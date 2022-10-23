В українських підземних сховищах достатньо газу для опалювального сезону, - Шмигаль

Наразі в українських підземних сховищах газу є близько 14,2 млрд кубів блакитного палива. Цього абсолютно достатньо, щоб стабільно пройти цю зиму.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"В Україні, попри обстріли, розпочався опалювальний сезон. У більшості міст уже почалося підключення тепла. Зараз у нас в газосховищах близько 14,2 млрд кубів газу, і цього абсолютно достатньо, щоб стабільно пройти цю зиму", - зазначив очільник уряду.

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Він нагадав, що обстріли енергетичних об’єктів України російськими військами продовжуються вже другий тиждень, але ворогу не вдається вивести нашу енергетичну систему з ладу.

"Енергетики працюють 24/7. Можливі тимчасові відключення електроенергії в окремих областях для прискорення ремонтних робіт. Продовжуємо економити електроенергію", - додав Шмигаль.