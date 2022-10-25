Группа "Метинвест" подала иски против России в Европейский суд по правам человека
16 предприятий группы "Метинвест" Рината Ахметова сегодня подали иски в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против России за ущерб, причиненный Россией имуществу и собственности Группы в Мариуполе и на других территориях Украины с 24 февраля 2022 года. В частности, иски по мариупольским металлургическим предприятиям подали комбинаты "Азовсталь" и ММК имени Ильича. Также более 10 предприятий Группы подадут аналогичные иски до конца этого года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Группа "Метинвест" утверждает, что Россия нарушает ее права в соответствии со статьей 1 Протокола 1 к Европейской конвенции по правам человека, нанося значительный ущерб и разрушение ее активам, лишая Группу контроля над ее активами, во многих случаях фактически лишая Группу права собственности на активы, а также лишая Группу возможности использовать свои активы в коммерческих целях и получать доход. Поэтому каждое предприятие Группы, понесшее ущерб в результате полномасштабного вторжения России в Украину с февраля 2022 года, подает иск против России, чтобы привлечь ее к ответственности за разрушения, которые она нанесла активам Группы, и требует справедливой компенсации за ущерб, причиненный российской агрессией.
Заявления Группы следуют за аналогичным иском совладельца "Метинвеста" Рината Ахметова, который он подал в ЕСПЧ 23 июня 2022 года. Группа "Метинвест" поддерживает его иск, рассматривает заявления своих предприятий как взаимодополняющие и действует в полной координации со своим акционером при рассмотрении дел.
Напомним, ранее неоднократно сообщалось, что Россия ворует украинские металл и зерно на государственном уровне. Пока известно как минимум о трех кораблях, которые вывезли в Ростов награбленную металлопродукцию из Мариуполя. Однако рейсов могло быть гораздо больше: по данным экспертов, российские корабли начали выключать трекинговые системы, чтобы помешать отслеживать суда. Кроме того, Россия захватила иностранные корабли, которые в феврале находились в порту и готовились к погрузке металлопродукции.
В свою очередь, совладелец "Метинвеста" Ринат Ахметов заявил, что компания SCM потребует от России компенсации за то, что она "цинично загружает на свои корабли украинскую сталь в Мариуполе", что является кражей и нарушением международного права.
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За підтримку сепарні він ще повинен відповісти.
Мало того цей татарін скоріш за все має свою долю на торгівлі
з паРашею, так що проблем в тебе як що ти його захищаєш.
Хто за чим, а гудок вже побіг за компенсаціями. Збіднів же, бідося. Мабудь, виключно однією чорною ікрою годується, небога, без масла, без хліба.
Лише про одне шкодую: стільки людей України війна забрала. А такі гандони як гудок, ****, непотопляємі, *****.
Вдячність - та риса, якої нам іноді не вистачає.
Гречку бабушкам в перший тиждень війни - бачив.
Діанову наче як допоміг - спасибі, уклін до землі.
"Сиріусу", кажуть, допомагав і допомагає - тут взагалі які можуть бути питання?
А про який потужний вклад в безпеку і забезпечення військових йде мова, якщо не секрет?
Чомусь, коли волонтер відправляє на фронт пікап або дрони, ми радіємо. А коли це відбувається в значно більших розмірах, критикуємо, бо прізвище не те..
ГКЛІКОПТЕРІВ ?
БАЙРАКТАРІВ ?
ВИНИЩУВАЧІВ ?
Утрись і не позорься.
Цей гондон обікрав Україну на міліарди доларів, а він питає які проблеми.
Жителі донбасу казали, приблизно цитую: "єслі гудок нє разрєшит, птічка какать нє сядєт"©.
При таких вводних даних ви правда вірите, що він був не в курсі, що орки заходять в ордло?
А якщо був в курсі, то як так вийшло, що нічого не робив?
Я собі думаю, що діло було якось так. гудок з кацапами домовилися, що кацапи йому його підприємства залишать. кацапи, по скрєпній традиції, при першій же можливості гудка кинули як лоха, ще й мабудь пояснили політику партії, мовляв, пензлюй звідси, а то всяке може статися. Ну гудок не будь дурак і зпензлював. А тепер корчить з себе шаленого патріота...
Але воно як виглядає. Однією рукою подаємо в суд на кацапів...
...а іншою в той же час накручуємо тарифи, здираючи останнє з і так вже максимально бідних українців.
Вибачайте, але щось не можеться мені жаліть гудка. не так має діяти патріот своєї країни.
Повторюю - СКІЛЬКИ САМА БАГАТА ЛЮДИНА УКРАЇНА КУПИЛА ТАНКІВ ДЛЯ ЗСУ.
(Увидел Бориса Годунова)
- А а а а а а!
Борис! А, Борис!
Обидели юродивого!
Борис Годунов:
(Останавливается перед Юродивым)
- О чём он плачет?
Юродивый:
- Мальчишки отняли копеечку,
вели-ка их зарезать, как ты зарезал
маленького царевича!
(Опера А. Бородина "Борис Годунов", плач Юродивого)
если не ошибаюсь, ахметовская контора авансом, наперёд, налог в бюджет вессной заплатила.
На зсу что-то покупала
в разы больше чем шофёр шефира))