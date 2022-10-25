РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3632 посетителя онлайн
Новости Война
2 748 44
Ахметов (1888) россия (93011) Европейский суд по правам человека (809) Метинвест (186)

Группа "Метинвест" подала иски против России в Европейский суд по правам человека

порт,маріуполь

16 предприятий группы "Метинвест" Рината Ахметова сегодня подали иски в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против России за ущерб, причиненный Россией имуществу и собственности Группы в Мариуполе и на других территориях Украины с 24 февраля 2022 года. В частности, иски по мариупольским металлургическим предприятиям подали комбинаты "Азовсталь" и ММК имени Ильича. Также более 10 предприятий Группы подадут аналогичные иски до конца этого года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Группа "Метинвест" утверждает, что Россия нарушает ее права в соответствии со статьей 1 Протокола 1 к Европейской конвенции по правам человека, нанося значительный ущерб и разрушение ее активам, лишая Группу контроля над ее активами, во многих случаях фактически лишая Группу права собственности на активы, а также лишая Группу возможности использовать свои активы в коммерческих целях и получать доход. Поэтому каждое предприятие Группы, понесшее ущерб в результате полномасштабного вторжения России в Украину с февраля 2022 года, подает иск против России, чтобы привлечь ее к ответственности за разрушения, которые она нанесла активам Группы, и требует справедливой компенсации за ущерб, причиненный российской агрессией.

Заявления Группы следуют за аналогичным иском совладельца "Метинвеста" Рината Ахметова, который он подал в ЕСПЧ 23 июня 2022 года. Группа "Метинвест" поддерживает его иск, рассматривает заявления своих предприятий как взаимодополняющие и действует в полной координации со своим акционером при рассмотрении дел.

Читайте также: Воровство украинского металла – это часть стратегии России по уничтожению конкурента на мировом рынке, - Романова

Напомним, ранее неоднократно сообщалось, что Россия ворует украинские металл и зерно на государственном уровне. Пока известно как минимум о трех кораблях, которые вывезли в Ростов награбленную металлопродукцию из Мариуполя. Однако рейсов могло быть гораздо больше: по данным экспертов, российские корабли начали выключать трекинговые системы, чтобы помешать отслеживать суда. Кроме того, Россия захватила иностранные корабли, которые в феврале находились в порту и готовились к погрузке металлопродукции.

В свою очередь, совладелец "Метинвеста" Ринат Ахметов заявил, что компания SCM потребует от России компенсации за то, что она "цинично загружает на свои корабли украинскую сталь в Мариуполе", что является кражей и нарушением международного права.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+5
не треба було ахметову позов проти росії подавати? От горе...
показать весь комментарий
25.10.2022 20:45
+4
Ахмєтку обідєлі супостати, як вони посміли такого хорошего мальчіка зачепити 😁
показать весь комментарий
25.10.2022 20:25
+4
Отож.
Хто за чим, а гудок вже побіг за компенсаціями. Збіднів же, бідося. Мабудь, виключно однією чорною ікрою годується, небога, без масла, без хліба.

Лише про одне шкодую: стільки людей України війна забрала. А такі гандони як гудок, ****, непотопляємі, *****.
показать весь комментарий
25.10.2022 20:25
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ахмєтку обідєлі супостати, як вони посміли такого хорошего мальчіка зачепити 😁
показать весь комментарий
25.10.2022 20:25 Ответить
не треба було ахметову позов проти росії подавати? От горе...
показать весь комментарий
25.10.2022 20:45 Ответить
Що робити цьому донбасянському кондому я не знаю, це його проблеми.
За підтримку сепарні він ще повинен відповісти.
показать весь комментарий
26.10.2022 01:09 Ответить
А в чём проблема? Переживаете за российский бюджет чи шо? Пусть судится. И пусть судится не только он
показать весь комментарий
25.10.2022 23:19 Ответить
Не лізь поперед батька в пекло, чув таке прислівя.
Мало того цей татарін скоріш за все має свою долю на торгівлі
з паРашею, так що проблем в тебе як що ти його захищаєш.
показать весь комментарий
26.10.2022 01:12 Ответить
Проблемы у тебя, раз ты не понимаешь ситуацию. Ахметов с начала войны помогает ВСУ, теробороне, медикам и так далее и поболее остальных толстосумов. Да и статья о подаче исков предприятиями, а не физлицом.
показать весь комментарий
26.10.2022 18:22 Ответить
П*дарас твій ахметов, як грабував Україну, так і зараз грабує.
показать весь комментарий
26.10.2022 22:37 Ответить
Отож.
Хто за чим, а гудок вже побіг за компенсаціями. Збіднів же, бідося. Мабудь, виключно однією чорною ікрою годується, небога, без масла, без хліба.

