Побутовим споживачам в Одеській області поки не вимикатимуть електроенергію

Обмеження споживання електроенергії в Одеській області поки що стосується лише промислових підприємств.

Про це повідомив речник начальника Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, інформує Цензор.НЕТ.

"На Одещині складені графіки планового відключення електроенергії. Вже встановлено 5 черг. Перш за все відключення стосується підприємств та промисловості. Що стосується побутових споживачів, то ні в Одесі, ні в області таких відключень поки не передбачено", - сказав Братчук.

Він пояснив, що споживачам поки не будуть вимикати світло, бо коли по всій державі пролунав заклик економити, то Одещина відразу відреагувала і вийшла на необхідний рівень економії електроенергії.

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