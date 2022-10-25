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Зеленский (19042) финансы (344) экономика (3803) Евросоюз (16686)

Зеленский призвал ЕС создать финансовый "Рамштайн"

зеленський,трасс

Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны ЕС создать финансовый "Рамштайн" для помощи Украине в реконструкции и восстановлении экономики.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я верю, что сейчас можем одобрить решение о создании финансового "Рамштайна" для поддержания нашей общей стабильности. Нам нужна финансово-координационная платформа, объединяющая все усилия по восстановлению нашей страны", - отметил глава государства на международной экспертной конференции по восстановлению и модернизации Украины в Берлине.

Также Зеленский заявил, что Украина разработала прозрачный план обновления.

"Это то, что нужно Украине для выживания. Именно сейчас. Вес нашего плана быстрого восстановления - 17 млрд долларов немедленно. Это больницы, школы, жизненно важная транспортная и энергетическая инфраструктура. У нас есть колоссальные потребности в восстановлении жилья", - сказал он.

"Мы пока не получили ни одного цента на скорейшее восстановление. Я прошу вас приблизить необходимые решения", - добавил Зеленский.

По его словам, "уже сейчас на этой конференции нужно принять решение о помощи для покрытия дефицита бюджета в следующем году. Для Украины это неподъемная сумма - 28 млрд долларов дефицита. Это зарплаты учителей, врачей, пенсии. Наше объединение достаточно мощное, чтобы реализовать эту задачу".

Зеленский также подчеркнул, что "есть российские активы, которые уже заморожены и еще необходимо заморозить".

"Значительная часть этих активов в юрисдикциях европейских стран. Нам нужна компенсация, и это справедливо. Следовательно, нам нужен реальный быстрый законный механизм направления российских активов на возмещение ущерба, нанесенного российской войной", - заявил он.

