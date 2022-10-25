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Путинская война в Украине дестабилизировала энергорынки по всему миру, - Сунак

сунак

Война, которую Путин ведет против Украины, привела к дестабилизации энергетических рынков и цепей поставок по всему миру.

Об этом заявил Риши Сунак в своей первой речи в должности главы британского правительства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Будет правильно вам объяснить, почему я здесь стою перед вами в должности нового премьер-министра. Сейчас наша страна сталкивается с глубоким экономическим кризисом. Все еще видимые последствия (пандемии – ред.) COVID-19, путинская война в Украине дестабилизировала энергетические рынки и цепи поставок по всему миру. Предыдущее правительство допустило ошибку. Меня избрали лидером моей партии и вашим премьер-министром, частично, чтобы исправить их. И эта работа начинается сейчас", – сказал он.

Сунак заявил, что его правительство поставит в приоритеты экономическую стабильность и уверенность.

"Я объединю нашу страну не словами, а своими действиями", - добавил он.

Сунак также заявил, что всегда будет благодарен экс-премьеру Борису Джонсону за его чрезвычайные достижения в должности главы правительства.

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Топ комментарии
+21
"Війна, яку путін веде проти України" - это крайне неверное утверждение, войну ведет весь рос. народец, ху*ло лишь инициировал начало её горячей фазы в определенный момент.
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25.10.2022 15:53
+15
Нельзя недооценивать важность правильных формулировок, а "плутаються" у нас только подкацапники и их шестерки, вещающие про "хороших руццких в плену у диктатора".
А к индусу я предвзят, после того, что он сделал для дискредитации Бориса.
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25.10.2022 16:07
+13
Тобто для індуса понад усе гроші.
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25.10.2022 15:57
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Ну,молодець! Початок непоганий👏
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25.10.2022 15:48 Ответить
Ну все злив почався (((
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25.10.2022 16:00 Ответить
в сша 30 демонов а тута Сунак індійський, всі прагнуть вберегти московію від розвалу... "
Мир" потрібен рівно на 2 роки... А потім Польша та все Триморья...
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25.10.2022 16:05 Ответить
"Війна, яку путін веде проти України" - это крайне неверное утверждение, войну ведет весь рос. народец, ху*ло лишь инициировал начало её горячей фазы в определенный момент.
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25.10.2022 15:53 Ответить
Скажіть спасибі, що громадянським конфліктом не назвав.
Ніхто не зобов`язаний бути обізнаним у тонкощах наших взаємовідносин з московією.
Тим більше, що багато хто і у нас плутається.
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25.10.2022 16:01 Ответить
не виправдовуйте "офіційні" слова того хто тільки всівся на стіл.
Всі оголошені слова - верхівка айсберга, робити він будет ТІЛЬКИ зниження підтримки української Держави.
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25.10.2022 16:07 Ответить
Нельзя недооценивать важность правильных формулировок, а "плутаються" у нас только подкацапники и их шестерки, вещающие про "хороших руццких в плену у диктатора".
А к индусу я предвзят, после того, что он сделал для дискредитации Бориса.
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25.10.2022 16:07 Ответить
Ні хто може і не забов'язаний але це, лумпаку, прем'єр Британії який має стільки освіт що на відміну від тебе, олігофрена, забов'язаний відрізніти Божий дар від яєчні...
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25.10.2022 16:10 Ответить
На мапі світу російська федерація, а не московія.
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25.10.2022 16:29 Ответить
це тимчасово і саме в наш час ця помилка виправляється.
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25.10.2022 17:42 Ответить
не нужы нам ваши деньги...давайте железо, то что на складах и на консервации!! От этого не обеднеет Королевство!!
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25.10.2022 15:54 Ответить
Тобто для індуса понад усе гроші.
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25.10.2022 15:57 Ответить
Банкір. Банкіри - це особлива каста у Британії. До речі, саме банкірів британці звинувачують у багатьох своїх бідах.
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25.10.2022 16:00 Ответить
А якої касти він в Індії не знайшов...
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25.10.2022 16:19 Ответить
Навіть якщо він шудра, то приїхавши в Індію, раджі будуть йому черевики цілувати
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25.10.2022 17:37 Ответить
Каста? Куски гімна тепер особлива каста ?
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25.10.2022 16:38 Ответить
Гроші - це ресурс. Ресурс для оплати зброї, фінансова підтримка, благополуччя британців прямо буде впливати на настрої щодо нашої підтримки і т.д.. В нашій країні гроші - це ресурс ще й для досягнення влади. А кацапи за гроші купляють озброєння. І нам потрібні гроші для війни.
Отже гроші - це не просто гроші.
Подивимось як буде, але точно фінансово сильна Британія зможе допомогти більше.
Він не «цар», він лідер правлячої партії, отже в тому числі буде виконувати лінію Британської більшості, з огляду, в тому числі на політику США.
з виписуванням п*здюлін ОПі впорається Блінкен (звісно Джонсон робив це найбільш видовищно і вчасно))) )
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25.10.2022 16:25 Ответить
