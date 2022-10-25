Комплекс IRIS-T сбивает 9 из 10 ракет, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет об эффективности передаваемой Германией военной техники, в частности комплекса IRIS-T.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Немецкое оружие прекрасно себя показывает на поле боя, оно защищает нашу жизнь, нашу инфраструктуру, и прекрасно работает. 9 из 10 ракет система IRIS-T смогла обезвредить", - сказал глава правительства.

Премьер также поблагодарил Германию за то, что в военном секторе она является вторым по объему донором.

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