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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Война
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Зеленский (19042) Крым (26005)

Возвращение Крыма будет означать возрождение настоящего мира, - Зеленский

зеленський

Настоящий мир, который окончит войну России против Украины, возможен только после возвращения оккупированного Крыма.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время онлайн-выступления на проходящем в Хорватии первом парламентском саммите Крымской платформы, информирует Цензор.НЕТ.

"С Крыма все началось. Его возвращение будет означать возрождение настоящего мира. Российский потенциал агрессии будет уничтожен до корня, когда украинский флаг будет снова на своем законном месте в городах и селах Крыма. Крым должен быть освобожден от использования Россией в качестве плацдарма. Тогда мир почувствует, что потерь больше не будет, а люди почувствуют, что мир становится более безопасным", - считает президент.

Зеленский подчеркнул, что реинтегрировать Крым будет нелегко после долгих лет оккупации, "но благодаря нашему сотрудничеству мы и это сможем обеспечить".

Читайте также: Зеленский о восьми месяцах войны: Украина ломает так называемую вторую армию мира
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Топ комментарии
+11
І главнає! Главнає! Треба буде будувати багато доріг! А армія - падаждьот)) Правда, найвеличнійший???
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25.10.2022 18:28
+10
ДЕБІЛ ЗЕЛЕНИЙ - ДРУГА СВІТОВА НЕ ЗАКІНЧИЛАСЯ КОЛИ СРСР ВИЙШОВ
НА СВОЇ КОРДОНИ 1941 го.
Війна закінчилася коли війська союзників увійшли в Німеччину і ії столицю
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25.10.2022 18:36
+6
Главное не стрелять и слушать что скажет Меркель.
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25.10.2022 18:29
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І главнає! Главнає! Треба буде будувати багато доріг! А армія - падаждьот)) Правда, найвеличнійший???
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25.10.2022 18:28 Ответить
Главное не стрелять и слушать что скажет Меркель.
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25.10.2022 18:29 Ответить
Мєркєль ще й порадить кого краще призначити в переговорну групу по бєзальтирнатмвному миролюбству
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25.10.2022 18:33 Ответить
Не вижу проблем - крыс за поребрик все отстроим и почистим за свинособаками
Мое подразделение готово выполнять любые задачи так же и зачистку Крыма
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25.10.2022 19:50 Ответить
в свій час алойзович на пальцях продемонстрував - найкращий спосіб підняти економіку країни - то будувати дороги - я і сам добре не знаю чому так - але факт

