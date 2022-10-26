Австралія передасть Україні партію бронетранспортерів Bushmaster, - ABC

Австралія направить Україні 30 бронетранспортерів Bushmaster, а також розмістить до 70 інструкторів у Британії для навчання українських військових.

Про це повідомила радіомовна корпорація АВС, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Австралійські війська вирушать до Великої Британії для навчання українських сил, допомагаючи зміцнити оборону східноєвропейської країни від жорстокого вторгнення РФ.

Як заявляв прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе, його країна беззастережно підтримує Україну обома партіями та засуджує президента РФ Володимира Путіна.

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Контингент із 70 військовослужбовців Австралійських сил оборони приєднається до багатонаціональних навчань під керівництвом Британії одразу після Різдва, але не увійде до України. Це зобов'язання є частиною другого пакету підтримки, оголошеного урядом Албанії, який включає додаткові 30 захищених транспортних засобів Bushmaster.

"Наші солдати стануть частиною великої програми навчання у Сполученому Королівстві, щоб допомогти підготувати своїх українських товаришів до боротьби з необґрунтованою та незаконною агресією Росії", - заявив міністр оборони Річард Марлес.

У федеральному бюджеті цього тижня виділено понад 200 мільйонів доларів на додаткову допомогу Україні, зокрема 185,6 мільйона доларів на оборону з наявних ресурсів. Загальна фінансова підтримка Австралії перевищує 655 мільйонів доларів, включаючи 475 мільйонів доларів на військову допомогу країні, що роздирається війною. Додаткові 30 машин Bushmaster доведуть загальну кількість захищених транспортних засобів, відправлених до України, до 90 штук.

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Крім Bushmasters, Австралія надала шість буксованих гаубиць M777 та боєприпаси, 28 бронетранспортерів M113, а також протитанкове та інше озброєння.

Раніше Австралія передала Україні 20 бронеавтомобілів Bushmaster вартістю 38 млн доларів.

Також Австралія направила в Україну бронетехніку місцевого виробництва на прохання президента Володимира Зеленського.