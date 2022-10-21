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Новости Отопительный сезон
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В Украине стартует отопительный сезон, - Шмыгаль

опалення

В Украине начинается отопительный сезон, правительство призывает экономно подходить к потреблению энергоресурсов.

Об этом на заседании правительства сказал Премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На этой неделе в Украине начинается отопительный сезон. Больницы, школы и другие социальные объекты либо уже подключены, либо подсоединяются к теплу прямо сейчас. Жилищный фонд также начинают постепенно подключать в большинстве городов страны. Хочу отдельно обратиться к представителям местной власти с напоминанием и призывом также экономно подходить к потреблению энергоресурсов. Правительство не повышало тарифы на газ и дало возможность закупить его по льготной цене. Но это не значит, что за этот газ никто не платит. Поэтому экономия и еще раз экономия электроэнергии, газа, тепла", – сказал Шмыгаль.

Читайте: Отопительный сезон в Киеве начнется 20 октября, - Кличко

Также, по его словам, важно платить и за коммунальные услуги.

"Каждая ваша гривна – это своевременный ремонт, дополнительное оборудование, возможность поставлять свет, воду и тепло в каждый дом. Правительство не повышало тарифы. Мы не отменяли и не планируем отменять программу субсидий. Расширены программы помощи переселенцам и тем, кто предоставил им убежище. Поэтому просьба ответственно подходить к вопросу оплаты коммунальных услуг", – подчеркнул премьер.

Газ (10225) уголь (1000) отопительный сезон (530) Теплокоммунэнерго (91) Шмыгаль Денис (2681)


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Топ комментарии
+6
Можно было еще потерпеть если честно, впереди вот-вот пару тёплых недель... Но наши люди врубают обогреватели и пучат глаза с возгласом нутакашо, сидя в трусах ) В итоге начале отопилку раньше срока, будет зимой не хватать газа...
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21.10.2022 18:21
+4
та рано еще.... или пора баблишко списывать???
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21.10.2022 18:27
+3
я дровишек подкинул уже неделю назад , тепло , уютно, огорек горит, дровишки потрескивают .......)))))
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21.10.2022 18:13
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Шмигло труси одів?
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21.10.2022 18:12 Ответить
я дровишек подкинул уже неделю назад , тепло , уютно, огорек горит, дровишки потрескивают .......)))))
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21.10.2022 18:13 Ответить
Я, казав ену продавати. Нацбанк в сраці.
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21.10.2022 18:14 Ответить
Декілька років назад дуже багато котелень України перейшли на біопаливо. Але нині про це - мовчання, як у Великих Пірамід. Як і раніш, усі грошелюби хапаються за серце та волають про ціни на газ та яким дорогим вийде опалення.

Гей, хитруни, озвіться!
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21.10.2022 18:18 Ответить
Можно было еще потерпеть если честно, впереди вот-вот пару тёплых недель... Но наши люди врубают обогреватели и пучат глаза с возгласом нутакашо, сидя в трусах ) В итоге начале отопилку раньше срока, будет зимой не хватать газа...
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21.10.2022 18:21 Ответить
Неделя еще. Но тут всё дело что если трубы замерзнут, то лопнут.
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21.10.2022 18:33 Ответить
Потерпіти ? А не хочеш в лікарні роздягнутися при +3 , і чекати процедур ?
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21.10.2022 19:13 Ответить
Терпеть ради чего, что-бы массово болеть и чиновники больше украли?
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21.10.2022 20:13 Ответить
Дешевше одягнутися, причому дуже і корисніше.
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21.10.2022 21:04 Ответить
Тепер наоборот.
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21.10.2022 18:23 Ответить
Напевне не.
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21.10.2022 18:24 Ответить
та рано еще.... или пора баблишко списывать???
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21.10.2022 18:27 Ответить
тоже, оп-а презика насобирала денег на стартовую партию тепловизоров и обьявляет дополнительные сборы для населения оставшихся без отопления районов? ))
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21.10.2022 18:34 Ответить
Вже давно треба було зробити на кожний будинок автономне опалення, щоб не гріти кілометри вулиць.
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21.10.2022 18:36 Ответить
Тут придётся выбирать. Либо газовое, либо электрическое. И оба варианта непредсказуемые! К тому же газовое очень громоздкое. Бесконечное количество труб, мусор и котёл невероятных размеров со счетчиком, который тоже стоит денег. А про электроэнергию Вы уже знаете, что с ней происходит. Экономь, не экономь, а если света не будет...

А централизованное... да, пока до дома дойдёт, батареи еле теплые БЫЛИ КАЖДЫЙ СЕЗОН! То что говорить сейчас.. А платить приходится до 4 тысяч в месяц за 3-х-комнатную квартиру. Как раньше люди жили, платили и батареи были реально горячими в те годы, я имею в виду примерно ...1990-е годы, ...2011, 2012, 2013 год... А потом пошло-поехало...
Пол страны в долгах.
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21.10.2022 18:46 Ответить
Прикольно, що редактори у темах про опалення завжди ставлять фото з котиками на радіаторах. Наче лише тільки котики мерзнуть, а люди ніт.

Моя кицька Бусінка, яка два тижні тому прибилась, знайшла собі рабів, не дуже то й мерзне. Мені іноді здається, що їй навіть жарко і вона шукає прохолодну плитку чи місце подалі від каміну. Хоча вона ще маленька, десь півроку, судячі по зубам.
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21.10.2022 20:39 Ответить
Припустимо лікарні, школи і садки можна почати опалювати, а решта навіщо, якщо ще можна відстрочити. Ще немає тако критичної ситації, спокійно можна зачекати до листопада. Але вже рвуться опалювати наче у нас того газу неміряно.
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21.10.2022 21:18 Ответить
 
 