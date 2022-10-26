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Новости Война
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Австралия передаст Украине партию бронетранспортеров Bushmaster, - ABC

bushmaster

Австралия направит Украине 30 бронетранспортеров Bushmaster, а также разместит до 70 инструкторов в Британии для обучения украинских военных.

Об этом сообщила радиовещательная корпорация АВС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Австралийские войска отправятся в Великобританию для обучения украинских сил, помогая укрепить оборону восточноевропейской страны от жестокого вторжения РФ.

Как заявлял премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе, его страна безоговорочно поддерживает Украину обеими партиями и осуждает президента РФ Владимира Путина.

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Контингент из 70 военнослужащих Австралийских сил обороны присоединится к многонациональным учениям под руководством Британии сразу после Рождества, но не войдет в Украину. Это обязательство является частью второго пакета поддержки, объявленного правительством Австралии, который включает в себя дополнительные 30 защищенных транспортных средств Bushmaster.

"Наши солдаты станут частью обширной программы обучения в Соединенном Королевстве, чтобы помочь подготовить своих украинских товарищей к борьбе с необоснованной и незаконной агрессией России", - заявил министр обороны Ричард Марлес.

В федеральном бюджете на этой неделе выделено более 200 миллионов долларов на дополнительную помощь Украине, в том числе 185,6 миллиона долларов на оборону из имеющихся ресурсов. Общая финансовая поддержка Австралии превышает 655 миллионов долларов, включая 475 миллионов долларов на военную помощь раздираемой войной стране. Дополнительные 30 машин Bushmaster доведут общее количество защищенных транспортных средств, отправленных в Украину, до 90 штук.

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Кроме Bushmasters, Австралия предоставила шесть буксируемых гаубиц M777 и боеприпасы, 28 бронетранспортеров M113, а также противотанковое и другое вооружение.

Ранее Австралия передала Украине 20 бронеавтомобилей Bushmaster стоимостью 38 млн долларов.

Также Австралия направила в Украину бронетехнику местного производства по просьбе президента Владимира Зеленского.

Автор: 

Австралия (430) помощь (7798) БТР (364)


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Топ комментарии
+15
Австралійцям-черговий респект...
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26.10.2022 17:05
+13
Бушмастери найкращі бмп з тих які Україні постачають.
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26.10.2022 17:08
+10
Так, але це не БМП а БТР скоріше.
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26.10.2022 17:16
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Австралійцям-черговий респект...
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26.10.2022 17:05 Ответить
Бушмастери найкращі бмп з тих які Україні постачають.
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26.10.2022 17:08 Ответить
Так, але це не БМП а БТР скоріше.
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26.10.2022 17:16 Ответить
Да они лучшие и к сожалению их мало. И стоят они довольно дорого, нам бы подписать с Австралией договор на производство и поставку, но скорее всего мы не потянем.
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26.10.2022 17:24 Ответить
Это техника под разные задачи. БМП-это именно боевая машина,способная участвовать в общевойсковом бою. Малозаментая на поле боя, ввиду малой высоты. Бушмастер-даже не БТР. Бушмастер MRAP- по сути автомобиль с противоминной и противопулевой защитой для достаавки личного состава. Это очень нужная техника, но никак уж не замена БМП.
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26.10.2022 18:16 Ответить
Какую-то Албанию приплели..))
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26.10.2022 19:12 Ответить
Албанія теж постачає радянські дефіцитні **********, зокрема і китайські
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26.10.2022 19:14 Ответить
Шо значить якусь? Знаєте де знаходиться найбільша Албанська діаспора? Ні не в Косово на Запоріжжі!!
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26.10.2022 19:32 Ответить
Слава Австралії!!!
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26.10.2022 19:35 Ответить
Великая страна! В молодости пришлось часто быть там, реально и общаться чуть, наблюдать и в разных городах, много там этнических украинцев, очень открытые, смелые, спортивные, умеют и работать, отдыхать, английская традиционность есть во многом--- общество будущего. Спасибо им от всей Украины!
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26.10.2022 20:06 Ответить
 
 