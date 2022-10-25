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оккупация (9990) Харьковщина (5576) Синегубов (554)

28 населённых пунктов Харьковщины остаются под оккупацией

обстріл,харківщина,золочів

На Харьковщине пока остаются временно захваченными 28 населенных пунктов, за их освобождение ведутся бои.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной военной администрации, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Остаются оккупированными 28 населенных пунктов Дворичанской и Петропавловской громад в Купянском районе", - отметили в администрации.

Глава ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона "Единые новости" отметил, что захватчики не покидают Харьковскую область добровольно.

"У нас ведутся активные боевые действия. Однако действительно и погода, и враг вносят свои коррективы – никто добровольно не уходит с нашей территории, поэтому нашим воинам приходится в очень жестких боях отвоевывать каждый метр земли", - отметил Синегубов.

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Мразота кацапська не піде добровільно , поки ії не знищать , бо за ними
стоять заградотряди кадирівців !
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25.10.2022 19:01 Ответить
Окупантів вбивати, вбивати і вбивати!
А зрабників вішати по тихому, щоб і світ не знав!
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25.10.2022 19:16 Ответить
20 числа було 32
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25.10.2022 19:23 Ответить
Не висточає зброї.
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25.10.2022 19:58 Ответить
 
 