022 10:08 Ответить
Все, що потрібно для забезпечення життєдіяльності населення та ЗСУ буде працювати та вироблятися. Все, що працює на беню,фірташа, татарина повинно бути обмежене, в пріоритеті постачання електроенергією населення країни.
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25.10.2022 10:45 Ответить
Щось мені підказує що буде все навпаки!Мабуть це досвід минулого. І, до речі останній досвід підказує що потреби ЗСУ не в приорітеті , асфальт важливіше!
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25.10.2022 11:42 Ответить
Нужна СМЕЛОСТЬ и ДЕРЗОСТЬ + нестандарное мышление (хотя бы в сознании политического руководства страны), чтоб провести очень быструю (несколько часов) военную операцию по освобождению ЗАЭС и Каховской ГЭС с последующим надежным их прикрытием средствами ПРО/ПВО!
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25.10.2022 10:22 Ответить
"Срєдства ПВО" ви вже надіслали Україні?? Чи прикривати руками?
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25.10.2022 10:40 Ответить
все, что необходимо для этой операции в Украине уже есть, нет политической воли и ума и руководства страны!
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25.10.2022 10:42 Ответить
Яка обізнаність! І скільки вже Петріотів поставлено Україні?
Чи закривати небо над ЗАЕС стінгерами пропонуєш?
--
Як я люблю диванних експердів, що думають, що вони умніше Залужного!
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25.10.2022 10:51 Ответить
 
 