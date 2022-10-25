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дроны (3562) Воздушные силы (2002)

Рашисты запустили "Шахеды" со стороны Беларуси

київ,дрони

Российские оккупанты запустили дроны-камикадзе "Шахед" с территории Беларуси – в Киеве и области объявлена воздушная тревога.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом в комментарии сообщили в разведке и начальник службы по связям с общественностью Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины полковник Юрий Игнат.

По словам собеседника издания, оккупанты запустили 10 "Шахедов". Как объяснил Юрий Игнат, если объявлена воздушная тревога, угроза ударов есть.

"Если есть тревога, то она не просто так – существует и угроза. Мы что-то сейчас комментировать не можем, потому что, если есть тревога, то однозначно есть и угроза, а тогда соответственно идет боевая работа – что-то комментировать сможем по результатам.

Но вероятность ударов в том числе "Шахедами" есть – у них есть и на юге страны, и в России, и на территорию Беларуси завезли. Они не впервые атакуют на Киев именно с белорусского направления – они по руслу Днепра улетают", - отметил Игнат.

Он отметил, что днем немного легче сбивать дроны, потому что визуально цель видна. И днем воздушные силы могут привлечь больше сил и средств для сбивания "Шахедов" – это и крупнокалиберные пулеметы, и зенитное оружие, и ПЗРК – мобильные огневые группы, и ЗРК, и авиация.

Также читайте: Украинские военные сбили 273 иранских дрона-камикадзе "Шахед-136", - Воздушные силы
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Топ комментарии
+39
Де відповідь по бульбашам? Там прикордонні бази, аеродроми вже давно горіти повинні. Чи це наказ верховного головноговнокомандуючого "просто пєрєстать стрелять"? Бітум на велике крадівництво потрібен мабуть...
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25.10.2022 11:46
+33
дружественный народ белорусы
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25.10.2022 11:44
+30
Бульбоговно тварюка.
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25.10.2022 11:45
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Штайнмаєру привіт від кацапів?
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25.10.2022 11:44 Ответить
дружественный народ белорусы
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25.10.2022 11:44 Ответить
"Окуповані"...
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25.10.2022 11:58 Ответить
Так пусть не цветочки в руки берут, а коктейли молотова. Пусть не хороводы водят, а дают звезды псам режима.
А то оккупировали их бедолажек. Что они сделали против бульен режима?
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25.10.2022 12:36 Ответить
Бульбоговно тварюка.
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25.10.2022 11:45 Ответить
Бульбаши ****** щоб ви сукі поздирали усі там.
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25.10.2022 11:45 Ответить
Але не забувайте, що по ******** бить не можна, бо ані нє вінавати, ета всьо пуцєн.
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25.10.2022 11:45 Ответить
Де відповідь по бульбашам? Там прикордонні бази, аеродроми вже давно горіти повинні. Чи це наказ верховного головноговнокомандуючого "просто пєрєстать стрелять"? Бітум на велике крадівництво потрібен мабуть...
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25.10.2022 11:46 Ответить
Весь наш ОП на боці Беларусії. Пом'ятаєте як 22 лютого Резніченко упевнював,що Белорусія не нападе.
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25.10.2022 16:34 Ответить
Радник глави Офісу президента України https://twitter.com/Podolyak_M Михайло Подоляк допустив можливий обмін заарештованого президента українського підприємства "Мотор Січ" https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D1%94%D0%B2_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 В'ячеслава Богуслаєва . Зокрема, на українських військових, які перебувають у російському полоні
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25.10.2022 11:47 Ответить
да і х.й на того богуслаєва. обмін розкритого ворожого агента на своїх бійців з полону? хай забирають, гівна не шкода.
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25.10.2022 11:51 Ответить
Удобно так.
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25.10.2022 11:53 Ответить
Ще б подоляка обміняти на когось з наших...
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25.10.2022 11:59 Ответить
За єрмака з татаровим орки Крим повернуть.
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25.10.2022 12:14 Ответить
Та і більшість ОПи!
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25.10.2022 12:41 Ответить
Тобто пропонується віддати тіло, яке мало доступ до усіх військових таємниць, до нашого ворога?

