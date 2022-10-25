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долг (1139) коммунальные услуги (349) Министерство реинтеграции (278)

Отключать коммунальные услуги из-за долгов во время военного положения запрещено, - Минреинтеграции

комунальні

В Украине отключать население за неуплату коммунальных услуг на период действия военного положения запрещено.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, передает Цензор.НЕТ.

"В период действия военного положения в Украине запрещается прекращение/остановка предоставления жилищно-коммунальных услуг населению в случае их неуплаты или оплаты не в полном объеме. Такое требование действует в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 05.03.2022 г. №206", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что на горячую линию Минреинтеграции поступает много обращений от граждан по поводу того, что люди получают предупреждения от поставщиков коммунальных услуг и электроснабжения об отключениях за неуплату. Это, по данным министерства, касается электроэнергии, газоснабжения, горячей воды и централизованного водоснабжения. Как уточняется, есть даже случаи, когда граждан запугивают выселением из жилья за коммунальные долги.

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Топ комментарии
+9
да ні!! вони не вступились - вони теж хотілі шпілі-вілі
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25.10.2022 20:04
+7
СМИ: Казаки Ставрополья готовы участвовать в СВО, но с одним условием - в их подразделениях не должно быть дагестанцев.
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25.10.2022 20:03
+5
Кизяки будет правильней.
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25.10.2022 20:13
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СМИ: Казаки Ставрополья готовы участвовать в СВО, но с одним условием - в их подразделениях не должно быть дагестанцев.
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25.10.2022 20:03 Ответить
коней, шашки..й на танки..
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25.10.2022 20:18 Ответить
да ні!! вони не вступились - вони теж хотілі шпілі-вілі
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25.10.2022 20:04 Ответить
Кизяки будет правильней.
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25.10.2022 20:13 Ответить
В Києві в районі ПОХ зараз жарять батареї опалення так наче за вікном тріщить 20 градусний мороз, хоч на вулиці +15. Тому в квартирі майже цілий день відкриті вікна. А тепер уявіть, скільки тисяч киян користуючись військовим станом не заплатить за лише за одне опалення - який багатомільярдний борг повісять на державу всі ці теплоенерго! Я вже не кажу про чортовий газ, якого і так немає у сховищах на всю зиму.
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25.10.2022 20:14 Ответить
І що, вікна відкрили і мовчки сидять? Не в змозі звернутися до відповідального керівництва?
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25.10.2022 20:18 Ответить
да не орите вы караул в домах обязаны по хорошему в Киеве 99% стоять теплопункты и счетчики тепла дома...прикрутили практически в нуль и ни**уя не жарит.... можно вообще утром закрывать задвижку а к вечеру открывать..и таким образом нехило экономить...
а какая среднесуточнаяя температура в Киеве за 3 суток если выше +8 то какого Х...включили отопление? это к Кличкуор вопросы и правоохзранительным органам за счет кого гуляет Киев и согласен ли Кличко со своего кармана оплатить рыночную цену газа думаю задав такой вопрос сразу выключат отопление Космоса..

ГАЗ у меня вопрос почему КМУ чешит ***енис вместо того чтобы закупать газ в Европе по цене ниже даже 400 долларов за 100 кубиков и пополнять запасы на ЗИМУ???

Меня интересует вопрос почемув условиях дефицита ТРи реактора просто выключены и до сих пор не запущеныв работу 1-2 энергоблок ЧЯерноыльской АЭС..если у нас напряженка с энергией???
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25.10.2022 20:20 Ответить
в нових може й стоять..але більшість домів - хрущоби, сталінки, ті що фрици будували, будинки панельки 70-початок 90-х
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25.10.2022 21:05 Ответить
аха..не заплатять..ото сплачую комуналку з картки - а мене цілодобово довбе автомат - що я винна за попередні періоди, коли з ковідом в реанімації валялась..бо то твоя провина, що вижила
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25.10.2022 20:22 Ответить
Як все гарно у новинах... Мати вже отримала лист щастя з Харківгазу... Та нікого нехвилює що там газу немає і все розбито.

Погасіть забогованість за газ

Просимо погасити заборгованість протягом п'яти днів. В іншому випадку ТОВ "Харківгаз Збут" буде змушене звернутись до суду щодо примусового стягнення коштів за постачання природного газу.

При цьому вам доведеться сплатити судовий збір (мінімальна сума у 2022 р. у позовному порядку - 2 481 грн), та витрати на правову допомогу.
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25.10.2022 20:19 Ответить
ПУСТЬ ПОДАЮТ ЧЕГО ВЫ ПЕРЕЖИВАЕТЕ... ВЫ УЖЕ НАПИШИТЕ В СБУ ДБР НАЦПОЛИЦИЮ ЗАЯВУ НА УГОЛОВНОЕ ДЕЛО И ВСЕ СРАЗУ ЗАКОНЧИТСЯ ЭТИ ******** ОБЛГАЗЫ НАГЛЕЮТ И ПРОВЕРЯЮТ РЕАКЦИЮ...проконает или нет...
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25.10.2022 20:22 Ответить
війна? де? а нерви як ще виносять листи щастя..
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25.10.2022 20:24 Ответить
Комунальні служби завжди були хитрозроблені, ще до часів війни. Бо монополісти. А зараз на війні, то й зовсім страх загубили. Для вас є постанова № 206, є гаряча лінія 15-48.
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25.10.2022 20:30 Ответить
Вже звонив... Вони мягко кажучи ничим не можуть допомогти. Тільки чують слово Харківгаз втрачають дар мови і кажуть що то не до нас
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25.10.2022 20:32 Ответить
то це ж верещучкине шобло...
вони крім работать ротом ніх... не можуть бо не вміють.
розказати про постанову кабміну., яка не є законом України можуть а
сказати, звертайтесь за номером ********* і приїдуть спецслужби та за цей лист поставлять всіх облшмобленергогазвода РАКОМ
чомусь не можуть.....
а тому що кіздєть не мішки носить...
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25.10.2022 20:32 Ответить
Навіть не розумію до кого ще можно звернутись. Або трубку ніхто не бере, або ліня занята, а там де є можливість дойти до кабінету не знаю що робити.
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25.10.2022 20:34 Ответить
а ЗЕсистама працює так, щоб ніхто, нічого не розумів, платив більше ніж має,
був задовбаний проблемами, не мав часу на мітинги і був у всьому винен.
дякуйте 73%м
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25.10.2022 20:50 Ответить
а було по іншому? За всі 30 років?
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26.10.2022 09:43 Ответить
Ахметке засунуть в очько
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25.10.2022 22:16 Ответить
КАК ТЫ ЯХТУ НАЗОВЁШ ТАК ОНА И ПОЛВЫВЁТ!!!*****!!!КАК ТО ТАК!!!
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25.10.2022 22:20 Ответить
 
 