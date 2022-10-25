Замороженные российские активы должны пойти на восстановление Украины, - Моравецкий
Российские активы, замороженные за границей, должны использоваться для восстановления Украины.
Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Российские активы, как российского государства, так и олигархов, заморожены в Швейцарии и других странах. Конечно, эти активы могут увеличиваться, но именно этот кошелек нужно использовать для компенсации, для восстановления Украины", - сказал он.
Глава польского правительства призвал продолжать работу по вопросу интеграции Украины в ЕС.
По его словам, поддержка Украины "лучшая гарантия для нашей собственной безопасности".
Топ комментарии
+14 vuiko dobrui
показать весь комментарий25.10.2022 13:41
+12 Марина Кравець
показать весь комментарий25.10.2022 13:47
+7 vuiko dobrui
показать весь комментарий25.10.2022 13:48
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
ех..років 15 таким займалась (у рамках ********, звісно)..але точно знаю, знайти витік бабла можна, при бажанні..
Мабуть, декілька раз можна було б Україну відбудувати.