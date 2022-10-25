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Новости Война
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Абхазия (292) Зеленский (19042) Приднестровье (634) деоккупация (844) Крымская платформа (307)

Зеленский предлагает создать платформы по деоккупации Приднестровья и Абхазии

зеленський

Президент Владимир Зеленский предложил по аналогии с Крымской платформой создать аналогичные международные механизмы деоккупации Приднестровья в Молдове и Абхазии в Грузии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

По словам главы государства, формат Крымской платформы может стать основой для других гуманитарных и дипломатических платформ, "которые будут способствовать деоккупации других территорий, когда-то захваченных – от Приднестровья и Абхазии до Северных территорий".

Напомним, Абхазия – регион Грузии, который с начала 1990-х годов при военной поддержке России претендует на "независимость". Экономически зависит от России, находится под гибридной оккупацией армией РФ. В 2008 году Россия признала Абхазию "независимым государством".

Приднестровье – регион Молдовы, с 1991 года при военной поддержке России претендующий на "самостоятельность". Экономически зависим от России и фактически ею оккупирован – на его территории размещен значительный военный контингент РФ. При этом независимость региона от Молдовы сама Россия так и не признала.

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Топ комментарии
+25
і тут Остапа понесло..
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25.10.2022 18:08
+24
Наші вже звільнив, аніка-воїн?
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25.10.2022 18:09
+22
адвокат Богуслаєва Ярослав Волинець: "в 2021 році державні органи України дали офіційний дозвіл на постачання в Росію моторів для гелікоптерів"
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25.10.2022 18:12
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Потрібно додати ще Ічкерію...
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25.10.2022 18:08 Ответить
Ага. І дамбасскую платформу. І південноосетинську а за нею і курільську . А там на черзі карельська з кенінгзберською. Що не згадав то доповнюйте. Небритиий гундосик виходить на роль грози мордора. Аншлаг!
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25.10.2022 18:56 Ответить
Мудро! Треба піднімати на боротьбу всі поневолені росією народи! Дай Бог щоб ці народи віднеслись до росіян так, як ті відносились до поневолених ними народів! Амінь!
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25.10.2022 21:25 Ответить
Куріли з Кенігсбергом теж зачакалися
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25.10.2022 21:41 Ответить
і тут Остапа понесло..
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25.10.2022 18:08 Ответить
По даному питанню,що Клоун не правильно сказав?
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25.10.2022 18:10 Ответить
Чому він це сказав зараз , а не 23.02.2022. чомусь тоді його це не *****.
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25.10.2022 18:23 Ответить
А чому проблеми Грузії та Молдови повинні були раніше турбувати Зеленського, якщо навіть президентів Грузії та Молдови ці питання не хвилюють?
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25.10.2022 18:50 Ответить
Не шукай у сектантів логіки.
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25.10.2022 19:16 Ответить
В феврале Зеленского и Украина не очень волновала, ни о какой войне он даже не думал а теперь Молдове и Грузии рекомендует
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26.10.2022 08:23 Ответить
А Південну Осетію не треба деокупувати??
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25.10.2022 18:23 Ответить
младое поколение не знает что это такое)
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25.10.2022 18:35 Ответить
та він про це не знає, добре хоч за ці хтось написав і він прочитав.
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25.10.2022 19:24 Ответить
Те, що незалежність цих теріторій залежить не від платформ, а від волі людей, які на них живуть.

