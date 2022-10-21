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Новини Опалювальний сезон
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В Україні стартує опалювальний сезон, - Шмигаль

опалення

В Україні розпочинається опалювальний сезон, уряд закликає економно підходити до споживання енергоресурсів.

Про це під час засідання уряду сказав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Цього тижня в Україні розпочинається опалювальний сезон. Лікарні, школи й інші соціальні об'єкти або вже підключені, або під'єднуються до тепла прямо зараз. Житловий фонд так само починають поступово підключати в більшості міст країни. Хочу окремо звернутися до представників місцевої влади з нагадуванням та закликом так само економно підходити до споживання енергоресурсів. Уряд не підвищував тарифи на газ і дав можливість закупити його за пільговою ціною. Але це не означає, що за цей газ ніхто не платить. Тому економія і ще раз економія електроенергії, газу, тепла", – сказав Шмигаль.

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Так само, за його словами, важливо сплачувати і за комунальні послуги.

"Кожна ваша гривня – це вчасний ремонт, додаткове обладнання, можливість постачати світло, воду й тепло в кожну домівку. Уряд не підвищував тарифів. Ми не скасовували та не плануємо скасовувати програму субсидій. Розширені програми допомоги переселенцям та тим, хто надав їм прихисток. Тому прохання відповідально підходити до питання сплати комунальних послуг", – наголосив прем'єр.

Автор: 

газ (10421) вугілля (2472) опалювальний сезон (1747) Теплокомуненерго (542) Шмигаль Денис (4569)


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Топ коментарі
+6
Можно было еще потерпеть если честно, впереди вот-вот пару тёплых недель... Но наши люди врубают обогреватели и пучат глаза с возгласом нутакашо, сидя в трусах ) В итоге начале отопилку раньше срока, будет зимой не хватать газа...
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21.10.2022 18:21
+4
та рано еще.... или пора баблишко списывать???
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21.10.2022 18:27
+3
я дровишек подкинул уже неделю назад , тепло , уютно, огорек горит, дровишки потрескивают .......)))))
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21.10.2022 18:13
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Шмигло труси одів?
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21.10.2022 18:12 Відповісти
я дровишек подкинул уже неделю назад , тепло , уютно, огорек горит, дровишки потрескивают .......)))))
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21.10.2022 18:13 Відповісти
Я, казав ену продавати. Нацбанк в сраці.
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21.10.2022 18:14 Відповісти
Декілька років назад дуже багато котелень України перейшли на біопаливо. Але нині про це - мовчання, як у Великих Пірамід. Як і раніш, усі грошелюби хапаються за серце та волають про ціни на газ та яким дорогим вийде опалення.

Гей, хитруни, озвіться!
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21.10.2022 18:18 Відповісти
Можно было еще потерпеть если честно, впереди вот-вот пару тёплых недель... Но наши люди врубают обогреватели и пучат глаза с возгласом нутакашо, сидя в трусах ) В итоге начале отопилку раньше срока, будет зимой не хватать газа...
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21.10.2022 18:21 Відповісти
Неделя еще. Но тут всё дело что если трубы замерзнут, то лопнут.
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21.10.2022 18:33 Відповісти
Потерпіти ? А не хочеш в лікарні роздягнутися при +3 , і чекати процедур ?
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21.10.2022 19:13 Відповісти
Терпеть ради чего, что-бы массово болеть и чиновники больше украли?
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21.10.2022 20:13 Відповісти
Дешевше одягнутися, причому дуже і корисніше.
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21.10.2022 21:04 Відповісти
Тепер наоборот.
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21.10.2022 18:23 Відповісти
Напевне не.
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21.10.2022 18:24 Відповісти
та рано еще.... или пора баблишко списывать???
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21.10.2022 18:27 Відповісти
тоже, оп-а презика насобирала денег на стартовую партию тепловизоров и обьявляет дополнительные сборы для населения оставшихся без отопления районов? ))
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21.10.2022 18:34 Відповісти
Вже давно треба було зробити на кожний будинок автономне опалення, щоб не гріти кілометри вулиць.
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21.10.2022 18:36 Відповісти
Тут придётся выбирать. Либо газовое, либо электрическое. И оба варианта непредсказуемые! К тому же газовое очень громоздкое. Бесконечное количество труб, мусор и котёл невероятных размеров со счетчиком, который тоже стоит денег. А про электроэнергию Вы уже знаете, что с ней происходит. Экономь, не экономь, а если света не будет...

А централизованное... да, пока до дома дойдёт, батареи еле теплые БЫЛИ КАЖДЫЙ СЕЗОН! То что говорить сейчас.. А платить приходится до 4 тысяч в месяц за 3-х-комнатную квартиру. Как раньше люди жили, платили и батареи были реально горячими в те годы, я имею в виду примерно ...1990-е годы, ...2011, 2012, 2013 год... А потом пошло-поехало...
Пол страны в долгах.
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21.10.2022 18:46 Відповісти
Прикольно, що редактори у темах про опалення завжди ставлять фото з котиками на радіаторах. Наче лише тільки котики мерзнуть, а люди ніт.

Моя кицька Бусінка, яка два тижні тому прибилась, знайшла собі рабів, не дуже то й мерзне. Мені іноді здається, що їй навіть жарко і вона шукає прохолодну плитку чи місце подалі від каміну. Хоча вона ще маленька, десь півроку, судячі по зубам.
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21.10.2022 20:39 Відповісти
Припустимо лікарні, школи і садки можна почати опалювати, а решта навіщо, якщо ще можна відстрочити. Ще немає тако критичної ситації, спокійно можна зачекати до листопада. Але вже рвуться опалювати наче у нас того газу неміряно.
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21.10.2022 21:18 Відповісти
 
 