Краще вже просто зброю, аніж його. Дешевше по смертях вийде
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25.10.2022 12:05 Ответить
Те тіло вже все продало разом з душею.
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25.10.2022 12:17 Ответить
чи то наївність, чи то необізнаність.
не все можна передати поштою чи, тим паче, телефоном. Багато чого з того що є у ньго в голові може бути використано для планування.
І він, якщо потрапить на роісю, з радістю займеться саме плануванням стратегічних операцій.
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25.10.2022 12:30 Ответить
Ви не знаєте українських академіків. У них в голові крім жадоби грошей немає нічого. Тому не переймайтеся, це тіло може продукувати лише відходи.
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25.10.2022 12:36 Ответить
я теж так думаю. в голові в нього хіба що номери рахунків.
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25.10.2022 13:01 Ответить
Тим більше що недовго йому залишилося часу у черзі на концерт Кобзона.
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25.10.2022 12:37 Ответить
За російських агентів з ОПи можна всіх наших полонених виміняти. Ще й купа залишиться.
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25.10.2022 11:55 Ответить
Тільки малесенька деталь, шановні.
Про конфіскацію майна не забудьте, будь ласка. Богуслаєва - на ***, а от майно його має лишитися в Україні, і бажано не в копілочку слуг беняроду.
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25.10.2022 12:00 Ответить
Тільки якщо на дуже багато українських військових. Наприклад - на всіх, хто попав у полон в Маріуполі. Бо занадто цінний кадр і ще біди нам може наробити. Тому користь від цього обміну має бути ну дуже велика.
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25.10.2022 13:36 Ответить
И што на это скажет ******** народ?
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25.10.2022 11:50 Ответить
А **-нуть в ответ по лукашистам еще неначасе?
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25.10.2022 11:55 Ответить
Коли київська влада переіменує станцію метро "мінська" ,скільки ще ракет і дронів ************ з білорусі ? переіменувати наприклад на "Варшавську" друзі пізнаются в біді.
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25.10.2022 11:58 Ответить
не долетят балалайки
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25.10.2022 11:58 Ответить
У нас боятся влупить в ответ по бульбашам якобы чтобы Бульбофюрер не напал. Когда у нас поймут, что ни Бульбофюреру ни ***** не нужен повод чтобы напасть. Они найдут повод когда им будет удобно, притом даже задним числом. Так что лучше начать выносить их склады и инфраструктуру постепенно чтобы им уже нечем было нападать чем потом через месяц будем хвататься за голову когда орки попрут на Киев.
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25.10.2022 12:00 Ответить
Кацапські бази в ********** давно треба трощити, це законна військова ціль, у нас при владі зрадники!
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25.10.2022 12:29 Ответить
Терміново нанести удар по російським військам у Білорусі. По базах, аеродромах, вокзалах.
Інакше вони знищать усю нашу інфраструктуру навіть не ввівши білоруські війська у бій.
На мій погляд кацапня із своєю технікою та зброєю на території Білорусі представляє набагато більшу небезпеку ніж білоруська армія.
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25.10.2022 12:09 Ответить
Цікаво столицю білоруси бьють ми соплі трем а як ударять по державних установах прийняття рішень страх перед лукою буде вищий за удар у відповідь бо на упередження вже пізно з рб нас товчуть уже 8 міс.
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25.10.2022 12:16 Ответить
а коли дрони закінчаться, будуть гавно по Дніпру пускать...
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25.10.2022 12:18 Ответить
Реакція України на обстріли з бульбашандії-черговий відосик зеленопупенка з дуже трагічним і занепокоєнним виразом мордилиця...якось так.
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25.10.2022 12:28 Ответить
Военные объекты в белоруссии должны получить свою порцию На-Нахуй! Безнаказанность порождает вседозволенность.
Чего мы боимся? Лука нападет?!
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25.10.2022 12:31 Ответить
беларуссия - країна *****.с, і це надовго
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25.10.2022 12:35 Ответить
А не досить вже терпіти роль терпіл?
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25.10.2022 12:40 Ответить
як свідчать дії орків. вони мавпують з вермахта. в 1944 році люфтваффе бомбардував Полтавський аеровузол. де базувались літаючі фортеці. Від нафти Плоештів за америкосами ввязався трофейний розвідник німців, а з аеродрому біля Варшави злетіли 78 дальніх юнкерсів. білорусь була в окупації, вони летіли по руслу Припяті та Дніпра. Їх не бачили. Ціла дивізія ПВО навіть не злетіла. Спалили все. біля 50 фортець, а потім ще замінували аеродроми. АДД америкосів перестала літати, а в історії залишилась згадка, щщо припинили літати. оскільки плани були виконані. А до того Сталінпросив надати їм літаючі фортеці по ленд лізу, після цього фіаско всі розмови припинились. і знову орки використовують річку Дніпро.
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25.10.2022 12:41 Ответить
"вони по руслу Дніпра летять" То відберіть на час війни для військових потреб у київських олігархів десяток яхт і поставте на них по зенітному кулемету чи ПЗРК. А яхти поперек Дніпра десь біля Чорнобиля розмістіть в лінію. Як не зіб'ють, то хоч попередять.
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25.10.2022 12:42 Ответить
Так у нас там , і так, ціла річкова флотилія,
Наєв особисто перевіряв....чи ні ?
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25.10.2022 12:51 Ответить
Не чув щоб вони хоч раз у повітря стріляли. Може рибу глушать?
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25.10.2022 16:29 Ответить
а хорошо бы в это самое время (под шумок так сказать) запустить туда немножко наших дронов (пусть маленьких, с гранатками) но для психической атаки...или приветки-ответки на первый раз хватило бы... ну чтобы хоть что-то где-то там бабахнуло...
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25.10.2022 12:46 Ответить
Лукашенко откроет второй фронт, с трудом верится что тебе это понравится Вася.
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25.10.2022 13:07 Ответить
а вот это еще не второй фронт??? и вам это уже или еще нравиться???
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25.10.2022 13:12 Ответить
Лукашенко прекрасно знает что вы всё стерпите, девятый год войну объявить не можете и его шалости будете терпеть.
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25.10.2022 13:17 Ответить
лука и у себя в доме не решает ничего и он это сам прекрасно знает, хотя и пытается умничать...
что мы стерпим и вытерпим не знаем даже мы сами... так как и то что послужит последней каплей терпения вообщем-то мирного народа, который за 8 лет научился воевать и защищаться, но не нападать...
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25.10.2022 13:24 Ответить
не хочется опять повторять мой последний абзац из крайнего коммента... все равно вам не понять... да и что-то руцким духом потянуло... ибо только несвободный человек, продажный и закомплексованный может так пренебрежительно говорить о нации которая бьётся с брехливо-коварным врагом по численности в разы превышающем нас...
так что не утруждайте себя ответом - мне он не интересен...
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25.10.2022 13:46 Ответить
ОтрОтримають пи#ди й Лукашисти. Тим більше що вони й так приймають участь у війні.
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25.10.2022 13:24 Ответить
У меня есть всего один вопрос:

