Австралия передаст Украине партию бронетранспортеров Bushmaster, - ABC

Австралия направит Украине 30 бронетранспортеров Bushmaster, а также разместит до 70 инструкторов в Британии для обучения украинских военных.

Об этом сообщила радиовещательная корпорация АВС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Австралийские войска отправятся в Великобританию для обучения украинских сил, помогая укрепить оборону восточноевропейской страны от жестокого вторжения РФ.

Как заявлял премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе, его страна безоговорочно поддерживает Украину обеими партиями и осуждает президента РФ Владимира Путина.

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Контингент из 70 военнослужащих Австралийских сил обороны присоединится к многонациональным учениям под руководством Британии сразу после Рождества, но не войдет в Украину. Это обязательство является частью второго пакета поддержки, объявленного правительством Австралии, который включает в себя дополнительные 30 защищенных транспортных средств Bushmaster.

"Наши солдаты станут частью обширной программы обучения в Соединенном Королевстве, чтобы помочь подготовить своих украинских товарищей к борьбе с необоснованной и незаконной агрессией России", - заявил министр обороны Ричард Марлес.

В федеральном бюджете на этой неделе выделено более 200 миллионов долларов на дополнительную помощь Украине, в том числе 185,6 миллиона долларов на оборону из имеющихся ресурсов. Общая финансовая поддержка Австралии превышает 655 миллионов долларов, включая 475 миллионов долларов на военную помощь раздираемой войной стране. Дополнительные 30 машин Bushmaster доведут общее количество защищенных транспортных средств, отправленных в Украину, до 90 штук.

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Кроме Bushmasters, Австралия предоставила шесть буксируемых гаубиц M777 и боеприпасы, 28 бронетранспортеров M113, а также противотанковое и другое вооружение.

Ранее Австралия передала Украине 20 бронеавтомобилей Bushmaster стоимостью 38 млн долларов.

Также Австралия направила в Украину бронетехнику местного производства по просьбе президента Владимира Зеленского.