Отключать коммунальные услуги из-за долгов во время военного положения запрещено, - Минреинтеграции
В Украине отключать население за неуплату коммунальных услуг на период действия военного положения запрещено.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, передает Цензор.НЕТ.
"В период действия военного положения в Украине запрещается прекращение/остановка предоставления жилищно-коммунальных услуг населению в случае их неуплаты или оплаты не в полном объеме. Такое требование действует в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 05.03.2022 г. №206", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что на горячую линию Минреинтеграции поступает много обращений от граждан по поводу того, что люди получают предупреждения от поставщиков коммунальных услуг и электроснабжения об отключениях за неуплату. Это, по данным министерства, касается электроэнергии, газоснабжения, горячей воды и централизованного водоснабжения. Как уточняется, есть даже случаи, когда граждан запугивают выселением из жилья за коммунальные долги.
Пожалуйста, подождите...
а какая среднесуточнаяя температура в Киеве за 3 суток если выше +8 то какого Х...включили отопление? это к Кличкуор вопросы и правоохзранительным органам за счет кого гуляет Киев и согласен ли Кличко со своего кармана оплатить рыночную цену газа думаю задав такой вопрос сразу выключат отопление Космоса..
ГАЗ у меня вопрос почему КМУ чешит ***енис вместо того чтобы закупать газ в Европе по цене ниже даже 400 долларов за 100 кубиков и пополнять запасы на ЗИМУ???
Меня интересует вопрос почемув условиях дефицита ТРи реактора просто выключены и до сих пор не запущеныв работу 1-2 энергоблок ЧЯерноыльской АЭС..если у нас напряженка с энергией???
Погасіть забогованість за газ
Просимо погасити заборгованість протягом п'яти днів. В іншому випадку ТОВ "Харківгаз Збут" буде змушене звернутись до суду щодо примусового стягнення коштів за постачання природного газу.
При цьому вам доведеться сплатити судовий збір (мінімальна сума у 2022 р. у позовному порядку - 2 481 грн), та витрати на правову допомогу.
вони крім работать ротом ніх... не можуть бо не вміють.
розказати про постанову кабміну., яка не є законом України можуть а
сказати, звертайтесь за номером ********* і приїдуть спецслужби та за цей лист поставлять всіх облшмобленергогазвода РАКОМ
чомусь не можуть.....
а тому що кіздєть не мішки носить...
був задовбаний проблемами, не мав часу на мітинги і був у всьому винен.
дякуйте 73%м