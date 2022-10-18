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Застосовуючи дрони-камікадзе по Україні, Росія влаштовує психологічний терор, - ISW

богачук,київ

Удари Росії іранськими дронами на житлових будинках в Києві 17 жовтня узгоджуються з ширшою схемою дій російських військ, які надають перевагу психологічному терору, а не досягненню відчутних ефектів на полі бою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті американського інституту вивчення війни.

Американський військовий аналітик Бретт Фрідман зазначив, що корисне навантаження дрона Shahed-136 складає 40 кг вибухівки, тоді як типовий 155-мм артилерійський снаряд M795 несе 10,8 кг вибухової речовини.

За словами Фрідмана, п'ять дронів, які завдали ударів по Києву, мали ефект 15 артилерійських снарядів, випущених на дуже велику площу.Такі удари можуть завдати великої шкоди цивільній інфраструктурі та вбити і поранити багатьох людей, не створюючи значних військових наслідків.

"Цей аналіз показує, що російські сили продовжують використовувати безпілотники для створення психологічних ефектів, пов'язаних із націлюванням на цивільні райони, замість того, щоб намагатися створювати асиметричні оперативні ефекти, завдаючи концентрованих ударів по законних військових та прифронтових цілях", - зазначили в ISW.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Авіація ЗСУ за день 17 жовтня завдала понад 11 ударів по угрупованнях окупантів, а ППО збила 25 дронів-камікадзе, - Генштаб

Автор: 

росія (65002) Україна (5874) дрони (4648) ISW (653)


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Топ коментарі
+12
Психологічний терор міг спрацювати у лютому, може ще на початку березня, а зараз тільки надихає знищувати рашистів з ще більшою люттю.
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18.10.2022 09:24
+7
скоро цей тиск закінчиться . понавстановлюємо на багатоповерхівках швидкострільні спарені кулемети і нікуди вже іранські мопеди не долетять.
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18.10.2022 09:28
+6
Ці дрони москалям допомагають зруйнувати енергетичну інфраструктуру,вони і ппо виявляють.
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18.10.2022 09:25
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Психологічний терор міг спрацювати у лютому, може ще на початку березня, а зараз тільки надихає знищувати рашистів з ще більшою люттю.
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18.10.2022 09:24 Відповісти
Ці дрони москалям допомагають зруйнувати енергетичну інфраструктуру,вони і ппо виявляють.
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18.10.2022 09:25 Відповісти
Найкращі у світі дрони різного функціоналу - у СЩА! Можна Рашу реально кошмарити! Але їх не дають приципово, блд! Дали якісь пукавки, якими горобців не злякаєш, і дивляться як Україну нищать.
Ленд-ліз такий же фейк, як і міфічні "пекельні санкції"...
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18.10.2022 09:27 Відповісти
Пара томагавків по іранським заводам і закінчитьсяісторія з дронами
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18.10.2022 09:27 Відповісти
скоро цей тиск закінчиться . понавстановлюємо на багатоповерхівках швидкострільні спарені кулемети і нікуди вже іранські мопеди не долетять.
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18.10.2022 09:28 Відповісти
На це було 3 місяці, але ж ті дрони то лайно і купили їх всього сотню.
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18.10.2022 09:30 Відповісти
не погана ідея
жаль що в генеральному штабі цього не бачать
а лучше залучати вертольоти до цього
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18.10.2022 09:41 Відповісти
Та нам ваще *****, Лишь бы русня вся быстрее повыздыхала
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18.10.2022 09:28 Відповісти
Тобто іншими словами світ просто буде спостерігати й констатувати щоб тут не відбувалося, а ви ще питаєте що буде при використанні ядерної зброї, захід схоже запасся попкорном і дивиться реаліті-шоу, чим більше насильства тим цікавіше.
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18.10.2022 09:29 Відповісти
Чому кацапи не розуміють що це нічого не дасть? Відповідь проста. Вони дикуни та довбой@би.
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18.10.2022 09:30 Відповісти
А де головний клоун? Сидить в бункері? Казав будемо відповідати. Де відповідь, поц?
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18.10.2022 09:31 Відповісти
Та ні ! Йому треба Оманські домовленності виконувати !
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18.10.2022 09:36 Відповісти
Відробляє оманське бабло.
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18.10.2022 09:38 Відповісти
***** кайфует от смертей людей и их страданий ... выродка терпит ввесь мир
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18.10.2022 09:42 Відповісти
А давно Верховний Головнокомандувач не стучав кулачком по столу, вимагаючи щось у дружніх до нас країн...
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18.10.2022 09:47 Відповісти
Небо закрити, Нату подавай!
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18.10.2022 13:48 Відповісти
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18.10.2022 09:51 Відповісти
Досягають протилежного ефекту.
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18.10.2022 09:53 Відповісти
Зараз в мене настрій ,що я можу спокійно перерізати горло москалю. До 24 лютого я про це не думав.
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18.10.2022 10:03 Відповісти
Уйло дуже хоче перемовин для того щоб взяти паузу і накопичити сили для нового удару....
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18.10.2022 10:08 Відповісти
Головне, аби власники мисливської та спортивної зброї не стріляли по іранських дронах.
Ось такий в нас "загальнонаціональний супротив"!
Да, Монастирський?
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18.10.2022 10:32 Відповісти
Ну це зрозуміло, кацапи програли війну армії і почали воювати з тими з мирним населенням, це ж нація сцикливих терористів.
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18.10.2022 10:38 Відповісти
І він працює. Он вже ніяких наступів ні на яких фронтах. Все чекають, щоб ще й 300 000 мобіків заїхало, аби потім сказати, що не вистачає сил для звільнення Херсону!
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18.10.2022 11:22 Відповісти
Зробили паузу на 2 тиждні, бо Путлеру потібен час.
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18.10.2022 13:50 Відповісти
"замість того, щоб намагатися створювати асиметричні оперативні ефекти, завдаючи концентрованих ударів по законних військових та прифронтових цілях", - зазначили в ISW"

Что за бредовая формулировка? У рашистов НЕТ законных военных целей на международно признанной территории Украины, ВСЕ их цели - террористические.
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18.10.2022 11:26 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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18.10.2022 12:35 Відповісти
 
 