Платформи - це імпотентна фігня для говорильні непричетних. Рекламний банер замість дій.
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25.10.2022 18:27 Ответить
не лізь без мила в сра*ку.. розберися з кримом
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25.10.2022 18:28 Ответить
У нього так ,є моцний фермер-тролетримач Подоляк (СЬОГОДНІ ПРАВАДА ЗА ГРОШІ ЗАХОДУ,талановий прислужувач будь-яких гаспод,від Яника раба Хйла до Вови заглядувача йому в очі до Вови вже заНАТІВЦЯ -НА ЛЮБОЙ ВКУС І ПАЖЕЛАНІЄ ГАСПАДІНА . Але окрім цього ще щось треба робити, окрім знімати з любимим єрмачиною невдахою продюсером з текстами ПОДОЛЯКА.
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25.10.2022 18:43 Ответить
До Петюні оцим шахраям дуже і дуже далеко. "Барига" сам створив армію і сам виплачував зарплати і пенсії, Україна відновилася з нуля і кожного місяці був ріст економіки на 4%. А сьогодні США і ЄС фінансують армію, пенсіонерів, а грошей в бюджеті нуль. Ціни височезні, зато Беня і фірташ повернули все до копійочки, навіть те, що вони заборгували бюджету і Україні чомусь ми виплатили їм.
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25.10.2022 19:11 Ответить
Правильно все, тільки якого хера він мовчить, що вже скільки продовжуються обстріли нашої території зі сторони білорашки. По тому питанню його язик у дупі, а всякі гундосики знімать, тут він перший. Чмо *** недороблене, а не президент.
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25.10.2022 20:46 Ответить
Наші вже звільнив, аніка-воїн?
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25.10.2022 18:09 Ответить
Сьгодні стояв на платформі, чекав електричку.хз що воно має на увазі
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25.10.2022 18:09 Ответить
адвокат Богуслаєва Ярослав Волинець: "в 2021 році державні органи України дали офіційний дозвіл на постачання в Росію моторів для гелікоптерів"
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25.10.2022 18:12 Ответить
Вони вже скоренько вирішили повернути шпілна богуслаєва на росію, придумавши миттєво обмін. Хай їде дід з технологіями, які вжен давно відправив з "гонцями" на расєю, чого ж тут його маринувати, так 73%? Потрібно ж забирати наших?
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25.10.2022 19:16 Ответить
Официально документ есть? Или сепарского адвоката захотелось процетировать?
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25.10.2022 19:44 Ответить
Ви кого мали на увазі татарова чи подоляка?
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25.10.2022 21:33 Ответить
Це треба не платформи створювати, а три нові бригади...
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25.10.2022 18:13 Ответить
Вважаєте, що у нас нема 3-х бригад, щоб зачистити Придністров'є і взяти кілька тисяч кацапів в полон для обмінного фонду? Зачистимо той гадючник і матимемо на 3, а 5-6 вільних бригад, які змушені тримати вздовж тої гидотної полоски рузьге міра у нас в тилу.
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25.10.2022 18:24 Ответить
Шось ви дуже здухопелилися, сподіваюся ви в складі тих бригад першим підете? Бо щось мені дуже шкода воістину безцінне життя українських воїнів розмінювати на поторочену придністровську вату.
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25.10.2022 20:35 Ответить
Яка в чорта придністровська вата? Там кацапи сидять, і звідти можуть валити по нашому тилу. Щоб їх розїбати не треба нікуди лізти . Там арта, та що там арта - міномети і ПТУРи легко до Дністра достануть. Шансів у кацапів нанести нам відчутні втрати там нульові. Єслі чьо - брат зараз з фаготом в Волноваському районі. І їм там зараз ой як нелегко; а в тилу сидить більшість його хлопців з 72-ої...
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26.10.2022 14:26 Ответить
А командиром-визволителем призначать Агрохимию.
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25.10.2022 18:14 Ответить
Він очолить батальон Сухумських мавп.
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25.10.2022 18:21 Ответить
для такого батальйона у "слуг" є арахамія.
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25.10.2022 19:20 Ответить
Таких зарадників як він може там і не буде коли почнется війна за визволення.
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25.10.2022 18:14 Ответить
мля... Україну зпочатку освободити треба.. ідіот..
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25.10.2022 18:14 Ответить
Слушна пропозиція.

Це добре, що Україна виступає генератором цих ідей.
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25.10.2022 18:14 Ответить
І чим допоможе напис на паркані?
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25.10.2022 18:28 Ответить
Приднестровье должно быть освобождено сразу после деокупации Крыма автоматически. *****, что там с Абхазией, пусть грузины сами разбираются, мы поможем, чем можем. Но зону нестабильности, чёрную дыру с постоянными угрозами под боком Украины надо ликвидировать обязательно. Иначе война будет считаться незаконченной.
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25.10.2022 18:17 Ответить
Псля деокупації крисма придністов"я автоматично дерусифікується і демілітаризується.
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25.10.2022 19:01 Ответить
Якби Санду попросила, то й зараз можна почати. Бо тримати своїх військових ще й на Молдовському напрямку - занадто витратно.
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25.10.2022 20:42 Ответить
Найвеличніший асвабадитель!!!! Саздадім платформу із асфальтна!!!
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25.10.2022 18:23 Ответить
! - із бєларусскава асфальта!!!
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25.10.2022 18:27 Ответить
шо? еще подешевела? была ж по 8 ))))))
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25.10.2022 18:28 Ответить
Лєнка Чудотворная.
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25.10.2022 18:32 Ответить
По гриби поїхав чи на рибалку?
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25.10.2022 18:27 Ответить
мировыми масштабами мыслить легче, чем поддержать огнем своих в Бахмуте...
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25.10.2022 18:27 Ответить
Та знаєш - на днях син товариша телефонував десь з тих країв Казав : "Щось добре приїхало! Гахкає за спиною, а потім ще сильніше - десь у кацапів! Уже почали їх "перепльовувать" канонадою! Аж на душі легше! І вбиті з пораненими порідшали з нашого боку!" (він - медик)
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25.10.2022 19:10 Ответить
дай Бог!
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25.10.2022 19:45 Ответить
Ну а шо, треба ж щоб українці забули як він з командою три роки грабував ЗСУ, бюджет, прогинався під кремль.
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25.10.2022 18:28 Ответить
так було вже. і ця хренеь називалася гуам. ну не хочуть грузини забирати землі, а хочуть кормити руских в своїх ресторанах за мзду. і в молдавії половина населення проросійскі. такий світ.
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25.10.2022 18:29 Ответить
Ну талант? Замість роботи по захисту України від фашистів --одне базікання Хотя нічого дивуватись --бо артист більше нічого і не вміє Але нашим 73% це подобається --головне відволікти від маси проблем,які в нас є і брехати, брехати,головне це робити з розумним обличчям і кожний день ..
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25.10.2022 18:31 Ответить
лучше деокупируем БНР, КНР, РНР и Беларусь
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25.10.2022 18:37 Ответить
"БНРи" дві - брянська і.бєлгородська!
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25.10.2022 18:56 Ответить
Не ******* в своїх тупих відосіках потрібно, а мовчки і секретно снабжати повстанців в Криму, Абхазії, та Ічкерії, зброєю та баблом. Соррі за мій французький.
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25.10.2022 18:39 Ответить
Як це мовчки?
А гундосіки? А "рєйтінг"? А як тоді зебіли дізнаються, який найвеличніший у них **********? Скажете таке.
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25.10.2022 20:37 Ответить
Логічно.
Адже,необхідність створювати Карабаську платформу відпала.Чомусь...🤡🤡🤡
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25.10.2022 18:44 Ответить
Цікаво, яка платформа допомогла б, якщо б український народ не став чинити шалений опір кацапам?

