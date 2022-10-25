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армия РФ (18042) обстрел (25772) Сумская область (2701)

Россияне снова обстреляли приграничье Сумской области, - ОК "Північ"

сумщина

Армия врага продолжает обстреливать с территории РФ приграничье Сумщины из минометов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ОК "Північ".

"С 15:50 до 16:10 наблюдатели зафиксировали 7 приходов, предположительно из миномета калибра 82 мм, в районе населенного пункта Стариково. Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", - говорится. в сообщении.

Читайте также: Российские оккупанты обстреляли приграничье Сумщины из ствольной артиллерии, потерь нет, - ОК "Північ"
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А наші у відповідь хоч кулаком помахали?
І не "росіяни", а москалі, кацапи, окупанти!!!!
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25.10.2022 19:16 Ответить
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25.10.2022 19:17 Ответить
и где наш "бумеранг"?
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25.10.2022 19:47 Ответить
tZE inform

@tZEinform

·

https://twitter.com/tZEinform/status/1584949055935098881 55 мин

Прикордонні райони Сумської і Чернігівської області прямо зараз обстрілюють з території РБ і РФ. Зеленский, може ти даси армії подавити вогневі точки ворога і знімеш заборону на вогонь по території ворога?
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25.10.2022 20:41 Ответить
 
 