Читайте: Зеленский о восьми месяцах войны: Украина ломает так называемую вторую армию мира
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Топ комментарии
+15
а вот це зайве-нехай самі контролюють вкладене бабло- а то від нього нічого не лишиться- почнуть знімати серіал про слуг урода+95 квартал-боневтік -герой України і т д
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25.10.2022 11:33
+14
Грошиків не вистачає? А те, що врізають допомогу через невдоволення марнотратством бюджету? Через створення фондів, які допомагають привласнити частину грошей, через чергові схеми, через скажене розкрадання, через продажу гуманітарок, які люд по всьому світу збирає, через ігнорування закликів боротись з корупцією, через заяви повної узурпації влади зельоними? Дипломати виражаються дипломатично, але суспільство цим не париться. Все в пресі. Ніхто там зельоним нічого не прощає, коли самі в кризі, а це шобло краде шаленими темпами.
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25.10.2022 11:39
+14
Підприємства, які випускали ракети для України - стояли, гроші в асфальт заливали, а заводи, які поставляли на росію двигуни - працювали.
Стратеги на Банковій.
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25.10.2022 11:41
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а вот це зайве-нехай самі контролюють вкладене бабло- а то від нього нічого не лишиться- почнуть знімати серіал про слуг урода+95 квартал-боневтік -герой України і т д
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25.10.2022 11:33 Ответить
ага !!! про зеленого янелоха-щоневтік ...
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25.10.2022 11:40 Ответить
Так- так створюйте швидше,бо вже нема чого Красти....
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25.10.2022 11:34 Ответить
красти є що завжди, але апетит, приходить під час балдибілдингу та утримування від голодної смерті сукнаріду+шуфриняток.
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25.10.2022 13:27 Ответить
Одразу після того як минулого голову НБУ оголосили в розшук
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25.10.2022 11:35 Ответить
більше треба гроші в асфальт закапувать
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25.10.2022 11:37 Ответить
Бєніному корупційному "Рамштайну" кушать хочеться?
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25.10.2022 11:37 Ответить
До речі, Бєня, позбавлений громадянства, з України не витурений. Як наприклад, Корбан, який теж позбавлений громадянства. Цікаво, чму? 🤔
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25.10.2022 11:49 Ответить
бо воно сидить в Україні та не висовує свою харю поза наші межі... А Корбан, виїжджав, а отримав Зе!бонуси при намаганні повернутись.
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25.10.2022 13:21 Ответить
А як Ви вважаєте, чи може проста рядова особа без громадянства, без дозволу на проживання, скажімо сирійської національності жити в Україні, не ховаючись, у всіх на виду, та ще й займаючись обкраданням держави довше двох днів?
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25.10.2022 13:45 Ответить
от тільки не потрібно, простИХ рядовИХ осІб без громадянства, порівнювати із представниками титульної нації України із понад двох громадянств.
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25.10.2022 22:21 Ответить
А цей "представник титульної нації з багатьма громадянствами" вважає себетю "представником титульної нації" якої країни? Який паспорт біля серця тримає? Він ще гірший за сирійця. Маю на увазі Коломойського.
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26.10.2022 02:23 Ответить
Грошиків не вистачає? А те, що врізають допомогу через невдоволення марнотратством бюджету? Через створення фондів, які допомагають привласнити частину грошей, через чергові схеми, через скажене розкрадання, через продажу гуманітарок, які люд по всьому світу збирає, через ігнорування закликів боротись з корупцією, через заяви повної узурпації влади зельоними? Дипломати виражаються дипломатично, але суспільство цим не париться. Все в пресі. Ніхто там зельоним нічого не прощає, коли самі в кризі, а це шобло краде шаленими темпами.
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25.10.2022 11:39 Ответить
вофка зе, видай свого прямого шефа, жи2олігарха беню к. - він винен США 50 мільярдів долярів !!!
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25.10.2022 11:39 Ответить
Шо, уже всьо стырили?
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25.10.2022 11:39 Ответить
А створити фiнансовий Монако не пробував?
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25.10.2022 11:40 Ответить
дивись єдині говноновини і слуга урода
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25.10.2022 11:44 Ответить
Щоб не казали куди тобі треба йти не кажи іншим що їм слід робити...
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25.10.2022 11:46 Ответить
можеш казати ,тут вільнодумство на відміну від єдиних говноновин
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25.10.2022 11:50 Ответить
тут банять за тупість і самі коментатори . Мене тут банили тільки за матюки
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25.10.2022 12:01 Ответить
а як не матюкатись, дивлячись на цього метрового балдибілдера обнюханого в дЄрьмака??? Ця скотиняка, узурпувала нарідну владу і могла б провести будь-які зміни у податково-Азірівську .уйню, але ж воно НАШ ВИРОК, дякуючи придуркам імені 73%...
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25.10.2022 13:34 Ответить
Підприємства, які випускали ракети для України - стояли, гроші в асфальт заливали, а заводи, які поставляли на росію двигуни - працювали.
Стратеги на Банковій.
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25.10.2022 11:41 Ответить
...колись я таке вже чув...
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25.10.2022 11:41 Ответить
мабуть холодно,раз жіночки так регочуть))))
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25.10.2022 14:35 Ответить
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25.10.2022 14:59 Ответить
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25.10.2022 11:42 Ответить
А я вимагаю кошти виділяти тільки після реформ.без реформ фінансове вливання нам тільки зашкодить.
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25.10.2022 11:42 Ответить
Без пенсій и зарплати згідни сидіти поки реформи не проведуть?
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25.10.2022 11:44 Ответить
з фінансування оп та великого будівництва можна забрати.Але не заберуть.
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25.10.2022 11:52 Ответить
угу, можна й сраколизам Лещенкам, Наємам та Вітренкам- прикрутить, але- це святі членодупи, що привели самого тупого ж2вЗесвіту до безмежної влади.
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25.10.2022 13:39 Ответить
Поки вони там у Європі " розродяться " , потрібно почати шукати кошти на відновлення - хоча б в Україні . І починати їх шукати , непогано було б - з Бєні . ! .
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25.10.2022 11:43 Ответить
Клянчить на велике крадівництво.
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25.10.2022 11:44 Ответить
Ми маємо колосальні потреби у відновленні житла".

