В українських підземних сховищах достатньо газу для опалювального сезону, - Шмигаль
Наразі в українських підземних сховищах газу є близько 14,2 млрд кубів блакитного палива. Цього абсолютно достатньо, щоб стабільно пройти цю зиму.
Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"В Україні, попри обстріли, розпочався опалювальний сезон. У більшості міст уже почалося підключення тепла. Зараз у нас в газосховищах близько 14,2 млрд кубів газу, і цього абсолютно достатньо, щоб стабільно пройти цю зиму", - зазначив очільник уряду.
Він нагадав, що обстріли енергетичних об’єктів України російськими військами продовжуються вже другий тиждень, але ворогу не вдається вивести нашу енергетичну систему з ладу.
"Енергетики працюють 24/7. Можливі тимчасові відключення електроенергії в окремих областях для прискорення ремонтних робіт. Продовжуємо економити електроенергію", - додав Шмигаль.
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Но когда целые официальные лица привлекают внимание - это немного бесит. "Нам попали по ТЭС, но попадание такое себе, мы всё уже отремонтировали!". Ну молодцы, на следующее утро прилетает ещё, а потом ещё. Отбейте руки идиотам со смартфонами, заткните варежки журналистам и тем более официальным лицам, придумайте какое-то стандартное сообщение и везде его используйте!
"Укроборонпром" вместо секретности успел объявить о работе - даже не о завершившемся производстве сотен штук, а только о работе - над дроном-камикадзе. В итоге пропагандоны уже объявили, что нужно проутюжить все заводы. Вы ещё не ударили по отдалённым объектам, а на заводы уже нацелились.
Впечатление, что у нас не война, а цирк шапито! Заполнили хранилища - и молчите! Что, мало попали по генерации? Зачем подсказывать цели? Не понимаю.
Їм достатньо перекрити вентиль, і ми вже будемо мати проблеми, можливо тримають такий варіант з ГТС до морозів....
Попередній раз Шмигаль брехав, що в Україні повно вугілля, а потім ДТЕК в авральному режимі скуповував вугілля по всьому Світу.
Історія також дуже нагадує брехню Міноборони про те, що ЗСУ ними забезпечені зимовою формою.
Брехня - державна політика ЗЄ-влади.
На жаль чи на щастя про це дуже добре знають у Вашингтоні, Лондоні та Брюселі.