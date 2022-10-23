Украинские военные сбили 273 иранских дрона-камикадзе "Шахед-136", - Воздушные силы
С 13 сентября украинские военные сбили 273 иранских дронов-камикадзе "Шахед-136". Однако Россия также использует другие беспилотные летательные аппараты.
Об этом спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сказал на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"На сегодняшний день, с момента первого применения дрона-камикадзе - в Купянске в Харьковской области 13 сентября, по состоянию на сегодняшний день мы уже имеем сбитых 273 "Шахедов-136", - заявил Игнат.
Кроме "Шахедов-136", Россия использует также другую модификацию БПЛА – "Шахед-131". Это маленькая модель с небольшой боевой частью. Однако дроны-камикадзе остаются высокоточным оружием, которое летит точно и может поразить критически важную точку, что приведет к большому количеству вреда.
Также наши военные сбили еще 4 ударных дрона "Мохаджер-6". Один из них уцелел, его сейчас изучают наши специалисты.
"Всего с начала войны сбито более тысячи вражеских беспилотных летательных аппаратов", - отметил Игнат.
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Ніякого капця нам не буде . ! Якщо ти вважаєш що буде то - вважай мовчки . ферштейн ??
Це твоя об'єктивність, Канстанцін?
Хакерская группа Black Reward опубликовала в интернете 50 гигабайт информации о ядерной программе Исламской республики Иран. Опубликованы и материалы, касающиеся сотрудничества с Россией, в частности, по строительству Бушерской АЭС.
Как сообщает сайт https://t.me/orientalexpress/1194 Oriental Express , 21 октября хакеры предъявили властям Ирана ультиматум: если они в течение суток не прекратят подавление оппозиционных манифестаций, материалы будут преданы гласности.
Иранские власти проигнорировали обращение, и угроза была реализована. При этом хакерская группа сообщила, что, в отличие от западных стран, не играют с преступным режимом, а приводят угрозы в действие.
Треба терміново знайти інші способи збивати ці Шахіди...
Используются ЗУ-23-2, используют пулеметы типа Утёс и ДШК, используюся комплексы Стрела-10 и ОСА-М, используют Старстрики и новые Ириски от немцев. Кроме того их сбивают самолеты своими ракетами подвесными и еще много что. Так, что не учи отца **...ся, а наших ПВО-шников воевать.
Те що ви написали, з точки зору військової науки правильно, але наскільки мені відомо, наші військові поки що так не роблять. У вас достовірна інформація?