РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3335 посетителей онлайн
Новости
9 617 41
Кавказ (68) разведка (4119) россия (93011) ФСБ (1908)

Спецслужбы РФ готовят кампанию по дискредитации национальных движений народов России, - ГУР

кавказ

Спецслужбы России готовят широкую дискредитационную кампанию против фаворитов государственных и национально-освободительных движений народов РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины.

Отмечается, что начало кампании намечено уже на ближайшее время, а главной целью будет унизить стремление народов к самоопределению. Для этого как в самой России, так и за ее пределами – в Европе, США и Украине - будут использованы имеющиеся "агенты влияния" в информационной и политической сферах. Их задача – донести до "широких масс" мысль об априори агрессивном, террористическом или даже нацистском характере любых национальных движений.

"Цель этой кампании – сорвать международную поддержку права народов на защиту своих прав, языка, культуры. Кроме этого, сформировать внутри украинского общества негативное отношение к народам РФ, которые страдают от имперской политики. Традиционно в первую очередь под удар российской пропаганды подпадают народы Кавказа, активно борющиеся за свое право на самоопределение. В частности, чеченская оппозиция", - говорится в сообщении.

В ГУР отмечают, что на сегодняшний день военно-политическое руководство РФ и режим Путина рассматривают национально-освободительные движения как одну из ключевых угроз единства и даже самого существования России. Именно их возникновение рассматривается как фактор нестабильности и вызывает жесткое противодействие со стороны кремлевской верхушки.