А ніяка!!! Тому всі ці платформи до сраки поки не повстануть народи.

Але ж блазню це не відомо. Йому картинки та відосикі важливіші за факти та реальність.
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25.10.2022 18:51 Ответить
Визволіть спочатку свої Крим, Донецьк, Луганськ, Азовське море, Херсон і область, половину Запоріжської області, залишки Харківської і Миколаївської областей, а потім підказуйте маленьким Грузії і Молдові, як це робити і відкрито вступати у війну з московією. Ще недавно гадили Молдові з Чаусом, а Грузії зі Саакашвілі. Як там орденоносці "кварталці", вже готові підставити плече сусіду?
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25.10.2022 19:05 Ответить
На передову з`їздь, під обстрілом посиди и квартальхих хероїв з собою візьми, освободітель херов...
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25.10.2022 19:08 Ответить
Стесняюсь спросить-а Курильскую платформу уже создавали?А то не уследишь.Заранее аригато.
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25.10.2022 19:11 Ответить
А я но вакаранай, мол кого спрашивать. Оно, быстрее всего, - за аляскинскую платформу. Все остальное - понты для приезжих.
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25.10.2022 20:14 Ответить
Многие жители так называемого "приднестровья" с радостью встретят ВСУ как освободителей от коррумпированого российского марионеточного режима. Кстати эту территорию Молдова называет Транснистрия, "приднестровье" это русскоязычный акроним, не молдавский.
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25.10.2022 19:14 Ответить
И это...Вы поосторожней с этими платформами-вот что они с людьми делают.

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25.10.2022 19:16 Ответить
Точно, у Володі є готовий персонаж сівоха,чи він вже втік в "молоду республіку"?
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25.10.2022 19:21 Ответить
ова, все шо ти жрешь з жареною картоплею, в Азії, за звичкою, курять.
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25.10.2022 19:57 Ответить
Насправді марно в даному (саме в даному) випадку, ви, шановні читачі, цькуєте Зелю. Певно, що дія відбувається з ініціативи президентів Грузії та Молдови.
До речі у нас воюють і грузини і румуни (читай молдовани) - і тому цю заяву слід розглядати в комплексі з роботою іноземних камбатантів. Бо ці камбантанти, які воюють зараз по НАТОвських стандартах, НАТОвською зброєю під сумісним керівництвом ЗСУ та НАТОвських інструкторів - будуть основою їх національних армій.
Тобто задум набагато глибший, аніж ми бачимо по відірваним з контексту новинам.
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25.10.2022 20:03 Ответить
Так-так! Ми все зрозуміли!
Асвабадіть...
...а потім їм же треба буде дороги будувать, вірно? І по телевізору щось дивиться!
Дебіли, мля. Своє для початку не то шо асвабаді, а хоча б не здавай...
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25.10.2022 20:40 Ответить
Даешь Сахалинское плато !
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25.10.2022 20:13 Ответить
Не провоцируйте, шобы не выдал себя аляскинскими наративами.
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25.10.2022 20:16 Ответить
На такі платформи ще більше асфальту знадобиться!
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25.10.2022 20:15 Ответить
Асфальтовскиц выплядок это твой Зе, людям не помогают жилье ремонтировать после прилетов зато дороги ремонтируем, воровство не прекращают и на минуту. У президента предвыборная компания поэтому и ораторствует с утра до вечера а как там украинцы живут ему взагалі то нєцікаво
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26.10.2022 08:34 Ответить
 
 