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Российские войска за прошедшие сутки убили 10 гражданских, - ОП. ИНФОГРАФИКА

В Украине за минувшие сутки, 24 октября, российские военные убили десять мирных жителей, еще десять гражданских получили ранения.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

По данным областных военных администраций:

Донецкая область - 10 погибших (в т.ч. обнаружено 3 убитых ранее), 3 раненых
Запорожская область - 2 раненых
Харьковская область - 4 раненых
Херсонская область - 1 раненый

Смотрите: За прошедшие сутки российские войска убили 8 гражданских, - ОП. ИНФОГРАФИКА

Российские войска за прошедшие сутки убили 10 гражданских, - ОП 01
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