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Спецслужби РФ готують кампанію з дискредитації національних рухів народів Росії, - ГУР

кавказ

Спецслужби Росії готують широку дискредитаційну кампанію проти лідерів національних та національно-визвольних рухів народів РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Головне управління розвідки Міноборони України.

Зазначається, що початок кампанії заплановано вже на найближчий час, а головною метою стане приниження самого прагнення народів до самовизначення. Для цього, як в самій Росії, так і за її межами – в Європі, США та Україні будуть використані наявні "агенти впливу" в інформаційній та політичній сферах. Їхнє завдання – донести до "широких мас" думку про апріорі агресивний, терористичний чи навіть нацистський характер будь-яких національних рухів.

"Мета цієї кампанії – зірвати міжнародну підтримку права народів на захист своїх прав, мови, культури. Окрім цього, сформувати в середині українського суспільства негативне ставлення до народів РФ, які потерпають від імперської політики. Традиційно в першу чергу під удар російської пропаганди підпадають народи Кавказу, що активно виборюються своє право на самовизначення. Зокрема, чеченська опозиція", - йдеться у повідомленні.

У ГУР наголошують, що на сьогодні військово-політичне керівництво РФ та режим Путіна розглядають національно-визвольні рухи як одну з ключових загроз єдності та навіть самого існування Росії. Саме їхнє виникнення сприймається як фактор нестабільності та викликає жорстку протидію з боку кремлівської верхівки.

Також дивіться: "Борітеся – поборете!": Зеленський звернувся до корінних народів РФ. ВIДЕО

Автор: 

Кавказ (14) розвідка (3858) росія (65122) ФСБ (1450)