Нууу, не знаю ... В Днепре, например, жилье строится. До лета все было "заморожено, а потом начали строить. Конечно не для вынужденных переселенцев и не для тех у кого все разбомблено. Но факт остается фактом - в Украине огромное количество "пустого" жилья. Оно, естественно, кому-то принадлежит. Кому? Любой риэлтер вам скажет (не для прессы, естественно), что 90% в любом новострое - это вложение коррупционных денег.
Я не призываю "все забрать и поделить", но военное время подразумевает жесткие военные решения или подразумевает только попрошайничество по миру с протянутой рукой?
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25.10.2022 11:52 Ответить
Доки, Зе , ти будешь збирати вокруг себе усяких вошей типа Роднянського , ніякого фінансового Ромштайну - бо розкрадете все .

КОЛОМОЙСЬКОГО виганяють- тут одразу приповз жирний боров Роднянський і одразу -РАДНИК ПРЕЗІДЕНТА. Якого фера???

ХТО ПРО УПА НАВМИСНО НЕ ПАМЬЯТАЕ ??! Зайняли апу Ермаки , Роднянськие і українську історію заново вирішили спаплюжити ???
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25.10.2022 12:08 Ответить
https://www.facebook.com/larysa.nitsoi?__cft__%5B0%5D=AZWLdhKhacB-XeVXg4KPN9RE-lEZuazoiZmA3B3hGid338jqCWQZKwGge3VR71_fWnK0PsXSdjygREWyeRTjA6DVuAaqL_wTcodBprX21XhjlW9re7A2j3xz5pE2nRhZn-Le9b62QMB3Qr8VJxxvOhAM&__tn__=-UC%2CP-R Larysa Nitsoi

‼️‼️‼️А ви знали, що не лише президент про УПА "забув".

Ця фішка, на жаль, стає системною. Наприклад, в МОНі днями готувалися до круглого столу з залученням науковців, то з порядку денного розчинилася кудись доповідь про УПА, і взагалі тема УПА зникла з обговорення, хоча була. Навіть науковець https://www.facebook.com/hai.nyzhnyk?__cft__%5B0%5D=AZWLdhKhacB-XeVXg4KPN9RE-lEZuazoiZmA3B3hGid338jqCWQZKwGge3VR71_fWnK0PsXSdjygREWyeRTjA6DVuAaqL_wTcodBprX21XhjlW9re7A2j3xz5pE2nRhZn-Le9b62QMB3Qr8VJxxvOhAM&__tn__=-%5DK-R Павло Гай-Нижник , на знак протесту, з робочої групи вийшов.

‼️‼️‼️А ще, може ви помітили, вулиці поперейменовували, а назв з УПА багато бачили? Ага, спробуй проштовхнути. Залізобетонна стіна. Бар'єр. Поцікавтеся, як багато в Києві є упівських назв.

От і думайте, що вони там нагорі мутять. Гуманітарна політика й цієї влади знову нікчорту не годиться.

Коли Зеленський про війну доповідає і до інших країн звертається, мене тішить, як і багатьох. Ну просто "обняти й плакати". Але гуманітарна політика цієї влади в тилу мене вбиває. Щоб проштовхнути українські наративи, знову треба кістьми лягати. І як десь щось проскочить, ну прямо щастя.

Отож, 14 жовтня, в День УПА, наш президент упустив таку детальку, як УПА. Всіх перерахував, а про УПА "забув". Залишається відкритим питанням, чому він це зробив?

