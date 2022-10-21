В Украине стартует отопительный сезон, - Шмыгаль

В Украине начинается отопительный сезон, правительство призывает экономно подходить к потреблению энергоресурсов.

Об этом на заседании правительства сказал Премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На этой неделе в Украине начинается отопительный сезон. Больницы, школы и другие социальные объекты либо уже подключены, либо подсоединяются к теплу прямо сейчас. Жилищный фонд также начинают постепенно подключать в большинстве городов страны. Хочу отдельно обратиться к представителям местной власти с напоминанием и призывом также экономно подходить к потреблению энергоресурсов. Правительство не повышало тарифы на газ и дало возможность закупить его по льготной цене. Но это не значит, что за этот газ никто не платит. Поэтому экономия и еще раз экономия электроэнергии, газа, тепла", – сказал Шмыгаль.

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Также, по его словам, важно платить и за коммунальные услуги.

"Каждая ваша гривна – это своевременный ремонт, дополнительное оборудование, возможность поставлять свет, воду и тепло в каждый дом. Правительство не повышало тарифы. Мы не отменяли и не планируем отменять программу субсидий. Расширены программы помощи переселенцам и тем, кто предоставил им убежище. Поэтому просьба ответственно подходить к вопросу оплаты коммунальных услуг", – подчеркнул премьер.