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РФ держит на боевом дежурстве восемь носителей "Калибров"

калібр

По состоянию на 25 октября Российская Федерация держит в Черном, Азовском и Средиземном морях более 20 кораблей и катеров, среди которых восемь являются носителями крылатых ракет "Калибр".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщает пресс-служба командования ВМС ВСУ.

"По состоянию на 25.10.2022 в Черном море на боевом дежурстве находятся 3 вражеских носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп - 20 ракет; в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве до 6 кораблей и катеров; – 13 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "Калибр"", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что за сутки в интересах РФ проход по Керчь-Еникальскому проливу совершили: до Азовского моря – 35 судов, из них 13 судов двигалось из пролива Босфор; к Черному морю – 31 судно, из них 8 судов продолжили движение в направлении пролива Босфор.

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В пресс-службе подчеркнули, что РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря.
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Почему за успехом с "Москвой" ничего не последовало. Ведь Черное море как говорят, это всего лишь лужа. Для американских ракет и подавно.
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25.10.2022 12:36 Ответить
Где нептуны? Потопить пару корыт, пыл спадет.
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25.10.2022 12:37 Ответить
Вони зараз на відстань вистрілу Нептуна Гарпуна не підходять, ссуться.
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25.10.2022 12:41 Ответить
Хороше питання, тільки руські корита не в зоні дії ураження
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25.10.2022 12:41 Ответить
В нас ще є якась авіація. В Штатів є "гарпуни" авіаційного базування AGM-84 з радіусом дії до 300 км. Тобто, літак взагалі не потрапляє в зону дії ворожої ППО.
Тим більше, як наші казали, основна ППО була на крейсері "мацква", який фсьо...
За 8 місяців ці "гарпуни" вже можна було б адаптувати до наших літаків, адже AGM-88 успішно адаптували до су-27.

Висновок: немає політичної волі ****** по кацапських коритах чи є ще варіанти?
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25.10.2022 13:15 Ответить
Ще за часів союзу в Середземці була ескадра на бойовому чергуванні. З надводними кораблями і ПЛ, на противагу 6 флоту США.
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25.10.2022 12:51 Ответить
 
 