Смотрите также: "Боритесь – поборете!": Зеленский обратился к коренным народам РФ. ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+12
Та срать на те малые ********* народцы, их русня вчера вместе с царем вырезала пачками, тех же татар и якутов, эта петушня теперь вместе с русней идёт воевать насасывая друг другу ***. Он те же чеченцы обоссаные, гордые ***** кавказцы, не*** мне сейчас писать что это не чеченцы а кадыровцы. Сколько сейчас их вместе с русаками воюет в обнимку, тысячи. Русня 2 войны с ними воевала, уничтожила 300 000 человек, эта ***ня бородатая сейчас с ванькой в одном строю, фу ***** похуже русни ******
показать весь комментарий
25.10.2022 21:44
+9
Фитиль уже тлеет нужен правильный ветерок.
показать весь комментарий
25.10.2022 21:43
+7
та нехай повбиваються там ..всі разом і кожен окремо..
показать весь комментарий
25.10.2022 21:41
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
та нехай повбиваються там ..всі разом і кожен окремо..
показать весь комментарий
25.10.2022 21:41 Ответить
і так разів з десять
показать весь комментарий
25.10.2022 21:50 Ответить
Тікток дона оживе знову)
показать весь комментарий
25.10.2022 21:42 Ответить
Фитиль уже тлеет нужен правильный ветерок.
показать весь комментарий
25.10.2022 21:43 Ответить
В них саме існуванні інших народів сприймається, як "фактор нестабільності", тому й винищують всіма силами.
показать весь комментарий
25.10.2022 21:43 Ответить
Та срать на те малые ********* народцы, их русня вчера вместе с царем вырезала пачками, тех же татар и якутов, эта петушня теперь вместе с русней идёт воевать насасывая друг другу ***. Он те же чеченцы обоссаные, гордые ***** кавказцы, не*** мне сейчас писать что это не чеченцы а кадыровцы. Сколько сейчас их вместе с русаками воюет в обнимку, тысячи. Русня 2 войны с ними воевала, уничтожила 300 000 человек, эта ***ня бородатая сейчас с ванькой в одном строю, фу ***** похуже русни ******
показать весь комментарий
25.10.2022 21:44 Ответить
Так було з часів навали Чінгізхану. Справжні монголи гнали як худобу на Руські міста усяких ерзів, мокш, бурятів та калмиків. Тому і малювали монголів дикунами - у шкірах та верхи ледве на віслюках Але правда геть інша
показать весь комментарий
25.10.2022 22:04 Ответить
По перше почитайте про народ ерзя - якраз вони при навалі орди не пішли з нею, а відійшли на північ, у ліси. Навіть нині вони мріють про незалежність, це один з небагатьох народів, які ще зберегли свою культуру в російській глибинці, а дехто з них воює проти рашистів в Україні. А взагалі почитав отого Серьогу - саме так виховують на росії змалку - зневага до всіх інших народів, народностей, їх приниження, руйнування культури, мови. Не треба дивуватися, що вони ідуть воювати, вбивати, можливо це дає їм відчуття своєрідної "компенсації" за своє відчуття меншвартості. До речі взагалі оця манія величі серед росіян, хамство, пияцтво - інструменти, якими здавна користувалися всі влади на росії для компенсації нікчемного життя на узбіччі цивілізації.
показать весь комментарий
25.10.2022 22:46 Ответить
Эрзя и их столица Рязань. не одно и то же. Достаточно того что их тварь Андрюша Киев сжег и пограбил.. Все они враги наши уже 1000 лет
показать весь комментарий
25.10.2022 22:59 Ответить
"их столица Рязань" - вражають ваші глибокі знання, адже Рязань - центр Рязаньскої області.. Користуйтеся Wiki. А щодо народу ерзя - здається ще на початку війни десь публікували представника цього народу, який приїхав добровольцем, після чого я поцікавився їхньою історією, як їх прозвали мордвою, хоча там два абсолютно різні народи - мокша і ерзя.
показать весь комментарий
25.10.2022 23:25 Ответить
Признавайся. ты по жизни дурак или свидетель "старины глубокой"? Читай на досуге https://101hotels.com/recreation/russia/ryazan/about . И помни что историю Расеи писали немцы и татары по указке той же немецкой курвы. На этом все. И так уделил достаточно внимание всяким 0\0
показать весь комментарий
25.10.2022 23:42 Ответить
Путівники по расії, це звісно високі історичні джерела. Московити самі багато набрехали, там і німці ні до чого. Попри це, ви посилаєтесь на них самих, ще й на джерело, що не має жодної цінності. Почитайте вже хоча б дослідження науковців. Якщо вони де й брешуть, то, принаймні знають про що брешуть.
показать весь комментарий
26.10.2022 02:59 Ответить
У ранньому середньовіччі ерзя чинили опір https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B8 хозарам , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B3%D0%B8 печенігам і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%96 половцям . Стародавнє ерзянське князівство розташовувалося на території Старої Рязані (Ерзяні). Під натиском слов'ян, що переселялися, ерзя відступила на схід до ********* міста https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%81 Арзамас - (Ерзямас).
Ще раз - ти хто такий? Фантаст, археолог, історик чи просто дурень?
https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/2233060-zazihanna-na-nasu-istoriu.html
показать весь комментарий
26.10.2022 09:41 Ответить
Тикати будете свої жінці, якщо їй до вподоби. Нема часу давати вам посилання на роботи істориків. Та й ви все одно читати не будете.
показать весь комментарий
28.10.2022 05:43 Ответить
Кадыровцы, вс рф, это всё и есть русаки. Все кто воюют за идеи "Русского мира" - все являются руснёй.
показать весь комментарий
25.10.2022 22:14 Ответить
Судить о всей нации по отдельным личностям - это признак человека с очень низким интеллектом. Ты не думал о том, что с боку русни воюют в том числе этнические украинцы? Что теперь, будем всех украинцев клеймить нехорошими словами? Или ваша кретинская логика применяется избирательно, чтобы было удобно?

И да, чеченцев не мобилизируют, дагестанцев теперь уже тоже после массовых протестов, потому что они не хотят воевать против украинцев.
показать весь комментарий
26.10.2022 01:38 Ответить
Вот через вас они- Российские и добиваются своего- разделить народы и по одному - уничтожить. Малые народы и есть малые- не в силах противопоставить огромному людоедскому режиму. Опираться на здоровую часть и приближать к себе надо- хоть тех же закаевских чеченцев.
показать весь комментарий
26.10.2022 10:42 Ответить
Росія, провокуючи етнічні конфлікти за кордонами, схожа на п'яну мавпу яка кидається камінням живучи в скляному домі...
показать весь комментарий
25.10.2022 21:46 Ответить
показать весь комментарий
25.10.2022 21:46 Ответить
от так ***** шо аж невдобно. най вбивають там один одного
показать весь комментарий
25.10.2022 21:48 Ответить
це що, агонія недоімперії? ))
показать весь комментарий
25.10.2022 21:55 Ответить
На московії пропагандони вже стерли межу між поняттями "нацизм" та "націоналізм" та прирівняли їх. А фашизм Мусоліні поставили замість гітлерівського нацизму і приписують йому всі жахіття концтаборів, холокосту, розстрілів цивільних і знищення сіл, містечок і міст.

