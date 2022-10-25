Путинская война в Украине дестабилизировала энергорынки по всему миру, - Сунак
Война, которую Путин ведет против Украины, привела к дестабилизации энергетических рынков и цепей поставок по всему миру.
Об этом заявил Риши Сунак в своей первой речи в должности главы британского правительства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Будет правильно вам объяснить, почему я здесь стою перед вами в должности нового премьер-министра. Сейчас наша страна сталкивается с глубоким экономическим кризисом. Все еще видимые последствия (пандемии – ред.) COVID-19, путинская война в Украине дестабилизировала энергетические рынки и цепи поставок по всему миру. Предыдущее правительство допустило ошибку. Меня избрали лидером моей партии и вашим премьер-министром, частично, чтобы исправить их. И эта работа начинается сейчас", – сказал он.
Сунак заявил, что его правительство поставит в приоритеты экономическую стабильность и уверенность.
"Я объединю нашу страну не словами, а своими действиями", - добавил он.
Сунак также заявил, что всегда будет благодарен экс-премьеру Борису Джонсону за его чрезвычайные достижения в должности главы правительства.
Пожалуйста, подождите...
Мир" потрібен рівно на 2 роки... А потім Польша та все Триморья...
Ніхто не зобов`язаний бути обізнаним у тонкощах наших взаємовідносин з московією.
Тим більше, що багато хто і у нас плутається.
Всі оголошені слова - верхівка айсберга, робити він будет ТІЛЬКИ зниження підтримки української Держави.
А к индусу я предвзят, после того, что он сделал для дискредитации Бориса.
Отже гроші - це не просто гроші.
Подивимось як буде, але точно фінансово сильна Британія зможе допомогти більше.
Він не «цар», він лідер правлячої партії, отже в тому числі буде виконувати лінію Британської більшості, з огляду, в тому числі на політику США.
з виписуванням п*здюлін ОПі впорається Блінкен (звісно Джонсон робив це найбільш видовищно і вчасно))) )
Але формулювання його завдань, чесно кажучи, мені не сподобалось.
В промові є ***** винен, Джонсон молодець.
Будуть призначення в уряд, буде висловлювати позицію по війні, тоді буде зрозуміла позиція прем'єра
Просто цікаво.
Сейчас происходит парадокс, по которому, возможно, консерваторы проиграют лейбористам, потому что не могут в своем доме порядок навести....
Просто йде незворотній процес вилучення контрольованих пітьмою природніх ресурсів з господарського обороту цивілізації.
І до цього має вже бути пристосунок в "новітній реальності", як би кому не хотілось повернутись до співпраці з цим агресивним утворенням.
Очень глубокая мысль.
Гриша Сунак делает успехи.
"Народ который распинает своих пророков и возводит на Олимп иноземных проходимцев и шарлатанов обречен на позор и лишения !"
Так Путин и воюет против всего запада. Если его не остановить в Украине,
то Пострадает не только энергетика,
а жизни Мирных людей.
Он же «технократ». Деньги не пахнут...
Да и Бизнес опыт его супруги, которая вела дела с парашей до последнего времени, может пригодиться.