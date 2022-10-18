Украинское ПВО уничтожает 85% дронов-камикадзе Shahed-136, - Игнат

85% дронов-камикадзе, которые Россия выпускает по Украине, уничтожает ПВО

Об этом заявил спикер командования Юрий Игнат в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Наша ПВО уничтожает все лучше вражеские дроны. Несколько недель прошло с тех пор, как враг начал применять дроны-камикадзе Shahed-136. Первый случай уничтожения был в Купянске, где он летел один. Затем они начали применять дроны парами, затем группами, в разных направлениях, меняя курс, чтобы обойти наши системы противовоздушной обороны... Если считать в процентном эквиваленте, более 85% "шахедов" уничтожается на маршруте следования", - сказал Игнат.

По словам представителя Воздушных сил, сейчас дроны запускаются в основном с юга – Крыма или оккупированной Херсонщины. Однако уже были две атаки с территории Беларуси и Курской области РФ.

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