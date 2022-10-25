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Новости Война
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Германия (6728) ПВО (2490) Шмыгаль Денис (2590)

Комплекс IRIS-T сбивает 9 из 10 ракет, - Шмыгаль

iris

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет об эффективности передаваемой Германией военной техники, в частности комплекса IRIS-T.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Немецкое оружие прекрасно себя показывает на поле боя, оно защищает нашу жизнь, нашу инфраструктуру, и прекрасно работает. 9 из 10 ракет система IRIS-T смогла обезвредить", - сказал глава правительства.

Премьер также поблагодарил Германию за то, что в военном секторе она является вторым по объему донором.

Читайте: В украинских подземных хранилищах достаточно газа для отопительного сезона, - Шмыгаль
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Топ комментарии
+29
Президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру, который 25 октября прибыл с первым за время полномасштабной войны визитом в Украину, подарили символический букет ирисов. Украинцы намекнули лидеру, что ждут поставку обещанных ЗРК IRIS-T.

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25.10.2022 13:19
+17
Шмигалю, как кадровому военному и специалисту ПВО, конечно же можно выступать с такими заявлениями......он же не Игнат какой-то....Уже достал этот пиар каждой рожи на чужих компетенциях...
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25.10.2022 13:20
+13
Тонко!
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25.10.2022 13:21
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Президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру, который 25 октября прибыл с первым за время полномасштабной войны визитом в Украину, подарили символический букет ирисов. Украинцы намекнули лидеру, что ждут поставку обещанных ЗРК IRIS-T.

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25.10.2022 13:19 Ответить
Тонко!
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25.10.2022 13:21 Ответить
Розумно! І це радує)
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25.10.2022 13:24 Ответить
а штанмаєр формулу привіз?
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25.10.2022 13:30 Ответить
а я знаю? ))))
с портфельчиком промаршировал... а что там? хто знает...
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25.10.2022 13:34 Ответить
Ну явно не те, що у хла в чумаданчику ))
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25.10.2022 14:47 Ответить
тим паче що ***** його само не носе )))) там окрема людина мавпа , якій доручено оте))) ***** ))))
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25.10.2022 14:50 Ответить
Осталось лишь сделать созвучным на немецком языке название этих цветов и IRIS.
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25.10.2022 14:56 Ответить
Шмигалю, как кадровому военному и специалисту ПВО, конечно же можно выступать с такими заявлениями......он же не Игнат какой-то....Уже достал этот пиар каждой рожи на чужих компетенциях...
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25.10.2022 13:20 Ответить
Нуууу, може Шмигаль добре вміє рахувати. От, силить, і ***** - одна - попали, друга-попали, третя - попали.... Десята - тьху, його мать, мимо!
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25.10.2022 13:39 Ответить
Воістину! Шмигаль , зробити хоча би один влучний " постріл" в економіці!!!
Повні профани - ніякого переходу на військовий стан!...
Зате в ППО спец! Влада понтовщиків і ушлепків!
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25.10.2022 15:57 Ответить
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25.10.2022 13:23 Ответить
Враховуючи, що радіус дії комплекса 20 км, по кругу 40 км., таких потрібно Україні, як мінімум 200 шт., так їх на світі стільки нема.
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25.10.2022 13:25 Ответить
...не турбуйся - Банкова надійно прикрита
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25.10.2022 13:27 Ответить
фсьо переселяюсь.
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25.10.2022 13:31 Ответить
...там сусіди будуть гівняні
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25.10.2022 14:16 Ответить
Проверяем ТТД - там немного другое заявленно ....
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25.10.2022 13:50 Ответить
Нам хіба IRIS-T SLS (малого радіусу) поставили, в яких радіус дії ракет 25 км по відстані (тобто вже 50 км маємо круг від ПУ)?

Чи все ж таки IRIS-T SLM із дальністю ураження 40 км, і висотою 25 км?

Ну і пам'ятаємо, що стандартна батарея включає в себе 3 пускові установки, які можут виноситись на 20 км від центра управління.
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25.10.2022 14:05 Ответить
Не мучайся кругами, площадь круга это S=p*r^2. По факту конечно будет полусфера, но приближенно можно считать закрываемую область по площади этого круга. Так что в районе 5тыс кв. км. закрывает один комплекс. Площадь Украины 603 тыс.кв.км с Крымом. По факту сейчас в районе 500 тыс. Итого надо сотню ирисок. Для прикрытия ключевых точек хватит и тридцати.
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25.10.2022 15:04 Ответить
Перепрошую - а де Ви в моєму коментарі побачили слова "Площа" чи "Площина"?

Я взагалі-то опонував , який надав неправільні дані про дальність роботи комплексу.
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25.10.2022 15:54 Ответить
І балістичні теж 9 з 10?
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25.10.2022 13:43 Ответить
От помітив. Під кожною новиною в самому кінці коментарів десь через годину , коли закінчилась основна дискусія , якийсь такий коментар з багатьма недомовками і дуже сильно тхне якимось кацапським гімном
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25.10.2022 13:56 Ответить
Vot eto otlycno 90%.Interesno kak budet NASAMS sistemi oxraniat, toze dolzno bit poxoze
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25.10.2022 14:46 Ответить
 
 