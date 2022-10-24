Побутовим споживачам в Одеській області поки не вимикатимуть електроенергію
Обмеження споживання електроенергії в Одеській області поки що стосується лише промислових підприємств.
Про це повідомив речник начальника Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, інформує Цензор.НЕТ.
"На Одещині складені графіки планового відключення електроенергії. Вже встановлено 5 черг. Перш за все відключення стосується підприємств та промисловості. Що стосується побутових споживачів, то ні в Одесі, ні в області таких відключень поки не передбачено", - сказав Братчук.
Він пояснив, що споживачам поки не будуть вимикати світло, бо коли по всій державі пролунав заклик економити, то Одещина відразу відреагувала і вийшла на необхідний рівень економії електроенергії.
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Serg Gorelyi
показати весь коментар24.10.2022 18:15 Відповісти Мені подобається 1
Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар24.10.2022 18:17 Відповісти Мені подобається 1
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