Лише про одне шкодую: стільки людей України війна забрала. А такі гандони як гудок, ****, непотопляємі, *****.
показать весь комментарий
25.10.2022 20:25 Ответить
і руками, бо половник відібрали..но то таке
показать весь комментарий
25.10.2022 20:42 Ответить
Не варто постійно згадувати минуле. Зараз він на нашій стороні, і якщо ви об'єктивні, то визнаєте, що Ахметовим зроблений досить потужний вклад в безпеку та забезпечення військових. А міг би розвести руками - я і так багато втратив, вибачте.. Але замість цього суттєво допомогає.
Вдячність - та риса, якої нам іноді не вистачає.
показать весь комментарий
25.10.2022 20:45 Ответить
Я перепрошую. А можна конкретніше?
Гречку бабушкам в перший тиждень війни - бачив.
Діанову наче як допоміг - спасибі, уклін до землі.
"Сиріусу", кажуть, допомагав і допомагає - тут взагалі які можуть бути питання?

А про який потужний вклад в безпеку і забезпечення військових йде мова, якщо не секрет?
показать весь комментарий
25.10.2022 20:49 Ответить
Більше 10000 бронежилетів, автівки, пікапи, тепловізори, квадрокоптер та інше. Допомога склала наче більше 3 мільярдів гривень.
Чомусь, коли волонтер відправляє на фронт пікап або дрони, ми радіємо. А коли це відбувається в значно більших розмірах, критикуємо, бо прізвище не те..
показать весь комментарий
26.10.2022 07:33 Ответить
кому дякувати за комунальні платежі? ну там вартість послуг тепла-води-світла..ще й зв'язок..
показать весь комментарий
25.10.2022 20:51 Ответить
А СКІЛЬКИ ТАНКІВ АХМЕТОВ КУПИВ ДЛЯ ЗСУ ?
ГКЛІКОПТЕРІВ ?
БАЙРАКТАРІВ ?
ВИНИЩУВАЧІВ ?
показать весь комментарий
26.10.2022 01:13 Ответить
Дрон, не позорся.))) Ты повторяешь старую (летнюю) рашисткую методичку. Адекватные люди уже на такое не ведутся. Даже Порошенко уже не выхваляется торговлей оружием.))) Ты эти байки на рашистких сетях выкладывай.)))
показать весь комментарий
26.10.2022 18:25 Ответить
Що мені з тобою Лахта сперечатися, Порох молодець - багато зброї постачає нашим захисникам, а ви кацапи заздріть мовчки.
показать весь комментарий
26.10.2022 22:36 Ответить
Да хрен ты угадал, лошара как раз ты у нас. Про таких и говорят - рогуль, подразумевая уровень умственного развития, а точнее недоразвитости.))) Йди краще локшину з вух знімати до овчарні.
показать весь комментарий
27.10.2022 18:04 Ответить
Та шо там гадати - мінети олігарху роблять або кацапи, або боти яких олігархи наймають сотнями.
Утрись і не позорься.
показать весь комментарий
27.10.2022 19:17 Ответить
Вы реально дикие какие-то. Он судится со страной, которая на нас напала. Оно вам жмёт? Или это как-то по нашему бюджету бьёт? Параллельно он помогает армии, так в чём проблема, чё вас так плющит? Прям как-будто триггерит от фамилии
показать весь комментарий
25.10.2022 23:23 Ответить
Ти ахметівський бот, чи як ?
Цей гондон обікрав Україну на міліарди доларів, а він питає які проблеми.
показать весь комментарий
26.10.2022 01:14 Ответить
Не переживайте, з репарацій ахметка перший собі візьме компенсацію прямих та звичайно моральних збитків, а потім й інші боговибрані візьмуть, а вже що залишиться то під пильним оком зекоманди будуть довго асфальтувати.
показать весь комментарий
25.10.2022 20:44 Ответить
воно то так, але ж питання мене турбує. Чи треба було йому той позов подавати, чи може пробачити кацапів?
показать весь комментарий
25.10.2022 20:47 Ответить
не переймайтесь..він ще на нас подасть - не оцінили
показать весь комментарий
25.10.2022 20:53 Ответить
А мене знаєте яке питання турбує?
Жителі донбасу казали, приблизно цитую: "єслі гудок нє разрєшит, птічка какать нє сядєт"©.
При таких вводних даних ви правда вірите, що він був не в курсі, що орки заходять в ордло?
А якщо був в курсі, то як так вийшло, що нічого не робив?

