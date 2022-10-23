УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12154 відвідувача онлайн
Новини Газова війна
2 763 21
газ (10263) вугілля (2443) опалювальний сезон (1734) Теплокомуненерго (540) Денис Шмигаль (4393)

В українських підземних сховищах достатньо газу для опалювального сезону, - Шмигаль

шмигаль

Наразі в українських підземних сховищах газу є близько 14,2 млрд кубів блакитного палива. Цього абсолютно достатньо, щоб стабільно пройти цю зиму.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"В Україні, попри обстріли, розпочався опалювальний сезон. У більшості міст уже почалося підключення тепла. Зараз у нас в газосховищах близько 14,2 млрд кубів газу, і цього абсолютно достатньо, щоб стабільно пройти цю зиму", - зазначив очільник уряду.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Тимчасово окупований Енергодар перебуває на межі гуманітарної катастрофи, - Орлов

Він нагадав, що обстріли енергетичних об’єктів України російськими військами продовжуються вже другий тиждень, але ворогу не вдається вивести нашу енергетичну систему з ладу.

"Енергетики працюють 24/7. Можливі тимчасові відключення електроенергії в окремих областях для прискорення ремонтних робіт. Продовжуємо економити електроенергію", - додав Шмигаль.

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+10
Современные газовые котлы без электроэнергии не работают. ТЭЦ тоже. Газокомпрессорные станции тоже. Надо бить по аналогичным парашным объектам для прекращения террора, а не рассказывать, как будет хорошо...
показати весь коментар
23.10.2022 21:51
+5
Уже електрику доекспортували патякали півліта Дом@ндякаєтеся ще і про газ
показати весь коментар
23.10.2022 21:52
+5
В Гугле. Можно подумать это военная тайна.
показати весь коментар
23.10.2022 22:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Інтересно хто з вас ******* ?
показати весь коментар
23.10.2022 21:48 Відповісти
Современные газовые котлы без электроэнергии не работают. ТЭЦ тоже. Газокомпрессорные станции тоже. Надо бить по аналогичным парашным объектам для прекращения террора, а не рассказывать, как будет хорошо...
показати весь коментар
23.10.2022 21:51 Відповісти
Уже електрику доекспортували патякали півліта Дом@ндякаєтеся ще і про газ
показати весь коментар
23.10.2022 21:52 Відповісти
Бережіть інфраструктуру ПСГ понад усе.
показати весь коментар
23.10.2022 21:57 Відповісти
Не буде електрики - і той газ до сраки.
показати весь коментар
23.10.2022 21:59 Відповісти
Ты ещё расскажи, где эти хранилища!
показати весь коментар
23.10.2022 22:03 Відповісти
В Гугле. Можно подумать это военная тайна.
показати весь коментар
23.10.2022 22:08 Відповісти
Как кацапы узнают про успешность попаданий? Когда у каждого дурака есть смартфон с камерой, им не нужны спутниковые снимки, дроны и коллаборанты, у них всегда найдётся минимум с десяток дятлов, которые всё заснимут и выставят в паблик ради привлечения внимания к себе.

Но когда целые официальные лица привлекают внимание - это немного бесит. "Нам попали по ТЭС, но попадание такое себе, мы всё уже отремонтировали!". Ну молодцы, на следующее утро прилетает ещё, а потом ещё. Отбейте руки идиотам со смартфонами, заткните варежки журналистам и тем более официальным лицам, придумайте какое-то стандартное сообщение и везде его используйте!

"Укроборонпром" вместо секретности успел объявить о работе - даже не о завершившемся производстве сотен штук, а только о работе - над дроном-камикадзе. В итоге пропагандоны уже объявили, что нужно проутюжить все заводы. Вы ещё не ударили по отдалённым объектам, а на заводы уже нацелились.

Впечатление, что у нас не война, а цирк шапито! Заполнили хранилища - и молчите! Что, мало попали по генерации? Зачем подсказывать цели? Не понимаю.
показати весь коментар
23.10.2022 22:42 Відповісти
Цілком розділяю вашу думку
показати весь коментар
23.10.2022 23:58 Відповісти
Дрова под навесом меня больше убеждают .
показати весь коментар
23.10.2022 22:16 Відповісти
даже если поставить буржуйку в небольшую квартирку с правильным дымотводом то отопление будет дешевле чем централизовано или на газу
показати весь коментар
23.10.2022 22:24 Відповісти
Только дрова неспасают многоэтажки.
показати весь коментар
24.10.2022 00:47 Відповісти
либо султан, либо ишак
показати весь коментар
23.10.2022 22:17 Відповісти
Скільки блакитного палива закачувала Україна у 2013-2021 роках.
показати весь коментар
23.10.2022 22:17 Відповісти
Мінус Марік, Бахмут, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне та міста Півдня з промисловістю означає, що 14 млрд. цілком достатньо для решти, аби працювали псг з газорозподільчою системою.
показати весь коментар
23.10.2022 22:32 Відповісти
ще точні координати сховища роскажи !!! придурки !!! понавибирали папріколу
показати весь коментар
23.10.2022 22:37 Відповісти
Може й достатньо. А яущо вони довбануть по трубам, якими цей газ постачається споживачам?
показати весь коментар
23.10.2022 22:57 Відповісти
Судячи з того, що поки це не сталося, це питання часу, і хотєлка срашки.
Їм достатньо перекрити вентиль, і ми вже будемо мати проблеми, можливо тримають такий варіант з ГТС до морозів....
показати весь коментар
24.10.2022 06:28 Відповісти
Дивно, але кожен раз при провалі початку опалювального сезону чутно одну і ту ж зелену брехню.

Попередній раз Шмигаль брехав, що в Україні повно вугілля, а потім ДТЕК в авральному режимі скуповував вугілля по всьому Світу.

Історія також дуже нагадує брехню Міноборони про те, що ЗСУ ними забезпечені зимовою формою.

Брехня - державна політика ЗЄ-влади.
На жаль чи на щастя про це дуже добре знають у Вашингтоні, Лондоні та Брюселі.
показати весь коментар
23.10.2022 23:47 Відповісти
Шмигаль, зуб даєш?
показати весь коментар
24.10.2022 01:36 Відповісти
нафтогаз розграбували і ще,плять,щось "заявляє"!!!
показати весь коментар
24.10.2022 08:50 Відповісти
 
 