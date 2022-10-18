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Українське ППО знищує 85% дронів-камікадзе Shahed-136, - Ігнат

дрон,іранський

85% дронів-каміканзе, які Росія випускає по Україні, знищує ППО

Про це заявив речник командування  Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Наша ППО знищує дедалі краще ворожі дрони. Кілька тижнів минуло відтоді, як ворог почав застосовувати дрони-камікадзе Shahed-136. Перший випадок збиття був у Куп’янську, де він летів один. Потім вони почали застосовувати дрони парами, потім групами, на різних напрямках, змінюючи курс, щоб обійти наші системи протиповітряної оборони... Якщо рахувати у відсотковому еквіваленті, понад 85% "шахедів" знищується на маршруті слідування", - сказав Ігнат.

За словами представника Повітряних сил, зараз дрони запускаються в основному з півдня - Криму чи окупованої Херсонщини. Проте вже були дві атаки з території Білорусі та Курської області РФ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Застосовуючи дрони-камікадзе по Україні, Росія влаштовує психологічний терор, - ISW

Автор: 

ППО (3164) дрони (4648) Ігнат Юрій (788)


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Топ коментарі
+9
там только двигатель 4-х цилиндровый опозитный стоит точно больше 800 долл.
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18.10.2022 15:02
+7
А де наші дрони?
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18.10.2022 14:52
+7
Живу в Києві, ніякого блекауту немає
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18.10.2022 14:57
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А де наші дрони?
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18.10.2022 14:52 Відповісти
Под асфальтом.
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18.10.2022 15:30 Відповісти
"Кто старое помянет - тому глаз вон!" Вон тут уже скачут несколько одноглазых.. )
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18.10.2022 15:41 Відповісти
Я чотириокий, ще можу згадувати і не раз)
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18.10.2022 15:58 Відповісти
Что, ещё на заднице два глаза? Не пойму.. )
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18.10.2022 16:01 Відповісти
Там резервні, правда вони до дупи)
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18.10.2022 16:15 Відповісти
і при цьому 30% електростанцій знищено, мало нам 85%?
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18.10.2022 14:52 Відповісти
Тих 15% вистачає для блекауту країни...А нам все ********, який хороший відсоток і що ппо покращується
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18.10.2022 14:56 Відповісти
Живу в Києві, ніякого блекауту немає
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18.10.2022 14:57 Відповісти
Те що на вашій вулиці є світло ще не значить "ніякого блекауту немає". Я також в Києві, вдома світла немає (на роботі - є)
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18.10.2022 15:02 Відповісти
Під Бородянкою світло є(зараз повідомив мій чоловік).Тиждень назад були віялові відключення...
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18.10.2022 15:19 Відповісти
Значить порохоботи істерять про блекаут)
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18.10.2022 16:01 Відповісти
ну так ракетами більшість дамагу, дрони швидше психологічний тиск
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18.10.2022 15:20 Відповісти
Ещё ракетами обстреливают. А эти дешевенькие дроны обходятся довольно дорого, уже начинает не хватать ракет ПВО, которые дороже этих дронов в десятки раз.. А почему бы не закупить несколько тысяч типа таких дронов (оказалось, что несмотря на относительную дешевизну они оказались довольно эффективными, и дальность полета - 1000км) - и ежедневно сотнями запускать их в сторону врага, сто - утром, сто - вечером, военной инфраструктуры там хватает, несколько десятков тысяч единиц..
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18.10.2022 15:51 Відповісти
За які гроші закупити? До війни все вже розграбоване бул, а тепер зелені вже домарадервлюють(
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18.10.2022 16:02 Відповісти
"До войны, да до войны".. Что, другого времени не было, что-ли, сейчас Украине предоставляют сотни миллионов долларов помощи, и почти ежедневно, на эту помощь и можно закупить необходимое количество..
