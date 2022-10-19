Отопительный сезон в Киеве начнется 20 октября, - Кличко

Начало отопительного сезона в украинской столице запланировано на 20 октября.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Завтра, 20 октября, начнем в столице отопительный сезон. Все здания, по технологическому графику, начнут подключать к системе теплоснабжения. Решение о старте отопительного сезона мы приняли исходя прежде всего из погодных условий. Постепенное похолодание и низкая температура ночью", - отметил Кличко.

По его словам, в Киеве в условиях военного положения выполнили все подготовительные работы. "Коммунальные службы работают в усиленном режиме, понимая, каким сложным будет этот отопительный сезон. Потому что враг целит в объекты критической инфраструктуры, пытается оставить украинцев без жизненно необходимых услуг. Город увеличил на 10% численность аварийно-спасательных служб, приобрел дополнительную технику и материалы", – сообщил мэр.

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Он также назвал важным фактором для начала отопительного сезона экономию электроэнергии: "чтобы киевляне не включали электрообогреватели и кондиционеры и не перегружали систему электроснабжения".

"Учреждения социальной сферы мы начали подключать раньше - по индивидуальным заявкам. Кроме того, многие из них оснащены индивидуальными теплопунктами, что позволяет дистанционно регулировать подачу тепла и использовать его рационально", - резюмировал Кличко.