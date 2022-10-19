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Отопительный сезон в Киеве начнется 20 октября, - Кличко

отопление,тепло,батарея

Начало отопительного сезона в украинской столице запланировано на 20 октября.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Завтра, 20 октября, начнем в столице отопительный сезон. Все здания, по технологическому графику, начнут подключать к системе теплоснабжения. Решение о старте отопительного сезона мы приняли исходя прежде всего из погодных условий. Постепенное похолодание и низкая температура ночью", - отметил Кличко.

По его словам, в Киеве в условиях военного положения выполнили все подготовительные работы. "Коммунальные службы работают в усиленном режиме, понимая, каким сложным будет этот отопительный сезон. Потому что враг целит в объекты критической инфраструктуры, пытается оставить украинцев без жизненно необходимых услуг. Город увеличил на 10% численность аварийно-спасательных служб, приобрел дополнительную технику и материалы", – сообщил мэр.

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Он также назвал важным фактором для начала отопительного сезона экономию электроэнергии: "чтобы киевляне не включали электрообогреватели и кондиционеры и не перегружали систему электроснабжения".

"Учреждения социальной сферы мы начали подключать раньше - по индивидуальным заявкам. Кроме того, многие из них оснащены индивидуальными теплопунктами, что позволяет дистанционно регулировать подачу тепла и использовать его рационально", - резюмировал Кличко.

Автор: 

Киев (25495) Кличко Виталий (4637) отопительный сезон (529)


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Топ комментарии
+32
Нахіба? Ще тиждень точно можна потерпіти, навіщо повітря гріти?!
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19.10.2022 16:23
+27
Дурень ты Клычко,открыл "Синоптик" бы и посмотрел что по крайней мере до 27 числа будет до 15 тепла.Какое нахх отопление??Вы ж кричите что нужно экономить а делаете все наоборот.
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19.10.2022 16:26
+22
Дивні ви люди, в тих владних кабінетах. Контрпродуктивні рішення одне за одним.
То вбиваєте малий бізнес і створюєте шалені незручності людям, закриваючи під час війни мафи і лишаючи купу людей в війну без роботи.
То транспорт, замість того, щоб пошвидше порозвозить людей вранці та ввечері по роботах, зупиняєте під час повітряних тривог, і збираєте таким чином сотні потенційних жертв на зупинках.
Тепер оце. Ну на хіба взагалі кому це опалення зараз, коли по хаті прекрасно можна ходити в трусах і футболці? На хіба??? Хто під час війни має оплачувати цей банкет?? ахмєтову в Монако грошей не хватає, да? треба терміново здирать останнє з людей, нагріваючи +15 до +30??
Ідіоти, їй-богу. Зла на вас не хватає.
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19.10.2022 16:28
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И не забывайте про раненных.
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19.10.2022 22:27 Ответить
Не врите! Самые незащищенные, пожилые , больные, раненые живут в тех же квартирах, что и все остальные киевляне. Или думаете в Киеве гетто специальное для детей и стариков?)
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20.10.2022 16:55 Ответить
Віталька - нафіг ти тарабаниш?
Скільки насосів та теплоцентралей порушено...
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19.10.2022 22:53 Ответить
идиотизм. Еще время переведут на зимнее чтобы темнело в 3 часа - и ох заживем! экономить будем зашибись!!!
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19.10.2022 22:53 Ответить
Народ навчіть хтось Кличка прогноз погоди дивитися і економити в такий важкий час,соромно має бути за такі рішення
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19.10.2022 23:28 Ответить
З глузду з'їхали. У мене звичайна хрущовка, майже 20 градусів зараз. Навіщо мені опалення? Ще півтора тижня з огляду на прогноз погоди можна протриматися навіть не сильно напружуючись і застосовуючи теплі речі.

А ось у січні-лютому та навіть у березні, коли на вулиці може бути до -10 а ще й довгі холодні ночі опалення буде критично необхідним щоб по перше не замерзнути а по друге на заморозити трубу опалення. Невже немає жодного сенса заощадити трохи газу зараз щоб мати запас у майбутньому? А газу, доречі, теж писали що зовсім не багато ми накопичили, менше ніж за потрібний мінімум, тобто пройти цей опалювальний сезон буде складно і саме у лютому-березні, коли запаси газу будуть закінчуватис.я
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20.10.2022 01:12 Ответить
Саме так, ще тепло.
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20.10.2022 16:56 Ответить
"НАВІЩО МЕНІ"...
Да подумайте же о других, кому теплые батареи необходимы.
Вы тоже будете и старыми и больными.
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20.10.2022 03:40 Ответить
А кто сказал, что мы здоровые? Слишком жарко тоже вредно и для здоровья тоже. Сегодня у меня в квартире, обычной хрущовке + 23! Просто от плиты, надышали, окно открытое. У меня с сосудами проблемами, мне 23 слишком жарко. А когда включат отопление, будет вообще + 27-28, нафиг оно надо, дышать нечем, в трусах ходить и отапливать улицу при всех открытых окнах. Газа и денег слишком много у вас?)
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20.10.2022 17:01 Ответить
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