В Україні стартує опалювальний сезон, - Шмигаль

В Україні розпочинається опалювальний сезон, уряд закликає економно підходити до споживання енергоресурсів.

Про це під час засідання уряду сказав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Цього тижня в Україні розпочинається опалювальний сезон. Лікарні, школи й інші соціальні об'єкти або вже підключені, або під'єднуються до тепла прямо зараз. Житловий фонд так само починають поступово підключати в більшості міст країни. Хочу окремо звернутися до представників місцевої влади з нагадуванням та закликом так само економно підходити до споживання енергоресурсів. Уряд не підвищував тарифи на газ і дав можливість закупити його за пільговою ціною. Але це не означає, що за цей газ ніхто не платить. Тому економія і ще раз економія електроенергії, газу, тепла", – сказав Шмигаль.

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Так само, за його словами, важливо сплачувати і за комунальні послуги.

"Кожна ваша гривня – це вчасний ремонт, додаткове обладнання, можливість постачати світло, воду й тепло в кожну домівку. Уряд не підвищував тарифів. Ми не скасовували та не плануємо скасовувати програму субсидій. Розширені програми допомоги переселенцям та тим, хто надав їм прихисток. Тому прохання відповідально підходити до питання сплати комунальних послуг", – наголосив прем'єр.