- Почему палестинцы в гаражах могут из говна и палок в Газе делать тысячи ракеты летящие на 10-15 км, а ракетная держава Украина - нет?

Может пора перестать лишь просить оружие у Запада, а начать делать свое? Или такой вопрос появился только у меня???
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25.10.2022 13:23 Ответить
В коммунистических Дворцах пионеров дети подобные "дроны" пачками клеили в авивмодельных кружках. И довесить на них копеечную китайскую электронику нет проблем. Или так бабло не отстригается?
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25.10.2022 13:48 Ответить
Зеля впевнен що ми можемо тільки дороги будувати.
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25.10.2022 16:43 Ответить
Бубо, ти вже достатньо занепокоєний, щоб оголосити бульбо-рейх терористом і розірвати з ним дип. відносини?
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25.10.2022 13:26 Ответить
Ні! Він йому довіряє навіть військові таємниці.
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25.10.2022 16:46 Ответить
МИД Украины - может пора признать белорусь государством террористом и просить другие государства сделать тоже. Где всемирная огласка? Где заявления в ООН. Вдумайтесь - соседнее государство запускает дронов террористов. Это нормальная практика в мире? Президент Украины, почему Кулеба досих пор не сделал ноту в ООН. Ведь министерство иностранных дел Вам подчиняется.
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25.10.2022 13:28 Ответить
Я не розумію чому нема відповіді.😏
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25.10.2022 13:31 Ответить
Так з боку Білорусі? З нашої территорії??? Чи з Білорусі? А чому нема відповіді? Чому Україна завжди тільки нахиляється і раком стає?
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25.10.2022 13:44 Ответить
Скільки ще нас будуть безкарно обстрілювати та вбивати, може пора там з'явитись бавовнятку або комусь покурити не там...
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25.10.2022 14:26 Ответить
Сколько можно быть терпилами? Давно пора по Беларуси нанести удар!
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25.10.2022 15:01 Ответить
Да нет никакой Беларуси, есть Беларуссия. А не пора ли в***#ть по Белоруссии?
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25.10.2022 15:20 Ответить
ЗСУ-23-4 «Ши́лка» (индекс https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%A3 ГРАУ - 2А6) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 советская https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0 зенитная самоходная установка , серийное производство начато в 1964 году. Вооружена счетверённой автоматической 23-мм пушкой. Темп стрельбы установки - 3400 снарядов в минутуhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B0_(%D0%97%D0%A1%D0%A3)#cite_note-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-11 [11] . Наводиться на цель может вручную, полуавтоматически и автоматически. В автоматическом и полуавтоматическом режимах используется штатная https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F радиолокационная станция .

Предназначена для непосредственного прикрытия наземных войск, уничтожения воздушных целей на дальностях до 2500 м и высотах до 1500 м, летящих со скоростью до 450 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C/%D1%81 м/с , а также наземных (надводных) целей на дальности до 2000 м с места, с короткой остановки и в движенииhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B0_(%D0%97%D0%A1%D0%A3)#cite_note-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-11 [11] . В https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 СССР входила в состав подразделений https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0 ПВО сухопутных войск полкового звена.
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25.10.2022 17:00 Ответить
Ну так почему еще не вынесли их транспортную и углеводородную инфраструктуру??? Не, ну оттуда атакуют, а мы констатируем.... Это вообще нормально?
А еще вчера оттуда вообще танки заходили на Киев...
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25.10.2022 17:20 Ответить
У нас є супер спутник притули, за 600000000 грн. Хіба з нього не видно місця запуску дронів? Чому туди не послати смайлика на хаймерсі?
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25.10.2022 22:33 Ответить
 
 