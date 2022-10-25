Путинская война в Украине дестабилизировала энергорынки по всему миру, - Сунак

Война, которую Путин ведет против Украины, привела к дестабилизации энергетических рынков и цепей поставок по всему миру.

Об этом заявил Риши Сунак в своей первой речи в должности главы британского правительства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Будет правильно вам объяснить, почему я здесь стою перед вами в должности нового премьер-министра. Сейчас наша страна сталкивается с глубоким экономическим кризисом. Все еще видимые последствия (пандемии – ред.) COVID-19, путинская война в Украине дестабилизировала энергетические рынки и цепи поставок по всему миру. Предыдущее правительство допустило ошибку. Меня избрали лидером моей партии и вашим премьер-министром, частично, чтобы исправить их. И эта работа начинается сейчас", – сказал он.

Сунак заявил, что его правительство поставит в приоритеты экономическую стабильность и уверенность.

"Я объединю нашу страну не словами, а своими действиями", - добавил он.

Сунак также заявил, что всегда будет благодарен экс-премьеру Борису Джонсону за его чрезвычайные достижения в должности главы правительства.

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