Наші ЗСУ є спадкоємцями УПА. І проти ворогів тих самих воювали, що й тепер, і волонтерив наш народ тоді так само, як тепер, допомагаючи своїй армії: годували, шили одяг, взуття, лікували і багато чого ще робили для УПА, ризикуючи життям. Бо теперішні волонтери, як не крути, мають тепличні умови, порівняно з тодішніми волонтерами, яким на кожному кроці розстріл світив чи Сибір з довічним.

Сьогодні ми "носимося" з нашими ЗСУ, не натішимося, не налюбуємося... А колись так українці з УПА "носилися". А тепер уявіть собі, що років через надцять український президент в День ЗСУ не згадає про ЗСУ. Як гадаєте, чисто гіпотетично, які чинники спрацюють, що так гіпотетично вчИнить той наш президент? Кому захоче цим догодити, чи кого побоїться образити?

‼️‼️‼️Кому ж так впоперек горла наша УПА і в кого пішов на повідку Зеленський?

Зрозуміло лише одне - це ще один сигнал: не зачаровуйтеся.‼️

Попри вдалі виступи Зеленського про війну, попри ефектні і ефективні звернення до інших країн - така "забудькуватість" - тривожний дзвіночок і ганебне ганьбисько.‼️

Ви ж розумієте, українському президентові, якби він мав україноцентричний світогляд, у голову б не прийшло "забути" (чи забути його речникам) славетну армію свого народу, боротьба якої є взірцем для всіх іноземних армій і є унікальним явищем для світу.

Думаю, пан Зеленський знає, чому зовсім невипадково в його промові не було УПА
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25.10.2022 12:09 Ответить
бо він совєтікус ,а його діди з УПА воювали.
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25.10.2022 13:51 Ответить
усим світом збирати гроші, щоб бєня зе бандою жерли у три горла?
зебіли, спочатку, як жестЬ доброї волі, подаруйте бородату радість з трьома громадянствами Феміді Клівлендщини, а опісля вже починайте клянчити бабло у порядних людей
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25.10.2022 12:09 Ответить
І обличчя такі всі однакові

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25.10.2022 12:27 Ответить
Вам, крадіям зеленим, все одно нічого не світить. Фінанси до останньої копійки, виділені на Україну, будуть 100% жорстко відслідковуватися.
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25.10.2022 12:33 Ответить
Ніна Южаніна-Для післявоєнного відновлення України можуть запустити інклюзивну донорську платформу.

Про це йдеться у спільній доповіді Канцлера Німеччини Олафа Шольца і Президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, підготовленій для обговорення допомоги Україні 25 жовтня в Берліні.

На переконання європейських чиновників, ні Україна, ні окремі партнери не зможуть самостійно впоратися зі збитками від війни, яку розпочала росія.

За спільною оцінкою уряду України, Єврокомісії та Світового банку, відбудова та відновлення України коштуватимуть щонайменше 349 млрд євро.

Очікується, що через інклюзивну донорську платформу буде «чіткіше і зрозуміліше, як ці гроші використовуватимуться».

«Разом із нашими партнерами із G7 та іншими країнами, за підтримки міжнародних організацій та України, ми маємо намір закласти основи інклюзивної донорської платформи для координації процесу негайного відновлення зруйнованої інфраструктури та початку довгострокової відбудови», - йдеться у доповіді.

Очевидно, план відновлення, представлений українською стороною в липні в Лугано, не переконав європейських колег у чистоті намірів української влади (так, я знов саме про чистоту).

Сподіваюся, інклюзивна донорська платформа може стати ефективним рішенням, яке допоможе Україні вистояти фінансово до перемоги і відновитися після неї.
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25.10.2022 14:41 Ответить
Зеленський ******** заради свого лохторату.
Вже давно, навіть психіатри, казали що він копіює хла і бульбаша.
Зе намагається виглядати найвеличнішим лідером Всесвіту
Але реальний свіїт все знає і бачить і тому так просто, по твоєй хотєлке, нічого не буде.
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25.10.2022 16:36 Ответить
Зеленая крыса денег захотел
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25.10.2022 20:16 Ответить
 
 