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Топ коментарі
+12
Та срать на те малые ********* народцы, их русня вчера вместе с царем вырезала пачками, тех же татар и якутов, эта петушня теперь вместе с русней идёт воевать насасывая друг другу ***. Он те же чеченцы обоссаные, гордые ***** кавказцы, не*** мне сейчас писать что это не чеченцы а кадыровцы. Сколько сейчас их вместе с русаками воюет в обнимку, тысячи. Русня 2 войны с ними воевала, уничтожила 300 000 человек, эта ***ня бородатая сейчас с ванькой в одном строю, фу ***** похуже русни ******
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25.10.2022 21:44
+9
Фитиль уже тлеет нужен правильный ветерок.
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25.10.2022 21:43
+7
та нехай повбиваються там ..всі разом і кожен окремо..
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25.10.2022 21:41
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та нехай повбиваються там ..всі разом і кожен окремо..
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25.10.2022 21:41 Відповісти
і так разів з десять
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25.10.2022 21:50 Відповісти
Тікток дона оживе знову)
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25.10.2022 21:42 Відповісти
Фитиль уже тлеет нужен правильный ветерок.
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25.10.2022 21:43 Відповісти
В них саме існуванні інших народів сприймається, як "фактор нестабільності", тому й винищують всіма силами.
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25.10.2022 21:43 Відповісти
Та срать на те малые ********* народцы, их русня вчера вместе с царем вырезала пачками, тех же татар и якутов, эта петушня теперь вместе с русней идёт воевать насасывая друг другу ***. Он те же чеченцы обоссаные, гордые ***** кавказцы, не*** мне сейчас писать что это не чеченцы а кадыровцы. Сколько сейчас их вместе с русаками воюет в обнимку, тысячи. Русня 2 войны с ними воевала, уничтожила 300 000 человек, эта ***ня бородатая сейчас с ванькой в одном строю, фу ***** похуже русни ******
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25.10.2022 21:44 Відповісти
Так було з часів навали Чінгізхану. Справжні монголи гнали як худобу на Руські міста усяких ерзів, мокш, бурятів та калмиків. Тому і малювали монголів дикунами - у шкірах та верхи ледве на віслюках Але правда геть інша
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25.10.2022 22:04 Відповісти
По перше почитайте про народ ерзя - якраз вони при навалі орди не пішли з нею, а відійшли на північ, у ліси. Навіть нині вони мріють про незалежність, це один з небагатьох народів, які ще зберегли свою культуру в російській глибинці, а дехто з них воює проти рашистів в Україні. А взагалі почитав отого Серьогу - саме так виховують на росії змалку - зневага до всіх інших народів, народностей, їх приниження, руйнування культури, мови. Не треба дивуватися, що вони ідуть воювати, вбивати, можливо це дає їм відчуття своєрідної "компенсації" за своє відчуття меншвартості. До речі взагалі оця манія величі серед росіян, хамство, пияцтво - інструменти, якими здавна користувалися всі влади на росії для компенсації нікчемного життя на узбіччі цивілізації.
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25.10.2022 22:46 Відповісти
Эрзя и их столица Рязань. не одно и то же. Достаточно того что их тварь Андрюша Киев сжег и пограбил.. Все они враги наши уже 1000 лет
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25.10.2022 22:59 Відповісти
"их столица Рязань" - вражають ваші глибокі знання, адже Рязань - центр Рязаньскої області.. Користуйтеся Wiki. А щодо народу ерзя - здається ще на початку війни десь публікували представника цього народу, який приїхав добровольцем, після чого я поцікавився їхньою історією, як їх прозвали мордвою, хоча там два абсолютно різні народи - мокша і ерзя.
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25.10.2022 23:25 Відповісти
Признавайся. ты по жизни дурак или свидетель "старины глубокой"? Читай на досуге https://101hotels.com/recreation/russia/ryazan/about . И помни что историю Расеи писали немцы и татары по указке той же немецкой курвы. На этом все. И так уделил достаточно внимание всяким 0\0
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25.10.2022 23:42 Відповісти
Путівники по расії, це звісно високі історичні джерела. Московити самі багато набрехали, там і німці ні до чого. Попри це, ви посилаєтесь на них самих, ще й на джерело, що не має жодної цінності. Почитайте вже хоча б дослідження науковців. Якщо вони де й брешуть, то, принаймні знають про що брешуть.
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26.10.2022 02:59 Відповісти
У ранньому середньовіччі ерзя чинили опір https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B8 хозарам , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B3%D0%B8 печенігам і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%96 половцям . Стародавнє ерзянське князівство розташовувалося на території Старої Рязані (Ерзяні). Під натиском слов'ян, що переселялися, ерзя відступила на схід до ********* міста https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%81 Арзамас - (Ерзямас).
Ще раз - ти хто такий? Фантаст, археолог, історик чи просто дурень?
https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/2233060-zazihanna-na-nasu-istoriu.html
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26.10.2022 09:41 Відповісти
Тикати будете свої жінці, якщо їй до вподоби. Нема часу давати вам посилання на роботи істориків. Та й ви все одно читати не будете.
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28.10.2022 05:43 Відповісти
Кадыровцы, вс рф, это всё и есть русаки. Все кто воюют за идеи "Русского мира" - все являются руснёй.
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25.10.2022 22:14 Відповісти
Судить о всей нации по отдельным личностям - это признак человека с очень низким интеллектом. Ты не думал о том, что с боку русни воюют в том числе этнические украинцы? Что теперь, будем всех украинцев клеймить нехорошими словами? Или ваша кретинская логика применяется избирательно, чтобы было удобно?

И да, чеченцев не мобилизируют, дагестанцев теперь уже тоже после массовых протестов, потому что они не хотят воевать против украинцев.
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26.10.2022 01:38 Відповісти
Вот через вас они- Российские и добиваются своего- разделить народы и по одному - уничтожить. Малые народы и есть малые- не в силах противопоставить огромному людоедскому режиму. Опираться на здоровую часть и приближать к себе надо- хоть тех же закаевских чеченцев.
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26.10.2022 10:42 Відповісти
Росія, провокуючи етнічні конфлікти за кордонами, схожа на п'яну мавпу яка кидається камінням живучи в скляному домі...
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25.10.2022 21:46 Відповісти
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25.10.2022 21:46 Відповісти
от так ***** шо аж невдобно. най вбивають там один одного
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25.10.2022 21:48 Відповісти
це що, агонія недоімперії? ))
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25.10.2022 21:55 Відповісти
На московії пропагандони вже стерли межу між поняттями "нацизм" та "націоналізм" та прирівняли їх. А фашизм Мусоліні поставили замість гітлерівського нацизму і приписують йому всі жахіття концтаборів, холокосту, розстрілів цивільних і знищення сіл, містечок і міст.