Гроші ніколи не були простими, адже люди обмінюють на них своє життя.
Але формулювання його завдань, чесно кажучи, мені не сподобалось.
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25.10.2022 16:27 Ответить
Звернення в першу чергу до Британців.
В промові є ***** винен, Джонсон молодець.
Будуть призначення в уряд, буде висловлювати позицію по війні, тоді буде зрозуміла позиція прем'єра
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25.10.2022 16:34 Ответить
А чого ви вже кидаєтесь на його захист ?
Просто цікаво.
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25.10.2022 16:37 Ответить
Я його не захищаю, а волію бути об'єктивним. І вам рекомендую
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25.10.2022 17:07 Ответить
Гроші - це життя, піт, і сльзи людей, втілені в ліквідній формі. Гроші не самоціль, а засіб купівлі свободи - свободи робити що хочеш, а не те що скаже хтось інший.
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25.10.2022 16:35 Ответить
У совковому мультику "золотая антилопа" класично продемонстровано, як азіати відносяться до грошей......
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25.10.2022 16:42 Ответить
золото Полуботка їм не мішає ?
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25.10.2022 15:57 Ответить
Казками про золото Полуботка кацапи хотіли розсварити нас з британцями і США
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25.10.2022 16:58 Ответить
С уважением отношусь ко всем национальностям (кроме кацапов), но как-то не естественно, что Президент у англичан - индус, у украинцев - еврей.....
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25.10.2022 16:12 Ответить
А в США не один из президентов не был этническим индейцем. Непорядок.
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25.10.2022 16:20 Ответить
Але був губернатором.
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25.10.2022 16:31 Ответить
Зато був темношкірий президент. В шлюбі з нащадком рабів
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25.10.2022 17:40 Ответить
Премьер министр. Которого народ не выбирал. Уже в британских пабликах его чмырить начали, помнят, как 11 млрд растрынькал.
Сейчас происходит парадокс, по которому, возможно, консерваторы проиграют лейбористам, потому что не могут в своем доме порядок навести....
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25.10.2022 16:45 Ответить
лейбористы, это плохо?
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25.10.2022 23:10 Ответить
Это типа тех "все отнять и поделить"(с)
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26.10.2022 00:25 Ответить
ну тогда Сунак вам в помощь)
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26.10.2022 00:43 Ответить
Знаю одно, отсебятины он никакой не сможет проводить....
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26.10.2022 02:16 Ответить
Цей боллівудський жополіз зараз праворуч і ліворуч виступатиме із соціально - очікуваними заявами, а потім його, можливо, разом із ушлепком Чарльзом упіймають на співпраці з кацапами.
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25.10.2022 16:32 Ответить
Можливо засцить, тому що вони всі труси на генному рівні......
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25.10.2022 16:46 Ответить
Коли питають, чим війна в Україні відрізняється від війни у Африці, нагадуйте ці слова, а також про дестабілізацію ринків міндобрив та продовольства.
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25.10.2022 16:34 Ответить
Ліз Трасс прибрали російські олігархи, - американський політик Пінкус https://www.youtube.com/watch?v=nODX1Xlt5dI
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25.10.2022 16:34 Ответить
Маячня
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25.10.2022 17:41 Ответить
"поставит в приоритеты экономическую стабильность". Настораживает.
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25.10.2022 16:54 Ответить
А до чого тут голосити, акцентуючись на дестабілізації енергоринків від війни Світу з рашистською пітьмою?
Просто йде незворотній процес вилучення контрольованих пітьмою природніх ресурсів з господарського обороту цивілізації.
І до цього має вже бути пристосунок в "новітній реальності", як би кому не хотілось повернутись до співпраці з цим агресивним утворенням.
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25.10.2022 17:02 Ответить
Энергорынки дестабилизированы ?
Очень глубокая мысль.
Гриша Сунак делает успехи.
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25.10.2022 17:28 Ответить
Цена газа на Еврорынке упала ниже тысячи доляров...Идеец спас Европу от мавзолейного Шантажа и беспредела...бедная шМеркель 🤣16 лет стараясь посадить на голову ЕС Мавзолейну иглу Кащея путлера...🦍
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25.10.2022 18:20 Ответить
Баклажан пашел ва-банк!!!! Позор англосаксам!
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25.10.2022 18:32 Ответить
внук турецко подданного клоун БоЖо провернул "брексит" , поставил страну раком и на грани нищеты, теперича падальщики 5-ы колонны индусни растерзают полуживой труп британского льва !!!!
"Народ который распинает своих пророков и возводит на Олимп иноземных проходимцев и шарлатанов обречен на позор и лишения !"
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25.10.2022 19:04 Ответить
Открыл Америку!

Так Путин и воюет против всего запада. Если его не остановить в Украине,
то Пострадает не только энергетика,
а жизни Мирных людей.
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25.10.2022 19:31 Ответить
Похоже этот новый готов посотрудничать с рф «за ради стабильности».

Он же «технократ». Деньги не пахнут...

Да и Бизнес опыт его супруги, которая вела дела с парашей до последнего времени, может пригодиться.
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25.10.2022 19:36 Ответить
 
 