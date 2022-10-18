Украинское ПВО уничтожает 85% дронов-камикадзе Shahed-136, - Игнат
85% дронов-камикадзе, которые Россия выпускает по Украине, уничтожает ПВО
Об этом заявил спикер командования Юрий Игнат в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Наша ПВО уничтожает все лучше вражеские дроны. Несколько недель прошло с тех пор, как враг начал применять дроны-камикадзе Shahed-136. Первый случай уничтожения был в Купянске, где он летел один. Затем они начали применять дроны парами, затем группами, в разных направлениях, меняя курс, чтобы обойти наши системы противовоздушной обороны... Если считать в процентном эквиваленте, более 85% "шахедов" уничтожается на маршруте следования", - сказал Игнат.
По словам представителя Воздушных сил, сейчас дроны запускаются в основном с юга – Крыма или оккупированной Херсонщины. Однако уже были две атаки с территории Беларуси и Курской области РФ.
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В 2020 році я обдзвонював всі погранпункти на кордонах з рашкою для вияснення, як можна в'їхати громадянину рашки на територію України по запрошенню підприємства і вияснялось, що тільки на власному автомобілі, таксі чи приватні буси, які не нададуть квиток для звіту про відрядження. Зв'язку авіа і залізничного вже не було кілька років на той момент. В результаті відряджений до нас добирався через Стамбул. Виходить ці дороги будувалися з якоюсь метою, а 24.02 це вже стало зрозуміло. Для чого дороги потрібні я знаю , в процесі експлуатації вони не генерують доходи, але там їх будували виключно вороги і зрадники, їх прізвища вздовж дороги вивішували)
Фигня какая-то.. А там где она была освещена, значит, это было сделано специально, для удобного наступления врага в ночное время а не для жителей данного района.. ) Какая-то теория конспирологии.. А эти дороги можно использовать и для оперативного наступления на врага, что с успехом в последнее время и делалось.. Где он, враг, помогли ему дороги?
Пора завершувати цей срач, тому підсумовую, ви абсолютно праві в усьому ! Дороги для Естонії - це все! А в Україні зараз війна і дороги зараз до одного місця.
Наразі я радий, що Естонія демократична держава і має якісну інфраструктуру.
Тут надо учитывать только производственные мощности. Сколько они могут произвести, в какой срок.
Стесняюсь спросить,кому верить?