Я собі думаю, що діло було якось так. гудок з кацапами домовилися, що кацапи йому його підприємства залишать. кацапи, по скрєпній традиції, при першій же можливості гудка кинули як лоха, ще й мабудь пояснили політику партії, мовляв, пензлюй звідси, а то всяке може статися. Ну гудок не будь дурак і зпензлював. А тепер корчить з себе шаленого патріота...
показать весь комментарий
25.10.2022 20:53 Ответить
Тут я з вами навіть й сперечатися не буду, Те що сталося, без нього не обійшлося, він ніколи не був білим та пухнастим, ще з часів януковоща. Але зараз - подавати на зруйноване й віджате майно до Європейського суду? Вважаю безперечно. Кожний удар по кацапії у Міжнародних судових справах - лише на користь. Не все спрацює, але вода камінь точить.
показать весь комментарий
25.10.2022 21:03 Ответить
Ну не то шоб я був не згодний з подаванням.
Але воно як виглядає. Однією рукою подаємо в суд на кацапів...
...а іншою в той же час накручуємо тарифи, здираючи останнє з і так вже максимально бідних українців.

Вибачайте, але щось не можеться мені жаліть гудка. не так має діяти патріот своєї країни.
показать весь комментарий
25.10.2022 21:07 Ответить
Воістину рудий татарин клав на Україну, найбагатша людина України завдяки самим українцям.
показать весь комментарий
26.10.2022 16:08 Ответить
Ну хз, сейчас он помогает армии брониками, автомобилями, рациями, продуктами, дронами и т.д. Так что да, возмущаться можно много, но его помощь реальная
показать весь комментарий
26.10.2022 18:17 Ответить
Допомога реальна у Пороха - ППО для Київа, військові вантажівки для ЗСУ, снайперські набори і дрони, а те лайно дешеве що твій Ахметов на від*бись кидає як подачки ЗСУ то іспанський сором.
Повторюю - СКІЛЬКИ САМА БАГАТА ЛЮДИНА УКРАЇНА КУПИЛА ТАНКІВ ДЛЯ ЗСУ.
показать весь комментарий
26.10.2022 22:39 Ответить
А там что, какая-то такая маленькая сумма репараций, что вы боитесь, что вам не достанется? Не говоря уже о том, что его суды к репарациям не имеют отношения
показать весь комментарий
25.10.2022 23:25 Ответить
Юродивый:
(Увидел Бориса Годунова)
- А а а а а а!
Борис! А, Борис!
Обидели юродивого!

Борис Годунов:
(Останавливается перед Юродивым)
- О чём он плачет?

Юродивый:
- Мальчишки отняли копеечку,
вели-ка их зарезать, как ты зарезал
маленького царевича!

(Опера А. Бородина "Борис Годунов", плач Юродивого)
показать весь комментарий
25.10.2022 20:48 Ответить
а между делом...

если не ошибаюсь, ахметовская контора авансом, наперёд, налог в бюджет вессной заплатила.

На зсу что-то покупала

в разы больше чем шофёр шефира))
показать весь комментарий
25.10.2022 22:28 Ответить
Я надеюсь, что таких исков будет как можно больше. В принципе, это практически тот же способ наложить санкции. Да и репарации потом страна тоже требовать будет
показать весь комментарий
25.10.2022 23:18 Ответить
Яким боком Ахметов як олігарх до репарацій Україні.
показать весь комментарий
26.10.2022 16:10 Ответить
а кто здесь говорит про репарации? он подаёт свой иск и будет получать компенсацию, а репарации будет получать государство
показать весь комментарий
26.10.2022 18:15 Ответить
Годі ахметову дупу лизати, огидно виглядає.
показать весь комментарий
26.10.2022 22:43 Ответить
Причому з приводу порушення прав однієї конкретної людини.
показать весь комментарий
26.10.2022 06:06 Ответить
Тому що влада за кожного з нас не думає.
показать весь комментарий
26.10.2022 09:02 Ответить
Кремль тому і нагліє з кожним днем, що відчуває безкарність. Весь світ тероризує, бо все з рук сходить. а Захід ще й підіргує в стилі: ай, яй, яй, не можна злити Путіна, бо буде ескалація... Боротись треба всіма методами: як юридично, так і на полі бою
показать весь комментарий
26.10.2022 11:23 Ответить
Недалекие люди даже не понимают разницы между физ и юр лицами, да и сути подачи исков в международные инстанции. Привыкли все на бабло переводить и в чужие карманы заглядывать с завистью, а сути политического давления в действиях даже не замечают.
показать весь комментарий
26.10.2022 18:27 Ответить
"ворует на государственном уровне" - цікаве формулювання злочинів РФ) хоча, все правильно, усі злочини по знищенню України в них на вищому рівні...
показать весь комментарий
27.10.2022 11:36 Ответить
У Ахметова юристы зубастые, надеюсь выгрызут. Еще бы государство в этом вопросе активнее было
показать весь комментарий
27.10.2022 16:22 Ответить
Одно напрягает - медлительность всяких международных инстанций. Слишком уж долго они проводят разбирательства. С малазийским Боингом аж до нынешней весны разбирались, хотя всё сразу было понятно.
показать весь комментарий
27.10.2022 18:08 Ответить
для юристів не складно буде довести провину Росії, бо злочини проти України Путін звершував на очах у цілого світу...
показать весь комментарий
29.10.2022 18:00 Ответить
 
 