у дуже розумних хочу запитати тільки одне - яким коштом плануєте армію будувати коли економіка на ладан дише ?
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25.10.2022 18:33 Ответить
Цю «научну» статтю в (далекому минулому?), мабуть, прочитали дві людини - ви і етьманцев )))
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25.10.2022 18:57 Ответить
за що тут стаття ? це тільки урок з історії
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25.10.2022 18:59 Ответить
В покійному СРСР теж дуже ********* будувати дороги. Правда це не сильно допомогло. Можливо треба будувати дороги для якоїсь мети, яку треба визначити до будівництва, щоб дорога збільшувала щось крім маєтків її будувальників.
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25.10.2022 19:48 Ответить
та Ви мабуть жартуєте - де в савку були дороги??? хіба що від кремля до дач генералів
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25.10.2022 19:53 Ответить
Всі дороги будувались в сибір. Для пришвидшення переміщення особливо розумних на освоєння нових територій.
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25.10.2022 19:57 Ответить
та куди би вони не будувались - в савку доріг не було - якщо звісно розуміти що таке дорога
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25.10.2022 20:07 Ответить
Після повернення Криму розпочнеться другий сезон: "Автономний татарський Крим".
Турки, до речі, дуже не проти.
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25.10.2022 18:34 Ответить
Нє нє. Максимум що Криму повинно світити це ОРХО - отдєдьниє райони Херсонської області. З Сімферополя вийде чудовий райцентр
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25.10.2022 18:37 Ответить
надіюсь хватить глузду створити Сімферопольську область і поставити крапку - або отримаємо власний курдистан
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25.10.2022 18:37 Ответить
Отож-бо...
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25.10.2022 18:38 Ответить
ДЕБІЛ ЗЕЛЕНИЙ - ДРУГА СВІТОВА НЕ ЗАКІНЧИЛАСЯ КОЛИ СРСР ВИЙШОВ
НА СВОЇ КОРДОНИ 1941 го.
Війна закінчилася коли війська союзників увійшли в Німеччину і ії столицю
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25.10.2022 18:36 Ответить
Не знаю з приводу Зеленого, але заявляти, що СРСР в ході Другої Світової вийшов на свої кордони в 1941 році - дебілізм на рівні Царьова
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25.10.2022 18:39 Ответить
Ти Царьов чистокровний і є - тобі було написано НА СВОЇ КОРДОНИ 1941 го.
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25.10.2022 18:42 Ответить
Читай уважно що він написав.
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25.10.2022 19:57 Ответить
Друга світова закінчилась після капітуляції Японії у вересні 1945-го, якщо вже бути точним. Але ваша думка цілком зрозуміла
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25.10.2022 18:41 Ответить
Кого та Японія колихала окрім Америки, Англію, Францію, Канаду ? Тому Друга Світова для всього світу закінчилася капітуляцієй Німеччини, а не Японії.
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25.10.2022 18:44 Ответить
Японія в той час була надпотужна держава - якби Америка їй хвоста не накрутила - то Японія би буда десь по урал а може й далі (Китай на той час уже був нею окупований)
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25.10.2022 18:51 Ответить
Нічого особливо потужного там не було - заважало ембарго від США на постачання палива
і нафти. Без палива танки і літаки Японії стояли на землі. Японієй біли захоплені великі
території, але це був або Китай, або джунглі, або острови серед Тихого океана, а не густо
заселена Європа. Тому Японії рівнятись з Німеччиною не личить.
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25.10.2022 19:00 Ответить
не потрібно применшувати - аби не штати то пів світу зараз би розмовляли японською
про військову і економічну потужність Японії на початку 20го сторіччя - в відкритих джерелах
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25.10.2022 19:07 Ответить
Пів світу мабуть це Китай, Вєтнам і їх сусіди бо окрім цих територій Японців по великому рахунку більше нічого не цікавило
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25.10.2022 19:12 Ответить
Ви насправді можете впевнено стверджувати що цікавило японців ??
краще поцікавтеся чому австралійці раптово відкликали свої війська з європи
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25.10.2022 19:17 Ответить
Про це написано в свідченнях японських генералів, це не тайна.
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25.10.2022 19:37 Ответить
не давно чув деякі свідчення про відсутність планів вторгнення (правда змушений визнати, що про непланове вторгнення таки ніхто не зарікався)

нічого не нагадує ? а так то "Апетит приходит во время еды"
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25.10.2022 19:50 Ответить
Японці це не болотяні тварі як кацапи, для них честь це не пусий звук, тим паче японські генерали.
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25.10.2022 19:55 Ответить
Ви вважаєте що в Нанкіні солдатня проявила ініціативу без команди з гори і генерали нічого про це не знали ??? де там честь ???
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25.10.2022 20:12 Ответить
Я вважаю що Друга Світова для всього світу закінчилася у травні 1945го.
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25.10.2022 20:23 Ответить
хто ж Вам може заборонити ? деякі люди вважають Землю пласкою і нічого
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25.10.2022 20:28 Ответить
Можеш вважати землю пласкою , це твої проблеми.
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26.10.2022 01:07 Ответить
Вторая мировая закончилась капитуляцией последней страны из гитлеровской коалиции. В мае 45 года капитулировала только Германия.
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25.10.2022 19:19 Ответить
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25.10.2022 19:51 Ответить
Цікаво що кінець війни в Америці святкували 7 -9 травня
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25.10.2022 19:56 Ответить
Вторая мировая война[~ 1] (1 сентября 1939 - 2 сентября 1945[2]) - война двух мировых военно-политических коалиций, ставшая крупнейшим вооружённым конфликтом в истории человечества.