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18.10.2022 16:16 Відповісти
Ні не було, а тепер фінансова допомога має конкретно цільове призначення. Україна наразі має обмежену незалежність, повністю залежить від військової і фінансово допомоги Заходу, думаю навіть військові замовлення мають погоджуватися з країнами-донорами. В решті будівництво доріг для зелених покидьків сама актуальна для дерибану стаття витрат, тому поки можна тут пофантазувати і посперечатися, як раціональніше можна було б витрачати бюджетні кошти
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18.10.2022 16:51 Відповісти
Да и покупку этих дронов тоже можно согласовать, и очень оперативно. А что вы все к этому асфальту прицепились, хорошие дороги нужны всегда и везде! Или лучше весной и осенью утопать в грязи по самый капот, как в российских глубинках, и кто знал в то время что может случиться через год - два.. А задним числом да, все мы умные..
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18.10.2022 17:05 Відповісти
Дороги відремонтовані до кордонів рашки і білорашки, не кажучи з якого дива в зоні відчуження послужили рашистам для наступу. В цей час дороги на Зазідній Україні не ремонтувалися. Якщо для вооючої країни пріоритет не армія, а дороги, то така країна отримує війну і розбиті дороги, але то таке
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18.10.2022 17:10 Відповісти
Всё-же дороги везде ремонтировались, без этого никак, везде в ыивилизованном мире их ремонтируют, и они хорошо послужили украинской армии для наступления, и активного наступления, благодаря им враг был отброшен на сотню километров, на восток. И Хаймерсы сейчас оперативно переезжают с места на место а не вязнут в грязи. Вязли бы они в грязи - то сразу тоже нашли бы виновного, в известном лице.. Нужно идти вперед а не хныкая, оборачиваться назад!
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18.10.2022 17:25 Відповісти
Тобто ви не заперечуєте, що рашистам відремонтовані дороги до кордонів рашки і білорашки посприяли швидкому наступу, хоча враховуючи перерваний автобусний зв'язок з цими державами вони тупо там чомусь будувалися)
В 2020 році я обдзвонював всі погранпункти на кордонах з рашкою для вияснення, як можна в'їхати громадянину рашки на територію України по запрошенню підприємства і вияснялось, що тільки на власному автомобілі, таксі чи приватні буси, які не нададуть квиток для звіту про відрядження. Зв'язку авіа і залізничного вже не було кілька років на той момент. В результаті відряджений до нас добирався через Стамбул. Виходить ці дороги будувалися з якоюсь метою, а 24.02 це вже стало зрозуміло. Для чого дороги потрібні я знаю , в процесі експлуатації вони не генерують доходи, але там їх будували виключно вороги і зрадники, їх прізвища вздовж дороги вивішували)
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18.10.2022 17:49 Відповісти
"..Виходить ці дороги будувалися з якоюсь метою, а 24.02 це вже стало зрозуміло".
Фигня какая-то.. А там где она была освещена, значит, это было сделано специально, для удобного наступления врага в ночное время а не для жителей данного района.. ) Какая-то теория конспирологии.. А эти дороги можно использовать и для оперативного наступления на врага, что с успехом в последнее время и делалось.. Где он, враг, помогли ему дороги?
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18.10.2022 18:13 Відповісти
Теорія конспірології кажете, хай так і буде. Я вам виклав факти, інформацію про відсутність транспортного зв'язку з рашкою і білорашкою десь з 2017 року можна в інеті самому перевірити. Вважаєте, що ці дороги там були необхідні, бо по ним зараз ЗСУ наступало, а те, що по ним рашисти наступали спочатку, ну то таке. Важливо було , щоб мешканці тих районів могли комфортно швендяти в рашку і назад, дужепереконливий аргумент , тоді я здаюсь)
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18.10.2022 19:42 Відповісти
В Естонії і Латвії (члени НАТО) теж бойові дії ідуть? Тому не бачу в цьому прикладі нічого спільного з Україною як позаблоковою державою. Воююча держава не мала права вкладати шалені кошти в дороги, в той час недофінансовуючи армію і знижуючи обороноздатність держави . Україна повинна була продовжувати готуватися до війни, але з 2019 року пріоритети змінилися. За цей "престиж" зараз платять всі громадяни в тій чи іншій мірі. В Естонії безсумнівно військові витрати не пріоритетні на відміну від нас, тому ви так і думаєте. Можливо ви не знаєте, але ідея "великого крадівництва" базувалась первинно на отриманні відкатів, а вторинно для підняття рейтингу влади. На цьому все.
