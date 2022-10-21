В Украине стартует отопительный сезон, - Шмыгаль
В Украине начинается отопительный сезон, правительство призывает экономно подходить к потреблению энергоресурсов.
Об этом на заседании правительства сказал Премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"На этой неделе в Украине начинается отопительный сезон. Больницы, школы и другие социальные объекты либо уже подключены, либо подсоединяются к теплу прямо сейчас. Жилищный фонд также начинают постепенно подключать в большинстве городов страны. Хочу отдельно обратиться к представителям местной власти с напоминанием и призывом также экономно подходить к потреблению энергоресурсов. Правительство не повышало тарифы на газ и дало возможность закупить его по льготной цене. Но это не значит, что за этот газ никто не платит. Поэтому экономия и еще раз экономия электроэнергии, газа, тепла", – сказал Шмыгаль.
Также, по его словам, важно платить и за коммунальные услуги.
"Каждая ваша гривна – это своевременный ремонт, дополнительное оборудование, возможность поставлять свет, воду и тепло в каждый дом. Правительство не повышало тарифы. Мы не отменяли и не планируем отменять программу субсидий. Расширены программы помощи переселенцам и тем, кто предоставил им убежище. Поэтому просьба ответственно подходить к вопросу оплаты коммунальных услуг", – подчеркнул премьер.
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Гей, хитруни, озвіться!
А централизованное... да, пока до дома дойдёт, батареи еле теплые БЫЛИ КАЖДЫЙ СЕЗОН! То что говорить сейчас.. А платить приходится до 4 тысяч в месяц за 3-х-комнатную квартиру. Как раньше люди жили, платили и батареи были реально горячими в те годы, я имею в виду примерно ...1990-е годы, ...2011, 2012, 2013 год... А потом пошло-поехало...
Пол страны в долгах.
Моя кицька Бусінка, яка два тижні тому прибилась, знайшла собі рабів, не дуже то й мерзне. Мені іноді здається, що їй навіть жарко і вона шукає прохолодну плитку чи місце подалі від каміну. Хоча вона ще маленька, десь півроку, судячі по зубам.