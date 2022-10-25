Зеленский призвал ЕС создать финансовый "Рамштайн"
Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны ЕС создать финансовый "Рамштайн" для помощи Украине в реконструкции и восстановлении экономики.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Я верю, что сейчас можем одобрить решение о создании финансового "Рамштайна" для поддержания нашей общей стабильности. Нам нужна финансово-координационная платформа, объединяющая все усилия по восстановлению нашей страны", - отметил глава государства на международной экспертной конференции по восстановлению и модернизации Украины в Берлине.
Также Зеленский заявил, что Украина разработала прозрачный план обновления.
"Это то, что нужно Украине для выживания. Именно сейчас. Вес нашего плана быстрого восстановления - 17 млрд долларов немедленно. Это больницы, школы, жизненно важная транспортная и энергетическая инфраструктура. У нас есть колоссальные потребности в восстановлении жилья", - сказал он.
"Мы пока не получили ни одного цента на скорейшее восстановление. Я прошу вас приблизить необходимые решения", - добавил Зеленский.
По его словам, "уже сейчас на этой конференции нужно принять решение о помощи для покрытия дефицита бюджета в следующем году. Для Украины это неподъемная сумма - 28 млрд долларов дефицита. Это зарплаты учителей, врачей, пенсии. Наше объединение достаточно мощное, чтобы реализовать эту задачу".
Зеленский также подчеркнул, что "есть российские активы, которые уже заморожены и еще необходимо заморозить".
"Значительная часть этих активов в юрисдикциях европейских стран. Нам нужна компенсация, и это справедливо. Следовательно, нам нужен реальный быстрый законный механизм направления российских активов на возмещение ущерба, нанесенного российской войной", - заявил он.
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Стратеги на Банковій.
Нууу, не знаю ... В Днепре, например, жилье строится. До лета все было "заморожено, а потом начали строить. Конечно не для вынужденных переселенцев и не для тех у кого все разбомблено. Но факт остается фактом - в Украине огромное количество "пустого" жилья. Оно, естественно, кому-то принадлежит. Кому? Любой риэлтер вам скажет (не для прессы, естественно), что 90% в любом новострое - это вложение коррупционных денег.
Я не призываю "все забрать и поделить", но военное время подразумевает жесткие военные решения или подразумевает только попрошайничество по миру с протянутой рукой?
КОЛОМОЙСЬКОГО виганяють- тут одразу приповз жирний боров Роднянський і одразу -РАДНИК ПРЕЗІДЕНТА. Якого фера???
ХТО ПРО УПА НАВМИСНО НЕ ПАМЬЯТАЕ ??! Зайняли апу Ермаки , Роднянськие і українську історію заново вирішили спаплюжити ???
‼️‼️‼️А ви знали, що не лише президент про УПА "забув".
Ця фішка, на жаль, стає системною. Наприклад, в МОНі днями готувалися до круглого столу з залученням науковців, то з порядку денного розчинилася кудись доповідь про УПА, і взагалі тема УПА зникла з обговорення, хоча була. Навіть науковець https://www.facebook.com/hai.nyzhnyk?__cft__%5B0%5D=AZWLdhKhacB-XeVXg4KPN9RE-lEZuazoiZmA3B3hGid338jqCWQZKwGge3VR71_fWnK0PsXSdjygREWyeRTjA6DVuAaqL_wTcodBprX21XhjlW9re7A2j3xz5pE2nRhZn-Le9b62QMB3Qr8VJxxvOhAM&__tn__=-%5DK-R Павло Гай-Нижник , на знак протесту, з робочої групи вийшов.
‼️‼️‼️А ще, може ви помітили, вулиці поперейменовували, а назв з УПА багато бачили? Ага, спробуй проштовхнути. Залізобетонна стіна. Бар'єр. Поцікавтеся, як багато в Києві є упівських назв.
От і думайте, що вони там нагорі мутять. Гуманітарна політика й цієї влади знову нікчорту не годиться.
Коли Зеленський про війну доповідає і до інших країн звертається, мене тішить, як і багатьох. Ну просто "обняти й плакати". Але гуманітарна політика цієї влади в тилу мене вбиває. Щоб проштовхнути українські наративи, знову треба кістьми лягати. І як десь щось проскочить, ну прямо щастя.
Отож, 14 жовтня, в День УПА, наш президент упустив таку детальку, як УПА. Всіх перерахував, а про УПА "забув". Залишається відкритим питанням, чому він це зробив?
Наші ЗСУ є спадкоємцями УПА. І проти ворогів тих самих воювали, що й тепер, і волонтерив наш народ тоді так само, як тепер, допомагаючи своїй армії: годували, шили одяг, взуття, лікували і багато чого ще робили для УПА, ризикуючи життям. Бо теперішні волонтери, як не крути, мають тепличні умови, порівняно з тодішніми волонтерами, яким на кожному кроці розстріл світив чи Сибір з довічним.
Сьогодні ми "носимося" з нашими ЗСУ, не натішимося, не налюбуємося... А колись так українці з УПА "носилися". А тепер уявіть собі, що років через надцять український президент в День ЗСУ не згадає про ЗСУ. Як гадаєте, чисто гіпотетично, які чинники спрацюють, що так гіпотетично вчИнить той наш президент? Кому захоче цим догодити, чи кого побоїться образити?
‼️‼️‼️Кому ж так впоперек горла наша УПА і в кого пішов на повідку Зеленський?
Зрозуміло лише одне - це ще один сигнал: не зачаровуйтеся.‼️
Попри вдалі виступи Зеленського про війну, попри ефектні і ефективні звернення до інших країн - така "забудькуватість" - тривожний дзвіночок і ганебне ганьбисько.‼️
Ви ж розумієте, українському президентові, якби він мав україноцентричний світогляд, у голову б не прийшло "забути" (чи забути його речникам) славетну армію свого народу, боротьба якої є взірцем для всіх іноземних армій і є унікальним явищем для світу.
Думаю, пан Зеленський знає, чому зовсім невипадково в його промові не було УПА
зебіли, спочатку, як жестЬ доброї волі, подаруйте бородату радість з трьома громадянствами Феміді Клівлендщини, а опісля вже починайте клянчити бабло у порядних людей
Про це йдеться у спільній доповіді Канцлера Німеччини Олафа Шольца і Президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, підготовленій для обговорення допомоги Україні 25 жовтня в Берліні.
На переконання європейських чиновників, ні Україна, ні окремі партнери не зможуть самостійно впоратися зі збитками від війни, яку розпочала росія.
За спільною оцінкою уряду України, Єврокомісії та Світового банку, відбудова та відновлення України коштуватимуть щонайменше 349 млрд євро.
Очікується, що через інклюзивну донорську платформу буде «чіткіше і зрозуміліше, як ці гроші використовуватимуться».
«Разом із нашими партнерами із G7 та іншими країнами, за підтримки міжнародних організацій та України, ми маємо намір закласти основи інклюзивної донорської платформи для координації процесу негайного відновлення зруйнованої інфраструктури та початку довгострокової відбудови», - йдеться у доповіді.
Очевидно, план відновлення, представлений українською стороною в липні в Лугано, не переконав європейських колег у чистоті намірів української влади (так, я знов саме про чистоту).
Сподіваюся, інклюзивна донорська платформа може стати ефективним рішенням, яке допоможе Україні вистояти фінансово до перемоги і відновитися після неї.
Вже давно, навіть психіатри, казали що він копіює хла і бульбаша.
Зе намагається виглядати найвеличнішим лідером Всесвіту
Але реальний свіїт все знає і бачить і тому так просто, по твоєй хотєлке, нічого не буде.