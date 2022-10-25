Возвращение Крыма будет означать возрождение настоящего мира, - Зеленский
Настоящий мир, который окончит войну России против Украины, возможен только после возвращения оккупированного Крыма.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время онлайн-выступления на проходящем в Хорватии первом парламентском саммите Крымской платформы, информирует Цензор.НЕТ.
"С Крыма все началось. Его возвращение будет означать возрождение настоящего мира. Российский потенциал агрессии будет уничтожен до корня, когда украинский флаг будет снова на своем законном месте в городах и селах Крыма. Крым должен быть освобожден от использования Россией в качестве плацдарма. Тогда мир почувствует, что потерь больше не будет, а люди почувствуют, что мир становится более безопасным", - считает президент.
Зеленский подчеркнул, что реинтегрировать Крым будет нелегко после долгих лет оккупации, "но благодаря нашему сотрудничеству мы и это сможем обеспечить".
Пожалуйста, подождите...
Мое подразделение готово выполнять любые задачи так же и зачистку Крыма
у дуже розумних хочу запитати тільки одне - яким коштом плануєте армію будувати коли економіка на ладан дише ?
Турки, до речі, дуже не проти.
НА СВОЇ КОРДОНИ 1941 го.
Війна закінчилася коли війська союзників увійшли в Німеччину і ії столицю
і нафти. Без палива танки і літаки Японії стояли на землі. Японієй біли захоплені великі
території, але це був або Китай, або джунглі, або острови серед Тихого океана, а не густо
заселена Європа. Тому Японії рівнятись з Німеччиною не личить.
про військову і економічну потужність Японії на початку 20го сторіччя - в відкритих джерелах
краще поцікавтеся чому австралійці раптово відкликали свої війська з європи
нічого не нагадує ? а так то "Апетит приходит во время еды"
В ней участвовали 62 государства из 74 существовавших на тот момент (80 % населения Земного шара[3]).
Боевые действия велись на территории Европы, Азии и Африки[~ 2] и в водах всех океанов. Это единственный конфликт, в котором было применено ядерное оружие. В результате войны погибло более 70 миллионов человек, из которых большинство - мирные жители.
Кордони срср 1941 го це кордони зразку 1941 го.
Меле язиком так, наче думає, що після перемоги ніхто не почне розслідувати розмінування кримського напрямку, відсутність захисту на північних кордонах, зупинення ракетних програм, скорочення армії та нефінансування ВПК...
До речі, а де дєрьмак? Не дай Боже в Омані з кимось домовляється! Та й агрохімії не чутно й не видно... Де ці "перемовники"?
Філіп, Басков і з Алой і інша нечисть будуть ради знову приїхати в Україну.
Цікаво що ці випердки не засуджували не свою країну ні ліліпутіна.
Мабуть, Стефанчук-Зеленський запросить їх в Україну зараз, бо після перемоги вони Україні НЕПОТРІБНІ !!!
@AndriyYermak
Скоро будуть хороші новини.
Роман Москаль
@RomanMoskal70
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2 год
У відповідь
@AndriyYermak
ви подаєте у відставку??