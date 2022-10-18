Українське ППО знищує 85% дронів-камікадзе Shahed-136, - Ігнат

85% дронів-каміканзе, які Росія випускає по Україні, знищує ППО

Про це заявив речник командування Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Наша ППО знищує дедалі краще ворожі дрони. Кілька тижнів минуло відтоді, як ворог почав застосовувати дрони-камікадзе Shahed-136. Перший випадок збиття був у Куп’янську, де він летів один. Потім вони почали застосовувати дрони парами, потім групами, на різних напрямках, змінюючи курс, щоб обійти наші системи протиповітряної оборони... Якщо рахувати у відсотковому еквіваленті, понад 85% "шахедів" знищується на маршруті слідування", - сказав Ігнат.

За словами представника Повітряних сил, зараз дрони запускаються в основному з півдня - Криму чи окупованої Херсонщини. Проте вже були дві атаки з території Білорусі та Курської області РФ.

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