Застосовуючи дрони-камікадзе по Україні, Росія влаштовує психологічний терор, - ISW

Удари Росії іранськими дронами на житлових будинках в Києві 17 жовтня узгоджуються з ширшою схемою дій російських військ, які надають перевагу психологічному терору, а не досягненню відчутних ефектів на полі бою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті американського інституту вивчення війни.

Американський військовий аналітик Бретт Фрідман зазначив, що корисне навантаження дрона Shahed-136 складає 40 кг вибухівки, тоді як типовий 155-мм артилерійський снаряд M795 несе 10,8 кг вибухової речовини.

За словами Фрідмана, п'ять дронів, які завдали ударів по Києву, мали ефект 15 артилерійських снарядів, випущених на дуже велику площу.Такі удари можуть завдати великої шкоди цивільній інфраструктурі та вбити і поранити багатьох людей, не створюючи значних військових наслідків.

"Цей аналіз показує, що російські сили продовжують використовувати безпілотники для створення психологічних ефектів, пов'язаних із націлюванням на цивільні райони, замість того, щоб намагатися створювати асиметричні оперативні ефекти, завдаючи концентрованих ударів по законних військових та прифронтових цілях", - зазначили в ISW.

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