Спецслужби РФ готують кампанію з дискредитації національних рухів народів Росії, - ГУР
Спецслужби Росії готують широку дискредитаційну кампанію проти лідерів національних та національно-визвольних рухів народів РФ.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Головне управління розвідки Міноборони України.
Зазначається, що початок кампанії заплановано вже на найближчий час, а головною метою стане приниження самого прагнення народів до самовизначення. Для цього, як в самій Росії, так і за її межами – в Європі, США та Україні будуть використані наявні "агенти впливу" в інформаційній та політичній сферах. Їхнє завдання – донести до "широких мас" думку про апріорі агресивний, терористичний чи навіть нацистський характер будь-яких національних рухів.
"Мета цієї кампанії – зірвати міжнародну підтримку права народів на захист своїх прав, мови, культури. Окрім цього, сформувати в середині українського суспільства негативне ставлення до народів РФ, які потерпають від імперської політики. Традиційно в першу чергу під удар російської пропаганди підпадають народи Кавказу, що активно виборюються своє право на самовизначення. Зокрема, чеченська опозиція", - йдеться у повідомленні.
У ГУР наголошують, що на сьогодні військово-політичне керівництво РФ та режим Путіна розглядають національно-визвольні рухи як одну з ключових загроз єдності та навіть самого існування Росії. Саме їхнє виникнення сприймається як фактор нестабільності та викликає жорстку протидію з боку кремлівської верхівки.
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Ще раз - ти хто такий? Фантаст, археолог, історик чи просто дурень?
https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/2233060-zazihanna-na-nasu-istoriu.html
И да, чеченцев не мобилизируют, дагестанцев теперь уже тоже после массовых протестов, потому что они не хотят воевать против украинцев.
А що чекати від біомаси рабів, які не знають ні власної історії, ні власної культури, ні власної ідеї. Вони будуть покірно йти на смерть заради імперської ідеї правителів, для яких є тільки єдина "релігія" - ВЛАДА за будь-яку ціну.
нынешней Польши, точнее вместе с Польшей и восточноевропейцами будет помогать отколовшимся регионам отстоять свою независимость. Конечно перед єтим изолировав от общества военніх преступников из єтих регионов, и взяв с них контрибуцияи и репарации...
-НАШ ОБКОМ СКАЗАЛ, ЧТО ПОГРОМОВ НЕ БУДЕТ!
- А НАШ ПОГРОМ СКАЗАЛ, ЧТО ОБКОМОВ НЕ БУДЕТ.
тут як у тому жарті - давайте гебеня, готуйте
але тільки Бг знає, хто кого у вас перепре
якщо буде якийсь серйозний спалах - знесе усе
тільки боюся, що путя зробила все населення раші русскомірнимі - тобто піти і мовчки покірно здохнути в Україні боягузства вистачає
а сказати "пішли нахєр, я не поїду, бо я там нічого не забув" - сцикотно
он у трьох таджиків вистачило мужності висловити заперечення кулеметом на полігоні
але ж вони були і не громадяни раші.
По-моему украинцы итак их всех ненавидят.