А що чекати від біомаси рабів, які не знають ні власної історії, ні власної культури, ні власної ідеї. Вони будуть покірно йти на смерть заради імперської ідеї правителів, для яких є тільки єдина "релігія" - ВЛАДА за будь-яку ціну.
показать весь комментарий
25.10.2022 21:58 Ответить
Не стерли, а підмінили одне іншим і навпаки.
показать весь комментарий
25.10.2022 22:17 Ответить
скоро ослабленной, России придется начинать с возвращения в стойло очередных беглецов и Украина окажется на месте
нынешней Польши, точнее вместе с Польшей и восточноевропейцами будет помогать отколовшимся регионам отстоять свою независимость. Конечно перед єтим изолировав от общества военніх преступников из єтих регионов, и взяв с них контрибуцияи и репарации...
показать весь комментарий
25.10.2022 22:00 Ответить
Поздно пить Боржоми, когда почки отвалились.
показать весь комментарий
25.10.2022 22:02 Ответить
це на дуже старому ще часів розвалу союзу КВНі був жарт:
-НАШ ОБКОМ СКАЗАЛ, ЧТО ПОГРОМОВ НЕ БУДЕТ!
- А НАШ ПОГРОМ СКАЗАЛ, ЧТО ОБКОМОВ НЕ БУДЕТ.

тут як у тому жарті - давайте гебеня, готуйте
але тільки Бг знає, хто кого у вас перепре
якщо буде якийсь серйозний спалах - знесе усе

тільки боюся, що путя зробила все населення раші русскомірнимі - тобто піти і мовчки покірно здохнути в Україні боягузства вистачає
а сказати "пішли нахєр, я не поїду, бо я там нічого не забув" - сцикотно

он у трьох таджиків вистачило мужності висловити заперечення кулеметом на полігоні
але ж вони були і не громадяни раші.
показать весь комментарий
25.10.2022 22:03 Ответить
показать весь комментарий
25.10.2022 22:04 Ответить
Когда животное становится прокаженным, его не лечат - его утилизируют... Это для тех, кто еще надеется на проявление лучей разума у рашистов
показать весь комментарий
25.10.2022 22:11 Ответить
Татар и дагестанцев можно раскачать ну и башкиров...остальные уже глубоко ассимилированы и загнаные рабы которые никогда неподымут гриву (кроме чеченцев там пока жив Дон Дон сопротивления не будет)
показать весь комментарий
25.10.2022 22:15 Ответить
знову лапті будуть борсатись в своєму болоті боротьби з міфічними течіями. 400 000 потомків фелікса бовтаються без роботи.
показать весь комментарий
25.10.2022 22:32 Ответить
показать весь комментарий
25.10.2022 22:41 Ответить
Кроме этого, сформировать внутри украинского общества негативное отношение к народам РФ Источник:

По-моему украинцы итак их всех ненавидят.
показать весь комментарий
26.10.2022 00:18 Ответить
До кацапів ставлюся як до шкідників. Яка ненависть? Хіба може бути ненависть до пацюків або саранчі? Ненависть затьмарює розум і вимагає негайної спонтанної дії, а це точно не про нас - ми діємо спокійно і розсудливо. Знищення шкідників це робота. Тимчасова. Огидна, але нам випало її виконувати. Єдине що дійсно об'єднує всіх українців то це презирство до кацапських окупантів.
показать весь комментарий
26.10.2022 01:24 Ответить
Національність окупантів не має значення - у всіх кацапський військовий квиток єдиного зразка.
показать весь комментарий
26.10.2022 01:13 Ответить
Карта, що лежить на столі у керівника ГУР Міноборони України Кирила Буданова.
показать весь комментарий
26.10.2022 01:25 Ответить
давайте, зауральцы, сражайтесь за свободу своих концлагерей, пока УКРАИНА оттянула на себя всю недоармию каганата... Тува, Якутия, Башкирия, Татарстан, Бурятия должны освободиться
показать весь комментарий
26.10.2022 02:26 Ответить
Добре навіть в своєму негативному сенсі: буде привид тим малим та убогим задуматись та хоч взнати, що існує вірогідність визволення.
показать весь комментарий
26.10.2022 03:25 Ответить
Надо восстать российским национальным окраинам. Империя должна пасть.
показать весь комментарий
26.10.2022 05:49 Ответить
чурки черножопые вообще должны исчезнуть с лица земли - от кацапов до бурятов и якутов...
показать весь комментарий
26.10.2022 07:52 Ответить
 
 