Рашисты запустили "Шахеды" со стороны Беларуси
Российские оккупанты запустили дроны-камикадзе "Шахед" с территории Беларуси – в Киеве и области объявлена воздушная тревога.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом в комментарии сообщили в разведке и начальник службы по связям с общественностью Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины полковник Юрий Игнат.
По словам собеседника издания, оккупанты запустили 10 "Шахедов". Как объяснил Юрий Игнат, если объявлена воздушная тревога, угроза ударов есть.
"Если есть тревога, то она не просто так – существует и угроза. Мы что-то сейчас комментировать не можем, потому что, если есть тревога, то однозначно есть и угроза, а тогда соответственно идет боевая работа – что-то комментировать сможем по результатам.
Но вероятность ударов в том числе "Шахедами" есть – у них есть и на юге страны, и в России, и на территорию Беларуси завезли. Они не впервые атакуют на Киев именно с белорусского направления – они по руслу Днепра улетают", - отметил Игнат.
Он отметил, что днем немного легче сбивать дроны, потому что визуально цель видна. И днем воздушные силы могут привлечь больше сил и средств для сбивания "Шахедов" – это и крупнокалиберные пулеметы, и зенитное оружие, и ПЗРК – мобильные огневые группы, и ЗРК, и авиация.
Пожалуйста, подождите...
А то оккупировали их бедолажек. Что они сделали против бульен режима?
головноговнокомандуючого "просто пєрєстать стрелять"? Бітум на велике крадівництво потрібен мабуть...
Краще вже просто зброю, аніж його. Дешевше по смертях вийде
не все можна передати поштою чи, тим паче, телефоном. Багато чого з того що є у ньго в голові може бути використано для планування.
І він, якщо потрапить на роісю, з радістю займеться саме плануванням стратегічних операцій.
Про конфіскацію майна не забудьте, будь ласка. Богуслаєва - на ***, а от майно його має лишитися в Україні, і бажано не в копілочку слуг беняроду.
Інакше вони знищать усю нашу інфраструктуру навіть не ввівши білоруські війська у бій.
На мій погляд кацапня із своєю технікою та зброєю на території Білорусі представляє набагато більшу небезпеку ніж білоруська армія.
Чего мы боимся? Лука нападет?!
Наєв особисто перевіряв....чи ні ?
что мы стерпим и вытерпим не знаем даже мы сами... так как и то что послужит последней каплей терпения вообщем-то мирного народа, который за 8 лет научился воевать и защищаться, но не нападать...
так что не утруждайте себя ответом - мне он не интересен...
- Почему палестинцы в гаражах могут из говна и палок в Газе делать тысячи ракеты летящие на 10-15 км, а ракетная держава Украина - нет?
Может пора перестать лишь просить оружие у Запада, а начать делать свое? Или такой вопрос появился только у меня???
Предназначена для непосредственного прикрытия наземных войск, уничтожения воздушных целей на дальностях до 2500 м и высотах до 1500 м, летящих со скоростью до 450 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C/%D1%81 м/с , а также наземных (надводных) целей на дальности до 2000 м с места, с короткой остановки и в движенииhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B0_(%D0%97%D0%A1%D0%A3)#cite_note-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-11 [11] . В https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 СССР входила в состав подразделений https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0 ПВО сухопутных войск полкового звена.
А еще вчера оттуда вообще танки заходили на Киев...