Комплекс IRIS-T сбивает 9 из 10 ракет, - Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет об эффективности передаваемой Германией военной техники, в частности комплекса IRIS-T.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Немецкое оружие прекрасно себя показывает на поле боя, оно защищает нашу жизнь, нашу инфраструктуру, и прекрасно работает. 9 из 10 ракет система IRIS-T смогла обезвредить", - сказал глава правительства.
Премьер также поблагодарил Германию за то, что в военном секторе она является вторым по объему донором.
Топ комментарии
+29 Вася Шевченко f77d76ba
показать весь комментарий25.10.2022 13:19
+17 Прощай немытая раССея
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+13 irenka ko
показать весь комментарий25.10.2022 13:21
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с портфельчиком промаршировал... а что там? хто знает...
людинамавпа , якій доручено оте))) ***** ))))
Повні профани - ніякого переходу на військовий стан!...
Зате в ППО спец! Влада понтовщиків і ушлепків!
Чи все ж таки IRIS-T SLM із дальністю ураження 40 км, і висотою 25 км?
Ну і пам'ятаємо, що стандартна батарея включає в себе 3 пускові установки, які можут виноситись на 20 км від центра управління.
Я взагалі-то опонував , який надав неправільні дані про дальність роботи комплексу.