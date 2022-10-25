Спецслужби РФ готують кампанію з дискредитації національних рухів народів Росії, - ГУР

Спецслужби Росії готують широку дискредитаційну кампанію проти лідерів національних та національно-визвольних рухів народів РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Головне управління розвідки Міноборони України.

Зазначається, що початок кампанії заплановано вже на найближчий час, а головною метою стане приниження самого прагнення народів до самовизначення. Для цього, як в самій Росії, так і за її межами – в Європі, США та Україні будуть використані наявні "агенти впливу" в інформаційній та політичній сферах. Їхнє завдання – донести до "широких мас" думку про апріорі агресивний, терористичний чи навіть нацистський характер будь-яких національних рухів.

"Мета цієї кампанії – зірвати міжнародну підтримку права народів на захист своїх прав, мови, культури. Окрім цього, сформувати в середині українського суспільства негативне ставлення до народів РФ, які потерпають від імперської політики. Традиційно в першу чергу під удар російської пропаганди підпадають народи Кавказу, що активно виборюються своє право на самовизначення. Зокрема, чеченська опозиція", - йдеться у повідомленні.

У ГУР наголошують, що на сьогодні військово-політичне керівництво РФ та режим Путіна розглядають національно-визвольні рухи як одну з ключових загроз єдності та навіть самого існування Росії. Саме їхнє виникнення сприймається як фактор нестабільності та викликає жорстку протидію з боку кремлівської верхівки.

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