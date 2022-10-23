В украинских подземных хранилищах достаточно газа для отопительного сезона, - Шмыгаль

Сейчас в украинских подземных хранилищах газа около 14,2 млрд кубов голубого топлива. Этого достаточно, чтобы стабильно пройти эту зиму.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В Украине, несмотря на обстрелы, начался отопительный сезон. В большинстве городов уже началось подключение тепла. Сейчас у нас в газохранилищах около 14,2 млрд кубов газа, и этого абсолютно достаточно, чтобы стабильно пройти эту зиму", - отметил глава правительства.

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Он напомнил, что обстрелы энергетических объектов Украины российскими войсками продолжаются уже вторую неделю, но врагу не удается вывести нашу энергетическую систему из строя.

"Энергетики работают 24/7. Возможны временные отключения электроэнергии в отдельных областях для ускорения ремонтных работ. Продолжаем экономить электроэнергию", - добавил Шмыгаль.