Спецслужбы РФ готовят кампанию по дискредитации национальных движений народов России, - ГУР

Спецслужбы России готовят широкую дискредитационную кампанию против фаворитов государственных и национально-освободительных движений народов РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины.

Отмечается, что начало кампании намечено уже на ближайшее время, а главной целью будет унизить стремление народов к самоопределению. Для этого как в самой России, так и за ее пределами – в Европе, США и Украине - будут использованы имеющиеся "агенты влияния" в информационной и политической сферах. Их задача – донести до "широких масс" мысль об априори агрессивном, террористическом или даже нацистском характере любых национальных движений.

"Цель этой кампании – сорвать международную поддержку права народов на защиту своих прав, языка, культуры. Кроме этого, сформировать внутри украинского общества негативное отношение к народам РФ, которые страдают от имперской политики. Традиционно в первую очередь под удар российской пропаганды подпадают народы Кавказа, активно борющиеся за свое право на самоопределение. В частности, чеченская оппозиция", - говорится в сообщении.

В ГУР отмечают, что на сегодняшний день военно-политическое руководство РФ и режим Путина рассматривают национально-освободительные движения как одну из ключевых угроз единства и даже самого существования России. Именно их возникновение рассматривается как фактор нестабильности и вызывает жесткое противодействие со стороны кремлевской верхушки.

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