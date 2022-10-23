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Новости Агрессия России против Украины Война
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Украинские военные сбили 273 иранских дрона-камикадзе "Шахед-136", - Воздушные силы

дрони,іранські

С 13 сентября украинские военные сбили 273 иранских дронов-камикадзе "Шахед-136". Однако Россия также использует другие беспилотные летательные аппараты.

Об этом спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сказал на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"На сегодняшний день, с момента первого применения дрона-камикадзе - в Купянске в Харьковской области 13 сентября, по состоянию на сегодняшний день мы уже имеем сбитых 273 "Шахедов-136", - заявил Игнат.

Кроме "Шахедов-136", Россия использует также другую модификацию БПЛА – "Шахед-131". Это маленькая модель с небольшой боевой частью. Однако дроны-камикадзе остаются высокоточным оружием, которое летит точно и может поразить критически важную точку, что приведет к большому количеству вреда.

Также наши военные сбили еще 4 ударных дрона "Мохаджер-6". Один из них уцелел, его сейчас изучают наши специалисты.

"Всего с начала войны сбито более тысячи вражеских беспилотных летательных аппаратов", - отметил Игнат.

Читайте также: Украинское ПВО уничтожает 85% дронов-камикадзе Shahed-136, - Игнат

Автор: 

дроны (3887) Воздушные силы (2283) Игнат Юрий (592)


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Топ комментарии
+15
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23.10.2022 14:34
+9
Хакеры опубликовали документы иранской ядерной программы



Хакерская группа Black Reward опубликовала в интернете 50 гигабайт информации о ядерной программе Исламской республики Иран. Опубликованы и материалы, касающиеся сотрудничества с Россией, в частности, по строительству Бушерской АЭС.

Как сообщает сайт https://t.me/orientalexpress/1194 Oriental Express , 21 октября хакеры предъявили властям Ирана ультиматум: если они в течение суток не прекратят подавление оппозиционных манифестаций, материалы будут преданы гласности.

Иранские власти проигнорировали обращение, и угроза была реализована. При этом хакерская группа сообщила, что, в отличие от западных стран, не играют с преступным режимом, а приводят угрозы в действие.
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23.10.2022 14:16
+4
Спамте цього кацапа. Бігає по темам і розводить іпсятіну про те, яка паРаша непереможна.
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23.10.2022 14:17
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Правила форума Совет форумчан
Нам потрібно випускати аналогічні мопеди з дальністю польоту 1500 км. і запускати їх на територію ворога звідки їх запускають по нас, з тим фінансуванням, яке отримує РФ від продажу нафти і газу вона може запускати по 1000 шт. (50 млн. $) таких мопедів по нам щодня і навіть не відчувати жодних економічних незручностей.... Іран налагодить їх ще масовіше виробництво, перенесе виробничі потужності в РФ і нам буде капець...
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23.10.2022 14:09 Ответить
Спамте цього кацапа. Бігає по темам і розводить іпсятіну про те, яка паРаша непереможна.
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23.10.2022 14:17 Ответить
Я пишу об'єктивні речі, які відповідають реальності і хочу почути конструктивні пропозиції щодо вирішення запобігання загроз нам, то що ти віриш в свою суб'єктивну реальність нічого не поміняє. Якщо я у чомусь не правий озвуч.
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23.10.2022 14:21 Ответить
Ти можеш писати що хочеш , але за оці слова - нам буде капець...)) треба товкти ї.ало . .
Ніякого капця нам не буде . ! Якщо ти вважаєш що буде то - вважай мовчки . ферштейн ??
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23.10.2022 14:41 Ответить
Ну капець повний нам не буде..., просто буде знищена вся електромережа..., що приведе до повної зупинки країни... "Це буквально питання днів" - заявив прем'єр. Джерело:
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23.10.2022 14:50 Ответить
І прем'єру також . .
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23.10.2022 15:01 Ответить
"і нам буде капець..."
Це твоя об'єктивність, Канстанцін?
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23.10.2022 14:42 Ответить
Якщо не буде зупинено їх виробництво і застосування, скоро побачимо...
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23.10.2022 14:46 Ответить
Чому ж спамити? Людина висловлює свої цілком об'єктивні побоювання. І в цьому є раціональне зерно.
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23.10.2022 16:33 Ответить
Капець не буде,Україна розпочала виробництво, технології є на відміну від орків, терор не пройде, панічні настрої відмінити
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23.10.2022 14:31 Ответить
Хакеры опубликовали документы иранской ядерной программы



Хакерская группа Black Reward опубликовала в интернете 50 гигабайт информации о ядерной программе Исламской республики Иран. Опубликованы и материалы, касающиеся сотрудничества с Россией, в частности, по строительству Бушерской АЭС.

Как сообщает сайт https://t.me/orientalexpress/1194 Oriental Express , 21 октября хакеры предъявили властям Ирана ультиматум: если они в течение суток не прекратят подавление оппозиционных манифестаций, материалы будут преданы гласности.

Иранские власти проигнорировали обращение, и угроза была реализована. При этом хакерская группа сообщила, что, в отличие от западных стран, не играют с преступным режимом, а приводят угрозы в действие.
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23.10.2022 14:16 Ответить
А вони оті хакери можуть в ту "ядрьону програму" свої корективи внести?
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23.10.2022 14:28 Ответить
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23.10.2022 14:34 Ответить
Шахеды136 используют тотжепринципнаведения, чтои Химарс. Но они бьют на 2 тыс км и дешевле. Поэтому надо срочно лепить копии шахедов, всё для этого есть в наличии. И отправлять на 500 км
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23.10.2022 15:11 Ответить
бред кацапский -ты можешь посадить хаймарс целым?
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23.10.2022 15:44 Ответить
Те що стільки назбивали, то звісно добре. Але ось цими примітивними дронами вони примушують нас витрачати дрогоцінні зенітні ракети С-300 від ППО. А потім збивати ракети і літаки ворожі чим будемо? Партнери не поспішають нам надавати свої ******* системи (лишень одну Iris-T німці дали). Ракет до систем С-300 в них немає.
Треба терміново знайти інші способи збивати ці Шахіди...
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23.10.2022 16:37 Ответить
уже давно найдены способы сбивать шахиды не тратя не только С-300, но и даже ракеты Бука-М.
Используются ЗУ-23-2, используют пулеметы типа Утёс и ДШК, используюся комплексы Стрела-10 и ОСА-М, используют Старстрики и новые Ириски от немцев. Кроме того их сбивают самолеты своими ракетами подвесными и еще много что. Так, что не учи отца **...ся, а наших ПВО-шников воевать.
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23.10.2022 18:32 Ответить
Чому ж тоді всі військові експерти розказують, що досі Шахіди збивалися ракетами С-300 або ракетами з літаків?
Те що ви написали, з точки зору військової науки правильно, але наскільки мені відомо, наші військові поки що так не роблять. У вас достовірна інформація?
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23.10.2022 18:56 Ответить
 
 