В украинских подземных хранилищах достаточно газа для отопительного сезона, - Шмыгаль
Сейчас в украинских подземных хранилищах газа около 14,2 млрд кубов голубого топлива. Этого достаточно, чтобы стабильно пройти эту зиму.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"В Украине, несмотря на обстрелы, начался отопительный сезон. В большинстве городов уже началось подключение тепла. Сейчас у нас в газохранилищах около 14,2 млрд кубов газа, и этого абсолютно достаточно, чтобы стабильно пройти эту зиму", - отметил глава правительства.
Он напомнил, что обстрелы энергетических объектов Украины российскими войсками продолжаются уже вторую неделю, но врагу не удается вывести нашу энергетическую систему из строя.
"Энергетики работают 24/7. Возможны временные отключения электроэнергии в отдельных областях для ускорения ремонтных работ. Продолжаем экономить электроэнергию", - добавил Шмыгаль.
Пожалуйста, подождите...
Но когда целые официальные лица привлекают внимание - это немного бесит. "Нам попали по ТЭС, но попадание такое себе, мы всё уже отремонтировали!". Ну молодцы, на следующее утро прилетает ещё, а потом ещё. Отбейте руки идиотам со смартфонами, заткните варежки журналистам и тем более официальным лицам, придумайте какое-то стандартное сообщение и везде его используйте!
"Укроборонпром" вместо секретности успел объявить о работе - даже не о завершившемся производстве сотен штук, а только о работе - над дроном-камикадзе. В итоге пропагандоны уже объявили, что нужно проутюжить все заводы. Вы ещё не ударили по отдалённым объектам, а на заводы уже нацелились.
Впечатление, что у нас не война, а цирк шапито! Заполнили хранилища - и молчите! Что, мало попали по генерации? Зачем подсказывать цели? Не понимаю.
Їм достатньо перекрити вентиль, і ми вже будемо мати проблеми, можливо тримають такий варіант з ГТС до морозів....
Попередній раз Шмигаль брехав, що в Україні повно вугілля, а потім ДТЕК в авральному режимі скуповував вугілля по всьому Світу.
Історія також дуже нагадує брехню Міноборони про те, що ЗСУ ними забезпечені зимовою формою.
Брехня - державна політика ЗЄ-влади.
На жаль чи на щастя про це дуже добре знають у Вашингтоні, Лондоні та Брюселі.