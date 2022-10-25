28 населённых пунктов Харьковщины остаются под оккупацией
На Харьковщине пока остаются временно захваченными 28 населенных пунктов, за их освобождение ведутся бои.
Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной военной администрации, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Остаются оккупированными 28 населенных пунктов Дворичанской и Петропавловской громад в Купянском районе", - отметили в администрации.
Глава ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона "Единые новости" отметил, что захватчики не покидают Харьковскую область добровольно.
"У нас ведутся активные боевые действия. Однако действительно и погода, и враг вносят свои коррективы – никто добровольно не уходит с нашей территории, поэтому нашим воинам приходится в очень жестких боях отвоевывать каждый метр земли", - отметил Синегубов.
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стоять заградотряди кадирівців !
А зрабників вішати по тихому, щоб і світ не знав!