А що чекати від біомаси рабів, які не знають ні власної історії, ні власної культури, ні власної ідеї. Вони будуть покірно йти на смерть заради імперської ідеї правителів, для яких є тільки єдина "релігія" - ВЛАДА за будь-яку ціну.
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25.10.2022 21:58 Відповісти
Не стерли, а підмінили одне іншим і навпаки.
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25.10.2022 22:17 Відповісти
скоро ослабленной, России придется начинать с возвращения в стойло очередных беглецов и Украина окажется на месте
нынешней Польши, точнее вместе с Польшей и восточноевропейцами будет помогать отколовшимся регионам отстоять свою независимость. Конечно перед єтим изолировав от общества военніх преступников из єтих регионов, и взяв с них контрибуцияи и репарации...
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25.10.2022 22:00 Відповісти
Поздно пить Боржоми, когда почки отвалились.
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25.10.2022 22:02 Відповісти
це на дуже старому ще часів розвалу союзу КВНі був жарт:
-НАШ ОБКОМ СКАЗАЛ, ЧТО ПОГРОМОВ НЕ БУДЕТ!
- А НАШ ПОГРОМ СКАЗАЛ, ЧТО ОБКОМОВ НЕ БУДЕТ.

тут як у тому жарті - давайте гебеня, готуйте
але тільки Бг знає, хто кого у вас перепре
якщо буде якийсь серйозний спалах - знесе усе

тільки боюся, що путя зробила все населення раші русскомірнимі - тобто піти і мовчки покірно здохнути в Україні боягузства вистачає
а сказати "пішли нахєр, я не поїду, бо я там нічого не забув" - сцикотно

он у трьох таджиків вистачило мужності висловити заперечення кулеметом на полігоні
але ж вони були і не громадяни раші.
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25.10.2022 22:03 Відповісти
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25.10.2022 22:04 Відповісти
Когда животное становится прокаженным, его не лечат - его утилизируют... Это для тех, кто еще надеется на проявление лучей разума у рашистов
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25.10.2022 22:11 Відповісти
Татар и дагестанцев можно раскачать ну и башкиров...остальные уже глубоко ассимилированы и загнаные рабы которые никогда неподымут гриву (кроме чеченцев там пока жив Дон Дон сопротивления не будет)
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25.10.2022 22:15 Відповісти
знову лапті будуть борсатись в своєму болоті боротьби з міфічними течіями. 400 000 потомків фелікса бовтаються без роботи.
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25.10.2022 22:32 Відповісти
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25.10.2022 22:41 Відповісти
Кроме этого, сформировать внутри украинского общества негативное отношение к народам РФ Источник:

По-моему украинцы итак их всех ненавидят.
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26.10.2022 00:18 Відповісти
До кацапів ставлюся як до шкідників. Яка ненависть? Хіба може бути ненависть до пацюків або саранчі? Ненависть затьмарює розум і вимагає негайної спонтанної дії, а це точно не про нас - ми діємо спокійно і розсудливо. Знищення шкідників це робота. Тимчасова. Огидна, але нам випало її виконувати. Єдине що дійсно об'єднує всіх українців то це презирство до кацапських окупантів.
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26.10.2022 01:24 Відповісти
Національність окупантів не має значення - у всіх кацапський військовий квиток єдиного зразка.
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26.10.2022 01:13 Відповісти
Карта, що лежить на столі у керівника ГУР Міноборони України Кирила Буданова.
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26.10.2022 01:25 Відповісти
давайте, зауральцы, сражайтесь за свободу своих концлагерей, пока УКРАИНА оттянула на себя всю недоармию каганата... Тува, Якутия, Башкирия, Татарстан, Бурятия должны освободиться
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26.10.2022 02:26 Відповісти
Добре навіть в своєму негативному сенсі: буде привид тим малим та убогим задуматись та хоч взнати, що існує вірогідність визволення.
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26.10.2022 03:25 Відповісти
Надо восстать российским национальным окраинам. Империя должна пасть.
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26.10.2022 05:49 Відповісти
чурки черножопые вообще должны исчезнуть с лица земли - от кацапов до бурятов и якутов...
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26.10.2022 07:52 Відповісти
 
 