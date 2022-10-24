Рашисты нанесли ракетный удар по Купянску: Частично разрушено админздание. ФОТОрепортаж
Российские захватчики утром обстреляли Купянск Харьковской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
"Утром 24 октября представители ВС РФ, пренебрегая нормами международного гуманитарного права, совершили ракетные обстрелы Купянска. Частично разрушено административное здание. По предварительной информации, враг обстрелял город ракетами С-300", - говорится в сообщении.
В ходе осмотра места происшествия, проведенного прокурорами совместно со следователями полиции, изъяты обломки ракет и собраны другие доказательства.
Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны
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Eques Patriam
показать весь комментарий24.10.2022 17:40 Ответить Мне нравится 2
Maryna Solska #524922
показать весь комментарий25.10.2022 20:24 Ответить Мне нравится 0
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