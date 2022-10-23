Украинские военные сбили 273 иранских дрона-камикадзе "Шахед-136", - Воздушные силы

С 13 сентября украинские военные сбили 273 иранских дронов-камикадзе "Шахед-136". Однако Россия также использует другие беспилотные летательные аппараты.

Об этом спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сказал на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"На сегодняшний день, с момента первого применения дрона-камикадзе - в Купянске в Харьковской области 13 сентября, по состоянию на сегодняшний день мы уже имеем сбитых 273 "Шахедов-136", - заявил Игнат.

Кроме "Шахедов-136", Россия использует также другую модификацию БПЛА – "Шахед-131". Это маленькая модель с небольшой боевой частью. Однако дроны-камикадзе остаются высокоточным оружием, которое летит точно и может поразить критически важную точку, что приведет к большому количеству вреда.

Также наши военные сбили еще 4 ударных дрона "Мохаджер-6". Один из них уцелел, его сейчас изучают наши специалисты.

"Всего с начала войны сбито более тысячи вражеских беспилотных летательных аппаратов", - отметил Игнат.

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