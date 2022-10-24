Рашисты нанесли ракетный удар по Купянску: Частично разрушено админздание. ФОТОрепортаж

Российские захватчики утром обстреляли Купянск Харьковской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

"Утром 24 октября представители ВС РФ, пренебрегая нормами международного гуманитарного права, совершили ракетные обстрелы Купянска. Частично разрушено административное здание. По предварительной информации, враг обстрелял город ракетами С-300", - говорится в сообщении.

В ходе осмотра места происшествия, проведенного прокурорами совместно со следователями полиции, изъяты обломки ракет и собраны другие доказательства.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны

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