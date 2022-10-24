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Новости Фото Война
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Рашисты нанесли ракетный удар по Купянску: Частично разрушено админздание. ФОТОрепортаж

Российские захватчики утром обстреляли Купянск Харьковской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

"Утром 24 октября представители ВС РФ, пренебрегая нормами международного гуманитарного права, совершили ракетные обстрелы Купянска. Частично разрушено административное здание. По предварительной информации, враг обстрелял город ракетами С-300", - говорится в сообщении.

В ходе осмотра места происшествия, проведенного прокурорами совместно со следователями полиции, изъяты обломки ракет и собраны другие доказательства.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны

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Рашисты нанесли ракетный удар по Купянску: Частично разрушено админздание 01
Рашисты нанесли ракетный удар по Купянску: Частично разрушено админздание 02
Рашисты нанесли ракетный удар по Купянску: Частично разрушено админздание 03

обстрел (27327) Харьковщина (5577) Офис Генпрокурора (2476) Купянск (641)


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Треба зруйнувати адмін будівлю Ростова чи ще якогось міста.
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24.10.2022 17:40 Ответить
якийсь з палаців путіна.
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25.10.2022 20:24 Ответить
 
 