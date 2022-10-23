Українські військові збили 273 іранські дрони-камікадзе "Шахед-136", - Повітряні сили
З 13 вересня українські військові збили 273 іранські дрони-камікадзе "Шахед-136". Проте Росія також використовує інші безпілотні літальні апарати.
Про це Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат сказав на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"На сьогодні, з моменту першого застосування дрона-камікадзе - в Куп'янську у Харківській області 13 вересня, станом на сьогодні ми вже маємо збиті 273 "Шахеди-136", - заявив Ігнат.
Крім "Шахедів-136", Росія використовує також іншу модифікацію БПЛА - "Шахед-131". Це менша модель з невеликою бойовою частиною. Однак дрони-камікадзе залишаються високоточною зброєю, яка летить точно та може вразити критично важливу точку, що призведе до великої кількості шкоди.
Також наші військові збили ще 4 ударні дрони "Мохаджер-6". Один з них вцілів, його наразі вивчають фахівці.
"Всього від початку війни збито понад тисячу ворожих безпілотних літальних апаратів", - зазначив Ігнат.
Будь ласка, зачекайте...
Ніякого капця нам не буде . ! Якщо ти вважаєш що буде то - вважай мовчки . ферштейн ??
Це твоя об'єктивність, Канстанцін?
Хакерская группа Black Reward опубликовала в интернете 50 гигабайт информации о ядерной программе Исламской республики Иран. Опубликованы и материалы, касающиеся сотрудничества с Россией, в частности, по строительству Бушерской АЭС.
Как сообщает сайт https://t.me/orientalexpress/1194 Oriental Express , 21 октября хакеры предъявили властям Ирана ультиматум: если они в течение суток не прекратят подавление оппозиционных манифестаций, материалы будут преданы гласности.
Иранские власти проигнорировали обращение, и угроза была реализована. При этом хакерская группа сообщила, что, в отличие от западных стран, не играют с преступным режимом, а приводят угрозы в действие.
Треба терміново знайти інші способи збивати ці Шахіди...
Используются ЗУ-23-2, используют пулеметы типа Утёс и ДШК, используюся комплексы Стрела-10 и ОСА-М, используют Старстрики и новые Ириски от немцев. Кроме того их сбивают самолеты своими ракетами подвесными и еще много что. Так, что не учи отца **...ся, а наших ПВО-шников воевать.
Те що ви написали, з точки зору військової науки правильно, але наскільки мені відомо, наші військові поки що так не роблять. У вас достовірна інформація?