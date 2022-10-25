Россияне снова обстреляли приграничье Сумской области, - ОК "Північ"
Армия врага продолжает обстреливать с территории РФ приграничье Сумщины из минометов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ОК "Північ".
"С 15:50 до 16:10 наблюдатели зафиксировали 7 приходов, предположительно из миномета калибра 82 мм, в районе населенного пункта Стариково. Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", - говорится. в сообщении.
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І не "росіяни", а москалі, кацапи, окупанти!!!!
@tZEinform
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https://twitter.com/tZEinform/status/1584949055935098881 55 мин
Прикордонні райони Сумської і Чернігівської області прямо зараз обстрілюють з території РБ і РФ. Зеленский, може ти даси армії подавити вогневі точки ворога і знімеш заборону на вогонь по території ворога?