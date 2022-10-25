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Замороженные российские активы должны пойти на восстановление Украины, - Моравецкий

моравецький

Российские активы, замороженные за границей, должны использоваться для восстановления Украины.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Российские активы, как российского государства, так и олигархов, заморожены в Швейцарии и других странах. Конечно, эти активы могут увеличиваться, но именно этот кошелек нужно использовать для компенсации, для восстановления Украины", - сказал он.

Глава польского правительства призвал продолжать работу по вопросу интеграции Украины в ЕС.

По его словам, поддержка Украины "лучшая гарантия для нашей собственной безопасности".

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Топ комментарии
+14
тільки під повним контролем МВФ, Світового банку, ЄС і США, В.Британії ...
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25.10.2022 13:41
+12
бо заасфальтують й зашашличать
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25.10.2022 13:47
+7
при цього, дякуючи жи2олігархам на кшталт бені к. виведуть ці гроші в офшори ...
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25.10.2022 13:48
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тільки під повним контролем МВФ, Світового банку, ЄС і США, В.Британії ...
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25.10.2022 13:41 Ответить
бо заасфальтують й зашашличать
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25.10.2022 13:47 Ответить
при цього, дякуючи жи2олігархам на кшталт бені к. виведуть ці гроші в офшори ...
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25.10.2022 13:48 Ответить
цим живі гроші давати не можна..ото голова наглядової ради тільки платіжки підписував..за поданням, звісно, але з розглядом того подання..

ех..років 15 таким займалась (у рамках ********, звісно)..але точно знаю, знайти витік бабла можна, при бажанні..
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25.10.2022 13:54 Ответить
і всієї України в її кордонах.
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25.10.2022 16:29 Ответить
Сто процентов. И финансовую помощь родственникам погибших.
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25.10.2022 13:41 Ответить
я десь писала..й дітям утримання й оплату освіти..не безкоштовну (десь-якусь), а ту, що дитина обере - в українських вишах, або грошову компенсацію української, щоб навчалась де хоче, але з доплатою власним коштом..
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25.10.2022 13:50 Ответить
Зараз, в першу чергу, їх треба використати, щоб фінансувати надходження потрібної зброї і *********** у необмеженій кількості і їх виробництво.
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25.10.2022 14:33 Ответить
По моєму, це навіть обговорюватися не повинно... Але контроль мусить бути.
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25.10.2022 15:09 Ответить
от якщо б заморозити за кордонов УКРАЇНСЬКІ активи (всяких депутатів, суддів, прокурорів) , та їх направити в Україну...
Мабуть, декілька раз можна було б Україну відбудувати.
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25.10.2022 19:40 Ответить
spochatku prybraty Kolomoyskogo, postavyty na kontrol kuda vytrachayetsya i hay bude prozoro pereviryayemo!
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25.10.2022 23:40 Ответить
Полякі Ви наші друзі! Хоч з одним сусідом пощастило.
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26.10.2022 06:48 Ответить
 
 