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Новини Війна
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Австралія передасть Україні партію бронетранспортерів Bushmaster, - ABC

bushmaster

Австралія направить Україні 30 бронетранспортерів Bushmaster, а також розмістить до 70 інструкторів у Британії для навчання українських військових.

Про це повідомила радіомовна корпорація АВС, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Австралійські війська вирушать до Великої Британії для навчання українських сил, допомагаючи зміцнити оборону східноєвропейської країни від жорстокого вторгнення РФ.

Як заявляв прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе, його країна беззастережно підтримує Україну обома партіями та засуджує президента РФ Володимира Путіна.

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Контингент із 70 військовослужбовців Австралійських сил оборони приєднається до багатонаціональних навчань під керівництвом Британії одразу після Різдва, але не увійде до України. Це зобов'язання є частиною другого пакету підтримки, оголошеного урядом Албанії, який включає додаткові 30 захищених транспортних засобів Bushmaster.

"Наші солдати стануть частиною великої програми навчання у Сполученому Королівстві, щоб допомогти підготувати своїх українських товаришів до боротьби з необґрунтованою та незаконною агресією Росії", - заявив міністр оборони Річард Марлес.

У федеральному бюджеті цього тижня виділено понад 200 мільйонів доларів на додаткову допомогу Україні, зокрема 185,6 мільйона доларів на оборону з наявних ресурсів. Загальна фінансова підтримка Австралії перевищує 655 мільйонів доларів, включаючи 475 мільйонів доларів на військову допомогу країні, що роздирається війною. Додаткові 30 машин Bushmaster доведуть загальну кількість захищених транспортних засобів, відправлених до України, до 90 штук.

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Крім Bushmasters, Австралія надала шість буксованих гаубиць M777 та боєприпаси, 28 бронетранспортерів M113, а також протитанкове та інше озброєння.

Раніше Австралія передала Україні 20 бронеавтомобілів Bushmaster вартістю 38 млн доларів.

Також Австралія направила в Україну бронетехніку місцевого виробництва на прохання президента Володимира Зеленського.

Автор: 

Австралія (428) допомога (8341) БТР (279)


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Топ коментарі
+15
Австралійцям-черговий респект...
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26.10.2022 17:05
+13
Бушмастери найкращі бмп з тих які Україні постачають.
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26.10.2022 17:08
+10
Так, але це не БМП а БТР скоріше.
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26.10.2022 17:16
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Австралійцям-черговий респект...
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26.10.2022 17:05 Відповісти
Бушмастери найкращі бмп з тих які Україні постачають.
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26.10.2022 17:08 Відповісти
Так, але це не БМП а БТР скоріше.
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26.10.2022 17:16 Відповісти
Да они лучшие и к сожалению их мало. И стоят они довольно дорого, нам бы подписать с Австралией договор на производство и поставку, но скорее всего мы не потянем.
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26.10.2022 17:24 Відповісти
Это техника под разные задачи. БМП-это именно боевая машина,способная участвовать в общевойсковом бою. Малозаментая на поле боя, ввиду малой высоты. Бушмастер-даже не БТР. Бушмастер MRAP- по сути автомобиль с противоминной и противопулевой защитой для достаавки личного состава. Это очень нужная техника, но никак уж не замена БМП.
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26.10.2022 18:16 Відповісти
Какую-то Албанию приплели..))
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26.10.2022 19:12 Відповісти
Албанія теж постачає радянські дефіцитні **********, зокрема і китайські
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26.10.2022 19:14 Відповісти
Шо значить якусь? Знаєте де знаходиться найбільша Албанська діаспора? Ні не в Косово на Запоріжжі!!
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26.10.2022 19:32 Відповісти
Слава Австралії!!!
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26.10.2022 19:35 Відповісти
Великая страна! В молодости пришлось часто быть там, реально и общаться чуть, наблюдать и в разных городах, много там этнических украинцев, очень открытые, смелые, спортивные, умеют и работать, отдыхать, английская традиционность есть во многом--- общество будущего. Спасибо им от всей Украины!
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26.10.2022 20:06 Відповісти
 
 