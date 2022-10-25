Спецслужбы РФ готовят кампанию по дискредитации национальных движений народов России, - ГУР
Спецслужбы России готовят широкую дискредитационную кампанию против фаворитов государственных и национально-освободительных движений народов РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины.
Отмечается, что начало кампании намечено уже на ближайшее время, а главной целью будет унизить стремление народов к самоопределению. Для этого как в самой России, так и за ее пределами – в Европе, США и Украине - будут использованы имеющиеся "агенты влияния" в информационной и политической сферах. Их задача – донести до "широких масс" мысль об априори агрессивном, террористическом или даже нацистском характере любых национальных движений.
"Цель этой кампании – сорвать международную поддержку права народов на защиту своих прав, языка, культуры. Кроме этого, сформировать внутри украинского общества негативное отношение к народам РФ, которые страдают от имперской политики. Традиционно в первую очередь под удар российской пропаганды подпадают народы Кавказа, активно борющиеся за свое право на самоопределение. В частности, чеченская оппозиция", - говорится в сообщении.
В ГУР отмечают, что на сегодняшний день военно-политическое руководство РФ и режим Путина рассматривают национально-освободительные движения как одну из ключевых угроз единства и даже самого существования России. Именно их возникновение рассматривается как фактор нестабильности и вызывает жесткое противодействие со стороны кремлевской верхушки.
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Ще раз - ти хто такий? Фантаст, археолог, історик чи просто дурень?
https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/2233060-zazihanna-na-nasu-istoriu.html
И да, чеченцев не мобилизируют, дагестанцев теперь уже тоже после массовых протестов, потому что они не хотят воевать против украинцев.
А що чекати від біомаси рабів, які не знають ні власної історії, ні власної культури, ні власної ідеї. Вони будуть покірно йти на смерть заради імперської ідеї правителів, для яких є тільки єдина "релігія" - ВЛАДА за будь-яку ціну.
нынешней Польши, точнее вместе с Польшей и восточноевропейцами будет помогать отколовшимся регионам отстоять свою независимость. Конечно перед єтим изолировав от общества военніх преступников из єтих регионов, и взяв с них контрибуцияи и репарации...
-НАШ ОБКОМ СКАЗАЛ, ЧТО ПОГРОМОВ НЕ БУДЕТ!
- А НАШ ПОГРОМ СКАЗАЛ, ЧТО ОБКОМОВ НЕ БУДЕТ.
тут як у тому жарті - давайте гебеня, готуйте
але тільки Бг знає, хто кого у вас перепре
якщо буде якийсь серйозний спалах - знесе усе
тільки боюся, що путя зробила все населення раші русскомірнимі - тобто піти і мовчки покірно здохнути в Україні боягузства вистачає
а сказати "пішли нахєр, я не поїду, бо я там нічого не забув" - сцикотно
он у трьох таджиків вистачило мужності висловити заперечення кулеметом на полігоні
але ж вони були і не громадяни раші.
По-моему украинцы итак их всех ненавидят.