Пора завершувати цей срач, тому підсумовую, ви абсолютно праві в усьому ! Дороги для Естонії - це все! А в Україні зараз війна і дороги зараз до одного місця.
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18.10.2022 23:56 Відповісти
Якщо б в Естонії була війна, ваші аргументи були б прийнятні, а так ні. Ваша фанатична захопленість дорогами для мене не зрозуміла, бо я живу в воюючій країні і знаю з середини як насправді у нас все влаштовано при чому значно краще
Наразі я радий, що Естонія демократична держава і має якісну інфраструктуру.
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19.10.2022 11:08 Відповісти
ігарювалєрічу віддає зечмо в першу чергу. дрони то таке...
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18.10.2022 16:53 Відповісти
Це звісно добре, але читав що собівартість "мопеду" близько 800$ без врахування БЧ. Так що кацапи їх можуть наклепати тисячі.....
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18.10.2022 14:54 Відповісти
ты йо...какие 800....за 800 сейчас обыную срань пластмасовую не купишь)))вот то один дебил тут разнес про себестоимость 400 баксов а дурныкы подхватили,только бк 50 кг....
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18.10.2022 14:59 Відповісти
там только двигатель 4-х цилиндровый опозитный стоит точно больше 800 долл.
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18.10.2022 15:02 Відповісти
Себестоимость понятие относительное. Если на одном производстве людям платят зарплату, а на другом миску риса, то себестоимость одного и того же продукта будет разной.
Тут надо учитывать только производственные мощности. Сколько они могут произвести, в какой срок.
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18.10.2022 15:05 Відповісти
Кацапи хочуть виснажити ППО цими пердольотами. Краще б було оборонятися від мопедів не ракетами, а іншими засобами. Вони ж навіть стрілковою зброєю збиваються.
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18.10.2022 15:02 Відповісти
Але дрони спочатку треба якось виявити, тому без ППО не обійтися. Не ставити ж спостерігачів за небом по всій території за виявленням дронів, а от як збивати цю хрінь на такій висоті теж видно не просте питання.
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18.10.2022 16:10 Відповісти
Именно. Гепарды для тех целей и существуют, но что-то мы не видели пока их успешного применения.
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18.10.2022 16:26 Відповісти
Щось мені теж так здається. А потім іранські ракети буде тупо нічим збивати
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18.10.2022 17:28 Відповісти
По моим данным 81 процент. Вывфсеврете.
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18.10.2022 15:28 Відповісти
Главную свою роль - отвелечения ресурсов от фронта дроны выполняют. Увы.
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18.10.2022 15:41 Відповісти
каким образом? пару самолетов задействовали.они по фронту не лупят ими(может пару раз применили не критично)а так по цивильной инфре которая на дела на фронте сейчас мало влияет
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18.10.2022 16:26 Відповісти
Недобре, що на ці дрони в нас витрачаються ракети ППО, яких у нас обмежена кількість
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18.10.2022 16:06 Відповісти
Погоджусь, я б їх атакував теж дронами-камікадзе з маленькою вибухівкою, точно було б дешевше.
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18.10.2022 16:11 Відповісти
А Буданов сказав шо 70 відсотків...
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18.10.2022 16:47 Відповісти
Перша партія іранських дронів для Росії налічувала 1 750 штук, але захисники збивають близько 70% тих безпілотників, які окупанти запускають по Україні. Джерело:

Стесняюсь спросить,кому верить?
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18.10.2022 17:12 Відповісти
Тільки своїм очам, бо наша влада бреше з 2019 року і війна цього не змінила.
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19.10.2022 11:25 Відповісти
 
 