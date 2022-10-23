Українські військові збили 273 іранські дрони-камікадзе "Шахед-136", - Повітряні сили

З 13 вересня українські військові збили 273 іранські дрони-камікадзе "Шахед-136". Проте Росія також використовує інші безпілотні літальні апарати.

Про це Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат сказав на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"На сьогодні, з моменту першого застосування дрона-камікадзе - в Куп'янську у Харківській області 13 вересня, станом на сьогодні ми вже маємо збиті 273 "Шахеди-136", - заявив Ігнат.

Крім "Шахедів-136", Росія використовує також іншу модифікацію БПЛА - "Шахед-131". Це менша модель з невеликою бойовою частиною. Однак дрони-камікадзе залишаються високоточною зброєю, яка летить точно та може вразити критично важливу точку, що призведе до великої кількості шкоди.

Також наші військові збили ще 4 ударні дрони "Мохаджер-6". Один з них вцілів, його наразі вивчають фахівці.

"Всього від початку війни збито понад тисячу ворожих безпілотних літальних апаратів", - зазначив Ігнат.

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