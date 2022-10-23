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дрони (4297) Повітряні сили (2337) Ігнат (771)

Українські військові збили 273 іранські дрони-камікадзе "Шахед-136", - Повітряні сили

дрони,іранські

З 13 вересня українські військові збили 273 іранські дрони-камікадзе "Шахед-136". Проте Росія також використовує інші безпілотні літальні апарати.

Про це Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат сказав на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна

"На сьогодні, з моменту першого застосування дрона-камікадзе - в Куп'янську у Харківській області 13 вересня, станом на сьогодні ми вже маємо збиті 273 "Шахеди-136", - заявив Ігнат.

Крім "Шахедів-136", Росія використовує також іншу модифікацію БПЛА - "Шахед-131". Це менша модель з невеликою бойовою частиною.  Однак дрони-камікадзе залишаються високоточною зброєю, яка летить точно та може вразити критично важливу точку, що призведе до великої кількості шкоди.

Також наші військові збили ще 4 ударні дрони "Мохаджер-6". Один з них вцілів, його наразі вивчають фахівці.

"Всього від початку війни збито понад тисячу ворожих безпілотних літальних апаратів", - зазначив Ігнат. 

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Автор: 
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Топ коментарі
+15
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23.10.2022 14:34
+9
Хакеры опубликовали документы иранской ядерной программы



Хакерская группа Black Reward опубликовала в интернете 50 гигабайт информации о ядерной программе Исламской республики Иран. Опубликованы и материалы, касающиеся сотрудничества с Россией, в частности, по строительству Бушерской АЭС.

Как сообщает сайт https://t.me/orientalexpress/1194 Oriental Express , 21 октября хакеры предъявили властям Ирана ультиматум: если они в течение суток не прекратят подавление оппозиционных манифестаций, материалы будут преданы гласности.

Иранские власти проигнорировали обращение, и угроза была реализована. При этом хакерская группа сообщила, что, в отличие от западных стран, не играют с преступным режимом, а приводят угрозы в действие.
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23.10.2022 14:16
+4
Спамте цього кацапа. Бігає по темам і розводить іпсятіну про те, яка паРаша непереможна.
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23.10.2022 14:17
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Нам потрібно випускати аналогічні мопеди з дальністю польоту 1500 км. і запускати їх на територію ворога звідки їх запускають по нас, з тим фінансуванням, яке отримує РФ від продажу нафти і газу вона може запускати по 1000 шт. (50 млн. $) таких мопедів по нам щодня і навіть не відчувати жодних економічних незручностей.... Іран налагодить їх ще масовіше виробництво, перенесе виробничі потужності в РФ і нам буде капець...
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23.10.2022 14:09 Відповісти
Спамте цього кацапа. Бігає по темам і розводить іпсятіну про те, яка паРаша непереможна.
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23.10.2022 14:17 Відповісти
Я пишу об'єктивні речі, які відповідають реальності і хочу почути конструктивні пропозиції щодо вирішення запобігання загроз нам, то що ти віриш в свою суб'єктивну реальність нічого не поміняє. Якщо я у чомусь не правий озвуч.
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23.10.2022 14:21 Відповісти
Ти можеш писати що хочеш , але за оці слова - нам буде капець...)) треба товкти ї.ало . .
Ніякого капця нам не буде . ! Якщо ти вважаєш що буде то - вважай мовчки . ферштейн ??
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23.10.2022 14:41 Відповісти
Ну капець повний нам не буде..., просто буде знищена вся електромережа..., що приведе до повної зупинки країни... "Це буквально питання днів" - заявив прем'єр. Джерело:
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23.10.2022 14:50 Відповісти
І прем'єру також . .
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23.10.2022 15:01 Відповісти
"і нам буде капець..."
Це твоя об'єктивність, Канстанцін?
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23.10.2022 14:42 Відповісти
Якщо не буде зупинено їх виробництво і застосування, скоро побачимо...
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23.10.2022 14:46 Відповісти
Чому ж спамити? Людина висловлює свої цілком об'єктивні побоювання. І в цьому є раціональне зерно.
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23.10.2022 16:33 Відповісти
Капець не буде,Україна розпочала виробництво, технології є на відміну від орків, терор не пройде, панічні настрої відмінити
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23.10.2022 14:31 Відповісти
Хакеры опубликовали документы иранской ядерной программы



Хакерская группа Black Reward опубликовала в интернете 50 гигабайт информации о ядерной программе Исламской республики Иран. Опубликованы и материалы, касающиеся сотрудничества с Россией, в частности, по строительству Бушерской АЭС.

Как сообщает сайт https://t.me/orientalexpress/1194 Oriental Express , 21 октября хакеры предъявили властям Ирана ультиматум: если они в течение суток не прекратят подавление оппозиционных манифестаций, материалы будут преданы гласности.

Иранские власти проигнорировали обращение, и угроза была реализована. При этом хакерская группа сообщила, что, в отличие от западных стран, не играют с преступным режимом, а приводят угрозы в действие.
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23.10.2022 14:16 Відповісти
А вони оті хакери можуть в ту "ядрьону програму" свої корективи внести?
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23.10.2022 14:28 Відповісти
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23.10.2022 14:34 Відповісти
Шахеды136 используют тотжепринципнаведения, чтои Химарс. Но они бьют на 2 тыс км и дешевле. Поэтому надо срочно лепить копии шахедов, всё для этого есть в наличии. И отправлять на 500 км
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23.10.2022 15:11 Відповісти
бред кацапский -ты можешь посадить хаймарс целым?
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23.10.2022 15:44 Відповісти
Те що стільки назбивали, то звісно добре. Але ось цими примітивними дронами вони примушують нас витрачати дрогоцінні зенітні ракети С-300 від ППО. А потім збивати ракети і літаки ворожі чим будемо? Партнери не поспішають нам надавати свої ******* системи (лишень одну Iris-T німці дали). Ракет до систем С-300 в них немає.
Треба терміново знайти інші способи збивати ці Шахіди...
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23.10.2022 16:37 Відповісти
уже давно найдены способы сбивать шахиды не тратя не только С-300, но и даже ракеты Бука-М.
Используются ЗУ-23-2, используют пулеметы типа Утёс и ДШК, используюся комплексы Стрела-10 и ОСА-М, используют Старстрики и новые Ириски от немцев. Кроме того их сбивают самолеты своими ракетами подвесными и еще много что. Так, что не учи отца **...ся, а наших ПВО-шников воевать.
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23.10.2022 18:32 Відповісти
Чому ж тоді всі військові експерти розказують, що досі Шахіди збивалися ракетами С-300 або ракетами з літаків?
Те що ви написали, з точки зору військової науки правильно, але наскільки мені відомо, наші військові поки що так не роблять. У вас достовірна інформація?
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23.10.2022 18:56 Відповісти
 
 