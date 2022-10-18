Українське ППО знищує 85% дронів-камікадзе Shahed-136, - Ігнат
85% дронів-каміканзе, які Росія випускає по Україні, знищує ППО
Про це заявив речник командування Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Наша ППО знищує дедалі краще ворожі дрони. Кілька тижнів минуло відтоді, як ворог почав застосовувати дрони-камікадзе Shahed-136. Перший випадок збиття був у Куп’янську, де він летів один. Потім вони почали застосовувати дрони парами, потім групами, на різних напрямках, змінюючи курс, щоб обійти наші системи протиповітряної оборони... Якщо рахувати у відсотковому еквіваленті, понад 85% "шахедів" знищується на маршруті слідування", - сказав Ігнат.
За словами представника Повітряних сил, зараз дрони запускаються в основному з півдня - Криму чи окупованої Херсонщини. Проте вже були дві атаки з території Білорусі та Курської області РФ.
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В 2020 році я обдзвонював всі погранпункти на кордонах з рашкою для вияснення, як можна в'їхати громадянину рашки на територію України по запрошенню підприємства і вияснялось, що тільки на власному автомобілі, таксі чи приватні буси, які не нададуть квиток для звіту про відрядження. Зв'язку авіа і залізничного вже не було кілька років на той момент. В результаті відряджений до нас добирався через Стамбул. Виходить ці дороги будувалися з якоюсь метою, а 24.02 це вже стало зрозуміло. Для чого дороги потрібні я знаю , в процесі експлуатації вони не генерують доходи, але там їх будували виключно вороги і зрадники, їх прізвища вздовж дороги вивішували)
Фигня какая-то.. А там где она была освещена, значит, это было сделано специально, для удобного наступления врага в ночное время а не для жителей данного района.. ) Какая-то теория конспирологии.. А эти дороги можно использовать и для оперативного наступления на врага, что с успехом в последнее время и делалось.. Где он, враг, помогли ему дороги?
Пора завершувати цей срач, тому підсумовую, ви абсолютно праві в усьому ! Дороги для Естонії - це все! А в Україні зараз війна і дороги зараз до одного місця.
Наразі я радий, що Естонія демократична держава і має якісну інфраструктуру.
Тут надо учитывать только производственные мощности. Сколько они могут произвести, в какой срок.
Стесняюсь спросить,кому верить?