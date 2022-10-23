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Тимчасово окупований Енергодар перебуває на межі гуманітарної катастрофи, - Орлов

енергодар

В Енергодарі через постійні обстріли руйнується інфраструктура та електромережі. Початок опалювального сезону під великим питанням.

Про це в ефірі національного телемарафону новин сказав міський голова Енергодара Дмитро Орлов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ

"Енергодар на грані гуманітарної катастрофи, бо обстріли руйнують цивільну інфраструктуру та електромережі. Місто без газу вже пів року, постійно перебої з електрикою, водовідведенням та водопостачанням. Велике питання щодо опалювального сезону, він під великим питанням", - сказав він.

Енергодар має централізовану систему опалення, яка працює від ТЕС та Запорізької АЕС. Проте, через постійні військові дії ТЕС не працює з весни. А ЗАЕС постійно перебуває в режимі зупину. 

"Перспектив по запуску опалення наразі немає", - сказав Орлов.

Міський голова повідомив, що працівників атомної станції примушують підписувати договори з фейковою керуючою компанією, яку створила Росія, блокуються перепустки атомників, що може мати негативні наслідки в роботі станції.

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От ви ж медійні *****. Енергодар на межі гуманітарної катастрофи. А за Маріуполь забули? Там де від запаху подітися нема куди? Трупи просто валялися надворi. Приблизно 100 тисяч мирних.
Просто пам'ятайте про Маріуполь.
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23.10.2022 15:56 Відповісти
А різні "міжнародні кантори" пишуть про 6-8 тисяч загиблих цивільних. (В цифрах я можу помилитися),але не сотні тисяч.
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23.10.2022 16:21 Відповісти
 
 