В ней участвовали 62 государства из 74 существовавших на тот момент (80 % населения Земного шара[3]).

Боевые действия велись на территории Европы, Азии и Африки[~ 2] и в водах всех океанов. Это единственный конфликт, в котором было применено ядерное оружие. В результате войны погибло более 70 миллионов человек, из которых большинство - мирные жители.
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26.10.2022 03:55 Ответить
Очевидно, коментатор мав на увазі не "вийшов 1941-го", а "кордони 1941-го".
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25.10.2022 18:49 Ответить
Приходиться одарйоних тлумачити що інщі і так розуміють.
Кордони срср 1941 го це кордони зразку 1941 го.
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25.10.2022 19:03 Ответить
Допопки існує московія в тому вигляді, який є зараз, миру на наших кордонах не буде. Навіть після виходу ЗСУ на кордони 1991-го року. Це вже й діти розуміють, але не найвеличніший янєлох боневтікович.

Меле язиком так, наче думає, що після перемоги ніхто не почне розслідувати розмінування кримського напрямку, відсутність захисту на північних кордонах, зупинення ракетних програм, скорочення армії та нефінансування ВПК...

До речі, а де дєрьмак? Не дай Боже в Омані з кимось домовляється! Та й агрохімії не чутно й не видно... Де ці "перемовники"?
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25.10.2022 18:39 Ответить
слона потрібно їсти по шматочку - давайте не будемо поспішати - тим більше що до кордонів-91 ще далеченько
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25.10.2022 18:43 Ответить
Це про мир з кацапами? З поцілунками в засос?
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25.10.2022 18:39 Ответить
Відновляться концерти, тури, русскій ізик в країні зі всіма пучкіними- зажівйом како ранєє
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25.10.2022 18:55 Ответить
Тю, Бубочка друзєй одразу прігласіт на пєсню міра і сам буде вести цей концерт.
Філіп, Басков і з Алой і інша нечисть будуть ради знову приїхати в Україну.
Цікаво що ці випердки не засуджували не свою країну ні ліліпутіна.
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25.10.2022 19:05 Ответить
Українська акторка з "Слуги народу" http://superzirka.pp.ua/index.php/rock/774-ne-vybyraiu-batkivshchynu-ukrainska-aktorka-z-sluhy-narodu-pidtrymala-viinu-proty-ukrainy?fbclid=IwAR2YPFGlWROkUYpWduTPWaub5_Ue16NAU6VDscUnJxQiHBR_Efrx1MkYS1M підтримала війну проти України.
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25.10.2022 19:17 Ответить
Знищення нацистського гнізда, з нацистом ***** та поросяпсами, буде відродженням справжнього МИРУ!!! Не інакше...
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25.10.2022 19:03 Ответить
«ГенеСРАЛУ» Хорошковському, Хомутиннику, Суркісам та усИм іншими військовозобов'язаним-ЗДРИЩенцям, які за чотириразовим прикладом Зеленського, потікали, як рашисти *****, з України за кордон, треба вибачатися перед Захисниками України та Українцями за таку паніку!!
Мабуть, Стефанчук-Зеленський запросить їх в Україну зараз, бо після перемоги вони Україні НЕПОТРІБНІ !!!
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25.10.2022 19:16 Ответить
Andriy Yermak
@AndriyYermak
Скоро будуть хороші новини.

Роман Москаль
@RomanMoskal70
·
2 год
У відповідь
@AndriyYermak
ви подаєте у відставку??
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25.10.2022 19:16 Ответить
Клоун так нічого і не зрозумів.
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25.10.2022 20:05 Ответить
Який справжній мир ?
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25.10.2022 20:08 Ответить
Браво! Геніально! Слава Найвеличнішому!
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25.10.2022 20:12 Ответить
Отлично! Прекрасно! Слава четырежды уклонившемуся вашему приговору! слава! слава!
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25.10.2022 21:22 Ответить
 
 