Отопительный сезон в Киеве начнется 20 октября, - Кличко
Начало отопительного сезона в украинской столице запланировано на 20 октября.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.
"Завтра, 20 октября, начнем в столице отопительный сезон. Все здания, по технологическому графику, начнут подключать к системе теплоснабжения. Решение о старте отопительного сезона мы приняли исходя прежде всего из погодных условий. Постепенное похолодание и низкая температура ночью", - отметил Кличко.
По его словам, в Киеве в условиях военного положения выполнили все подготовительные работы. "Коммунальные службы работают в усиленном режиме, понимая, каким сложным будет этот отопительный сезон. Потому что враг целит в объекты критической инфраструктуры, пытается оставить украинцев без жизненно необходимых услуг. Город увеличил на 10% численность аварийно-спасательных служб, приобрел дополнительную технику и материалы", – сообщил мэр.
Он также назвал важным фактором для начала отопительного сезона экономию электроэнергии: "чтобы киевляне не включали электрообогреватели и кондиционеры и не перегружали систему электроснабжения".
"Учреждения социальной сферы мы начали подключать раньше - по индивидуальным заявкам. Кроме того, многие из них оснащены индивидуальными теплопунктами, что позволяет дистанционно регулировать подачу тепла и использовать его рационально", - резюмировал Кличко.
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Скільки насосів та теплоцентралей порушено...
А ось у січні-лютому та навіть у березні, коли на вулиці може бути до -10 а ще й довгі холодні ночі опалення буде критично необхідним щоб по перше не замерзнути а по друге на заморозити трубу опалення. Невже немає жодного сенса заощадити трохи газу зараз щоб мати запас у майбутньому? А газу, доречі, теж писали що зовсім не багато ми накопичили, менше ніж за потрібний мінімум, тобто пройти цей опалювальний сезон буде складно і саме у лютому-березні, коли запаси газу будуть закінчуватис.я
Да подумайте же о других, кому теплые батареи необходимы.
Вы тоже будете и старыми и больными.