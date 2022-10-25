Зеленский предлагает создать платформы по деоккупации Приднестровья и Абхазии
Президент Владимир Зеленский предложил по аналогии с Крымской платформой создать аналогичные международные механизмы деоккупации Приднестровья в Молдове и Абхазии в Грузии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.
По словам главы государства, формат Крымской платформы может стать основой для других гуманитарных и дипломатических платформ, "которые будут способствовать деоккупации других территорий, когда-то захваченных – от Приднестровья и Абхазии до Северных территорий".
Напомним, Абхазия – регион Грузии, который с начала 1990-х годов при военной поддержке России претендует на "независимость". Экономически зависит от России, находится под гибридной оккупацией армией РФ. В 2008 году Россия признала Абхазию "независимым государством".
Приднестровье – регион Молдовы, с 1991 года при военной поддержке России претендующий на "самостоятельность". Экономически зависим от России и фактически ею оккупирован – на его территории размещен значительный военный контингент РФ. При этом независимость региона от Молдовы сама Россия так и не признала.
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Платформи - це імпотентна фігня для говорильні непричетних. Рекламний банер замість дій.
Це добре, що Україна виступає генератором цих ідей.
А гундосіки? А "рєйтінг"? А як тоді зебіли дізнаються, який найвеличніший у них **********? Скажете таке.
Адже,необхідність створювати Карабаську платформу відпала.Чомусь...🤡🤡🤡
А ніяка!!! Тому всі ці платформи до сраки поки не повстануть народи.
Але ж блазню це не відомо. Йому картинки та відосикі важливіші за факти та реальність.
До речі у нас воюють і грузини і румуни (читай молдовани) - і тому цю заяву слід розглядати в комплексі з роботою іноземних камбатантів. Бо ці камбантанти, які воюють зараз по НАТОвських стандартах, НАТОвською зброєю під сумісним керівництвом ЗСУ та НАТОвських інструкторів - будуть основою їх національних армій.
Тобто задум набагато глибший, аніж ми бачимо по відірваним з контексту новинам.
Асвабадіть...
...а потім їм же треба буде дороги будувать, вірно? І по телевізору щось дивиться!
Дебіли, мля. Своє для початку не то шо асвабаді, а хоча б не здавай...