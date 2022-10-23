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Новости Газовая война
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Газ (9402) уголь (995) отопительный сезон (528) Теплокоммунэнерго (90) Шмыгаль Денис (2588)

В украинских подземных хранилищах достаточно газа для отопительного сезона, - Шмыгаль

шмигаль

Сейчас в украинских подземных хранилищах газа около 14,2 млрд кубов голубого топлива. Этого достаточно, чтобы стабильно пройти эту зиму.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В Украине, несмотря на обстрелы, начался отопительный сезон. В большинстве городов уже началось подключение тепла. Сейчас у нас в газохранилищах около 14,2 млрд кубов газа, и этого абсолютно достаточно, чтобы стабильно пройти эту зиму", - отметил глава правительства.

Читайте также: В Украине стартует отопительный сезон, - Шмыгаль

Он напомнил, что обстрелы энергетических объектов Украины российскими войсками продолжаются уже вторую неделю, но врагу не удается вывести нашу энергетическую систему из строя.

"Энергетики работают 24/7. Возможны временные отключения электроэнергии в отдельных областях для ускорения ремонтных работ. Продолжаем экономить электроэнергию", - добавил Шмыгаль.
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Топ комментарии
+10
Современные газовые котлы без электроэнергии не работают. ТЭЦ тоже. Газокомпрессорные станции тоже. Надо бить по аналогичным парашным объектам для прекращения террора, а не рассказывать, как будет хорошо...
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23.10.2022 21:51
+5
Уже електрику доекспортували патякали півліта Дом@ндякаєтеся ще і про газ
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23.10.2022 21:52
+5
В Гугле. Можно подумать это военная тайна.
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23.10.2022 22:08
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Інтересно хто з вас ******* ?
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23.10.2022 21:48 Ответить
Современные газовые котлы без электроэнергии не работают. ТЭЦ тоже. Газокомпрессорные станции тоже. Надо бить по аналогичным парашным объектам для прекращения террора, а не рассказывать, как будет хорошо...
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23.10.2022 21:51 Ответить
Уже електрику доекспортували патякали півліта Дом@ндякаєтеся ще і про газ
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23.10.2022 21:52 Ответить
Бережіть інфраструктуру ПСГ понад усе.
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23.10.2022 21:57 Ответить
Не буде електрики - і той газ до сраки.
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23.10.2022 21:59 Ответить
Ты ещё расскажи, где эти хранилища!
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23.10.2022 22:03 Ответить
В Гугле. Можно подумать это военная тайна.
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23.10.2022 22:08 Ответить
Как кацапы узнают про успешность попаданий? Когда у каждого дурака есть смартфон с камерой, им не нужны спутниковые снимки, дроны и коллаборанты, у них всегда найдётся минимум с десяток дятлов, которые всё заснимут и выставят в паблик ради привлечения внимания к себе.

Но когда целые официальные лица привлекают внимание - это немного бесит. "Нам попали по ТЭС, но попадание такое себе, мы всё уже отремонтировали!". Ну молодцы, на следующее утро прилетает ещё, а потом ещё. Отбейте руки идиотам со смартфонами, заткните варежки журналистам и тем более официальным лицам, придумайте какое-то стандартное сообщение и везде его используйте!

"Укроборонпром" вместо секретности успел объявить о работе - даже не о завершившемся производстве сотен штук, а только о работе - над дроном-камикадзе. В итоге пропагандоны уже объявили, что нужно проутюжить все заводы. Вы ещё не ударили по отдалённым объектам, а на заводы уже нацелились.

Впечатление, что у нас не война, а цирк шапито! Заполнили хранилища - и молчите! Что, мало попали по генерации? Зачем подсказывать цели? Не понимаю.
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23.10.2022 22:42 Ответить
Цілком розділяю вашу думку
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23.10.2022 23:58 Ответить
Дрова под навесом меня больше убеждают .
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23.10.2022 22:16 Ответить
даже если поставить буржуйку в небольшую квартирку с правильным дымотводом то отопление будет дешевле чем централизовано или на газу
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23.10.2022 22:24 Ответить
Только дрова неспасают многоэтажки.
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24.10.2022 00:47 Ответить
либо султан, либо ишак
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23.10.2022 22:17 Ответить
Скільки блакитного палива закачувала Україна у 2013-2021 роках.
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23.10.2022 22:17 Ответить
Мінус Марік, Бахмут, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне та міста Півдня з промисловістю означає, що 14 млрд. цілком достатньо для решти, аби працювали псг з газорозподільчою системою.
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23.10.2022 22:32 Ответить
ще точні координати сховища роскажи !!! придурки !!! понавибирали папріколу
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23.10.2022 22:37 Ответить
Може й достатньо. А яущо вони довбануть по трубам, якими цей газ постачається споживачам?
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23.10.2022 22:57 Ответить
Судячи з того, що поки це не сталося, це питання часу, і хотєлка срашки.
Їм достатньо перекрити вентиль, і ми вже будемо мати проблеми, можливо тримають такий варіант з ГТС до морозів....
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24.10.2022 06:28 Ответить
Дивно, але кожен раз при провалі початку опалювального сезону чутно одну і ту ж зелену брехню.

Попередній раз Шмигаль брехав, що в Україні повно вугілля, а потім ДТЕК в авральному режимі скуповував вугілля по всьому Світу.

Історія також дуже нагадує брехню Міноборони про те, що ЗСУ ними забезпечені зимовою формою.

Брехня - державна політика ЗЄ-влади.
На жаль чи на щастя про це дуже добре знають у Вашингтоні, Лондоні та Брюселі.
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23.10.2022 23:47 Ответить
Шмигаль, зуб даєш?
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24.10.2022 01:36 Ответить
нафтогаз розграбували і ще,плять,щось "заявляє"!!!
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24.10.2022 08:50 Ответить
 
 