Опалювальний сезон у Києві розпочнеться 20 жовтня, - Кличко
Новини Цензор.НЕТ Київські новини
Початок опалювального сезону в українській столиці заплановано на 20 жовтня.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
"Завтра, 20 жовтня, розпочнемо в столиці опалювальний сезон. Усі будівлі, за технологічним графіком, розпочнуть підключати до системи теплопостачання. Рішення про старт опалювального сезону ми ухвалили виходячи, насамперед, з погодних умов. Поступове похолодання та низьку температуру вночі", - зазначив Кличко.
За його словами, у Києві в умовах воєнного стану виконали всі підготовчі роботи. "Комунальні служби працюють у посиленому режимі, розуміючи, яким складним буде цей опалювальний сезон. Бо ворог цілить в об'єкти критичної інфраструктури, намагається залишити українців без життєво необхідних послуг. Місто збільшило на 10% чисельність аварійно-рятувальних служб, придбало додаткову техніку та матеріали", – повідомив мер.
Він також назвав важливим чинником для початку опалювального сезону економію електроенергії: "щоб кияни не вмикали електрообігрівачі та кондиціонери і не перевантажували систему електропостачання".
"Заклади соціальної сфери ми розпочали підключати раніше - за індивідуальними заявками. Крім того, багато з них оснащені індивідуальними теплопунктами, що дозволяє дистанційно регулювати подачу тепла та використовувати його раціонально", - резюмував Кличко.
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А ось у січні-лютому та навіть у березні, коли на вулиці може бути до -10 а ще й довгі холодні ночі опалення буде критично необхідним щоб по перше не замерзнути а по друге на заморозити трубу опалення. Невже немає жодного сенса заощадити трохи газу зараз щоб мати запас у майбутньому? А газу, доречі, теж писали що зовсім не багато ми накопичили, менше ніж за потрібний мінімум, тобто пройти цей опалювальний сезон буде складно і саме у лютому-березні, коли запаси газу будуть закінчуватис.я
Да подумайте же о других, кому теплые батареи необходимы.
Вы тоже будете и старыми и больными.