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Опалювальний сезон у Києві розпочнеться 20 жовтня, - Кличко

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

отопление,тепло,батарея

Початок опалювального сезону в українській столиці заплановано на 20 жовтня.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Завтра, 20 жовтня, розпочнемо в столиці опалювальний сезон. Усі будівлі, за технологічним графіком, розпочнуть підключати до системи теплопостачання. Рішення про старт опалювального сезону ми ухвалили виходячи, насамперед, з погодних умов. Поступове похолодання та низьку температуру вночі", - зазначив Кличко.

За його словами, у Києві в умовах воєнного стану виконали всі підготовчі роботи. "Комунальні служби працюють у посиленому режимі, розуміючи, яким складним буде цей опалювальний сезон. Бо ворог цілить в об'єкти критичної інфраструктури, намагається залишити українців без життєво необхідних послуг. Місто збільшило на 10% чисельність аварійно-рятувальних служб, придбало додаткову техніку та матеріали", – повідомив мер.

Він також назвав важливим чинником для початку опалювального сезону економію електроенергії: "щоб кияни не вмикали електрообігрівачі та кондиціонери і не перевантажували систему електропостачання".

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"Заклади соціальної сфери ми розпочали підключати раніше - за індивідуальними заявками. Крім того, багато з них оснащені індивідуальними теплопунктами, що дозволяє дистанційно регулювати подачу тепла та використовувати його раціонально", - резюмував Кличко.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+32
Нахіба? Ще тиждень точно можна потерпіти, навіщо повітря гріти?!
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19.10.2022 16:23
+27
Дурень ты Клычко,открыл "Синоптик" бы и посмотрел что по крайней мере до 27 числа будет до 15 тепла.Какое нахх отопление??Вы ж кричите что нужно экономить а делаете все наоборот.
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19.10.2022 16:26
+22
Дивні ви люди, в тих владних кабінетах. Контрпродуктивні рішення одне за одним.
То вбиваєте малий бізнес і створюєте шалені незручності людям, закриваючи під час війни мафи і лишаючи купу людей в війну без роботи.
То транспорт, замість того, щоб пошвидше порозвозить людей вранці та ввечері по роботах, зупиняєте під час повітряних тривог, і збираєте таким чином сотні потенційних жертв на зупинках.
Тепер оце. Ну на хіба взагалі кому це опалення зараз, коли по хаті прекрасно можна ходити в трусах і футболці? На хіба??? Хто під час війни має оплачувати цей банкет?? ахмєтову в Монако грошей не хватає, да? треба терміново здирать останнє з людей, нагріваючи +15 до +30??
Ідіоти, їй-богу. Зла на вас не хватає.
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19.10.2022 16:28
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И не забывайте про раненных.
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19.10.2022 22:27 Відповісти
Не врите! Самые незащищенные, пожилые , больные, раненые живут в тех же квартирах, что и все остальные киевляне. Или думаете в Киеве гетто специальное для детей и стариков?)
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20.10.2022 16:55 Відповісти
Віталька - нафіг ти тарабаниш?
Скільки насосів та теплоцентралей порушено...
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19.10.2022 22:53 Відповісти
идиотизм. Еще время переведут на зимнее чтобы темнело в 3 часа - и ох заживем! экономить будем зашибись!!!
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19.10.2022 22:53 Відповісти
Народ навчіть хтось Кличка прогноз погоди дивитися і економити в такий важкий час,соромно має бути за такі рішення
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19.10.2022 23:28 Відповісти
З глузду з'їхали. У мене звичайна хрущовка, майже 20 градусів зараз. Навіщо мені опалення? Ще півтора тижня з огляду на прогноз погоди можна протриматися навіть не сильно напружуючись і застосовуючи теплі речі.

А ось у січні-лютому та навіть у березні, коли на вулиці може бути до -10 а ще й довгі холодні ночі опалення буде критично необхідним щоб по перше не замерзнути а по друге на заморозити трубу опалення. Невже немає жодного сенса заощадити трохи газу зараз щоб мати запас у майбутньому? А газу, доречі, теж писали що зовсім не багато ми накопичили, менше ніж за потрібний мінімум, тобто пройти цей опалювальний сезон буде складно і саме у лютому-березні, коли запаси газу будуть закінчуватис.я
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20.10.2022 01:12 Відповісти
Саме так, ще тепло.
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20.10.2022 16:56 Відповісти
"НАВІЩО МЕНІ"...
Да подумайте же о других, кому теплые батареи необходимы.
Вы тоже будете и старыми и больными.
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20.10.2022 03:40 Відповісти
А кто сказал, что мы здоровые? Слишком жарко тоже вредно и для здоровья тоже. Сегодня у меня в квартире, обычной хрущовке + 23! Просто от плиты, надышали, окно открытое. У меня с сосудами проблемами, мне 23 слишком жарко. А когда включат отопление, будет вообще + 27-28, нафиг оно надо, дышать нечем, в трусах ходить и отапливать улицу при всех открытых окнах. Газа и денег слишком много у вас?)
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20.10.2022 17:01 Відповісти
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