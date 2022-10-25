УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11171 відвідувач онлайн
Новини
4 757 19
електроенергія (6010) Укренерго (2578)

По всій Україні обмежили постачання електроенергії для промисловості

електроенергія

Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" вимушено застосував графіки обмеження електроспоживання та потужності для промислових споживачів в усіх регіонах України. Це зроблено для стабілізації роботи енергосистеми.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу "Укренерго".

"Примусові обмеження споживачів електроенергії - повністю контрольований захід, який дозволяє знизити навантаження на електромережі та дає можливість збалансувати роботу енергосистеми", - йдеться в повідомленні.

В "Укренерго" зазначили, що свідоме зниження споживання електроенергії, особливо в години ранкового та вечірнього піку споживання (6:00-11:00 та 17:00-13:00), зменшує ризик перевантаження в мережах та застосування обмежень споживачів.

Також читайте: Побутовим споживачам в Одеській області поки не вимикатимуть електроенергію

"Просимо споживачів свідомо та ощадливо підходити до споживання електроенергії, не вмикати вмережу одночасно два або більше потужних електроприладів, а також за можливості перенести користування деякими з них на нічний період (пральні машини, бойлери, обігрівачі тощо)", - додали в компанії.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+5
Мозок собі виключи, населення споживає в рази менше за промисловість.Підприємства критично важливої інфраструктури та оборонки обмежувати не будуть, а решта нехай працюють в нічний час. Добробут населення важливіший за зароблення бенею та татарином чергових мільйонів, саме за благополуччя своїх родин воюють наші захисники, а не за промисловість олігархів.
показати весь коментар
25.10.2022 10:40
+3
Все, що потрібно для забезпечення життєдіяльності населення та ЗСУ буде працювати та вироблятися. Все, що працює на беню,фірташа, татарина повинно бути обмежене, в пріоритеті постачання електроенергією населення країни.
показати весь коментар
25.10.2022 10:45
+1
Це срака. Населення потрібно відключати, а не промисловість.
показати весь коментар
25.10.2022 09:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це добре чи погано ?
показати весь коментар
25.10.2022 09:49 Відповісти
Це срака. Населення потрібно відключати, а не промисловість.
показати весь коментар
25.10.2022 09:55 Відповісти
показати весь коментар
25.10.2022 10:02 Відповісти
Что же вы хотите , уважаемый..? Клоуны -они в Африке клоуны...
показати весь коментар
25.10.2022 10:13 Відповісти
Згоден, 100%!

Хай населення сидить без світла, але "Мотор січ" зупиняти не низя!

Бо воно ***** мотори для гелікоптерів робить!
Інших олігархів теж не можно відключати! Бо їм нічим буде платити у Монако в ресторані
показати весь коментар
25.10.2022 10:37 Відповісти
Клоун як раз ти, якщо не зміг навіть прочитати заголовок новини.
показати весь коментар
25.10.2022 10:39 Відповісти
Згоден, але тільки олігархів не відключайте, хай тільки неселення без світла сидить!
Вище саме за це топить!
показати весь коментар
25.10.2022 10:43 Відповісти
Мозок собі виключи, населення споживає в рази менше за промисловість.Підприємства критично важливої інфраструктури та оборонки обмежувати не будуть, а решта нехай працюють в нічний час. Добробут населення важливіший за зароблення бенею та татарином чергових мільйонів, саме за благополуччя своїх родин воюють наші захисники, а не за промисловість олігархів.
показати весь коментар
25.10.2022 10:40 Відповісти
Ага , теперь вообще производить н чего не будут!!!
показати весь коментар
25.10.2022 10:05 Відповісти
Будуть катати асфальт.
показати весь коментар
25.10.2022 10:08 Відповісти
Все, що потрібно для забезпечення життєдіяльності населення та ЗСУ буде працювати та вироблятися. Все, що працює на беню,фірташа, татарина повинно бути обмежене, в пріоритеті постачання електроенергією населення країни.
показати весь коментар
25.10.2022 10:45 Відповісти
Щось мені підказує що буде все навпаки!Мабуть це досвід минулого. І, до речі останній досвід підказує що потреби ЗСУ не в приорітеті , асфальт важливіше!
показати весь коментар
25.10.2022 11:42 Відповісти
Нужна СМЕЛОСТЬ и ДЕРЗОСТЬ + нестандарное мышление (хотя бы в сознании политического руководства страны), чтоб провести очень быструю (несколько часов) военную операцию по освобождению ЗАЭС и Каховской ГЭС с последующим надежным их прикрытием средствами ПРО/ПВО!
показати весь коментар
25.10.2022 10:22 Відповісти
"Срєдства ПВО" ви вже надіслали Україні?? Чи прикривати руками?
показати весь коментар
25.10.2022 10:40 Відповісти
все, что необходимо для этой операции в Украине уже есть, нет политической воли и ума и руководства страны!
показати весь коментар
25.10.2022 10:42 Відповісти
Яка обізнаність! І скільки вже Петріотів поставлено Україні?
Чи закривати небо над ЗАЕС стінгерами пропонуєш?
--
Як я люблю диванних експердів, що думають, що вони умніше Залужного!
показати весь коментар
25.10.2022 10:51 Відповісти
 
 